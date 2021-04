Ranný brífing: Vydrží len pár mesiacov? Hegerovej vláde ľudia neveria

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

25. apr 2021 o 23:11 Michal Deliman

Viac ako 38 percent ľudí na Slovensku si myslí, že vláda vedená Eduardom Hegerom vydrží len pár mesiacov. Aspoňže do dvoch týždňov by mohli nastať výrazné zmeny v očkovaní.

Ivan Lexa zisťuje, či sa problémom môže vyhnúť útekom do zahraničia. Na súd do Luxemburgu poslal veľmi zaujímavé otázky. Nielen im sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Vláda vydrží len niekoľko mesiacov, myslí si väčšina Slovákov

Vakcínu si bude možné vybrať zrejme už do dvoch týždňov

Výrobca športiakov pri Dunajskej Strede rastie

Zeman: Sú dve verzie výbuchov vo Vrběticiach

Chára dosiahol v NHL ďalší míľnik, pomýšľať môže aj na rekord

Za vznikom krvných zrazenín môže byť zloženie AstraZenecy

Vláda vydrží len niekoľko mesiacov, myslí si väčšina Slovákov

Spoločné fotenie pred Úradom vlády. (zdroj: SME/Marko Erd)

Vláda Eduarda Hegera vydrží iba pár mesiacov - myslia si to až dve pätiny ľudí (38 percent) oslovených v prieskume verejnej mienky.

Zhruba štvrtina ľudí (26 percent) odhaduje trvanie vlády na jeden až dva roky a podobný podiel respondentov (24,4 percenta) sa domnieva, že Hegerova vláda vydrží až do konca volebného obdobia.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Televízie Markíza Na telo.

Odpovedalo v ňom 1001 respondentov na otázku: "Na Slovensku dôjde k rekonštrukcii vlády a novým premiérom (predsedom vlády) sa stane Eduard Heger. Ako dlho podľa vás vydrží táto vláda?"

Otázka sa odvoláva na budúcu rekonštrukciu vlády, lebo dáta začala agentúra zbierať ešte pred vymenovaním Hegerovej vlády - od 31. marca do 7. apríla. Desatina ľudí (11 percent) odpovedať nevedela.

Najväčšie riziko je Fico: Aj najkatastrofickejšie verzie Matoviča sú menšie zlo než Smer A a Smer B ešte raz u válovov, píše Peter Schutz.

Aj najkatastrofickejšie verzie Matoviča sú menšie zlo než Smer A a Smer B ešte raz u válovov, píše Peter Schutz. Čaputová niekoho nahnevá: Hľadanie ústavnosti nie je sabotáž, ale hľadanie istôt. A v dnešných pohnutých časoch je každá štipka istoty vítaná, píše Peter Tkačenko.

Vakcínu si bude možné vybrať zrejme už do dvoch týždňov

Očkovanie proti covidu by sa mohlo do dvoch týždňov otvoriť pre všetkých dospelých. (zdroj: TASR/AP)

PCR testy odhalili v sobotu 435 nových prípadov nákazy koronavírusu. Laboratóriá celkovo za tento deň vykonali 30 594 PCR testov.

Matematik Richard Kollár vo svojom facebookovom statuse vysvetlil, že vysoký počet vykonaných testov vznikol započítaním kloktacích testov a považuje to za problém.

Nákaze ochorenia COVID-19 podľahlo ďalších 37 osôb. V nemocniciach je hospitalizovaných 1 587 pacientov, počet hospitalizovaných stúpol o deväť ľudí.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 013 445, za predchádzajúci deň pribudlo 9 229 zaočkovaných.

Výrazné zmeny v očkovaní by mohli nastať už do dvoch týždňov. Záujemcovia by mali mať možnosť vybrať si vakcínu, zmeniť by sa mal tiež systém testov.

V najbližších dňoch tiež padne rozhodnutie, či na Slovensku budú očkovať neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V.

Denník SME z odpovedí ministra zdravotníctva za OĽaNO Vladimíra Lengvarského vybral tie, ktoré sa týkajú zmien v očkovaní a v testovaní.

Deti trápi po covide zápalový syndróm: Dostali covid, ale nemali príznaky alebo len slabé. Po vyliečení im však po niekoľkých týždňoch zrazu začalo zlyhávať srdce alebo dostali zápal mozgu. Najviac detí sa počas pandémie ocitlo v nemocnici pre pediatrický zápalový multisystémový syndróm.

Dostali covid, ale nemali príznaky alebo len slabé. Po vyliečení im však po niekoľkých týždňoch zrazu začalo zlyhávať srdce alebo dostali zápal mozgu. Najviac detí sa počas pandémie ocitlo v nemocnici pre pediatrický zápalový multisystémový syndróm. Premiér vyzval na očkovanie: Očkovanie je v aktuálnej situácii najrýchlejšou cestou, ako nad pandémiou zvíťaziť v relatívne krátkom čase, uviedol v mimoriadnom príhovore predseda vlády Eduard Heger. Slovákov zároveň požiadal, aby možnosť vakcinácie využili.

Očkovanie je v aktuálnej situácii najrýchlejšou cestou, ako nad pandémiou zvíťaziť v relatívne krátkom čase, uviedol v mimoriadnom príhovore predseda vlády Eduard Heger. Slovákov zároveň požiadal, aby možnosť vakcinácie využili. Rúško treba mať aj na terase: Koľko ľudí môže sediež na terase za stolom? Aké musia byť rozostupy? Upravili vyhlášku.

Koľko ľudí môže sediež na terase za stolom? Aké musia byť rozostupy? Upravili vyhlášku. Hurá terasy, aj s rizikami: Znalosť koalície našepkáva, že so sľúbenou reformou testovania neprídu skôr než koncom júna, píše Peter Schutz.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Výber šéfa SIS sa naťahuje: Šéf Sme rodina Boris Kollár sa pritom pôvodne nádejal, že by Michal Aláč, ktorého za šéfa SIS navrhol, mohol byť vymenovaný do konca týždňa. Napokon sa tak nestalo.

Šéf Sme rodina Boris Kollár sa pritom pôvodne nádejal, že by Michal Aláč, ktorého za šéfa SIS navrhol, mohol byť vymenovaný do konca týždňa. Napokon sa tak nestalo. Predstaviteľom komunizmu chcú odobrať nezaslúžené benefity: Bývalým vrcholovým predstaviteľom komunistickej moci a jej aparátu v bezpečnostných zložkách by sa mohli odobrať nezaslúžené benefity poskytované v dôchodkovom zabezpečení.

Bývalým vrcholovým predstaviteľom komunistickej moci a jej aparátu v bezpečnostných zložkách by sa mohli odobrať nezaslúžené benefity poskytované v dôchodkovom zabezpečení. Rusi nenamietajú zverejnenie zmluvy: Ruská strana má súhlasiť so zverejnením zmluvy so Slovenskom o nákupe vakcín Sputnik V.

Výrobca športiakov pri Dunajskej Strede rastie

Praga R1 (zdroj: Praga)

Praga Cars je na Slovensku skôr neznáma firma, no v USA a hlavne Spojenom kráľovstve sa preslávila výrobou špičkových pretekárskych áut. Jej najznámejší model R1 vo svete zožal veľké úspechy.

Tento športiak sa vyrába v Orechovej Potôni neďaleko Dunajskej Stredy, kde sa nachádza aj pretekársky okruh Slovakia Ring. V minulosti si jazdu na tejto značke pochvaľovali špičkoví pretekári. Bol medzi nimi aj bývalý jazdec F1 David Coulthard či najznámejší rally pretekár Sébastien Loeb.

Firma ešte vlani predstavila povoľovacím úradom životného prostredia projekt, ktorého základom je vybudovanie novej výrobnej haly spolu s administratívnou časťou.

Zelenú od úradov dostala firma tento týždeň po pol roku čakania. „Pôjde o investíciu vo výške asi milión eur a s výstavbou haly by sme mali začať budúci rok,“ tvrdí pre INDEX konateľka Praga Cars Lucia Pogáčová.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Obchvat Prešova finišuje: Stavba juhozápadného obchvatu Prešova sa chýli ku koncu. Podľa zmluvy by sa stavba mala dokončiť už v júni tohto roka, avšak minister dopravy Andrej Doležal koncom januára uviedol, že dokončenie by sa mohlo mierne oneskoriť.

Stavba juhozápadného obchvatu Prešova sa chýli ku koncu. Podľa zmluvy by sa stavba mala dokončiť už v júni tohto roka, avšak minister dopravy Andrej Doležal koncom januára uviedol, že dokončenie by sa mohlo mierne oneskoriť. Generátor miliónových dlhov: X-Bionic Sphere, jeden z najväčších športových komplexov v strednej Európe, je z biznisového hľadiska prepadák.

X-Bionic Sphere, jeden z najväčších športových komplexov v strednej Európe, je z biznisového hľadiska prepadák. Ako kúpiť a servisovať bicykel: Predaj bicyklov by mal byť najmä o filozofii, nie o peniazoch. Predajca bicyklov Majo Illéš hovorí o tom, prečo sa oplatí kupovať bicykel radšej v špecializovanom obchode ako v sieti veľkých predajní.

Zeman: Sú dve verzie výbuchov vo Vrběticiach

Český prezident Miloš Zeman. (zdroj: TASR/AP)

Pracujeme s dvoma verziami, povedal o výbuchoch vo Vrběticiach v prejave český prezident Miloš Zeman. Nepostavil sa tak na stranu vlády Andreja Babiša, podľa ktorého je za akciou z roku 2014 ruská vojenská rozviedka GRU.

Babiš o ruskej zodpovednosti hovoril už minulú sobotu, prezident sa doteraz verejne nevyjadroval. Podľa vlastných slov sa Zeman v posledných dňoch stretol s policajným prezidentom a nechal si vypracovať analýzy prípadu.

„Predstupujem ako človek, ktorý sa domnieva, že má dostatok informácií, aby sa vedel vyjadriť s chladným rozumom a bez hystérie,“ povedal v príhovore občanom.

V ňom povedal, že existujú podozrenia, že dvaja ruskí agenti umiestnili výbušninu v muničnom sklade, „nikto však nedokázal, že tam aj naozaj boli“. Povedal tiež, že druhou vyšetrovacou verziou je, že výbuch spôsobilo neodborné zaobchádzanie s výbušninami v sklade, teda pôvodný výsledok vyšetrovania.

Keď ostanete sedkať, isto sa nepomýlite: Dlhú bradu rozvážnosti nosí argument, že prečo by sme sa my tu v neistom priestore strednej Európy mali ohrozovať tým, že zaujmeme akési jasné stanovisko, píše Zuzana Kepplová.

Dlhú bradu rozvážnosti nosí argument, že prečo by sme sa my tu v neistom priestore strednej Európy mali ohrozovať tým, že zaujmeme akési jasné stanovisko, píše Zuzana Kepplová. Ruské sankcie voči Česku: Moskva v reakcii na vyhostenie veľkého počtu svojich diplomatov z Prahy zvažuje možnosti ekonomických sankcií proti Českej republike. Ruské úrady môžu obmedziť dovoz českého tovaru, napríklad piva.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Našli vrak nezvestnej ponorky: Pátracie tímy našli vrak indonézskej vojenskej ponorky, ktorá sa stratila pred štyrmi dňami pri ostrove Bali. Indonézska armáda súčasne potvrdila, že všetkých 53 ľudí na palube prišlo o život.

Pátracie tímy našli vrak indonézskej vojenskej ponorky, ktorá sa stratila pred štyrmi dňami pri ostrove Bali. Indonézska armáda súčasne potvrdila, že všetkých 53 ľudí na palube prišlo o život. Biden prelomil tabu: Americký prezident Joe Biden označil systematické vyvražďovanie približne 1,5 milióna etnických Arménov Turkami v rokoch 1915-18 za genocídu. Biden sa stal prvým prezidentom USA, ktorý použil slovo genocída.

Americký prezident Joe Biden označil systematické vyvražďovanie približne 1,5 milióna etnických Arménov Turkami v rokoch 1915-18 za genocídu. Biden sa stal prvým prezidentom USA, ktorý použil slovo genocída. Lukašenkov nástupca: Bieloruský prezident Aleksander Lukašenko pripravuje zmenu zákona o nástupníctve, ktorá v prípade jeho smrti odovzdá prezidentské kompetencie do rúk národnej bezpečnostnej rady. Na jej čele stojí Lukašenko, kreslo v nej má aj jeho syn Viktor.

Chára dosiahol v NHL ďalší míľnik, pomýšľať môže aj na rekord

Zdeno Chára v drese Washingtonu Capitals. (zdroj: TASR/AP)

Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára dosiahol v zámorskej NHL ďalší významný míľnik, keď nastúpil na svoj 1600. zápas v základnej časti.

Stalo sa tak na ľade New Yorku Islanders, teda klubu, kde trenčiansky rodák v roku 1997 začínal svoju úspešnú kariéru v profilige. Navyše, už ako hráč Washingtonu sa tešil z víťazstva 6:3.

"Vždy je pekné dosiahnuť míľniky, ale keď sa tak stane, je to len krátky oslavný moment. Samotný proces si vyžaduje čas. Sú to roky, veľa dní stavených bez rodiny. Ja som si to však vždy užíval," cituje Cháru oficiálny web NHL.

Métu 1600 zápasov v dlhodobej časti dosiahol iba ako piaty obranca. Na rekord legendárneho Chrisa Cheliosa stráca iba 51 zápasov.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Hokejisti zdolali Nemcov: Slovenská hokejová reprezentácia odohrala štvrtý zápas v príprave pred MS v hokeji 2021 a prvý raz zvíťazila v riadnom hracom čase. Zverenci trénera Craiga Ramseyho zdolali nemeckú hokejovú reprezentáciu 2:1.

Slovenská hokejová reprezentácia odohrala štvrtý zápas v príprave pred MS v hokeji 2021 a prvý raz zvíťazila v riadnom hracom čase. Zverenci trénera Craiga Ramseyho zdolali nemeckú hokejovú reprezentáciu 2:1. Poprad ovládol východ: Hokejisti HK Poprad vyhrali šiesty zápas semifinále play off Tipos extraligy nad HK Dukla Ingema Michalovce 3:1. Zvíťazili tak vo všetkých domácich stretnutiach.

Hokejisti HK Poprad vyhrali šiesty zápas semifinále play off Tipos extraligy nad HK Dukla Ingema Michalovce 3:1. Zvíťazili tak vo všetkých domácich stretnutiach. Výmena trénerov bol šok: Posledné dve sezóny odohral v slovenskej Extralige. V aktuálnom ročníku skončil so Slovanom Bratislava na konečnom štvrtom mieste. „Chceli sme titul. Bohužiaľ, stali sa viaceré okolnosti a play off nám nevyšlo,“ priznal 35-ročný obranca Andrej Meszároš.

Za vznikom krvných zrazenín môže byť zloženie AstraZenecy

Zdravotníčka drží ampulku s očkovacou látkou proti covidu od firmy AstraZeneca. (zdroj: TASR/AP)

Vedci prišli s ďalšou hypotézou, ktorá by mohla vysvetliť, prečo dochádza po očkovaní vakcínou od spoločnosti AstraZeneca k ojedinelým krvným zrazeninám.

Za jednu z možných príčin nedávno označili samotný dizajn vakcíny, ktorý môže podnecovať ľudský organizmus k tvorbe veľkého množstva protilátok a následne viesť k zhlukovaniu krvi.

Novými zisteniami, ktoré boli publikované zatiaľ len ako predtlač, túto možnosť potvrdzujú. Za zriedkavými komplikáciami by naozaj mohli stáť konkrétne zložky vakcíny.

V skratke ďalšie správy zo zdravia:

Ranné vtáča vs. nočná sova: To, či radi vstávate zavčasu, alebo si radšej doprajete dlhé leňošenie v posteli pred každodennými povinnosťami, predurčuje nielen váš životný štýl, ale aj genetika.

To, či radi vstávate zavčasu, alebo si radšej doprajete dlhé leňošenie v posteli pred každodennými povinnosťami, predurčuje nielen váš životný štýl, ale aj genetika. Kto bicykluje, žije dlhšie: Bicyklovanie má veľa benefitov. Zdravotné výhody, ktoré tento šport prináša, komentuje pre SME športový lekár Pavel Malovič.

Bicyklovanie má veľa benefitov. Zdravotné výhody, ktoré tento šport prináša, komentuje pre SME športový lekár Pavel Malovič. Deti s diagnózami päťdesiatnikov: Ak k obľúbenosti polotovarov v slovenských domácnostiach prirátame nedostatok pohybu v čase školskej výučby na diaľku, riziko obezity u detí rastie.

