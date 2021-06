Ranný brífing: Kočner a Zsuzsová nie sú nevinní, súd rozsudok skritizoval

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

15. jún 2021 o 23:41 Michal Deliman

Najvyšší súd vrátil prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej späť Špecializovanému trestnému súdu, v oslobodzujúcom rozsudku pre Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú našiel veľa zásadných chýb.

Špecializovaný trestný súd tak bude opätovne rozhodovať o tom, či si Marian Kočner a Alena Zsuzsová objednali vraždu novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Téme sa venuje aj dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Najvyšší súd Kuciakov prípad pre chyby vrátil. Čo to znamená?

Koalícia sa na Ficovu udičku nechytila. Mikulca podrží aj Sme rodina

Štát žiada testy aj v lete, ale ruší testovacie miesta

Jadrové preteky pokračujú. Arzenál modernizujú Washington, Moskva aj Peking

Ako slovenský múr vymazal najlepšieho hráča sveta

Vakcína Novavax má účinnosť vyše 90 percent. Zaberá aj proti mutáciám

Najvyšší súd Kuciakov prípad pre chyby vrátil

Marian Kočner pred súdom v kauze Kuciak. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prokuratúra a advokáti pozostalých rodín presvedčili senát Najvyššieho súdu, že oslobodenie Mariana Kočnera v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je predčasné a treba ho ešte raz posúdiť.

V kauze je obžalovaný Marian Kočner ako zadávateľ vraždy, jeho volavka Alena Zsuzsová ako objednávateľka. Špecializovaný trestný súd ich v septembri 2020 oslobodil s tým, že na ich odsúdenie nie je dostatok dôkazov.

"Nariaďuje sa, aby Špecializovaný trestný súd vec znovu prejednal a rozhodol," vyhlásil teraz predseda senátu Najvyššieho súdu Peter Paluda a následne prácu senátu špecializovaného súdu, ktorý Kočnera oslobodil, rozsiahlo skritizoval.

„Rozsudok ako taký je vnútorne rozporný, vydaný predčasne na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu, keď súd bezdôvodne nevykonal, resp. odmietol vykonať viaceré dôkazy navrhované procesnými stranami,“ napísal prokurátor Vladimír Turan v odvolaní proti pôvodnému verdiktu.

Odvolací Najvyšší súd sa tým stotožnil, sudcovia v senáte rozhodli jednohlasne. Prípad sa vracia senátu Špecializovaného trestného súdu a ten bude viazaný právnym názorom, ktorý vyslovil odvolací Najvyšší súd.

Rozsudok bez vnútornej logiky: Predsedu senátu Najvyššieho súdu Petra Paludu pri čítaní prvostupňového rozsudku najviac zarazilo, že oslobodzujúca časť nemala svoju vnútornú logiku. Nevidí však problém v tom, že o veci bude rozhodovať rovnaký senát ŠTS ako predtým.

Predsedu senátu Najvyššieho súdu Petra Paludu pri čítaní prvostupňového rozsudku najviac zarazilo, že oslobodzujúca časť nemala svoju vnútornú logiku. Nevidí však problém v tom, že o veci bude rozhodovať rovnaký senát ŠTS ako predtým. Kočner bol ticho: Kočner sedel na súde po celý čas chrbtom k verejnosti a v obklopení väzenskej stráže, oblečený v modrom väzenskom mundúre. Putá z rúk aj nôh mu dali dole len na príkaz senátu, ktorý to odôvodnil tým, že pojednávanie trvá niekoľko hodín. Počas celého pojednávania sa prakticky neozval.

Kočner sedel na súde po celý čas chrbtom k verejnosti a v obklopení väzenskej stráže, oblečený v modrom väzenskom mundúre. Putá z rúk aj nôh mu dali dole len na príkaz senátu, ktorý to odôvodnil tým, že pojednávanie trvá niekoľko hodín. Počas celého pojednávania sa prakticky neozval. Bez rozsudku nevinný: Táto spoločnosť dlhuje Jánovi a Martine spravodlivosť bez pochybností a pochybení, bez kalkulácií, tak, aby sa právo účelne neohýbalo, ale zároveň právnické kľučky nebránili práve tejto spravodlivosti, píše śéfredaktorka Beata Balogová.

Táto spoločnosť dlhuje Jánovi a Martine spravodlivosť bez pochybností a pochybení, bez kalkulácií, tak, aby sa právo účelne neohýbalo, ale zároveň právnické kľučky nebránili práve tejto spravodlivosti, píše śéfredaktorka Beata Balogová. Dôležitý krok pre obnovenie dôvery v justíciu: Aj keď sa trápenie rodičov a blízkych Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej po rozhodnutí Najvyššieho súdu nekončí, sú zase o krok bližšie k spravodlivosti, uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

Aj keď sa trápenie rodičov a blízkych Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej po rozhodnutí Najvyššieho súdu nekončí, sú zase o krok bližšie k spravodlivosti, uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Významný moment pre spravodlivosť: Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v prípade zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej za významný moment pre spravodlivosť a právny štát.

Rozkývaná koalícia sa na Ficovu udičku nechytila

Minister vnútra Roman Mikulec a poslanec Robert Fico. (zdroj: TASR)

Keď šéf Smeru Robert Fico pred mesiacom navrhol odvolať ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú zo strany Za ľudí, prispel tak k napätiu vo vládnych stranách OĽaNO a Za ľudí.

Najnovší pokus Smeru, pri ktorom navrhuje odvolať ministra vnútra Romana Mikulca z OĽaNO, však spormi zmietanú koalíciu skôr stmelil.

O návrhu na odvolanie ministra Mikulca rokovali poslanci v utorok celý deň. Hlasovanie však odložili na dnes.

Odvolanie ministra Mikulca nepodporí ani Sme rodina, aj keď Boris Kollár dal predsedovi poslaneckého klubu strany Petrovi Pčolinskému, ktorý je bratom Vladimíra Pčolinského, a poslankyni Adriáne Pčolinskej, ktorá je manželkou obvineného, možnosť, aby hlasovali, ako chcú.

Koaličné strany však majú dosť hlasov, aby Mikulca podržali vo funkcii aj bez nich.

V koalícii si zasa vyjadrujú nedôveru: V iných krajinách by mohol odstúpiť aj minister vnútra, ktorý sa bráni, že nenosí nevkusné luxusné hodinky, ale falzifikát, píše Peter Tkačenko.

Štát žiada testy aj v lete, ale ruší testovacie miesta

Ilustračné foto. (zdroj: SME/Marko Erd)

Na Slovensku pribudlo 49 nakazených koronavírusom. Laboratóriá vykonali celkovo 6 014 PCR testov. Počet hospitalizovaných pacientov sa zvýšil o 45 na 288. Potvrdili aj ďalších päť obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 7 772 osôb.

Dostať sa k antigénovému testu ako povinnej priepustke na festival či na futbalový zápas, ako aj na návštevu zariadenia pre seniorov bude od júla náročnejšie. Z doterajších stoviek mobilných odberových miest totiž zostane funkčných len niekoľko desiatok.

Nezaočkovaných bude pritom na začiatku prázdnin stále okolo 60 percent ľudí na Slovensku a test bude pre nich jedinou možnosťou, ako sa zúčastniť na svadbe či večierku.

Stovkám mobilných odberových miest sa 30. júna končí zmluva s ministerstvom zdravotníctva. Vznikali od jesene minulého roka a na vrchole druhej vlny pandémie ich bolo viac ako 800, dnes je ich 524.

Týždenne sa už síce antigénmi netestujú tri milióny ľudí ako pred mesiacmi, no odberové miesta stále urobia viac ako 400-tisíc testov.

Prehľad zmien: Štát uzná status zaočkovaného skôr ako doteraz. Test nepotrebujete už 21 dní po prvej dávke vakcíny, pozrite si prehľad zmien.

Štát uzná status zaočkovaného skôr ako doteraz. Test nepotrebujete už 21 dní po prvej dávke vakcíny, pozrite si prehľad zmien. Hegerovo vovedenie do omylu: Pokiaľ ide o vyhliadky, predsedu vlády asi niekto „voviedol“ do omylu, a tak opakuje, že Slovensko má v EÚ priemernú zaočkovanosť. Toto tvrdenie však v konfrontácii s faktami vykazuje také rozdiely, čo by sa dalo označiť za lož, píše Peter Tkačenko.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Strieľať alebo chrániť medvede: Zabitie 57-ročného muža z Liptovskej Lúžnej pri Ružomberku medveďom spustilo opäť vojnu medzi poľovníkmi a ochranármi. Kým jedni tvrdia, že incident je dôkazom toho, že počty medveďov treba regulovať odstrelom, druhí ich chcú chrániť a zasahovať proti nim nanajvýš paintballovými guľkami.

Zabitie 57-ročného muža z Liptovskej Lúžnej pri Ružomberku medveďom spustilo opäť vojnu medzi poľovníkmi a ochranármi. Kým jedni tvrdia, že incident je dôkazom toho, že počty medveďov treba regulovať odstrelom, druhí ich chcú chrániť a zasahovať proti nim nanajvýš paintballovými guľkami. Prieskum preferencií AKO: Ak by sa parlamentné voľby konali v júni, vyhrala by ich strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho so ziskom 21 percent. Na druhom mieste by skončila koaličná SaS s 13,9 percentami a tretí Smer Roberta Fica s 10,6 percentami. Do parlamentu by sa dostalo spolu osem strán.

Ak by sa parlamentné voľby konali v júni, vyhrala by ich strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho so ziskom 21 percent. Na druhom mieste by skončila koaličná SaS s 13,9 percentami a tretí Smer Roberta Fica s 10,6 percentami. Do parlamentu by sa dostalo spolu osem strán. Procházkovi odpustili justičnú skúšku: Súdna rada odsúhlasila, že odpustí justičnú skúšku advokátovi a bývalému politikovi Radoslavovi Procházkovi. O sudcovské miesto sa môže uchádzať aj bez nej.

Vďaka vašej podpore môžeme robiť kvalitnú žurnalistiku.

Pomôžte nám v tom pokračovať. Pridajte sa k predplatiteľom.

Jadrový arzenál modernizujú Washington, Moskva aj Peking

Na Marshallových ostrovoch prebehlo v rokoch 1946 až 1958 takmer 70 testov jadrových zbraní. (zdroj: World Future Council)

Vo svete už zďaleka nie je toľko jadrových zbraní ako v čase vrcholiacej studenej vojny. Napriek tomu je zjavné, že preteky v jadrovom zbrojení opäť pokračujú a nezastavili ich medzinárodné dohody, ani pandémia.

Vyplýva to zo správy Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum mieru. Podľa neho jadrové veľmoci za posledný rok navyšovali počet zbraní vo svojom jadrovom arzenáli a zároveň ich modernizovali.

Inštitút preto varuje – zastavuje sa trend odzbrojovania, krajiny začínajú vyvíjať nové zbrane a vylepšovať staršie. Celosvetovo sa počet jadrových zbraní zvýšil približne o 240 hlavíc.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Stretnutie Bidena s Putinom: Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken vyhlásil, že stretnutie nebude zásadným momentom obratu vo vzťahoch krajín. Aký má teda zmysel takýto summit organizovať?

Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken vyhlásil, že stretnutie nebude zásadným momentom obratu vo vzťahoch krajín. Aký má teda zmysel takýto summit organizovať? Príprava na chorobu X: Aj keď vo väčšine sveta ešte stále zúri koronavírus, experti na monitoring chorôb sa už teraz pripravujú na potenciálnu ďalšiu svetovú krízu s oveľa smrteľnejším nepriateľom.

Aj keď vo väčšine sveta ešte stále zúri koronavírus, experti na monitoring chorôb sa už teraz pripravujú na potenciálnu ďalšiu svetovú krízu s oveľa smrteľnejším nepriateľom. Fidesz vyťahuje LGBT kartu: Vládna strana Fidesz a opozičný Jobbik schválili zákon, ktorý má zo škôl dostať diskusiu o homosexualite či o zmene pohlavia. Politológovia v tom vidia snahu nájsť pred budúcoročnými voľbami podobne výbušnú tému, akou boli v minulosti migranti či útoky na finančníka Georgea Sorosa.

Zo zahraničných webov:

Ako slovenský múr vymazal najlepšieho hráča sveta

Milan Škriniar a Robert Lewandowski. (zdroj: TASR)

V lete 2010 na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike vstúpili Slováci do šampionátu remízou 1:1 s Novým Zélandom. Pred piatimi rokmi na európskom šampionáte vo Francúzsku prehrali s Walesom 1:2.

Slovákom na tretí pokus vstup do veľkého turnaja vyšiel. Favorizovaných Poliakov zdolali 2:1. Bol to najlepší výkon Slovákov za posledné obdobie. Rozhodne najlepší pod vedením trénera Štefana Tarkoviča.

Obetavý. Zvládnutý dobre takticky. Súdržný, ale aj sebavedomý. Hráči zblokovali veľa striel a podceňovaný tím, ktorý pred veľkým turnajom nepôsobil príliš dobre, prekvapil. Ukázal charakter.

Slováci pridali ešte jeden bonus. Vymazali Roberta Lewandowského. Najobávanejší svetový kanonier sa nepresadil. Hviezdny útočník hral proti Slovákom už piatykrát, ale ani raz neskóroval.

Sklamaný Lewandowski: Poľský kanonier Robert Lewandowski je sklamaný z výkonu svojho tímu v úvodnom zápase na futbalových majstrovstvách Európy. Po prehre so Slovenskom si je vedomý, že šanca postúpiť do osemfinále sa pre jeho tím výrazne skomplikovala.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Portugalsko zvládlo vstup do turnaja: Portugalsko zdolalo Maďarsko 3:0 v úvodnom zápase skupiny F na ME vo futbale. Na štadióne v Budapešti domáci hráči dlho bojovali o prekvapujúci bodový zisk. Napokon z toho bola krutá prehra.

Portugalsko zdolalo Maďarsko 3:0 v úvodnom zápase skupiny F na ME vo futbale. Na štadióne v Budapešti domáci hráči dlho bojovali o prekvapujúci bodový zisk. Napokon z toho bola krutá prehra. V súboji gigantov uspeli Francúzi: Francúzsko zdolalo Nemecko 1:0 vo svojom úvodnom zápase v skupine F na ME vo futbale. V tabuľke sa bodovo dotiahli na vedúcich Portugalčanov, v prospech ktorých hovorí po výhre nad Maďarskom 3:0 lepšie skóre.

Francúzsko zdolalo Nemecko 1:0 vo svojom úvodnom zápase v skupine F na ME vo futbale. V tabuľke sa bodovo dotiahli na vedúcich Portugalčanov, v prospech ktorých hovorí po výhre nad Maďarskom 3:0 lepšie skóre. Sagan zabojuje o ôsmy zelený dres: Mať desať štartov na slávnej Tour de France nie je v profesionálnej cyklistike úplne bežné. Tento rok si ho pripíše Peter Sagan. Na Tour nechýbal ani raz od roku 2012. Slovenský cyklista sa dostal do záverečnej nominácie tímu Bora-Hansgrohe.

Vakcína Novavax má účinnosť vyše 90 percent

Vakcína spoločnosti Novavax. (zdroj: TASR/AP)

Kombinovaná vakcína od americkej firmy Novavax proti ochoreniu Covid-19 a chrípke má celkovú účinnosť 90,6 percenta. Spoločnosť oznámila, že je vakcína rovnako efektívna aj pri rôznych mutáciách koronavírusu.

Očkovacia látka v testovaní preukázala 100-percentnú ochranu pred miernym a závažným priebehom ochorenia.

Výskum preukázal, že vakcína je tiež na 93 percent účinná proti obávaným variantom koronavírusu a v prípade rizikových skupín obyvateľstva má účinnosť vyše 91 percent.

Spoločnosť Novavax plánuje po schválení regulačnými orgánmi byť do konca septembra schopná mesačne vyrobiť 100 miliónov dávok očkovacej látky a do konca roka vyrobiť 150 miliónov vakcín.

V skratke ďalšie zdravotné správy:

Ako na kŕčové žily: Prinášame vám niekoľko tipov, ktoré sa oplatí zahrnúť do svojej každodennej rutiny, či už kŕčovými žilami trpíte alebo máte na ne nábeh.

Prinášame vám niekoľko tipov, ktoré sa oplatí zahrnúť do svojej každodennej rutiny, či už kŕčovými žilami trpíte alebo máte na ne nábeh. Pomoc pri liečbe nádorov: Českým vedcom sa podarilo objaviť doposiaľ neznámy proteín a popísať jeho úlohu pri bunkovom delení. Tieto poznatky by v budúcnosti mohli byť využité pri kontrole bunkového delenia v rámci protinádorovej liečby.

Českým vedcom sa podarilo objaviť doposiaľ neznámy proteín a popísať jeho úlohu pri bunkovom delení. Tieto poznatky by v budúcnosti mohli byť využité pri kontrole bunkového delenia v rámci protinádorovej liečby. Nový liek na Alzheimera: Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv schválil liek s názvom Aduhelm, ktorý podľa výrobcu spomaľuje priebeh Alzheimerovej choroby. Za posledných takmer 20 rokov nebol na liečbu tohto ochorenia schválený žiaden iný nový liek.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Milan Krajniak. (zdroj: Kristína Paholík Hamárová)

Má Roman Mikulec jeho dôveru? A rozprávalo by Sme rodina vôbec o téme väzby a stíhania, keby nebol obvinený Vladimír Pčolinský? Rozprával sa so susedom Danielom Lipšicom o prípade Pčolinského? A ako reaguje na to, že riaditeľka domovu v prípade poslanca Heráka posadila zverené dieťa do auta s niekým, kto bol podozrivý z jeho znásilnenia? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom práce a podpredsedom Sme rodina Milanom Krajniakom.

Podcasty SME

Pravidelná dávka: Aj náročné témy si vyžadujú rozhovor. Ako sa rozprávať pri zásadnom nesúhlase?

Aj náročné témy si vyžadujú rozhovor. Ako sa rozprávať pri zásadnom nesúhlase? Všesvet: Ako vyzerá dobrovoľníctvo na indonézskom ostrove Lombok?

Karikatúra

Karikatúra - 16.6.2021. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Avokádovo - mangová salsa. (zdroj: flickr.com/photos/penniesonaplatter)

Chcete si ozvláštniť, ale aj osladiť prípravu v kuchyni? Vyskúšajte tieto mangové recepty.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.