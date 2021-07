Ranný brífing: Kováčika na súde nešetrili, NAKA zamierila na Motorest

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

13. júl 2021 o 23:16 Michal Deliman

Proti niekdajšiemu špeciálnemu prokurátorovi vypovedali bývalí podriadení. Prokurátor Tomáš Honz napríklad vypovedal, že Kováčik zadržanie očakával a prípad skartácie Gorily prihral blízkemu prokurátorovi. Dušanovi Kováčikovi hrozí 12 rokov väzenia.

Slovensko posledné roky zažíva bezprecedentné zatýkanie špičiek v súdnictve a Slováci súdom neveria. V dôvere ľudí v súdnictvo sme na takmer úplnom chvoste Európskej únie - teda druhí od konca. Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

Kováčik zadržanie čakal, Gorilu prihral blízkemu prokurátorovi

Prokurátori, ktorí boli donedávna podriadení Kováčika - zľava Juraj Novocký, Bohdan Čeľovský, Vasiľ Špirko a Tomáš Honz. (zdroj: TASR)

Októbrové zadržanie vtedy ešte špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika bolo možno prekvapením pre verejnosť, no nie pre neho samého. To, že si po neho zrejme prídu kukláči, spomínal už niekoľko týždňov predtým. Obával sa dokonca, že mu pri zásahu zastrelia psa.

Štvrtý pojednávací deň procesu s Kováčikom ukázal ďalšie detaily toho, akým štýlom riadil špeciálnu prokuratúru. Na obdobie pred jeho zadržaním spomínal najmä prokurátor Tomáš Honz, ktorý bol ešte donedávna Kováčikovým podriadeným.

Nepozdávalo sa mu napríklad, keď stopol obvinenie šéfa Smeru Roberta Fica za to, že sa zastal odsúdeného Milana Mazureka. Druhou závažnou vecou bolo, keď od neho Honz dostal pokyn, aby jeden z prípadov pridelil ďalšiemu prokurátorovi, Mariánovi Vargovi.

Prebehlo to tak, že Honz si našiel na stole spis so žltou nálepkou „Doktor Honz, prideľte spis Vargovi“. „Skoro som vyliezol z kože. Dodnes neviem, čo to malo znamenať,“ opísal Honz situáciu s tým, že si bol vedomý, že ide „o mega citlivú vec“.

„Išlo totiž o skartáciu Gorily Slovenskou informačnou službou. Naozaj som sa v tej chvíli bál, čo sa s tým úradom deje,“ dodal Honz. Dodal, že mu to pripadalo, ako keby sa Kováčik už zbavoval spisov pred svojím zadržaním. Nerozumel, prečo Kováčik nepridelil spis Varogovi sám, čo mohol, ale spravil to cez neho.

Makó nie je hrdina: Represívne orgány na celom svete využívajú svedectvá ľudí, ako je tento pán, aby prelomili omertu, mafiánsku prísahu mlčanlivosti, ktorou chobotnica chráni svoju bezpečnosť. Tiež vieme, že takíto svedkovia sa za to dočkajú nejakej odmeny. Tento obchodný vzťah však z vinníka nerobí ctihodného občana, píše Peter Tkačenko.

V kauze Motorest údajne vytiahli takmer milión eur

Motorest Závod podľa ktorého zrejme dostala akcia NAKA Motorest svoj názov. (zdroj: URBEX 2K17/Marcel Rečinský)

Keď koncom roka 2019 Národná diaľničná spoločnosť potrebovala zbúrať motorest na odpočívadle Závod, pre istú skupinu podnikateľov spriaznených s prevádzkovým riaditeľom diaľničiarov Petrom Homolom to bola skvelá príležitosť, ako sa nabaliť.

Išlo o jednoduché podvody ako umelé nadhodnotenie ceny zákazky alebo dvakrát vyfakturované tie isté práce. Skupina to už mala odskúšané aj na iných tendroch, a tak jej to prešlo. Stoplo ju až nové vedenie NDS, ktoré si po voľbách v marci 2020 faktúry zanalyzovalo a podalo trestné oznámenie.

Vyplýva to z uznesenia Špecializovaného trestného súdu o vzatí Homolu do väzby, ktoré má SME k dispozícii. Prokurátor v ňom podrobne opísal, ako počas poslednej vlády Smeru skupina fingovala súťaže pri piatich projektoch, a vypočítal, že takto obrali štát dokopy o viac ako 979-tisíc eur.

Tehotné bez očkovania výnimku z karantény nedostanú

Ilustračné foto. (zdroj: ADOBE STOCK)

Na Slovensku pribudlo 28 nakazených koronavírusom. Laboratóriá ukončili 6 528 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných pacientov sa zvýšil o štyroch na 105. Pribudla jedna obeť ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 10 629 ľudí.

Výnimku z karantény pri docestovaní na Slovensko lekári potvrdia len niektorým nezaočkovaným tehotným ženám.

Štát im pôvodne plánoval automaticky odpúšťať povinnú domácu izoláciu ako ľuďom alergickým na očkovanie, ktorým pri návrate stačí negatívny PCR test nie starší ako tri dni a karanténu nepodstupujú.

Napokon podľa nových opatrení na hraniciach tehotné rovnakú automatickú výnimku z povinnej izolácie nemajú. Mnohé tehotné nie sú odporkyňami očkovania, ale majú obavy, aby v tehotenstve neublížili nenarodenému dieťaťu.

Antigénové testovanie: Na antigénových testoch sa zhodla celá koalícia, uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Reagoval tým na rokovania o preplácaní testov na koronavírus na koaličnej úrovni. Ako šéf rezortu zdravotníctva dodal, ostatné je stále predmetom diskusií.

Na antigénových testoch sa zhodla celá koalícia, uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Reagoval tým na rokovania o preplácaní testov na koronavírus na koaličnej úrovni. Ako šéf rezortu zdravotníctva dodal, ostatné je stále predmetom diskusií. Očkovanie bez rezervácie: Očkovacie centrá zriadené samosprávnymi krajmi by mali v priebehu niekoľkých dní očkovať bez predchádzajúceho pridelenia termínov, potvrdili minister Lengvarský a Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja. Aktuálne sa bez registrácie očkuje v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Čoskoro bude možnosť spustená aj v ostatných krajoch.

Očkovacie centrá zriadené samosprávnymi krajmi by mali v priebehu niekoľkých dní očkovať bez predchádzajúceho pridelenia termínov, potvrdili minister Lengvarský a Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja. Aktuálne sa bez registrácie očkuje v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Čoskoro bude možnosť spustená aj v ostatných krajoch. Kombinovanie vakcín: Rezort zdravotníctva umožní kombináciu vakcín. Ministerstvo zdravotníctva SR podľa jeho šéfa Vladimíra Lengvarského nastavuje systém tak, aby bola táto možnosť dostupná v rámci objednávania. Nebude tak potrebné lekárske odporúčanie.

Rezort zdravotníctva umožní kombináciu vakcín. Ministerstvo zdravotníctva SR podľa jeho šéfa Vladimíra Lengvarského nastavuje systém tak, aby bola táto možnosť dostupná v rámci objednávania. Nebude tak potrebné lekárske odporúčanie. Finančná motivácia: Prezidentka Zuzana Čaputová odobrila finančnú motiváciu k očkovaniu proti ochoreniu Covid–19. Finančná motivácia k očkovaniu má byť formou lotérie a sprostredkovateľského bonusu.

Prezidentka Zuzana Čaputová odobrila finančnú motiváciu k očkovaniu proti ochoreniu Covid–19. Finančná motivácia k očkovaniu má byť formou lotérie a sprostredkovateľského bonusu. Zomierať budú najmä nezaočkovaní: Tretia vlna v Európe nastupuje a nevyhne sa ani Slovensku. A zomierať v nej budú najmä nezaočkovaní. Avšak nie len tí, ktorí sa dobrovoľne zaočkovať nedali, ale aj tí, ktorí sa z rôznych objektívnych dôvodov očkovať nemôžu. A keďže hráme o čas, práve teraz sú nevyhnutné rozhodné kroky, píše Jakub Filo.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Prieskum AKO: Ak by sa parlamentné voľby na Slovensku konali v mesiaci júl, zvíťazila by strana Hlas Petra Pellegriniho so ziskom 20,8 percenta. Na druhom mieste by skončila SaS s 13,8 percentami a na treťom Smer s 10,9 percentami. Na štvrté OĽaNO (8,8 percenta) sa už doťahuje aj Progresívne Slovensko (8,4 percenta). Sme rodina by volilo 7,8 a KDH 6,2 percenta opýtaných.

Ak by sa parlamentné voľby na Slovensku konali v mesiaci júl, zvíťazila by strana Hlas Petra Pellegriniho so ziskom 20,8 percenta. Na druhom mieste by skončila SaS s 13,8 percentami a na treťom Smer s 10,9 percentami. Na štvrté OĽaNO (8,8 percenta) sa už doťahuje aj Progresívne Slovensko (8,4 percenta). Sme rodina by volilo 7,8 a KDH 6,2 percenta opýtaných. Rezervy pri nákupe testov porušili zákon: Správa štátnych hmotných rezerv postupovala pri troch zákazkách na nákup testov na ochorenie Covid-19 v rozpore so zákonom. Rozhodol o tom Úrad pre verejné obstarávanie. Správa rezerv sa odvolala, rozhodnutie teda nie je právoplatné.

Správa štátnych hmotných rezerv postupovala pri troch zákazkách na nákup testov na ochorenie Covid-19 v rozpore so zákonom. Rozhodol o tom Úrad pre verejné obstarávanie. Správa rezerv sa odvolala, rozhodnutie teda nie je právoplatné. Fecko sa vzdáva funkcie: Štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa k 15. júlu vzdáva funkcie. Vyplýva to z návrhu na jeho odvolanie, ktorý predložil na rokovanie vlády minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan.

Francúzsko hovorí o povinnom očkovaní

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. (zdroj: TASR/AP)

Vo Francúzsku v týchto dňoch pribúdajú tisícky nakazených denne, šírenie koronavírusu je v krajine na vzostupe. „Opäť tu máme preteky s časom,“ vyhlásil prezident Emmanuel Macron.

V príhovore k občanom tak reagoval na šírenie nákazlivejšieho a nebezpečnejšieho delta variantu.

Krajina, ktorá od začiatku pandémie koronavírusu eviduje viac ako 111-tisíc obetí Covidu-19, teraz podľa Macrona „čelí opätovnému prudkému rozmachu epidémie, ktorá zasahuje celé (francúzske) územie“.

Macron preto vo svojom prejave, ktorý adresoval verejnosti, upozornil, že očkovanie proti koronavírusu by mohlo byť povinné. „Možno si budeme musieť položiť otázku o povinnom očkovaní pre všetkých,“ uviedol prezident.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Gruzínsko prebudila smrť kameramana: Násilie a smrť kameramana Alexandra Laškaravu dostala do ulíc tisíce demonštrantov, ktorí pred parlamentom žiadali koniec vlády premiéra Irakliho Garibašviliho. Jeho koniec v parlamente požadovali aj opoziční poslanci.

Násilie a smrť kameramana Alexandra Laškaravu dostala do ulíc tisíce demonštrantov, ktorí pred parlamentom žiadali koniec vlády premiéra Irakliho Garibašviliho. Jeho koniec v parlamente požadovali aj opoziční poslanci. Izrael pre deltu mení stratégiu: Izrael opätovne zavádza niektoré obmedzenia z dôvodu šírenia delta variantu koronavírusu. Vláda sa však chce vyhnúť prísnym opatreniam a v rámci politiky "mäkkého potlačenia" chce, aby sa Izraelčania naučili "žiť s vírusom".

Izrael opätovne zavádza niektoré obmedzenia z dôvodu šírenia delta variantu koronavírusu. Vláda sa však chce vyhnúť prísnym opatreniam a v rámci politiky "mäkkého potlačenia" chce, aby sa Izraelčania naučili "žiť s vírusom". Masívne vymieranie z horúčav: Viac ako miliarda morských živočíchov zahynula pri západnom pobreží Kanady v dôsledku vlny bezprecedentných horúčav, ktoré túto oblasť zasiahli začiatkom júla. Teplota vody stúpla tak vysoko, že v nej niektoré živočíchy neboli schopné prežiť.

Zo zahraničných webov:

Sagan pre zdravotné problémy nebude štartovať na olympiáde

Peter Sagan v drese majstra Slovenska. (zdroj: TASR)

Slovenský cyklista Peter Sagan sa zo zdravotných dôvodov nezúčastní na olympijských hrách v Tokiu. O zmenu nominácie už v liste Slovenskému olympijskému a športovému výboru oficiálne požiadal Slovenský zväz cyklistiky.

„Informácie máme od športového riaditeľa tímu elite Jána Valacha. Vedeli sme o operácii. Dopadla dobre, ale v pondelok po obede nám volal, že lekári sa vyjadrili, že Peťo nemôže štartovať na olympiáde,“ uviedol pre Sportnet šéf Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.

Trojnásobný majster sveta po odstúpení z Tour de France absolvoval v Monaku úspešnú operáciu kolena.

Slovensko budú v pretekoch s hromadným štartom reprezentovať Juraj Sagan a Lukáš Kubiš, ktorý v Tokiu zažije svoju olympijskú premiéru.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Slovan napriek prehre postupuje: Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov. Na ihrisku Shamrocku Rovers však prehral 1:2 a postúpil vďaka dvojgólovému víťazstvu na domácom ihrisku spred týždňa.

Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 2. kvalifikačného kola Ligy majstrov. Na ihrisku Shamrocku Rovers však prehral 1:2 a postúpil vďaka dvojgólovému víťazstvu na domácom ihrisku spred týždňa. Na Tour vyhral Saganov kolega: Rakúsky cyklista Patrick Konrad je víťazom 16. etapy 108. ročníka Tour de France. Pre jazdca z tímu Bora-Hansgrohe ide o tretie etapové víťazstvo v kariére.

Rakúsky cyklista Patrick Konrad je víťazom 16. etapy 108. ročníka Tour de France. Pre jazdca z tímu Bora-Hansgrohe ide o tretie etapové víťazstvo v kariére. Hráči Tampy poškodili Stanley cup: Hokejisti Tampy Bay Lightning si po obhajobe Stanleyho pohára opäť po desiatich mesiacoch vychutnali majstrovské oslavy plavbou na lodi po rieke Hillsborough. Počas osláv utrpela samotná trofej, ktorej vrchná časť je značne zdeformovaná.

Prečo sa matky cítia vinné za to, že pracujú?

Ilustračné foto. (zdroj: Pexels/ Yan Krukov)

Keď sú v práci, myslia na to, že by mali viac času tráviť s deťmi, keď sú s nimi, rozmýšľajú nad nedoriešenými pracovnými záležitosťami. Snívajú o pohodovom víkende s rodinou, ale keď sa im podarí zrealizovať ho, deti počúvajú len na pol ucha, pretože myseľ ostáva zaseknutá v práci.

A cítia sa za to vinné. Slovné spojenie „pracujúca matka“ je však prinajmenšom rovnako čudné ako „pracujúca žena“.

Prečo by sa mali ženy cítiť vinné za to, že pracujú? Ako sa môžu realizovať bez toho, aby sa cítili zle, že deti zanedbávajú?

Len málo matiek je schopných úplne sa zbaviť pocitu viny za to, že nemôžu zostať so svojimi deťmi toľko, koľko by chceli. Že ich počas pracovných povinností nechali na starosť iným.

V skratke ďalšie správy o rodine a vzťahoch:

Preferencia nezáväzného sexu: Tváre môžu byť aj naším najzraniteľnejším miestom. Neplatí to len v prípade ochrany súkromia, odhadnutia veku či momentálneho duševného rozpoloženia, ale ukazuje sa, že môžu veľa prezradiť aj v oblasti sexuálnych vzťahov.

Tváre môžu byť aj naším najzraniteľnejším miestom. Neplatí to len v prípade ochrany súkromia, odhadnutia veku či momentálneho duševného rozpoloženia, ale ukazuje sa, že môžu veľa prezradiť aj v oblasti sexuálnych vzťahov. Plavčíčka volá po väčšom rešpekte: Synonymom leta je voda. A voda to je kúpanie. Obľúbená kratochvíľa detí, mladších aj starších. Na kúpaliskách sa spoznávajú prvé lásky, leňoší, športuje, ale aj zachraňujú životy. Preto sú tam plavčíci. A čoraz častejšie aj plavčíčky.

Synonymom leta je voda. A voda to je kúpanie. Obľúbená kratochvíľa detí, mladších aj starších. Na kúpaliskách sa spoznávajú prvé lásky, leňoší, športuje, ale aj zachraňujú životy. Preto sú tam plavčíci. A čoraz častejšie aj plavčíčky. Hotely pre mačky: Keď sme vstúpili, ubytovaní hostia nás privítali slabým mňaukaním. Neboli sme totiž v obyčajnom hoteli - navštívili sme čoraz častejšie využívané zariadenia určené pre mačky.

