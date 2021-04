Ranný brífing: Ani po roku nie je jasné, či je šírenie korony trestné

Dobré ráno. Je šírenie koronavírusu trestné? Prokurátori a policajti si zákon vykladajú inak ako rezort spravodlivosti. Dušan Kováčik má iste iné starosti, aspoň že tá výplata mu chodí každý mesiac.

15. apr 2021 o 0:19 Michal Deliman

Čo sa to okolo vakcín AstraZeneca deje, sú pre nás bezpečné a ako vlastne fungujú? Dnešné vydanie podcastu Dobré ráno odpovedá na otázku, či je bezpečné sa nechať očkovať AstraZenecou.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ani po roku nie je jasné, či je šírenie korony trestné

Kováčik je stále prokurátorom, slušne si zarobí aj z väzenia

Z biznisplánu zdrap papiera. Čo podnikateľom priniesla korona

Po smrti princa Philipa hľadajú nástupcu ducha z hôr

Nový hokejový reprezentant študuje v Amerike biznis

Slovenská vedkyňa postúpila do užšieho výberu na let okolo Mesiaca

Ani po roku nie je jasné, či je šírenie korony trestné

Ilustračné foto (zdroj: TASR)

V utorok potvrdili PCR testy 1 069 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá otestovali 8 593 vzoriek. Pribudlo 82 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19.

Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň sa znížil, v nemocniciach je o 121 ľudí menej. Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 891 404, za predchádzajúci deň pribudlo 8 814 zaočkovaných.

Väzenie od troch do desiatich rokov hrozí podľa zákona tomu, kto úmyselne šíri nebezpečnú nákazlivú chorobu.

Ani po roku od prepuknutia pandémie koronavírusu na Slovensku však nie je jasné, či sa zákon vzťahuje aj naň. Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že áno, polícia postupuje inak.

Keď na to redakcia policajné prezídium upozornila, odkázalo, že situáciu preverí. Napokon však trvalo na svojom.

„Berieme na vedomie stanovisko a názor ministerstva spravodlivosti, reagovala policajná hovorkyňa Denisa Bárdyová.

Do väzenia za šírenie koronavírusu súdy doteraz neposlali nikoho.

Kaderníctva majú objednávky na týždne: Kaderníctva sa chystajú na otváranie, ktoré vo veľkom prijímajú objednávky. Plavárne ešte vyhodnocujú, či sa im oplatí otvoriť pre iba šiestich plavcov. Vláda nerozhodla o všetkom.

Kaderníctva sa chystajú na otváranie, ktoré vo veľkom prijímajú objednávky. Plavárne ešte vyhodnocujú, či sa im oplatí otvoriť pre iba šiestich plavcov. Vláda nerozhodla o všetkom. Krajčí sa pred otázkami o Sputniku skrýva: Marek Krajčí ešte ako minister zdravotníctva urobil viaceré rozhodnutia, ktoré vyvolávajú otázniky, no Krajčí ich už niekoľko týždňov odmieta komentovať.

Marek Krajčí ešte ako minister zdravotníctva urobil viaceré rozhodnutia, ktoré vyvolávajú otázniky, no Krajčí ich už niekoľko týždňov odmieta komentovať. Sputnik nie je v Únii tabu: Diplomatka Ľubica Karvašová bola v posledných týždňoch jednou z ústredných postáv slovenskej delegácie, ktorá rokovala o prerozdelení dodatočných desiatich miliónov vakcín od konzorcia Pfizer-BioNTech.

Kováčik si slušne zarobí aj za mrežami

Dušan Kováčik. (zdroj: TASR)

Štát mu posiela výplatu, hoci je vo väzbe. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je za mrežami už od októbra, zostáva však prokurátorom, má len pozastavený výkon funkcie.

Koncom roka sa síce dobrovoľne vzdal funkcie špeciálneho prokurátora, no samotného prokurátorského talára nie. Neurobil tak ani neskôr. Znamená to, že po celý čas dostáva tretinu platu, na ktorý by mal inak nárok.

Za šesť mesiacov vo väzbe Kováčik zarobil podľa prepočtov SME už viac než desaťtisíc eur.

Ak prokuratúra nepožiada o predĺženie väzby, v máji by mohol ísť na slobodu.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Po Harabinovi pátrala polícia: Pátranie po Harabinovi vyhlásili z dôvodu, že si na pošte nepreberal písomnosti od polície. Medzi písomnosťami, ktoré mu chce polícia doručiť, má byť aj obvinenie.

Pátranie po Harabinovi vyhlásili z dôvodu, že si na pošte nepreberal písomnosti od polície. Medzi písomnosťami, ktoré mu chce polícia doručiť, má byť aj obvinenie. Kudličkovi potvrdili 25 rokov väzenia: Najvyšší súd zamietol odvolanie Ľubomíra Kudličku, považovaného za bosa skupiny takáčovcov. Obžalovaného odsúdil minulý rok v novembri Špecializovaný trestný súd na 25 rokov odňatia slobody za objednávku vraždy Romana Krajčiho.

Najvyšší súd zamietol odvolanie Ľubomíra Kudličku, považovaného za bosa skupiny takáčovcov. Obžalovaného odsúdil minulý rok v novembri Špecializovaný trestný súd na 25 rokov odňatia slobody za objednávku vraždy Romana Krajčiho. Prípad Danovej z Chachalandu môže ísť na súd: Polícia po dvoch rokoch ukončila vyšetrovanie prípadu Kataríny Danovej, ktorá napísala text o tom, ako ju zneužíval vedúci tábora Chachaland Roman Paulíny v čase, keď mala 13 rokov.

Rok s koronou: Biznisplán ako zdrap papiera

V Nemecku môžu počas korony fungovať aj kaderníctva. Na Slovensku to možné nie je. (zdroj: TASR/AP)

Od začiatku pandémie nového koronavírusu prešiel jeden rok a mnohé menšie i väčšie firmy dnes bojujú o prežitie.

Podnikatelia museli prepúšťať, škrtať náklady a najmä sa prispôsobiť podmienkam ekonomickej krízy a reštriktívnych opatrení.

Mnohé firmy majú aj v súčasnosti zatvorené predajne a prevádzku, v lepšom prípade fungujú aspoň online.

INDEX oslovil desať podnikateľov, ktorých sa obmedzenia dotkli najviac - malých a stredných predajcov či poskytovateľov služieb.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Slovensko vs. Únia: Príspevky na mzdy, dotácie na fixné náklady, pomoc pre tých, čo v čase pandémie covidu ostali bez príjmu. Každá krajina Európskej únie pomáha podnikateľom a firmám po svojom.

Príspevky na mzdy, dotácie na fixné náklady, pomoc pre tých, čo v čase pandémie covidu ostali bez príjmu. Každá krajina Európskej únie pomáha podnikateľom a firmám po svojom. Podnikatelia sú na hrane možností: Aj po roku s pandémiou je situácia na trhu práce a vo viacerých sektoroch napätá. A podnikatelia naďalej vravia, že od toho, ako zareaguje štát, závisí ich budúcnosť.

Aj po roku s pandémiou je situácia na trhu práce a vo viacerých sektoroch napätá. A podnikatelia naďalej vravia, že od toho, ako zareaguje štát, závisí ich budúcnosť. Lacno a nevkusne: Deväťdesiate roky neboli divoké len vinou živelného diania, ktoré bolo často spájané s mafiou či pochybnými živlami. Turbulentné obdobie sa prejavilo vo všetkých stránkach spoločnosti. Napríklad aj v architektúre.

Po smrti princa Philipa hľadajú nástupcu ducha z hôr

Náčelník Albi s cenným spomienkami na Philipa. (zdroj: SITA/AP)

Trvalo dva dni, kým sa správa o smrti britského princa Philipa dostala do dediny Yakel na ostrove Tanna v tichomorskom štáte Vanuatu.

Keď sa o tom dozvedel náčelník Albi, zobral si oficiálnu snímku Philipa a niekoľko minút sa na ňu pozeral. „Lamopo, lamopo,“ mrmlal si podľa Guardianu v miestnom jazykom. Je mi to ľúto, je mi to ľúto.

Keď vstal, prihovoril sa novinárom a poslal cez nich odkaz kráľovnej Alžbete II. Nemusí zúfať, duša jej manžela bude žiť naďalej.

Práve princova duša je pre miestne domorodé kmene nábožensky veľmi významná.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Biden nechá Afganistan napospas Talibanu: V Afganistane sú Američania a ich spojenci už takmer dvadsať rokov. Prezident Joe Biden sa však tohto hodlá veľmi skoro vzdať.

V Afganistane sú Američania a ich spojenci už takmer dvadsať rokov. Prezident Joe Biden sa však tohto hodlá veľmi skoro vzdať. Čínsky projekt sklamal: Jedna metropola, deväť miest. Mal to byť veľkolepý projekt, ktorý na predmestie Šanghaja priláka nielen turistov, ale aj bohatých Číňanov.

Jedna metropola, deväť miest. Mal to byť veľkolepý projekt, ktorý na predmestie Šanghaja priláka nielen turistov, ale aj bohatých Číňanov. Únia nepredĺži zmluvy s výrobcami vakcín: Európska komisia sa rozhodla neobnoviť v budúcom roku zmluvy týkajúce sa vakcín proti chorobe Covid-19 uzavreté so spoločnosťami ako AstraZeneca a Johnson & Johnson.

Nový reprezentant študuje v Amerike biznis

Miroslav Mucha hráva hokej na americkej univerzite Lake Superior State Univ. (zdroj: Archív Miroslav Mucha)

Kanadský tréner Craig Ramsay už aj v minulosti ukázal, že v reprezentácii dáva šancu aj hráčom, ktorých hokejoví fanúšikovia príliš nepoznajú. A urobil tak opäť.

Na štvrtkovom zraze sa mu bude hlásiť 23-ročný útočník Miroslav Mucha, ktorý hráva hokej popri štúdiu na americkej univerzite. Toto je jeho nezvyčajný príbeh.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Real zvládol odvetu na Anfielde: Madridský veľkoklub má šancu získať 14. titul v európskej súťaži číslo jeden. V semifinále ho čaká ďalší anglický súper - FC Chelsea.

Madridský veľkoklub má šancu získať 14. titul v európskej súťaži číslo jeden. V semifinále ho čaká ďalší anglický súper - FC Chelsea. Tvrdý trest pre Kúdelu: Európska futbalová únia potrestala obrancu pražskej Slavie Ondřeja Kúdelu dištancom na desať stretnutí za rasizmus v osemfinálovom súboji Európskej ligy na pôde Glasgowu Rangers.

Európska futbalová únia potrestala obrancu pražskej Slavie Ondřeja Kúdelu dištancom na desať stretnutí za rasizmus v osemfinálovom súboji Európskej ligy na pôde Glasgowu Rangers. Nepolapiteľný Neymar: Jeho Paríž Saint-Germain prehral, a to dokonca na vlastnom štadióne. Napriek tomu fotografie Neymara dominovali na titulných stránkach.

Slovenka je bližšie k letu okolo Mesiaca

Michaela Musilová ako vedúca simulovanej vesmírnej misie na Havaji. (zdroj: TASR)

Japonský miliardár Jusaku Maezava v marci spustil prihlasovací proces pre osem civilistov, s ktorými sa vydá na let okolo Mesiaca plánovaný na rok 2023.

Zo zhruba milióna záujemcov z celého sveta do užšieho výberu postúpilo iba pár tisíc. Jednou z nich je aj slovenská astrobiologička Michaela Musilová.

Musilová uviedla, že ak by ju do posádky vybrali, na misiu by sa pokúsila zobrať aspoň jeden vedecký experiment.

"Najradšej by som viedla astrobiologický výskum spojený s prežitím rôznych organizmov v extrémnom vesmírnom prostredí," vysvetlila s tým, že jej hlavným cieľom by bola popularizácia vedy, výskumu a všetkého spojeného s vesmírom.

V skratke ďalšie správy z vedy:

Zoom: Tento týždeň sme sa v podcaste Zoom vybrali do sveta časticovej fyziky, pozreli sme sa na ďalší rekord oxidu uhličitého v atmosfére našej planéty a zistili sme, že nemožný pohon je asi naozaj nemožný.

Tento týždeň sme sa v podcaste Zoom vybrali do sveta časticovej fyziky, pozreli sme sa na ďalší rekord oxidu uhličitého v atmosfére našej planéty a zistili sme, že nemožný pohon je asi naozaj nemožný. Stratené zlaté mesto: Egyptský tím archeológov avizoval nový objav strateného zlatého mesta v oblasti Luxoru. Nález si svojou výnimočnosťou a významom vyslúžil prirovnanie k najväčšiemu objavu od čias hrobky Tutanchamona.

Egyptský tím archeológov avizoval nový objav strateného zlatého mesta v oblasti Luxoru. Nález si svojou výnimočnosťou a významom vyslúžil prirovnanie k najväčšiemu objavu od čias hrobky Tutanchamona. Silný náznak novej fyziky: Vedci objavili silný dôkaz o existencii dosiaľ neznámych častíc či sily. Ich existenciu naznačujú jedny z najdetailnejších meraní správania sa nestabilných elementárnych častíc.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Michaela Musilová (zdroj: )

Čo všetko musí mať človek na vesmírnej misii v psychickej aj fyzickej výbave? Prečo odišla zo Slovenska a čo chýba slovenskej vede? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s astrobiologičkou Michaelou Musilovou.

Karikatúra

(zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Vybrali sme pre vás recepty na pečené kura. V celku, na kúsky aj ako koláč.

Pečené kura so slaninou a cibuľou. (zdroj: ADOBE STOCK)

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Vidíme sa opäť zajtra.

