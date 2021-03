Minúta po minúte: Slováci nesmú cestovať do zahraničia na dovolenku

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 346-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 8 894 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

20. mar 2021 o 6:00 Jakub Habas, TASR, SITA, ČTK

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse prinášame online minútu po minúte:

06:45 SVET - Nemecko sa zrejme nevyhne tvrdému lockdownu. V krajine sa rýchlo šíri nákazlivejšia britská mutácia koronavírusu a vakcinačný program napreduje pomaly.

06:18 SVET - Nemecko zaradilo Poľsko a ďalšie krajiny medzi vysoko rizikové pre narastajúci počet prípadov koronavírusu. Ľudia prichádzajúci do krajiny cez poľskú hranicu budú musieť mať negatívny test už od nedele. Okrem Poľska zaradilo Nemecko do rovnakej kategórie aj Bulharsko, Cyprus, Kuvajt, Paraguaj a Uruguaj. Naopak, cestovné obmedzenia sa zmiernili pre Veľkú Britániu a Írsko.

06:00 SLOVENSKO - Začal platiť zákaz cestovať do zahraničia na dovolenku. Za porušenie nariadenia hrozí pokuta do tisíc eur. Polícia bude kontrolovať aj letiská. Zatiaľ bude zákaz platiť do 28. apríla. Vláda ho môže zrušiť aj skôr, prípadne ho znova predĺžiť.