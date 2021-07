Ranný brífing: Vláda sa prizerá odlivu miliónov, dlžníci majú nového patróna

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

28. júl 2021 o 23:41 Michal Deliman

350 miliónov eur ročne získa Slovensko za prepravu ruského plynu do západnej Európy. Po dokončení plynovodu Nord Stream 2 o tieto ľahké príjmy Slovensko príde. Vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera proti tomu totiž nič nerobia.

Na Slovensku stúpa počet ľudí, ktorí sa odmietajú očkovať proti Covidu-19. Čaká nás pritom masívna tretia vlna s delta variantom a podľa vedcov dostane covid každý, kto očkovanie nemá. Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Slovensku hrozí strata miliónov z prepravy plynu. Fico hlasno bojoval, Heger a Matovič sa len prizerajú

Sme rodina kope za dlžníkov, od septembra budú splácať menej

Dovolenky v koalícii odsúvajú debatu o Mikulcovom konci

Odpadávajú z tepla. Stúpajúce teploty môžu pokaziť aj ďalšie olympiády

Rehák Štefečeková vedie kvalifikáciu, na dosah má svetový rekord

Nadmerné pitie kávy môže ohrozovať zdravie vášho mozgu

Slovensku hrozí strata miliónov z prepravy plynu

Karel Hirman, energetický analytik. (zdroj: Karel Hirman)

Štvrť miliardy eur je pre Slovensko taká vysoká suma, že z nej vyše roka dokáže fungovať ministerstvo kultúry alebo zahraničných vecí. Každý rok ju štát získava automaticky za to, že cez naše územie tečie ruský plyn ďalej na západ.

Naposledy to bol ešte premiér Robert Fico, ktorý sa počas svojej druhej vlády útočnou diplomaciou na pôde Európskej únie snažil stratu týchto peňazí pre Slovensko zastaviť.

Krajina totiž minimálne o časť balíka príde, ak sa naplno spustí tok ruského plynu cez čoskoro dokončený baltský plynovod Nord Stream 2. V lepšom scenári časť a v horšom väčšina plynu tečúceho cez nás bude po novom pritekať do Európy cez Nemecko.

Expert na energetickú politiku Karel Hirman v rozhovore pre SME opisuje, ako sa vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera na rozdiel od Fica len prizerajú.

Vysvetľuje, ako dokázal bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder zatiahnuť celú Európu do sporu, na ktorého konci nebude víťazom ani Nemecko, ale najmä Rusko.

Sme rodina kope za dlžníkov, od septembra budú splácať menej

Boris Kollár. (zdroj: SME/Marko Erd)

Keď sa rozhádaná koalícia v marci sporila o to, či má, alebo nemá Igor Matovič zostať premiérom a ktorí ministri sa tiež majú vzdať funkcií, Sme rodina využila vládnu krízu inak.

Zotrvanie v koalícii podmienila schválením viacerých sociálnych balíčkov pre ľudí aj podnikateľov na preklenutie druhej vlny pandémie, pre ktorú museli zatvoriť prevádzky. Medzi požiadavkami bolo aj dočasné odloženie exekúcií.

Strana Borisa Kollára medzičasom bez väčšieho záujmu verejnosti pripravila návrh, ktorý zásadne zlepšuje život dlžníkom. Veriteľom však môže výraznejšie zhoršiť vyhliadky toho, či sa k svojim peniazom ešte niekedy dostanú.

Dlžníkom, ktorí nedokážu splácať záväzky a exekútori im preto doteraz na účte ponechávali z mesačného príjmu len približne dvesto eur, teda životné minimum, budú po novom musieť ponechať nedotknuté aj omnoho väčšie sumy.

"My sme to otočili tak, že ostane vám asi 70 percent mzdy a len 30 percent odíde. Bude to trvalé opatrenie, ktoré zostane v platnosti aj po skončení pandémie," vysvetľuje pre SME šéf klubu poslancov Sme rodina Peter Pčolinský. Slovenská komora exekútorov pred opatrením varuje.

Dovolenky v koalícii odsúvajú debatu o Mikulcovom konci

Minister vnútra Roman Mikulec v júni odvolávanie v parlamente ustál. (zdroj: TASR)

Sme rodina žiada zvolať mimoriadnu koaličnú radu k tomu, či majú vo funkciách zotrvať minister vnútra Roman Mikulec a policajný prezident Peter Kovařík. Strana Borisa Kollára je k obom už niekoľko mesiacov kritická a podobne ako opozičné strany Smer či Hlas hovorí o manipulácii vyšetrovaní korupčných káuz.

„Veci zašli tak ďaleko, že sa to viac nedá zametať pod koberec,“ hovorí podpredseda Sme rodina a minister práce Milan Krajniak. Od marca je pritom vo väzbe bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský, ktorý bol nominantom Sme rodina.

Vládna koalícia sa včera nedohodla na tom, na kedy zvolať koaličnú radu. Pôvodne sa rátalo s tým, že by mohla byť dnes. Lídri strán si však nevedeli zladiť termíny. Predseda SaS Richard Sulík je na dovolenke a vráti sa na budúci týždeň. Predseda vlády Eduard Heger zase dnes po dovolenke ide hneď na pracovný výjazd.

„Sme rozlietaní, sú vládne prázdniny a na riadny termín koaličnej rady sme boli dohodnutí až na 23. augusta,“ povedala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová, ktorá tiež chodí na zasadnutia koaličnej rady.

Nerušte s krízou, tu sa dovolenkuje: Kollárove hrozby sú prázdne, nemá dôvod pre Mikulca odchádzať z koalície, kde má príležitosti vysoko prevyšujúce jeho volebný zisk. Vieme to my, on aj sám Mikulec. Už len aby to pochopil aj Eduard Heger, píše Peter Tkačenko.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: Pozitívny výsledok PCR testu malo 82 osôb, laboratóriá vykonali 7 399 vyšetrení. Počet hospitalizovaných pacientov sa nezmenil, ostáva na čísle 83. Nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 3 193 ľudí.

Pozitívny výsledok PCR testu malo 82 osôb, laboratóriá vykonali 7 399 vyšetrení. Počet hospitalizovaných pacientov sa nezmenil, ostáva na čísle 83. Nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 3 193 ľudí. Mimoriadny snem Za ľudí nebude: Predsedníctvo koaličnej strany Za ľudí nezvolá mimoriadny snem. Po rokovaní predsedníctva strany o tom informovala predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Šéfka poslaneckého klubu Jana Žitňanská nevylučuje odchod niektorých členov a rozpad klubu. Člen predsedníctva Marek Hattas hovorí o poslednom klinci do rakvy strany Za ľudí.

Predsedníctvo koaličnej strany Za ľudí nezvolá mimoriadny snem. Po rokovaní predsedníctva strany o tom informovala predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Šéfka poslaneckého klubu Jana Žitňanská nevylučuje odchod niektorých členov a rozpad klubu. Člen predsedníctva Marek Hattas hovorí o poslednom klinci do rakvy strany Za ľudí. Havária na Hrone: Po úniku digestátu z bioplynovej stanice v obci Budča (okres Zvolen) už z Hrona vylovili a odviezli do kafilérie 5,3 tony uhynutých rýb. Uviedol to oblastný ichtyológ Slovenského rybárskeho zväzu pre stredoslovenskú oblasť Richard Štencl. Uhynuté ryby sa nachádzajú aj na miestach, ktoré sú veľmi ťažko prístupné a vytiahnutie rýb z nich je prakticky nemožné. Doteraz vylovené mŕtve ryby preto podľa Štencla predstavujú možno tretinu skutočného rozsahu úhynu.

Odpadávajú z tepla. Stúpajúce teploty môžu pokaziť aj ďalšie olympiády

Ako prežiť olympiádu? Veľa vody a ľadu. (zdroj: TASR/AP)

Srbský tenisový šampión Novak Djokovič hovoril na kurte v Tokiu o brutálnych klimatických podmienkach. S počasím mal problém aj jeho ruský kolega Daniil Medvedev. "Ak zomriem, vezmete si to na zodpovednosť?" pýtal sa rozhodcu, keď ho počas zápasu od vyčerpania z horúčav ošetroval lekár. Ruská lukostrelkyňa Svetlana Gombojevová zase počas kvalifikácie dostala úpal a odpadla.

Teploty počas letných olympijských hier v Tokiu dosahujú aj viac ako 33 stupňov, pocitovú teplotu však zhoršuje najmä vysoká vlhkosť. Pôjde tak zrejme o dosiaľ najteplejšie olympijské hry.

Olympiáda sa koná v júli, to aj napriek tomu, že kritici dlhodobo upozorňujú na veľké horúčavy počas japonských liet. Experti navyše varujú pred tým, že otepľovanie môže mať v ďalších rokoch zásadný vplyv aj na výkony športovcov či organizovanie ďalších športových megapodujatí.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Pravidlá v Európe: Pozrite si prehľad krajín, ktoré pri vstupe do interiérov reštaurácií či kín vyžadujú covidové pasy, a tých, ktoré zvažujú aj povinné očkovanie určitých skupín obyvateľstva.

Pozrite si prehľad krajín, ktoré pri vstupe do interiérov reštaurácií či kín vyžadujú covidové pasy, a tých, ktoré zvažujú aj povinné očkovanie určitých skupín obyvateľstva. Tokiu má pomôcť nový liek: Počet nových prípadov nákazy Covidom-19 v japonskom Tokiu po začiatku letných olympijských hier naďalej rastie, prvýkrát prekročil 3-tisíc za deň. Japonský premiér Jošihide Suga vyhlásil, že krajina neplánuje zastaviť prebiehajúcu olympiádu. Tvrdí, že sa vláde podarilo zabezpečiť nový liek, ktorý znižuje riziko vážneho priebehu choroby o 70 percent, s tým, že ho nasadia okamžite.

Počet nových prípadov nákazy Covidom-19 v japonskom Tokiu po začiatku letných olympijských hier naďalej rastie, prvýkrát prekročil 3-tisíc za deň. Japonský premiér Jošihide Suga vyhlásil, že krajina neplánuje zastaviť prebiehajúcu olympiádu. Tvrdí, že sa vláde podarilo zabezpečiť nový liek, ktorý znižuje riziko vážneho priebehu choroby o 70 percent, s tým, že ho nasadia okamžite. Dispečer pre istotu zmizol: Skrinku v práci nechal prázdnu a vymazal si účty na sociálnych sieťach. Dispečer letovej prevádzky Oleg Galegov, ktorý z letiska v Minsku pravdepodobne komunikoval s posádkou lietadla spoločnosti Ryanair na linke Atény-Vilnius a stal sa jedným z aktérov kauzy novinára Ramana Prataseviča, odcestoval z Bieloruska.

Zo zahraničných webov:

Rehák Štefečeková vedie kvalifikáciu, na dosah má svetový rekord

Zuzana Rehák-Štefečeková počas súťaže trapu na OH v Tokiu. (zdroj: )

Slovenská športová strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková fantastickým spôsobom zvládla tri kvalifikačné kolá v disciplíne trap. V prvej časti kvalifikácie ako jediná nespravila ani jednu chybu, a tak jej so streleckým zápisom 75 bodov patrí priebežná prvá priečka.

Ak zvládne dve zostávajúce kolá kvalifikácie, má strieborná medailistka z OH 2008 v Pekingu a OH 2012 v Londýne veľkú šancu na postup do finále, ktoré je na programe dnes o 7:30 SELČ. Do neho postúpi šesť najlepších z celkovo 26 strelkýň.

Na druhom mieste figuruje po 75 zo 125 výstrelov talianska reprezentantka Silvana Stancová, ktorá minula jeden terč v prvej sérii. Rovnako na tom je aj Alessandra Perilliová zo San Marína.

Slovenská trapistka má dokonca na dosah svetový rekord, ktorý drží s nástrelom 123 Fínka Satu Makelaová-Nummelaová. V zostávajúcich dvoch položkách jej na jeho prekonanie stačí 49 bodov.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Slalomári postúpili: Obaja slovenskí vodní slalomári si na olympijských hrách v Tokiu vybojovali postup do semifinále. Pri premiére disciplíny C1 žien na OH sa to podarilo Monike Škáchovej, v K1 mužov uspel Jakub Grigar.

Obaja slovenskí vodní slalomári si na olympijských hrách v Tokiu vybojovali postup do semifinále. Pri premiére disciplíny C1 žien na OH sa to podarilo Monike Škáchovej, v K1 mužov uspel Jakub Grigar. Roglič je olympijským víťazom: Slovinec Primož Roglič obetoval veľa síl príprave na Tour de France. Bezmála dva mesiace len trénoval. Vo Francúzsku už po troch etapách bolo po nádejách. Mal nepríjemný pád a o pár dní z pretekov odstúpil. Dlhé týždne prípravy zužitkoval na olympijských hrách v Tokiu, kde sa stal víťazom v cyklistickej časovke jednotlivcov.

Slovinec Primož Roglič obetoval veľa síl príprave na Tour de France. Bezmála dva mesiace len trénoval. Vo Francúzsku už po troch etapách bolo po nádejách. Mal nepríjemný pád a o pár dní z pretekov odstúpil. Dlhé týždne prípravy zužitkoval na olympijských hrách v Tokiu, kde sa stal víťazom v cyklistickej časovke jednotlivcov. Slovan v Lige majstrov končí: Futbalisti ŠK Slovan Bratislava vypadli v 2. predkole Ligy majstrov so švajčiarskym majstrom Young Boys Bern. Po bezgólovej domácej remíze v prvom súboji prehrali v odvete v Berne 2:3. V pohárovej Európe budú pokračovať v 3. predkole Európskej ligy UEFA.

Nadmerné pitie kávy môže ohrozovať zdravie vášho mozgu

Káva patrí medzi najobľúbenejšie nápoje na svete. (zdroj: UNSPLASH/CC/John Schnobrich)

Či už kávu pijete pre potešenie z jej chuti alebo si neviete váš deň predstaviť bez pravidelnej dávky kofeínu, nemali by ste zabúdať na hranicu, pri ktorej by ste s pitím kávy mali radšej prestať. Pre väčšinu zdravých dospelých sa odporúča nepresahovať 400 miligramov kofeínu denne, čo zodpovedá zhruba trom až štyrom šálkam.

Dlhodobé prekračovanie limitu 450 miligramov sa môže negatívne odzrkadliť na výške vášho krvného tlaku, na čo sa môžu následne nabaliť problémy so srdcom a cievami.

Nová austrálska štúdia, ktorá je doposiaľ najväčšou svojho druhu, odhalila, že okrem kardiovaskulárnych ochorení môže nadmerné pitie kávy viesť aj ku kognitívnemu úpadku.

Osoby, ktoré dlhodobo pili šesť a viac šálok kávy denne, mali až o 53 percent vyššiu pravdepodobnosť vzniku demencie, než tí, ktorí pili len jednu až dve šálky, prípadne nepili kávu vôbec. Navyše sa u nich potvrdila aj zvýšená hrozba mozgovej príhody.

V skratke ďalšie správy zo zdravia:

Boj s prokrastináciou: Pomôcť so zmysluplným organizovaním času a upustením od zbytočného zaháľania môžu paradoxne aj moderné technológie, ktoré sú pre mnohých najväčším žrútom času. Ponúkame vám tipy na niekoľko šikovných aplikácií, ktoré môžu eliminovať vaše nutkanie prokrastinovať.

Pomôcť so zmysluplným organizovaním času a upustením od zbytočného zaháľania môžu paradoxne aj moderné technológie, ktoré sú pre mnohých najväčším žrútom času. Ponúkame vám tipy na niekoľko šikovných aplikácií, ktoré môžu eliminovať vaše nutkanie prokrastinovať. Prečo jesť špenát: Aj keď sa vám po výdatnej dávke tejto listovej zeleniny nenafúknu bicepsy ako známej postavičke zo spomínanej kultovej rozprávky a ani vám nedodá mimoriadnu silu, špenátu nemožno uprieť množstvo zdravotných benefitov. Čo o jeho účinkoch hovorí súčasná medicína?

Aj keď sa vám po výdatnej dávke tejto listovej zeleniny nenafúknu bicepsy ako známej postavičke zo spomínanej kultovej rozprávky a ani vám nedodá mimoriadnu silu, špenátu nemožno uprieť množstvo zdravotných benefitov. Čo o jeho účinkoch hovorí súčasná medicína? Antivaxeri uvažujú sektárskym spôsobom: Odborníci čoraz viac vyzývajú rodičov, aby dali deti zaočkovať proti ochoreniu Covid-19. Boja sa toho však aj tí, ktorí sa sami rozhodli pre vakcínu. O očkovaní detí, antivaxerskej kampani a o tom, čo robiť s lekármi, ktorí sú proti očkovaniu, hovorí v rozhovore pre SME pediatrička Marta Špániková.

Rozhovory ZKH: Matúš Šutaj Eštok. (zdroj: SME)

Nerozhoduje sa Hlas pri očkovaní len podľa popularity a prieskumov? A kedy sa dá predseda Hlasu zaočkovať? Pripúšťa Hlas diskusiu o povinnom očkovaní pre niektoré skupiny? A prečo poslanci neprišli na odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom.

Karikatúra - 29.7.2021. (zdroj: Sliacky)

Zdravá kuracia pita. (zdroj: Adobe Stock)

Keď si potrebujete pripraviť rýchly obed aj so sebou, zdravá kuracia pita je riešenie.

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

