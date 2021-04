Ranný brífing: Odchod Penty je víťazstvo pre slobodnú žurnalistiku

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

22. apr 2021 o 23:58 Michal Deliman

Disclaimer: „Menšinový podiel Penty vo vydavateľstve Petit Press nemá žiadny vplyv na redakčný obsah,“ navždy zmizne z denníka SME.

Naše noviny sme ubránili. Nebolo to ľahké, nebolo to vždy príjemné a nie vždy sme si boli istí, že to za to celé stojí. Aký bol náš život s Pentou? Tomuto príbehu sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Penta u nás definitívne skončila. Čo sa zmení v SME?

Reagujeme na Vrbětice, vyhostíme troch ruských diplomatov

AstraZeneca rozdelila Slovensko na dve časti

Biden určil odvážny klimatický cieľ a čaká, že Čína a ostatní sa pridajú

Dva rekordy v jednom zápase. Rastie slovenskému hokeju nová hviezda?

Châteaux po našom: Ešte viac schátranosti a opustenosti

Penta u nás definitívne skončila. Čo sa zmení v SME?

#neustupiliSME. (zdroj: SME)

Denník SME a vydavateľstvo Petit Press po siedmich rokoch menia menšinového majiteľa. Investičná skupina Penta definitívne odchádza z vlastníckej štruktúry.

Jej doterajší podiel kupuje medzinárodný fond Media Development Investment Fund, ktorý podporuje rozvoj nezávislých médií v mnohých krajinách sveta, a časť manažérov vydavateľstva.

Šéf vydavateľstva Alexej Fulmek považuje aktuálnu zmenu akcionárskej štruktúry za dôležitú správu. „Za 28 rokov sme mali vo vydavateľstve viacero rôznych minoritných akcionárov, po čase sa nám však zakaždým s PSIS podarilo upraviť akcionársku štruktúru a to sme dosiahli aj teraz, po dlhých a náročných rokovaniach s Pentou,“ povedal Fulmek.

Čo to znamená pre denník SME, pre novinárov aj slobodu žurnalistiky? Ako sa zmení pôsobenie SME alebo jeho obsah? Prečítajte si otázky a odpovede.

Aké boli roky s Pentou: Kupujeme redakčné zvieratko. Také, čo nemôže byť chlpaté a operené kvôli alergikom, nemôže byť hlučné kvôli sústredeným kolegom, nemôže smrdieť a nemal by to byť had. Keď hľadáme meno pre chameleóna, uvoľnene poviem: Slavo, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Kupujeme redakčné zvieratko. Také, čo nemôže byť chlpaté a operené kvôli alergikom, nemôže byť hlučné kvôli sústredeným kolegom, nemôže smrdieť a nemal by to byť had. Keď hľadáme meno pre chameleóna, uvoľnene poviem: Slavo, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Rokovania prebehli hladko: Rokovania s Pentou o odkúpení časti jej podielu v Petit Presse boli online a prebehli hladko, tvrdí odborník na mediálne právo a generálny riaditeľ Investičného fondu na rozvoj médií Harlan Mandel. Keď s touto prácou pred rokmi začínal, videl ako tento fond pomohol SME aj v časoch mečiarizmu.

Rokovania s Pentou o odkúpení časti jej podielu v Petit Presse boli online a prebehli hladko, tvrdí odborník na mediálne právo a generálny riaditeľ Investičného fondu na rozvoj médií Harlan Mandel. Keď s touto prácou pred rokmi začínal, videl ako tento fond pomohol SME aj v časoch mečiarizmu. Biznisovo nelogický krok: Fakt je ten, že mediálny obraz Penty úplne zničila kauza Gorila. Veľkú zásluhu na tom mali aj médiá. Aj to mohla byť motivácia skupiny. Nakoniec to celkom otvorene priznal aj Dospiva, ktorý nákup médií prirovnal k vlastníctvu atómového kufríka.

Reagujeme na Vrbětice, vyhostíme troch ruských diplomatov

Premiér Eduard Heger, minister obrany Jaroslav Naď a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok. (zdroj: TASR)

Slovensko je prvou krajinou, ktorá vyjadrila solidaritu s Českom. V reakcii na udalosti u našich susedov vyhostíme troch ruských diplomatov. Oznámil to premiér Eduard Heger za prítomnosti ministra obrany Jaroslava Naďa a ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka.

Vláda dala diplomatom na odchod sedem dní.

"Slovenská republika ako suverénny štát nemôže tolerovať, ak činnosť zástupcov cudzích diplomatických misií nerešpektuje dohodnuté princípy," odôvodnil Heger krok vo vyhlásení. Českej republike zároveň opätovne vyjadril solidaritu a podporu.

Slovensko zároveň podľa Hegera potvrdzuje záujem o budovanie vzťahov s Ruskou federáciou, ktoré budú založené na vzájomnom rešpekte. "Očakávame, že k tomu prispejú aj zástupcovia ruskej diplomatickej misie, ktorí budú rešpektovať princípy správania založené na medzinárodných zmluvách," dodal Heger.

Moskva je z "nepriateľského konania slovenskej vlády" sklamaná. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že "odpoveď na seba nenechá dlho čakať".

Čo bude vypovedanie diplomatov znamenať pre Slovensko a aké iné možnosti malo Slovensko, aby Česku vyjadrilo solidaritu? Denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí.

Česko vyrovná počty: Česká republika rozhodla o znížení počtu pracovníkov na ruskej ambasáde, krajinu bude musieť opustiť ďalších približne 60 pracovníkov ambasády.

Česká republika rozhodla o znížení počtu pracovníkov na ruskej ambasáde, krajinu bude musieť opustiť ďalších približne 60 pracovníkov ambasády. Únia bude Prahu nasledovať: Západ sa jednoznačne postavil na českú stranu a vyjadril Prahe plnú podporu. Teraz sa očakáva, či bude nasledovať koordinovaná akcia, akou západné štáty reagovali po otrave Skripaľa v Británii.

Západ sa jednoznačne postavil na českú stranu a vyjadril Prahe plnú podporu. Teraz sa očakáva, či bude nasledovať koordinovaná akcia, akou západné štáty reagovali po otrave Skripaľa v Británii. Tri je asi málo: Aj keď o slovenských spravodajských službách vieme svoje, zmienka premiéra o „dôkladnom vyhodnotení spravodajských informácií“ je veľmi dobrá, píše Peter Schutz.

Aj keď o slovenských spravodajských službách vieme svoje, zmienka premiéra o „dôkladnom vyhodnotení spravodajských informácií“ je veľmi dobrá, píše Peter Schutz. Česi robia neriadený reštart: Na ruský reštart sme – akcia Sputnik je svedkom – zrelí aj my, nielen bratia od Moravy, píše Zuzana Kepplová.

AstraZeneca rozdelila Slovensko na dve časti

O očkovanie Astrou Zenecou je v Bratislavskom kraji 63-krát väčší záujem ako v Košickom. Ilustračné foto. (zdroj: Martin Pavelek)

Na Slovensku pribudlo ďalších 677 nakazených koronavírusom, laboratóriá vykonali 6 796 PCR testov. O 53 sa zvýšil počet úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19.

Hospitalizácie pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň opäť výrazne klesli, ich počet sa znížil o 138.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 987 555, za predchádzajúci deň pribudlo 6 301 zaočkovaných.

Jedna krajina a dva zásadne odlišné prístupy k očkovaniu. Kým na západe Slovenska je o očkovanie proti covidu-19 na naše pomery vysoký záujem, na východe je minimálny.

Platí to najmä o očkovaní oxfordskou vakcínou Vaxzevria od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca. Kvalita tejto očkovacej látky bola v posledných týždňoch spochybňovaná pre možný vznik krvných zrazenín, hoci veľmi nepravdepodobný.

Ľudia na západe Slovenska sa však výrazne viac ako na východe očkujú aj vakcínami Comirnaty od americko-nemeckého farmaceutického konzorcia Pfizer/BioNTech a americkou Modernou.

Aj preto minister zdravotníctva za OĽaNO Vladimír Lengvarský pred dvoma týždňami naznačil, že štát bude posielať viac vakcín na západ Slovenska.

Únia sa dohodla na COVID pasoch: Členské štáty EÚ sa dohodli na usmerneniach týkajúcich sa hlavných technických špecifikácií na implementáciu systému pre zavedenie a fungovanie digitálneho očkovacieho preukazu, takzvaného COVID pasu.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Lexa sa pred stíhaním bráni v Luxemburgu: Ivan Lexa zisťuje na Súdnom dvore, či na neho môžu vydať zatykač. Bojí sa stíhania za únos.

Ivan Lexa zisťuje na Súdnom dvore, či na neho môžu vydať zatykač. Bojí sa stíhania za únos. Prezidentka odvolala rektora STU: Prezidentka Zuzana Čaputová odvolala z funkcie rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Miroslava Fikara. Okresný súd zamietol návrh na predbežné opatrenie vo veci jeho odvolania.

Prezidentka Zuzana Čaputová odvolala z funkcie rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Miroslava Fikara. Okresný súd zamietol návrh na predbežné opatrenie vo veci jeho odvolania. Koniec lovu vlka: Vlk dravý sa stal chráneným živočíchom. Bude zakázané úmyselne ho odchytávať, zraňovať alebo zabíjať, držať, chovať, prepravovať, predávať či vymieňať. Lov vlka sa definitívne končí 1. júna.

Biden určil odvážny klimatický cieľ

Biden menil klimatické politiky od začiatku v úrade. (zdroj: SITA/AP)

Donald Trump zmenil v uplynulých štyroch rokoch americkú politiku boja s klimatickou zmenou. Odstúpil od parížskej dohody, zrušil všetky zásadné domáce programy v tejto oblasti, otvorene sa vysmieval z klimatológov.

Trump ako prezident bola len odchýlka, znie hlavný odkaz, ktorý chce na dvojdňovom virtuálnom klimatickom summite vyslať jeho nástupca, prezident Joe Biden.

„Spojené štáty nebudú čakať, náklady na odklad sú príliš veľké. Naša krajina je rozhodnutá konať práve teraz,“ uviedol pred summitom vo vyhlásení Biely dom.

Biden okamžite po januárovom nástupe do úradu vrátil americký podpis pod Parížsku klimatickú dohodu. Zelené technológie vložil aj do plánu obnovy ekonomiky za 2,3 miliardy dolárov. A na summite, ktorý zvolal na Deň Zeme, zvýšil doterajší cieľ krajiny v oblasti ústupu od fosílnych palív.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Proruských radikálov rieši polícia málo: Slovenský reportér Tomáš Forró, autor knihy Donbas, sa s českými a slovenskými bojovníkmi na strane separatistov stretol a ďalej sleduje aktivity polovojenských hnutí. Najväčšie riziko podľa neho predstavujú osamelí vlci odstrčení spoločnosťou.

Slovenský reportér Tomáš Forró, autor knihy Donbas, sa s českými a slovenskými bojovníkmi na strane separatistov stretol a ďalej sleduje aktivity polovojenských hnutí. Najväčšie riziko podľa neho predstavujú osamelí vlci odstrčení spoločnosťou. USA neodporúčajú cestovať na Slovensko: Americké ministerstvo zahraničných vecí pridalo tento týždeň najmenej 116 krajín do zoznamu štátov s najvyšším, štvrtým stupňom varovania pred cestovaním. Zaradilo doň aj väčšinu štátov Európskej únie, napríklad aj Slovensko.

Americké ministerstvo zahraničných vecí pridalo tento týždeň najmenej 116 krajín do zoznamu štátov s najvyšším, štvrtým stupňom varovania pred cestovaním. Zaradilo doň aj väčšinu štátov Európskej únie, napríklad aj Slovensko. Násilnosti v Severnom Írsku: Má Únia riešiť severoírske nepokoje po brexite? Denník SME sa pýtal odborníkov z európskej a domácej politiky a nezávislých analytikov.

Rastie slovenskému hokeju nová hviezda?

Juraj Slafkovský (vpravo). (zdroj: TASR)

„Je to neuveriteľné hrať takto s mužmi. A som nadšený, že sa mi dobre hrá a stíham,“ pochvaľoval si Juraj Slafkovský v prvej prestávke prípravného zápasu Slovenska proti Lotyšsku.

Len pred troma týždňami mal sedemnásť rokov a v stredu sa stal reprezentačným rekordérom. A hneď dvojnásobným.

V úvodnej prestávke platil ešte len jeho prvý rekord. Vo veku 17 rokov a 22 dní sa stal najmladším hokejistom, aký kedy nastúpil za seniorskú slovenskú hokejovú reprezentáciu.

Slafkovský si vďaka víťaznému gólu proti Lotyšom uchmatol aj druhý rekord. Stal sa najmladším hráčom, aký kedy skóroval v seniorskom národnom tíme.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Zvolen zabojuje o titul: Hokejisti Zvolena sa stali prvými finalistami play off najvyššej slovenskej súťaže. Prebojovali sa doň najmä vďaka tomu, že v semifinálovej sérii proti Slovanu hrali moderný, rýchly hokej a v hre 5 na 5 využili viac šancí ako súper.

Hokejisti Zvolena sa stali prvými finalistami play off najvyššej slovenskej súťaže. Prebojovali sa doň najmä vďaka tomu, že v semifinálovej sérii proti Slovanu hrali moderný, rýchly hokej a v hre 5 na 5 využili viac šancí ako súper. Bohovská komédia táto Superliga: Pointa súťaživosti a športu nie je uzatvorená liga, v ktorej síce budú najlepší hráči za najviac peňazí ad nauseam dookola hrať na najkrajších štadiónoch, ale všetci budeme vedieť, že vlastne ide len o tie peniaze, píše Samo Marec.

Pointa súťaživosti a športu nie je uzatvorená liga, v ktorej síce budú najlepší hráči za najviac peňazí ad nauseam dookola hrať na najkrajších štadiónoch, ale všetci budeme vedieť, že vlastne ide len o tie peniaze, píše Samo Marec. Vlhovej výber sa zúžil o jedno meno: Taliansky lyžiarsky tréner Paolo Deflorian nebude novým členom tímu Petry Vlhovej. Deflorian sa rozhodol neprijať ponuku z rodinných dôvodov.

Châteaux po našom: Ešte viac schátranosti a opustenosti

Byt, Malé Zlievce (zdroj: J. Šturdíková)

Keď fotografka Jana Šturdíková pred dvoma rokmi vydala knihu Châteaux po našom, veľmi rýchlo sa rozpredala. O dva mesiace sa už nedala zohnať a ľudia sa pýtali, či bude dotlač.

Kniha, v ktorej fotografka zachytila súčasný stav nevyužívaných kaštieľov na Slovensku, bola výsledkom dlhodobého fotografického projektu. Začal sa ako Šturdíkovej bakalárska práca.

Teraz pracuje na novom, rozšírenom vydaní knihy Châteaux po našom. Bude v ňom viac fotografií aj viac kaštieľov. Jej kampaň na StartLabe vďaka záujemcom už viac ako dvojnásobne prekročila pôvodný cieľ. Podporiť sa stále dá.

Spočiatku si Šturdíková myslela, že opustených, rozpadajúcich sa kaštieľov na Slovensku nie je veľa a sú to skôr len výnimky. Veľký omyl.

Je ich toľko, že ich fotografovaním strávila roky. Čím viac sa témou zaoberala, tým viac nachádzala ďalšie stavby s podobným osudom.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Alexej Fulmek (zdroj: SME)

Prečo Penta odchádza z Denníka SME? Je to víťazstvo slobodnej žurnalistiky? A aký vplyv na túto transakciu malo obvinenie a väzba Jaroslava Haščáka? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so zakladateľom denníka SME a šéfom vydavateľstva Petit Press Alexejom Fulmekom.

Karikatúra

Karikatúra - 23.4.2021. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Varíme zo zásob: Cestovinové šaláty vhodné na obed aj večeru.

Cestovinový šalát s tuniakom (zdroj: Fotolia.com)

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

