Ranný brífing: Delta sa kryje za nádchou, Sme rodina sa z vlády nechce

27. júl 2021 o 0:02 Michal Deliman

Sme rodina predstavilo svojich päť požiadaviek ešte v marci počas vládnej krízy. Boris Kollár nimi podmieňoval zotrvanie vo vláde, koalícia ich však splnila len sčasti. Napriek tomu sa nezobrali a neodišli.

Ako sa môže ustupovanie antivaxerom strane Sme rodina vypomstiť a prečo vlastne politické strany napravo aj naľavo nadbiehajú antivaxerom, keď zaočkovaných voličov je zrejme oveľa oveľa viac? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Sme rodina už vo vláde nemala byť, ultimátum vypršalo

Predseda parlamentu Boris Kollár a poslanecký klub Sme rodina. (zdroj: TASR)

Dve z piatich požiadaviek, ktorých splnením Sme rodina podmieňovalo svoje zotrvanie vo vláde ešte v marci, sa doteraz nenaplnili. Podľa slov podpredsedu hnutia Petra Pčolinského z júna, ktorý žiadal splnenie požiadaviek do konca júlovej parlamentnej schôdze, by teda hnutie Borisa Kollára už nemalo byť vo vláde.

Žiadali napríklad odklad splátok úverov, odklad výkonu exekúcií či vyplatenie jednorazovej SOS pomoci pre ľudí postihnutých pandémiou.

„Musí to byť, nazvime to, že do konca júlovej schôdze,“ povedal Pčolinský. „To sú veci, na ktorých trváme, inak z tejto vlády odídeme,“ dodal. Júlová schôdza sa skončila v nedeľu.

Pčolinský uznáva, že z marca ostala nesplnená požiadavka, aby si každý človek v lekárni vyzdvihol päť respirátorov, a tiež opatrenie k úverom. Koalícia zmenila aj návrh k exekúciám – nepôjde však o odklad, ale zadlžených zvýhodnia inak.

Napriek tomu Sme rodina v koalícii ostáva. Má však inú požiadavku – chce riešiť odchod ministra vnútra Romana Mikulca z OĽaNO a policajného prezidenta Petra Kovaříka.

Mikulec chýbať nebude: Mikulec je proste záťaž a jeho kultivovaná výmena by bola vyslovene rozumná. Akurát na Slovensku to vlády považujú za priznanie porážky, čiže prejav slabosti. Je to detinské a ešte aj politický hlúpe, píše Peter Tkačenko.

Mikulec je proste záťaž a jeho kultivovaná výmena by bola vyslovene rozumná. Akurát na Slovensku to vlády považujú za priznanie porážky, čiže prejav slabosti. Je to detinské a ešte aj politický hlúpe, píše Peter Tkačenko. Kollár je drahá nevesta: Kollár vedel, prečo sa označil za drahú nevestu. Ale aj on šiel do tej svadby pre majetok a nechce oň prísť, píše Jakub Filo.

Delta sa schováva za nádchu, test ju nemusí zachytiť

Odber vzorky pri antigénovom teste. (zdroj: TASR/AP)

PCR testy odhalili sedem prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá otestovali 1 432 vzoriek. Prvú dávku vakcíny dostalo 614 osôb. V nemocniciach je naďalej 80 pacientov, počet obetí koronavírusu sa nezvýšil.

Bezplatné testy na Covid-19 pre nezaočkovaných mali predstavovať cestu, ako sa nemusia očkovať a zároveň môžu relatívne slobodne žiť aj počas očakávanej tretej vlny pandémie. Tá podľa odborníkov zasiahne Slovensko na jeseň.

Aktuálne sa však ukazuje, že falošný negatívny výsledok testu môže týchto ľudí dostať do nemocnice skôr, ako by sa dalo čakať. Platí to najmä o antigénových testoch.

Rozširujúci sa delta variant, ktorý bude takmer s istotou spúšťačom tretej vlny pandémie, sa viac ako iné formy Covidu-19 prejavuje nádchou. Ak ju nakazený ignoruje, alebo absolvuje antigén s falošným negatívnym výsledkom, v priebehu týždňa môže skončiť so zápalom pľúc v nemocnici.

Riziko platí hlavne pre nezaočkovaných. Vakcíny dostupné na Slovensku chránia očkovaných po druhej dávke pred hospitalizáciou až na viac ako 90 percent. Znamená to, že ak by sa očkovaný deltou aj nakazil, pravdepodobnosť, že skončí v nemocnici, je nízka.

Vzrástol počet antivaxerov: Od mája výraznejšie narástol počet ľudí, ktorí očkovanie odmietajú. Ako vyplýva z prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame, je to o viac ako 5 percentuálnych bodov z 30,9 percenta na 36 percent.

Od mája výraznejšie narástol počet ľudí, ktorí očkovanie odmietajú. Ako vyplýva z prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame, je to o viac ako 5 percentuálnych bodov z 30,9 percenta na 36 percent. Dlhšia platnosť testov: Hromadným podujatiam prekračujúcim povolený maximálny počet účastníkov podľa covid automatu sa predlžuje platnosť negatívnych výsledkov testov z 12 na 24 hodín pred začiatkom podujatia.

Hromadným podujatiam prekračujúcim povolený maximálny počet účastníkov podľa covid automatu sa predlžuje platnosť negatívnych výsledkov testov z 12 na 24 hodín pred začiatkom podujatia. Zmena definície zaočkovanej osoby: Za plne zaočkovanú sa považuje osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou, ďalej osoba najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou. Rovnako sa za plne zaočkovanú považuje osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia Covid-19.

Za plne zaočkovanú sa považuje osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou, ďalej osoba najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou. Rovnako sa za plne zaočkovanú považuje osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia Covid-19. Vyššia veková hranica: Deti do 12 rokov sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na Covid-19 všade tam, kde sa to doposiaľ vyžadovalo. Ide napríklad o interiéry akvaparkov, vybrané športové podujatia, či oslavy organizované v prevádzkach.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Mikulec je statočný, tvrdí Spišiak: Roman Mikulec nie je nevýrazný minister vnútra, ktorý nemá prehľad o tom, čo sa mu deje na polícii alebo v inšpekčnej službe, tvrdí Mikulcov poradca a bývalý policajný riaditeľ Jaroslav Spišiak. Súčasnú situáciu so stíhanými kajúcnikmi nevníma ako vojnu policajtov a dodáva, že sú politici, ktorým vyhovuje, že to zvonku pôsobí ako chaos.

Roman Mikulec nie je nevýrazný minister vnútra, ktorý nemá prehľad o tom, čo sa mu deje na polícii alebo v inšpekčnej službe, tvrdí Mikulcov poradca a bývalý policajný riaditeľ Jaroslav Spišiak. Súčasnú situáciu so stíhanými kajúcnikmi nevníma ako vojnu policajtov a dodáva, že sú politici, ktorým vyhovuje, že to zvonku pôsobí ako chaos. Prezidentka udelila milosti: Prezidentka Zuzana Čaputová udelila podmienečnú milosť v troch prípadoch. Matke štyroch maloletých detí a odsúdenej matke samoživiteľke odpustila zvyšok trestu. Hlava štátu tiež podmienečne zmiernila trest mužovi, ktorý bol odsúdený na desať rokov za prechovávanie marihuany.

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila podmienečnú milosť v troch prípadoch. Matke štyroch maloletých detí a odsúdenej matke samoživiteľke odpustila zvyšok trestu. Hlava štátu tiež podmienečne zmiernila trest mužovi, ktorý bol odsúdený na desať rokov za prechovávanie marihuany. Odvolávanie Mikulca sa opäť presúva: Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca sa posúva na septembrovú riadnu schôdzu. V rokovacej sále ani po prestávke nebol dostatok poslancov, parlament tak nebol uznášaniaschopný.

Ako sme hľadali trojizbový byt. Ceny vyskočili o tisícky eur

Ilustračné foto. (zdroj: SME/Ján Krošlák)

„Sme mladá trojčlenná rodinka zo Žiliny a v okrese Stará Ľubovňa hľadáme 3-izbový byt alebo menší dom do 110-tisíc eur,“ píše sa v inzeráte na jednom z realitných portálov.

Kým napríklad v Bratislave si kupujúci môžu vyberať z ponuky stoviek inzerátov, situácia v regiónoch je radikálne odlišná. Aj Stará Ľubovňa patrí medzi okresné mestá, ktoré trápi enormný nedostatok bytov.

Napríklad počet ponúk trojizbových bytov by ste dokázali spočítať na prstoch jednej ruky.

Ukazuje to aj analýza INDEXU, ktorý zmapoval situáciu na trhu trojizbových bytov v okresných mestách. Medzi regiónmi sú priepastné rozdiely a vlna zdražovania sa vonkoncom nedotkla len veľkých krajských miest.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Najprísnejšia regulácia na svete: Návrh zákona na reguláciu umelej inteligencie v Európe by mohol v priebehu nasledujúcich piatich rokov v konečnom dôsledku stáť ekonomiku Európskej únie 31 miliárd eur, vyplýva zo správy amerického think-tanku Center for Data Innovation.

Návrh zákona na reguláciu umelej inteligencie v Európe by mohol v priebehu nasledujúcich piatich rokov v konečnom dôsledku stáť ekonomiku Európskej únie 31 miliárd eur, vyplýva zo správy amerického think-tanku Center for Data Innovation. Čína kritizuje uhlíkovú daň EÚ: Európska komisia načrtla plány na zavedenie mechanizmu platenia dane z uhlíka na hraniciach Únie od roku 2026. To prinúti importérov niektorých produktov, ako je napríklad oceľ, platiť tzv. uhlíkovú daň na hraniciach EÚ. Čína uviedla, že plán EÚ rozšíri problémy v oblasti klímy aj na obchod, čo je v rozpore s medzinárodnými zásadami a poškodí to vyhliadky na hospodársky rast.

Európska komisia načrtla plány na zavedenie mechanizmu platenia dane z uhlíka na hraniciach Únie od roku 2026. To prinúti importérov niektorých produktov, ako je napríklad oceľ, platiť tzv. uhlíkovú daň na hraniciach EÚ. Čína uviedla, že plán EÚ rozšíri problémy v oblasti klímy aj na obchod, čo je v rozpore s medzinárodnými zásadami a poškodí to vyhliadky na hospodársky rast. Účet na desaťročia: Britskí daňoví poplatníci budú znášať náklady pandémie ochorenia Covid-19 po desaťročia. Vyplýva to z dvoch správ Výboru britského parlamentu pre verejné účty, podľa ktorých reakcia britskej vlády na koronakrízu vystavila daňových poplatníkov v Spojenom kráľovstve „značným finančným rizikám“.

Babiš mladší: Otec potreboval, aby som zmizol

Andrej Babiš mladší. (zdroj: Archív AB mladšieho)

Andrej Babiš mladší verejne prvýkrát prehovoril pred dva a pol rokom. Priznal vtedy, že ho jeho otec a český premiér Andrej Babiš dal uniesť na Krym, aby nemohol svedčiť v dotačnej kauze Čapí hnízdo.

V kauze údajného podvodu pri čerpaní európskych dotácií premiéra Babiša ešte stále stíhajú. Polícia ho obviňuje, že prepísal firmu na svoje deti vrátane Andreja mladšieho, aby mohol žiadať dotácie pre malé podniky. Jeho holding Agrofert na dotácie nárok nemal. Český premiér takto údajným podvodom získal 50 miliónov českých korún.

Dva a pol roka sa kauza únosu Babiša mladšieho neposunula, tento rok ju už polícia prestala vyšetrovať s tým, že si to vymyslel. V rozhovore pre SME preto poskytol o svojom únose ďalšie podrobnosti. Opisuje, ako vyzeralo jeho násilné zavlečenie na Krym a ako ho spolupracovníci jeho otca dopovali psychofarmakami.

Z vyjadrení Babiša mladšieho vyplýva, že hoci ako pilot prešiel v Spojených štátoch najprísnejšími psychotestami, spolupracovníci jeho otca sa z neho snažili urobiť schizofrenika, ktorý je neschopný svedčiť v kauze Čapí hnízdo.

Babiš sa zamiloval do Orbána: Desať týždňov pred voľbami vládne v kampani migrácia, strašenie, osobné útoky, demagógia; epidémia a jej mŕtvi sú zabudnutí a Babiš má skvelý ťah na víťazstvo, píše Petr Šabata.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

USA rozdeľuje nezáujem o vakcíny: Štvrtý júl nemal byť tento rok pre Američanov len Dňom nezávislosti, ale tiež dňom dosiahnutia dôležitého cieľa – 70-percentnej zaočkovanosti proti koronavírusu aspoň prvou dávkou. Prvou dávkou je zaočkovaných 68,7 percenta dospelej populácie, no presvedčiť ďalších ľudí, aby sa dali zaočkovať, je čoraz ťažšie.

Štvrtý júl nemal byť tento rok pre Američanov len Dňom nezávislosti, ale tiež dňom dosiahnutia dôležitého cieľa – 70-percentnej zaočkovanosti proti koronavírusu aspoň prvou dávkou. Prvou dávkou je zaočkovaných 68,7 percenta dospelej populácie, no presvedčiť ďalších ľudí, aby sa dali zaočkovať, je čoraz ťažšie. Pandémia v Británii ustupuje: V krajine zaevidovali 29 173 nových infekcií, čo je výrazne menej ako 48 161 prípadov hlásených týždeň predtým. Infekcie pribúdali pomalším tempom päť dní za sebou, čo sa stalo prvý raz od februára.

V krajine zaevidovali 29 173 nových infekcií, čo je výrazne menej ako 48 161 prípadov hlásených týždeň predtým. Infekcie pribúdali pomalším tempom päť dní za sebou, čo sa stalo prvý raz od februára. Francúzske povinné očkovanie: Francúzsky parlament schválil návrh zákona, ktorý vyžaduje predkladanie takzvaného covid pasu v reštauráciách a pri domácom cestovaní i povinné očkovanie zdravotníckych pracovníkov. Obe opatrenia vyvolali protesty a politické napätie.

Zo zahraničných webov:

Sklamaný Beňuš: Bez dotyku by som mal medailu

Matej Beňuš po finále na OH Tokio. (zdroj: TASR)

Mračil sa, krútil hlavou, rozhadzoval rukami. Z každého jeho gesta bolo jasné, že je veľmi nespokojný a sklamaný. Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš nezvládol finále v kategórii C1 na OH Tokio 2020. Po nevydarenej jazde skončil na šiestom mieste a domov sa vráti bez medaily.

Beňuš pritom patril k favoritom na zlato. Suverénne ovládol kvalifikáciu, rozhodujúci súťažný deň mu však vôbec nevyšiel.

Trápil sa už v semifinále, v ktorom spravil viacero chýb a dostal aj dve trestné sekundy za dotyk bránky. Napokon skončil deviaty s takmer šesťsekundovou stratou na lídra a len tesne prenikol do finálovej desiatky.

Ani finálová jazda mu nevyšla. Medzi bránkami, ktoré rozkýval vietor, nevedel nájsť ideálnu líniu. Prvý veľký problém prišiel po 15. bránke, kde ho zavrela voda a stratil cenný čas. Neskôr na 19. bránke dostal navyše dvojsekundovú penalizáciu za dotyk.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Repiská začala suverénne: Slovenská bedmintonistka Martina Repiská zvíťazila vo svojom prvom zápase olympijského turnaja v Tokiu. V súboji F-skupiny si poradila s Guatemalčankou Nikte Alejandrou Sotomayorovou 2:0 na sety. Hneď pri debute na OH sa stala prvou Slovenkou, ktorá pod piatimi kruhmi dokázala zvíťaziť.

Slovenská bedmintonistka Martina Repiská zvíťazila vo svojom prvom zápase olympijského turnaja v Tokiu. V súboji F-skupiny si poradila s Guatemalčankou Nikte Alejandrou Sotomayorovou 2:0 na sety. Hneď pri debute na OH sa stala prvou Slovenkou, ktorá pod piatimi kruhmi dokázala zvíťaziť. Barteková do finále skeetu nepostúpila: Pred odletom na olympijské hry do Tokia si Dana Barteková verila. Olympijská súťaž jej však nevyšla úplne podľa predstáv. Bronzová medailistka z Londýna 2012 bola po prvom kvalifikačnom dni na 9. mieste so skóre 71 zo 75 terčov. V druhom dni minula tri terče. V súťaži obsadila 13. priečku.

Pred odletom na olympijské hry do Tokia si Dana Barteková verila. Olympijská súťaž jej však nevyšla úplne podľa predstáv. Bronzová medailistka z Londýna 2012 bola po prvom kvalifikačnom dni na 9. mieste so skóre 71 zo 75 terčov. V druhom dni minula tri terče. V súťaži obsadila 13. priečku. Neporaziteľná plavkyňa prehrala: Fenomenálna Američanka Katie Ledecká hneď vo svojom prvom tokijskom finálovom štarte našla premožiteľku. Na 400 m voľný spôsob ju o 67 stotín sekundy zdolala Austrálčanka Ariarne Titmusová. Plavkyňa s prezývkou Terminátorka vo svojom finálovom debute pod piatimi kruhmi zaplávala nový olympijský rekord 3:56,69 min.

Veľa fotografií z posledného Lasicovho koncertu vymazal

Milan Lasica počas klaňačky na svojom poslednom koncerte so súborom Bratislava Hot Serenaders 18. júla 2021 v Štúdiu L+S. (zdroj: © Ctibor Bachratý)

Keď v ten večer prišiel z koncertu Bratislava Hot Serenaders domov, vírilo mu v hlave všetko, čo sa práve udialo. Potom si zapol televízor a na obrazovke Milan Lasica spieval pesničku Skôr než odídeš a bol veľmi vtipný. Vtedy si uvedomil, že nezomrel.

Fotograf Ctibor Bachratý dlhé roky fotografuje živé umenie, predovšetkým divadlo, koncerty či performancie. V rukách držal fotoaparát a stláčal spúšť aj na koncerte a pri troch klaňačkách súboru Bratislava Hot Serenaders pri príležitosti 30. výročia jeho založenia, kde Milan Lasica pravidelne účinkoval.

V rozhovore hovorí aj o tom, aké to bolo dvadsať rokov fotografovať Milana Lasicu, v divadle, v ateliéri i na rôznych podujatiach, a prečo by veľmi rád odteraz mlčal a radšej spoločne hľadal dobré umenie.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Lasica je nenahraditeľný: V RTVS bol stálym hosťom v zábavnej šou Zlaté časy, v televízii JOJ bol súčasťou humoristickej relácie Sedem. Mnohí diváci si často zapli tieto programy práve kvôli Milanovi Lasicovi. Počas leta ich televízie nevysielajú. Spýtali sme sa, čo bude s nimi na jeseň, keď sa v nich už Milan Lasica neobjaví, aj čo bude s repertoárom, ktorý mal v Štúdiu L+S.

V RTVS bol stálym hosťom v zábavnej šou Zlaté časy, v televízii JOJ bol súčasťou humoristickej relácie Sedem. Mnohí diváci si často zapli tieto programy práve kvôli Milanovi Lasicovi. Počas leta ich televízie nevysielajú. Spýtali sme sa, čo bude s nimi na jeseň, keď sa v nich už Milan Lasica neobjaví, aj čo bude s repertoárom, ktorý mal v Štúdiu L+S. Nemôže si dovoliť prestať hrať: Keď počas lockdownov nemala prístup ku koncertnému krídlu a nemohla cvičiť, zistila, že pandémia má aj iný rozmer ako zrušené koncerty. Klaviristka Kristína Smetanová vraví, že ak by ešte niekedy v živote nemala prístup k nástroju, môže kariéru koncertnej klaviristky rovno zabaliť.

Keď počas lockdownov nemala prístup ku koncertnému krídlu a nemohla cvičiť, zistila, že pandémia má aj iný rozmer ako zrušené koncerty. Klaviristka Kristína Smetanová vraví, že ak by ešte niekedy v živote nemala prístup k nástroju, môže kariéru koncertnej klaviristky rovno zabaliť. Novinky na Netflixe a Apple TV+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Marta Špániková. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ktoré deti neodporúča očkovať? A aké riziká sú pre deti pri ochorení Covid-19? Prečo je stále silnejšie antivaxerské hnutie, a čo s lekármi, ktorí takéto bludy šíria? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s pediatričkou Martou Špánikovou.

Karikatúra

Karikatúra - 27.7.2021. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Smažená ryba v pivnom cestíčku. (zdroj: Fotolia)

Nemusíte ísť do Británie, aby ste si dopriali kvalitnú smaženú rybu v pivnom cestíčku.

