Ranný brífing: Opustil nás veľký človek, ambulancie deltu neskrotia

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

19. júl 2021 o 0:08 Michal Deliman

Vo veku 81 rokov zomrel obľúbený komik, herec a spevák Milan Lasica. Česť jeho pamiatke. Za prvé dva júlové týždne zaočkovali lekári v ambulanciách len sto ľudí. Takýmto tempom by stotisíc ľudí zaočkovali za 20 rokov. Do tretej vlny pandémie na Slovensku však zostávajú už len dni či týždne.

Odborníci hovoria, že ak chceme dovolenkovať, najbezpečnejšie by bolo zostať doma. Lenže, kde doma? Čo sa dá na Slovensku robiť, čo sú tie miesta, ktoré všetci nepoznajú a zároveň stoja za návštevu? Kam sa vlastne vybrať, vám poradíme v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Opustil nás majster humoru a satiry Milan Lasica

Sto očkovaných za dva týždne? Očkovanie v ambulanciách deltu zatiaľ nezastaví

Podozrenia o údajnom úplatku pre Mikulca riadne nevyšetrili

Lacnejšie byty sú v nedohľadne. Ceny v Bratislave zlomili ďalší rekord

Jedna dávka už v Rakúsku stačiť nebude. Pre zaočkovaných sa pandémia skončila

Cavendish získal zelený dres, Pogačar má rovno tri

Opustil nás majster humoru a satiry Milan Lasica

Milan Lasica. (zdroj: SME/Gabriel Kuchta)

Vo veku 81 rokov v nedeľu zomrel obľúbený komik, herec a spevák Milan Lasica. Informáciu denníku SME potvrdil zdroj blízky Bratislava Hot Serenaders.

Lasica práve vystupoval spolu s orchestrom na ich výročnom koncerte v bratislavskom Štúdiu L+S, keď počas interpretácie piesne odpadol. Oživiť sa ho už nepodarilo.

Bratislava Hot Serenaders oslavovali koncertom 30. výročie svojho vzniku a 20. výročie spolupráce s Milanom Lasicom.

V poslednom rozhovore pre SME krátko glosoval témy, ktoré v spoločnosti rezonujú.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Film Titane bol šok: Ten, kto ho pozeral, si zakrýval oči, odvracal tvár a bál sa zvukov, ktoré budú neznesiteľný obraz sprevádzať. Film Titane ovládol na festivale v Cannes hlavnú kategóriu a získal Zlatú palmu.

Ten, kto ho pozeral, si zakrýval oči, odvracal tvár a bál sa zvukov, ktoré budú neznesiteľný obraz sprevádzať. Film Titane ovládol na festivale v Cannes hlavnú kategóriu a získal Zlatú palmu. Prišla o svoju veľkú chvíľu: Léa Seydoux zostala doma v Paríži, pretože hoci je zaočkovaná a nemala žiadne príznaky, bola pozitívne testovaná na covid. A pritom mal tento rok festival v Cannes patriť jej, ona bola jeho najväčšou hviezdou.

Léa Seydoux zostala doma v Paríži, pretože hoci je zaočkovaná a nemala žiadne príznaky, bola pozitívne testovaná na covid. A pritom mal tento rok festival v Cannes patriť jej, ona bola jeho najväčšou hviezdou. Chyba v systéme: Dostal tridsaťpäť doživotných trestov a k tomu ešte 1652 rokov odňatia slobody. Martin John Bryant zastrelil v roku 1996 tridsaťpäť ľudí a dvadsaťtri zranil a navždy poznamenal život v pokojnom austrálskom mestečku Port Arthur. Filmový teror trval presne toľko ako jeho zabíjanie, hodinu a pol.

Očkovanie v ambulanciách deltu zatiaľ nezastaví

Očkovať proti covidu u ambulantných lekárov začali 1. júla 2021. (zdroj: TASR)

PCR testy odhalili 29 prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá otestovali 6 275 vzoriek. Počet hospitalizovaných ostal nezmenený, v nemocniciach je 95 pacientov. Prvú dávku vakcíny dostalo 3 741 ľudí.

Očkovanie proti Covidu-19 v ambulanciách malo reštartovať klesajúci záujem ľudí o vakcíny, kým Slovensko ovládne superinfekčná delta mutácia koronavírusu, ktorá spustí tretiu vlnu pandémie očakávanú najneskôr v septembri.

Keď sa premiér Eduard Heger osobne 1. júla v Dolnom Kubíne pozeral na preočkovanie vôbec prvých troch záujemcov v jednej z tamojších ambulancií, v očkovaní všeobecnými lekármi videl záchranu, aby tretia vlna od septembra opäť nezatvorila školy.

„Ak chceme školákom umožniť, aby mohli nastúpiť v septembri do školy, potrebujeme leto využiť na to, aby sme dali pandémii finálny úder a to formou očkovania,“ povedal.

Po dvoch týždňoch pri súčasnom tempe očkovania všeobecnými lekármi by zaočkovanie len stotisíc ľudí trvalo ďalších 20 rokov.

Pravidlá na hraniciach: Nedeľa bola posledným dňom v starom režime s voľnejšími pravidlami. Ak sa „rozočkovaní“ ľudia z dovolenky vrátiť nestihli, karanténe sa už zväčša nevyhnú. Denník SME prináša prehľad pravidiel, ktoré oddnes na hraniciach platia.

Nedeľa bola posledným dňom v starom režime s voľnejšími pravidlami. Ak sa „rozočkovaní“ ľudia z dovolenky vrátiť nestihli, karanténe sa už zväčša nevyhnú. Denník SME prináša prehľad pravidiel, ktoré oddnes na hraniciach platia. Klamú vám do tváre a rehocú sa: My sa tu namiesto toho, že nie či, ale kedy a koho budeme očkovať povinne, musíme pozerať na pomätencov vyhrážajúcich sa lekárom, píše Tomáš Prokopčák.

Podozrenia o údajnom úplatku pre Mikulca riadne nevyšetrili

Minister vnútra Roman Mikulec. (zdroj: SITA)

Podozrenia, že minister vnútra Roman Mikulec prijal v roku 2010 stotisícový úplatok pri manažovaní štátnej zákazky, preverovala polícia bez toho, aby vypočula samotného Mikulca či ďalších aktérov kauzy, ktorí o uplácaní rozprávajú.

Vyplýva to zo slov ministra, ktorý v minulosti riadil Vojenskú spravodajskú službu, či z vyjadrenia exšéfa NAKA Branislava Zuriana.

Obaja hovoria o tom, že vypovedať ešte neboli, hoci policajný prezident Peter Kovařík tvrdí, že polícia preverovala podozrenia hneď niekoľkokrát, no bez výsledku.

Prečo polícia aktérov kauzy nevypočula, zatiaľ nie je jasné. Vysvetlenie z policajného prezídia do redakčnej uzávierky neprišlo. Bratislavská krajská prokuratúra zas žiadny takýto prípad neeviduje.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Kaliňák o kauzách Smeru: Bývalý šéf daniarov František Imrecze je ďalším človekom blízkym Smeru, ktorý sa rozhovoril nielen o úplatkoch, ale tiež o tom, ako Smer zneužíval štátne orgány na odstavenie svojich oponentov. Robert Kaliňák, ktorý bol v tom čase ministrom vnútra a pravou rukou šéfa Smeru Roberta Fica, však tieto kauzy stále považuje za vymyslené. V rozhovore pre SME hovorí, že to potvrdzuje aj správa SIS, ktorej dôkazy síce nevidel, ale presvedčilo ho zatknutie Vladimíra Pčolinského.

Bývalý šéf daniarov František Imrecze je ďalším človekom blízkym Smeru, ktorý sa rozhovoril nielen o úplatkoch, ale tiež o tom, ako Smer zneužíval štátne orgány na odstavenie svojich oponentov. Robert Kaliňák, ktorý bol v tom čase ministrom vnútra a pravou rukou šéfa Smeru Roberta Fica, však tieto kauzy stále považuje za vymyslené. V rozhovore pre SME hovorí, že to potvrdzuje aj správa SIS, ktorej dôkazy síce nevidel, ale presvedčilo ho zatknutie Vladimíra Pčolinského. Matovičov výstrelok končí: Igor Matovič chcel zriadiť vládne noviny - mesačne by sa ich tlačili dva milióny, mali by 32 strán a ľudia by si ich našli v schránkach. Informovať mali o činnosti vlády a o peniazoch, s ktorými hospodária ministerstvá. Platili by ich z rozpočtu úradu vlády a Matovič sľuboval, že by nešlo o propagandu. Z jeho plánu však napokon zišlo.

Igor Matovič chcel zriadiť vládne noviny - mesačne by sa ich tlačili dva milióny, mali by 32 strán a ľudia by si ich našli v schránkach. Informovať mali o činnosti vlády a o peniazoch, s ktorými hospodária ministerstvá. Platili by ich z rozpočtu úradu vlády a Matovič sľuboval, že by nešlo o propagandu. Z jeho plánu však napokon zišlo. Spor o LNG terminál: Štátna akciová spoločnosť Verejné prístavy chce v Prístave neďaleko centra Bratislavy vybudovať nový terminál na skvapalnený plyn za 40 miliónov eur bez DPH. Plyn má podľa zámeru spoločnosti nahradiť ropu ako palivo do lodí a posilniť rozvoj ekologizácie lodnej dopravy. Proti terminálu sa zdvihla vlna odporu zo strany aktivistov a mimovládnych organizácií. Tvrdia, že stavba na desiatky rokov zaviaže Slovensko k používaniu fosílnych palív.

Ranný brífing vzniká len vďaka predplatiteľom. Ďakujeme.

Staňte sa tiež podporovateľmi. Vyberte si z ponuky predplatného.

Ceny novostavieb zlomili psychologickú hranicu

Ilustračné foto. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo )

Aj keď sa mesiace hovorí a špekuluje o tom, kedy ceny bytov prestanú rýchlo rásť, zmena nie je na programe dňa. Aktuálne čísla analytickej spoločnosti Bencont Investments ukazujú pravý opak. Novostavby sú v hlavnom meste opäť drahšie.

Ceny dokonca zlomili psychologickú hranicu. Prvýkrát sa totiž byty v pripravovaných projektoch ponúkajú za priemernú cenu prekonávajúcu hranicu štyritisíc eur.

Vyhliadky na ďalšie mesiace pritom nie sú o nič lepšie. Analytici však poukazujú na to, že dopyt môže naraziť na cenový strop.

Lacné byty? Už s tým prestaňte: S cenami bytov to vôbec nie je také zlé, ako sa na prvý pohľad zdá. Problém nie je v tom, že sú byty drahé, ale že boli dlho lacné. A teraz ťažko prijímame, že cena rastie, píše Branislav Benčat.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Bistro.sk kúpil donáškový gigant: Na slovenskom trhu donáškových služieb s jedlom došlo k jednému z najväčších obchodov za posledné roky. Majiteľa mení donášková služba Bistro.sk. Službu bude vlastniť jeden z najväčších hráčov v tomto segmente - Just Eat Takeaway.com. Hodnota transakcie dosiahla takmer 50 miliónov eur.

Na slovenskom trhu donáškových služieb s jedlom došlo k jednému z najväčších obchodov za posledné roky. Majiteľa mení donášková služba Bistro.sk. Službu bude vlastniť jeden z najväčších hráčov v tomto segmente - Just Eat Takeaway.com. Hodnota transakcie dosiahla takmer 50 miliónov eur. Slovensko a automobilky: Závislosť Slovenska od automobiliek nemusí byť nutne zlá, ale v budúcnosti budeme potrebovať technicky a digitálne vzdelaných ľudí, ktorí dokážu obsluhovať moderné roboty a softvéry. Slovensko nikdy nebude špičková krajina vo vývoji áut, tvrdí v rozhovore ekonóm Vladimír Baláž.

Závislosť Slovenska od automobiliek nemusí byť nutne zlá, ale v budúcnosti budeme potrebovať technicky a digitálne vzdelaných ľudí, ktorí dokážu obsluhovať moderné roboty a softvéry. Slovensko nikdy nebude špičková krajina vo vývoji áut, tvrdí v rozhovore ekonóm Vladimír Baláž. Zahraniční turisti rušia dovolenky: Návštevníci zo zahraničia prehodnocujú dovolenku na Slovensku. Regióny zaznamenali zvýšený záujem o rušenie alebo presunutie termínu dovolenky. Turisti reagujú na opatrenia na hraniciach.

Jedna dávka už v Rakúsku stačiť nebude

Viedeň. (zdroj: TASR/AP)

Ešte pred pár dňami bol 22. júl dátumom, keď malo Rakúsko ešte viac uvoľniť koronavírusové opatrenia. V krajine však v týchto dňoch opäť rastie počet nových prípadov.

Vedci očakávajú, že štvrtá vlna Rakúsko naplno zasiahne v októbri. Rakúska vláda sa preto rozhodla, že opatrenia namiesto uvoľňovania, naopak, od 22. júla sprísni.

Napríklad do nočných klubov a na diskotéky sa po tomto dátume už dostanú iba návštevníci, ktorí sa preukážu potvrdením o kompletnom očkovaní či negatívnym výsledkom PCR testu. Negatívny antigénový test či potvrdenie o prekonaní covidu už stačiť nebudú.

Rakúsko zároveň od 15. augusta zmení pravidlá udeľovania takzvaného covid pasu či green passu. Tento doklad slúži predovšetkým ako priepustka pre zaočkovaných, vďaka ktorej možno voľne cestovať. Po 15. auguste už naň budú mať nárok iba plne zaočkovaní.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Západ Nemecka zničili povodne: Počet obetí nepretržite rastie. Výdatné lejaky zasiahli západ Nemecka ešte večer zo stredy na štvrtok a vyžiadali si viac než 150 ľudských životov. Stále nemožno povedať, že by sa situácia začala zlepšovať.

Počet obetí nepretržite rastie. Výdatné lejaky zasiahli západ Nemecka ešte večer zo stredy na štvrtok a vyžiadali si viac než 150 ľudských životov. Stále nemožno povedať, že by sa situácia začala zlepšovať. Boj rodičov berú ako svoj: Hromadné protesty na Kube z minulého víkendu – najväčšie protivládne demonštrácie za posledné desaťročia, mobilizovali mladých Američanov kubánskeho pôvodu v mestách na celej Floride, aby podporili svojich krajanov na ostrove.

Hromadné protesty na Kube z minulého víkendu – najväčšie protivládne demonštrácie za posledné desaťročia, mobilizovali mladých Američanov kubánskeho pôvodu v mestách na celej Floride, aby podporili svojich krajanov na ostrove. Najprv Kuba, teraz Viedeň: Americká vláda vyšetruje početné zdravotné problémy u svojich diplomatov a ďalších zamestnancov v rakúskej Viedni. Niektoré príznaky sú podobné tým, ktoré hlásili americkí diplomati a agenti v kubánskej Havane v rokoch 2016 a 2017 a pri ktorých sa zatiaľ nenašla definitívna príčina.

Zo zahraničných webov:

Cavendish získal zelený dres, Pogačar má rovno tri

Mark Cavendish a Tadej Pogačar. (zdroj: SITA/AP)

Belgický cyklista Wout van Aert zvíťazil v záverečnej 21. etape v poradí 108. ročníka Tour de France. V hromadnom špurte na Elyzejských poliach v Paríži predstihol krajana Jaspera Philipsena a tiež Marka Cavendisha.

Brit tak nedosiahol 35. úspech na slávnom podujatí a neprekonal rekord legendárneho Belgičana Eddyho Merckxa. Môže ho však aspoň tešiť fakt, že sa stal víťazom bodovacej súťaže a teda získal zelený dres.

Titul obhájil Slovinec Tadej Pogačar, ktorý si rovnako ako v minulom roku vybojoval okrem žltého aj bodkovaný a biely dres.

Šampión s tvárou dieťaťa: V 60. a 70. rokoch minulého storočia boli pretekári všestranní. Dnes to už takmer nie je možné vzhľadom na úzku špecializáciu pretekárov. Tadej Pogačar tento status mení.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Hamilton zostrelil Verstappena a vyhral: Víťazom Veľkej ceny Veľkej Británie seriálu Formuly 1 sa stal Lewis Hamilton na Mercedese. Preteky poznačila nehoda už v úvodnom kole, keď tvrdo narazil do bariéry Holanďan Max Verstappen po kontakte práve s Hamiltonom.

Víťazom Veľkej ceny Veľkej Británie seriálu Formuly 1 sa stal Lewis Hamilton na Mercedese. Preteky poznačila nehoda už v úvodnom kole, keď tvrdo narazil do bariéry Holanďan Max Verstappen po kontakte práve s Hamiltonom. Koniec kariéry pre Greipela: Kariéra jedného z najlepších šprintérov cyklistickej histórie sa chýli ku koncu. Pred predposlednou etapou 108. ročníka Tour de France Nemec André Greipel vyhlásil, že po sezóne ukončí svoju úspešnú kariéru.

Kariéra jedného z najlepších šprintérov cyklistickej histórie sa chýli ku koncu. Pred predposlednou etapou 108. ročníka Tour de France Nemec André Greipel vyhlásil, že po sezóne ukončí svoju úspešnú kariéru. Slovan potrebuje čas, Trnava analýzu: Slovenské futbalové tímy v pohárovej Európe výkonmi nepresvedčili, ale všetky tri postúpili do ďalšieho predkola. Ako to zvládli? Ktorí hráči prerástli úroveň slovenskej ligy? A čo by sa malo zmeniť v slovenskom futbale? Odpovedá expert RTVS Peter Ďuriš.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Zuzana Zelenayová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa správne natierať a s akým faktorom? Prečo si myslíme, že zdravá pokožka je opálená, hoci je to presne naopak? A je náhrada chodiť do solária? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s dermatologičkou Zuzanou Zelenayovou.

Podcasty SME

Dejiny: Odkiaľ sa vzal japonský militantný fanatizmus?

Odkiaľ sa vzal japonský militantný fanatizmus? Klik: Kúp teraz, zaplať neskôr je trend v Silicon Valley, pridáva sa aj Apple

Kúp teraz, zaplať neskôr je trend v Silicon Valley, pridáva sa aj Apple TECH_FM: Vedci čítali myšlienky, naučili pacienta rozprávať

Karikatúra

Karikatúra - 19.7.2021. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Šošovicovo-batátový prívarok. (zdroj: Petronela Boleková | bolekova.blog.sme.sk)

Tekvicový, hubový, zemiakový aj batátový. Vybrali sme pre vás recepty na prívarky.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.