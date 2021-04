Koronavírus na Slovensku: Covid automat ukazuje bordovú (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 375-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 11 106 obetí.

19. apr 2021 o 6:20 (aktualizované 19. apr 2021 o 8:05) Martin Vonšák, Juraj Buch, SITA, TASR, ČTK

Platia sprísnené opatrenia: Správy o koronavíruse sme priniesli online minútu po minúte:

08:05 SLOVENSKO - Testovanie na ochorenie COVID-19 na šiestich odberných miestach, ktoré pripravilo mesto Senica, využilo 4492 ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. Ako doplnila, z nich boli traja s pozitívnym výsledkom, čo predstavuje mieru pozitivity 0,07 percenta.

07:43 SLOVENSKO - Vo veľkokapacitných očkovacích centrách Trnavského samosprávneho kraja sa proti ochoreniu COVID-19 zaočkovalo počas uplynulého víkendu prvou vakcínou AstraZeneca 7205 ľudí. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK. Z toho v Dunajskej Strede ich bolo 1716, v Skalici 1298 a v Trnave 4191. Medzi zaočkovanými bolo aj 300 obyvateľov kraja s ťažkým zdravotným postihnutím alebo diagnózou, ktorí sa registrovali do krajskej databázy cez portál cakarentt.sk.

07:36 SLOVENSKO - Výnimka týkajúca sa časového intervalu po prekonaní ochorenia COVID-19 sa predlžuje z troch mesiacov na 180 dní. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá od pondelka upravuje vstup do prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Rozširujú sa aj možnosti vstupu do prevádzok pre zaočkovaných proti novému koronavírusu bez potreby negatívneho testu na ochorenie. Nebudú ho potrebovať osoby po druhej dávke mRNA vakcíny, keď od zaočkovania uplynulo viac ako 14 dní. Tiež osoby po druhej dávke vektorovej vakcíny, keď od zaočkovania uplynuli viac ako štyri týždne. Výnimka bude platiť aj pre osoby po prvej dávke vakcíny, ak od jej aplikácie uplynulo minimálne 14 dní a bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

06:30 SVET - Obyvatelia Austrálie a Nového Zélandu môžu znova voľne cestovať medzi svojimi krajinami po prvý raz po vyše roku po tom, ako v pondelok otvorili tzv. cestovnú bublinu. Dlho očakávaná iniciatíva ukončuje pre návštevníkov potrebu povinnej karantény, informovala spravodajská stanica BBC News. Obom krajinám sa podarilo dostať výskyt infekcie koronavírusom pod kontrolu a nové prípady nákazy sa tam držia na nízkej úrovni, a to z veľkej časti vďaka prísnej kontrole hraníc a rýchlo zavádzaným lockdownom.

V pondelok nadšení cestujúci zaplnili austrálske letiská, aby sa mohli znova stretnúť s príbuznými a priateľmi. Očakáva sa, že počas dňa budú medzi Austráliou a Novým Zélandom cestovať tisíce ľudí. Lety budú prevádzkovať spoločnosti Qantas, Jetstar a Air New Zealand.

06:23 SVET - Viac ako polovica dospelých obyvateľov USA už dostala najmenej jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Oznámila to v nedeľu americká vláda, ktorá sa snaží zastaviť znepokojujúci opätovný nárast počtu prípadov nákazy koronavírusom, informovala agentúra AFP.

Dávku vakcínu už dostalo približne 130 miliónov Američanov vo veku 18 a viac rokov, čo predstavuje 50,4 percenta dospelej populácie USA, vyplýva z údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb. Úplne zaočkovaných je okolo 84 miliónov dospelých Američanov, teda 32,5 percenta ich celkového počtu.

06:20 SLOVENSKO - Oddnes sa otvárajú obchody, nákupné centrá a uvoľňujú sa nariadenia pri nosení rúšok v exteriéri. Slovensko sa totiž v rámci Covid automatu ocitlo v bordovej farbe a platí celonárodný III. stupeň varovania.

Aj naďalej však platí núdzový stav a treba dodržiavať aj podmienky zákazu vychádzania. Napriek uvoľňovaniam ostávajú návštevy u blízkych doma naďalej zakázané.

Denník SME pripravil o uvoľňovaní pravidiel sériu otázok a odpovedí.