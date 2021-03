Minúta po minúte: Francúzska herečka sa pri udeľovaní Cézarov na protest vyzliekla

Koronakríza ohrozuje extrémnou chudobou milióny Afričanov.

13. mar 2021 o 6:00 (aktualizované 13. mar 2021 o 7:44) Erik Balázs, TASR, SITA, ČTK

06:56 SVET - Slávnostný galavečer udeľovania francúzskych filmových cien Cézar poznačili protesty proti dlhodobému uzavretiu francúzskych kín, divadiel a ďalších kultúrnych inštitúcií, ktoré sú už mesiace mimo prevádzky v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu.

Podľa agentúry AFP malo tohtoročné udeľovanie Cézarov, francúzskej obdoby Oscarov, silne spolitizovanú atmosféru vyvolanú rastúcou frustráciou z uzavretia kín a divadiel.

Herečka Corinne Masierová sa počas galavečera na protest proti súčasnému ochromeniu francúzskej kultúry priamo na pódiu vyzliekla donaha.

Na obnaženej hrudi mala nápís: "No culture, no future" (Bez kultúry niet budúcnosti). "Moje deti môžu ísť do (predajne) Zara, ale nie do kina. To sa nedá pochopiť," vyhlásil pri preberaní jedného z ocenení Stéphane Demoustier.

Hlavná moderátorka večera, komička Marina Fois, v tejto súvislosti ostro skritizovala francúzsku ministerku kultúry Roselyne Bachelotovú, ktorú obvinila z nečinnosti.

Divadlá, kiná, múzeá a ďalšie kultúrne inštitúcie sú vo Francúzsku zatvorené už od vlaňajšieho októbra, keď bol v krajine zavedený posledný úplný lockdown. Naproti tomu opatrenia v niektorých iných sférach boli už medzičasom zrušené alebo zmiernené.

Dlhodobé ochromenie kultúrneho života vyvoláva vo Francúzsku čoraz väčšie napätie. Mnohí umelci aj bežní Francúzi požadujú znovuotvorenie kultúrneho sektora za podmienky dodržiavania epidemiologických pravidiel.

06:00 SVET - Koronakríza by mohla tento rok stiahnuť do extrémnej chudoby ďalších 39 miliónov Afričanov, hoci sa predpokladá, že ekonomika sa zotaví z najhoršieho poklesu za vyše polstoročia.

Celkový počet ľudí žijúcich za menej ako 1,9 dolára denne by v horšom prípade stúpol na 465,3 milióna, čo predstavuje asi 34,4 percenta populácie Afriky.

Oznámila to vo svojom najnovšom hospodárskom výhľade pre tento rok Africká rozvojová banka (AfRB).