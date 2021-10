Ranný brífing: Tarabovu zákernosť trestať nevieme, chuligánov tiež nie

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

19. okt 2021 o 23:07 Michal Deliman

Bilancia trestov pre násilných chuligánov na Slovensku je mizerná, vo väzení skončil za rok iba jeden. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba vystavil na Facebooku výsmechu 17-ročnú dcéru prezidentky Zuzany Čaputovej. Žiaľ, zdá sa, že slovenská legislatíva je krátka aj na neho.

Situácia v Česku sa komplikuje. Hoci voľby dopadli jasne porážkou Andreja Babiša, a koalícia sa formuje medzi koalíciami Spolu a PirStan, prezident Zeman leží vo vážnom stave v nemocnici. Čo sa to v Česku deje? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Tarabov status k Čaputovej dcére na stíhanie asi nestačí. Brániť sa dá aj inak

Príbehy z protestov: Ako sa naplnili hrozby prísnych trestov pre chuligánov

Rozpočet so zdražovaním energií neráta. Sulík o peniaze nežiadal

Klobása aj latinské citáty. Ako Hrad zahmlieva, čo je so Zemanom

Fín z Košíc začínal v Barcelone s Messim. Na Libu má zlé spomienky

Bol som násilný k svojej žene. Zmeniť sa bez pomoci je náročné

Tarabov status o dcére prezidentky na stíhanie zrejme nestačí

Tomáš Taraba v družnom rozhovore s Robertom Ficom. (zdroj: SITA)

Odídenec z klubu ĽSNS Tomáš Taraba vystavil na facebooku svojím príspevkom výsmechu 17-ročnú dcéru prezidentky Zuzany Čaputovej. Jeho status vyvolal reakcie tisícok ľudí, ale zrejme nestačí na trestné stíhanie.

Poslanec zverejnil fotografiu Emmy Čaputovej z módnej prehliadky s krátkymi vlasmi a výrazným make-upom, aký sa bežne na prehliadkach používa a napísal k nej vetu: "Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú topmodelku.“

Pod príspevkom sa následne spustili urážlivé reakcie od ľudí, ktorí hodnotili vzhľad tínedžerky.

„Útok na politika alebo političku cez jeho deti je politické dno. Poslanec Taraba by sa o moju dcéru nikdy nezaujímal, keby to nesúviselo s mojou funkciou,“ reagovala na Tarabov príspevok Čaputová. „Ľudskej zlobe a hlúposti musím v živote čeliť, ale moje deti z toho vynechajte!“

Polícia status nazvala „exemplárnym prípadom šikanovania na internete“.

Od leta pribudol do zákona nový trestný čin - nebezpečné elektronické obťažovanie. Ak niekto zverejňuje o ďalšom človeku ponižujúce fotografie či videá a niekoho na sociálnych sieťach dlhodobo šikanuje, môže za to ísť na rok až šesť rokov do väzenia.

Dvaja advokáti, ktorých denník SME oslovil, majú pochybnosti, či poslancov status spadá pod tento trestný čin.

Ako sa (ne)naplnili hrozby prísnych trestov pre chuligánov

Účastníci nepovoleného protestu. (zdroj: SITA)

Väzenie až do 25 rokov hrozilo chuligánom, ktorí pred rokom počas protestov proti pandemickým opatreniam útočili na policajtov, hádzali do nich dlažbové kocky, kamene a svetlice.

„My budeme v tomto veľmi dôkladní a prísni,“ vyjadril sa vtedy minister vnútra Roman Mikulec. Upozornil, že došlo k zraneniu viacerých mužov zákona. „Boli tam ľudia, ktorí naozaj chceli vyprovokovať násilie a bitky.“

Mimoriadny postih páchateľov umožňovalo ustanovenie zákona, ktoré sprísňuje tresty pri vybraných deliktoch počas núdzového stavu.

Do násilností zo strany výtržníkov najskôr vyústil protest s oficiálnym názvom Stop hrobárom športu na Slovensku, ktorý bol v centre Bratislavy 17. októbra 2020, počas zákazu zhromažďovania.

Ďalšie incidenty sprevádzali aj protesty o mesiac neskôr s názvom Za slobodné Slovensko. Minister obrany Jaroslav Naď si vtedy vyslúžil kritiku za to, že účastníkov podujatia označil za „opice, bitkárov, extrémistov a psychopatov“.

Vo väzení pre útok na verejného činiteľa napokon skončil iba jeden chuligán, aj tomu však súd trest mimoriadne znížil. Ďalší traja dostali podmienku za výtržníctvo a to je zatiaľ všetko.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 1 797 nakazených, laboratóriá vykonali 12 160 vyšetrení. Počet hospitalizovaných stúpol o 92, v nemocniciach tak leží 1 056 pacientov. Pribudlo aj 10 obetí koronavírusu. Prvou dávkou vakcíny sa zaočkovalo 1 202 ľudí.

PCR testy odhalili 1 797 nakazených, laboratóriá vykonali 12 160 vyšetrení. Počet hospitalizovaných stúpol o 92, v nemocniciach tak leží 1 056 pacientov. Pribudlo aj 10 obetí koronavírusu. Prvou dávkou vakcíny sa zaočkovalo 1 202 ľudí. Ľuďom z prvej línie zmrazia platy: V prvých dvoch vlnách covidu im ľudia tlieskali a od štátu dostali mimoriadne odmeny. V tretej sa dozvedeli, že väčšine z nich nezdvihnú platy. Mnoho pracovníkov v prvej línii boja s koronavírusom doplatí na zmrazovanie tabuľkových platov v celej verejnej správe pre vysoký deficit štátneho rozpočtu.

V prvých dvoch vlnách covidu im ľudia tlieskali a od štátu dostali mimoriadne odmeny. V tretej sa dozvedeli, že väčšine z nich nezdvihnú platy. Mnoho pracovníkov v prvej línii boja s koronavírusom doplatí na zmrazovanie tabuľkových platov v celej verejnej správe pre vysoký deficit štátneho rozpočtu. Mikulec Santusovej neverí: Ani dva testy na detektore lži, ktorými prešla vyšetrovateľka Diana Santusová z policajnej inšpekcie, nepresvedčili jej nadriadených, že hovorí pravdu. Nepozdávajú sa im okolnosti, za akých testy robila.

Rozpočet so zdražovaním energií neráta. Sulík o peniaze nežiadal

Štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek. (zdroj: SME/Marko Erd)

Budúcoročný štátny rozpočet minulý týždeň schválila vláda. Jeho návrh, ktorý počíta s deficitom 4,94 percenta HDP, sa tak do parlamentu dostal len deň pred uplynutím zákonnej lehoty.

V tomto deficite je zarátaných aj vyše pol miliardy eur, ktoré však minister financií Igor Matovič podmienil schválením troch ústavných zákonov na ozdravenie verejných financií – dlhovou brzdou, výdavkovými stropmi a dôchodkovou reformou.

Podľa štátneho tajomníka ministerstva financií Marcela Klimeka je ich schválenie na novembrovej schôdzi parlamentu kľúčové. „Ovplyvniť to môže aj vnímanie Slovenska finančnými trhmi, ktoré od nás do istej miery výdavkové limity očakávajú,“ vysvetľuje v rozhovore pre INDEX.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Podmienky v kúpeľoch: Liečiť sa a oddychovať v kúpeľoch môžete aj v čase, keď krajina vstupuje do tretej vlny pandémie. Režim v kúpeľoch sa riadi podľa covid automatu, v súčasnosti fungujú v režime OTP, teda pre očkovaných, testovaných s negatívnym výsledkom a tých, čo najneskôr pred pol rokom covid prekonali.

Liečiť sa a oddychovať v kúpeľoch môžete aj v čase, keď krajina vstupuje do tretej vlny pandémie. Režim v kúpeľoch sa riadi podľa covid automatu, v súčasnosti fungujú v režime OTP, teda pre očkovaných, testovaných s negatívnym výsledkom a tých, čo najneskôr pred pol rokom covid prekonali. Rusko posiela menej plynu: Ruský plynárenský koncern Gazprom si na mesiac november zarezervoval iba zhruba tretinu dodatočných kapacít na tranzit plynu do Európy cez územie Poľska. Navyše cez územie Ukrajiny si dodatočné kapacity na tranzit nerezervoval vôbec.

Ruský plynárenský koncern Gazprom si na mesiac november zarezervoval iba zhruba tretinu dodatočných kapacít na tranzit plynu do Európy cez územie Poľska. Navyše cez územie Ukrajiny si dodatočné kapacity na tranzit nerezervoval vôbec. Riziko chudoby: Na Slovensku je ohrozených približne 615-tisíc osôb, čiže 11,4 percenta populácie Slovenska. Spolu s Českou republikou a Fínskom patrí medzi krajiny s najnižšou mierou rizika chudoby v Európe.

Klobása aj latinské citáty. Ako Hrad zahmlieva, čo je so Zemanom

Miloš Zeman. (zdroj: TASR)

Mala mens, malus animus. Niekto by možno od hovorcu českého prezidenta v čase, keď krajina vstupuje na ústavne neprebádané územia, očakával zásadné vyjadrenie. Namiesto toho si na twitteri od neho prečítal latinský citát. Zlá myseľ, zlý duch.

Takto reagoval Jiří Ovčáček na tlačovú konferenciu šéfa Senátu Miloša Vystrčila, ktorý požiadal lekárov v Ústrednej vojenskej nemocnici o informáciu, ako na tom je prezident Miloš Zeman a či je schopný vykonávať svoju funkciu.

Prezident nie je zo zdravotných dôvodov schopný vykonávať žiadne pracovné povinnosti, dlhodobá prognóza jeho stavu je krajne neistá a tým aj možnosť návratu k prezidentskej práci v nasledujúcich týždňoch, znela ich odpoveď.

V Senáte sa preto začal proces spustenia ústavného článku 66, ktorým by prezidenta dočasne zbavili právomocí. A to sú tie zlé úmysly, ktoré za tým vidí Ovčáček. V okolí prezidenta nie je jediný, kto to takto vidí a komunikuje.

Hra na prezidenta: Ovčáček vyťahuje svoju najbizarnejšiu taktiku: Cituje biblické texty, prosí o modlitby a oháňa sa božou spravodlivosťou. Predstava, že by niekto mohol podobne zneužiť úrad prezidenta a ešte sa pritom oháňať modlitbami a biblickými citátmi, je skrátka nechutná, píše Jakub Pavlús.

Ovčáček vyťahuje svoju najbizarnejšiu taktiku: Cituje biblické texty, prosí o modlitby a oháňa sa božou spravodlivosťou. Predstava, že by niekto mohol podobne zneužiť úrad prezidenta a ešte sa pritom oháňať modlitbami a biblickými citátmi, je skrátka nechutná, píše Jakub Pavlús. Takmer impeachment: Hovoriť o „impeachmente“ je síce prehnané – na to majú v ústave iný paragraf – ale o nenulovej pravdepodobnosti, že predmetným článkom 66 sa končí prezidentská kariéra Zemana, hovoriť môžeme, píše Peter Schutz.

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Briti sledujú novú mutáciu: Britská vláda "pozorne sleduje" novú mutáciu koronavírusového variantu delta, ktorú v krajine detegujú čoraz častejšie. Úrad premiéra však zároveň informoval, že neexistujú dôkazy o tom, že by sa mutácia s označením AY4.2 šírila rýchlejšie než pôvodný variant delta.

Britská vláda "pozorne sleduje" novú mutáciu koronavírusového variantu delta, ktorú v krajine detegujú čoraz častejšie. Úrad premiéra však zároveň informoval, že neexistujú dôkazy o tom, že by sa mutácia s označením AY4.2 šírila rýchlejšie než pôvodný variant delta. Obžaloba sekretárky z koncentráku: Deväťdesiatšesťročná bývalá sekretárka veliteľa SS v koncentračnom tábore Stutthof sa postavila pred súd, aby si oficiálne vypočula obvinenia proti nej. Irmgard Furchnerová čelí obvineniam z viac ako 11-tisíc prípadov spoluúčasti na vražde.

Deväťdesiatšesťročná bývalá sekretárka veliteľa SS v koncentračnom tábore Stutthof sa postavila pred súd, aby si oficiálne vypočula obvinenia proti nej. Irmgard Furchnerová čelí obvineniam z viac ako 11-tisíc prípadov spoluúčasti na vražde. Nález križiackeho meča: Izraelský potápač Šlomi Kacim našiel pri potápaní pri izraelskom pobreží meč starý 900 rokov, zjavne patriaci križiackemu rytierovi. Nález je z pobrežia pod pohorím Karmel, z miesta, ktoré bolo oddávna využívané ako prirodzené kotvisko, pretože chránilo lode počas búrok.

Zo zahraničných webov:

Fín z Košíc začínal v Barcelone s Messim. Na Libu má zlé spomienky

Tréner HC Košice Kalle Kaskinen. (zdroj: TASR)

Na prvý pohľad pôsobí prísnym dojmom. Rozpráva nahlas a dôrazne. Pripomína profesora na vysokej škole.

Na striedačke s hráčmi často komunikuje a hoci je väčšinou pokojný, dokáže aj vybuchnúť. Charizmatický tréner HC Košice Kalle Kaskinen vzbudzuje prirodzený rešpekt.

Rodák z fínskeho Turku si v rozhovore pre Sportnet zaspomínal aj na svoje pôsobenie v Barcelone a prezradil tiež, prečo má na Igora Libu zlé spomienky z mladosti.

Ďalšie športové správy: ⚽️ Športový prehľad: Kolegovia zo Sportnet.sk denne pripravujú newsletter Športový prehľad, v ktorom nájdete tie najdôležitejšie športové správy. Aktivujte si jeho odber jedným klikom.

Bol som násilný k svojej žene. Zmeniť sa bez pomoci je náročné

Ilustračné foto. (zdroj: STOCK ADOBE)

Ľuboš (37) hovorí, že má pomerne dobrý život. Niekoľko rokov však vraj žil v sebaklame o svojom manželstve, blízkych vzťahoch, deťoch, viere a najmä o sebe samom.

“Po jednom z konfliktov s manželkou som si musel povedať pravdu, že mám problém s násilím,” priznáva. “Aj keď nie je vo forme nejakej veľkej bitky, tak to nechcem zľahčovať. Je to veľmi zahanbujúce a bolí to. Ale je tiež oslobodzujúce priznať si to,” hovorí.

Pre citlivosť témy sa rozhodol svoj príbeh vyrozprávať iba pod prvým menom. Redakcia jeho identitu pozná.

Ľuboš s manželkou tvoria pár 17 rokov. Tvrdí, že v mnohom sú harmonickí a majú sa radi, po príchode detí však zrejme na vzťahu nepracovali tak, ako mali.

Pracuje s páchateľmi násilia: Najdôležitejšie je podľa nej pomáhať ľuďom, ktorí násilie zažívajú. Pracovať s tými, ktorí sa ho dopúšťajú, je však podľa psychoterapeutky Barbory Jakobsen veľká prevencia pre ďalšie potenciálne obete, deti aj pre spoločnosť.

Najdôležitejšie je podľa nej pomáhať ľuďom, ktorí násilie zažívajú. Pracovať s tými, ktorí sa ho dopúšťajú, je však podľa psychoterapeutky Barbory Jakobsen veľká prevencia pre ďalšie potenciálne obete, deti aj pre spoločnosť. Ako rozpoznať varovné signály: Niekedy je ťažké si uvedomiť alebo priznať, že sa človek násilia dopúšťa. Na jednej strane nemusí mať natoľko vypestovanú sebareflexiu, na druhej strane ho môže sám pred sebou ospravedlňovať. Poznať varovné signály, že sa človek voči svojmu okoliu a blízkym správa násilnícky alebo agresívne, preto má význam.

V skratke ďalšie správy o rodine a vzťahoch:

Čo hľadať v partnerovi: Hľadáme v nich lásku, vášeň, porozumenie, intimitu, podporu, ale aj priateľstvo, spoluprácu, spoločné hodnoty, istoty, sex. Partnerské vzťahy ponúkajú všetko zo spomenutého a zrejme ešte viac, no len málokedy všetko naraz. Aj psychológovia a psychologičky, ktorí sa zaoberajú vzťahmi, čoraz viac zdôrazňujú, že jeden človek ako partner nedokáže zasýtiť všetky naše potreby.

Hľadáme v nich lásku, vášeň, porozumenie, intimitu, podporu, ale aj priateľstvo, spoluprácu, spoločné hodnoty, istoty, sex. Partnerské vzťahy ponúkajú všetko zo spomenutého a zrejme ešte viac, no len málokedy všetko naraz. Aj psychológovia a psychologičky, ktorí sa zaoberajú vzťahmi, čoraz viac zdôrazňujú, že jeden človek ako partner nedokáže zasýtiť všetky naše potreby. Deťom s duševnými problémami pomáha príroda: V snahe podčiarknuť, aká dôležitá je pre deti zeleň, predstavil v roku 2005 novinár a autor Richard Louv koncept, ktorý nazval „poruchou nedostatku prírody“. Rastúci počet štúdií skutočne naznačuje, že pobyt v prírode prospieva deťom rôznymi spôsobmi – znižuje stres a podporuje lepší kognitívny vývoj.

V snahe podčiarknuť, aká dôležitá je pre deti zeleň, predstavil v roku 2005 novinár a autor Richard Louv koncept, ktorý nazval „poruchou nedostatku prírody“. Rastúci počet štúdií skutočne naznačuje, že pobyt v prírode prospieva deťom rôznymi spôsobmi – znižuje stres a podporuje lepší kognitívny vývoj. Úspešné a zodpovedné podnikanie: Vincent Stanley pôsobí v spoločnosti Patagonia od jej začiatkov a dnes riadi celú firemnú filozofiu - tká príbehy o tom, ako sa dá podnikať úspešne a zároveň zodpovedne a inšpiruje nimi aj konkurenciu.

