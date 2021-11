Ranný brífing: Novodobí partizáni? Iba výtržníci obdivujúci Blahu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

8. nov 2021 o 23:32 Michal Deliman

Blokovali Bratislavu, teraz blokujú pokladne. Prekážajú im rúška a hovoria, že sú partizánska skupina. Antirúškarov od akcií v obchodoch neodradilo ani väzobné stíhanie. Časť z nich sa navyše netají tým, že sú im sympatické názory Ľuboša Blahu.

Zdá sa, že súčasťou pestrého súkromia Roberta Fica môžu byť rôzne vybavovačky, podozrenia z trestných činov či užívania majetku, ktorý sa zhmotnil len tak zo vzduchu. Čo s tým má istá čakateľka na prokuratúre, ale najmä, čo s tým má samotný Robert Fico? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Označili sa za partizánsku skupinu. Kto sú ľudia, ktorí vyčíňajú v obchodoch

Lengvarský šéfa NCZI neodvolá. Jeho zvýhodnenie v konkurze nevysvetlil

Tretí pilier: vysoké poplatky, nízke výnosy. Komu sa oplatí?

Zradil 'Ndranghetu, uniesli mu dcéru. Na súde storočia svedčí proti vlastným

Vlhová neobháji víťazstvo v Lechu. Prečo nebude štartovať?

Pápež na tanieri a socialistické autá. Čo prinesie Mesiac fotografie?

Označili sa za partizánsku skupinu. Kto sú ľudia, ktorí vyčíňajú v obchodoch

Moment niekoľko sekúnd pred bitkou. (zdroj: rumble.com/reprofoto)

Najprv sa len zúčastnili bežných protestov, potom zablokovali Bratislavu a nakoniec začali robiť nájazdy na obchody v rôznych mestách.

Skupina antirúškarov sa zradikalizovala natoľko, že došlo až k potýčke s policajtmi v Piešťanoch. Obvinili po nej troch ľudí z útoku na verejného činiteľa, jeden z nich skončil vo väzbe. Hrozí im väzenie od jedného do piatich rokov.

„Na toto sa pripravte Kaufland, Lidl, Tesco, takéto skupiny partizánske budú chodiť nakupovať,“ vyhlásila jedna z členiek tejto skupiny ešte v septembri počas jedného z prvých nájazdov.

Zásahom polície sa zaoberal aj parlamentný výbor, pričom podľa väčšiny prítomných poslancov bol ich postup v poriadku.

Skupinu antirúškarov situácia neodradila a v demonštratívnych nákupoch pokračovali aj po incidente v Piešťanoch. Časť skupiny sa netají tým, že sú im sympatické názory podpredsedu Smeru Ľuboša Blahu. Prišli aj na protest, ktorý zorganizoval Smer 17. októbra v Rimavskej Sobote.

Lepšie neskoro ako nikdy: Odmietanie kolektívnych ochranných opatrení v časoch zabíjajúcej choroby je prejavom hlúposti, pohŕdania a aktom agresie. A ak existuje zhoda na tom, že takéto správanie je nebezpečné, nie je veľmi čo riešiť, píše Daniel Gerbery.

Odmietanie kolektívnych ochranných opatrení v časoch zabíjajúcej choroby je prejavom hlúposti, pohŕdania a aktom agresie. A ak existuje zhoda na tom, že takéto správanie je nebezpečné, nie je veľmi čo riešiť, píše Daniel Gerbery. Poriadok sa dá robiť aj bez Naďových tupých rečí: Je absurdné, aby koalícia zbytočne prilievala olej do ohňa. Nenájdeme lepšiu prípadovú štúdiu než slovník ministra Naďčloveka, ktorý si nevšimol, že už nie je v maštali, píše Peter Tkačenko.

Lengvarský šéfa NCZI neodvolá. Jeho zvýhodnenie v konkurze nevysvetlil

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: TASR)

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský neodvolá šéfa Národného centra zdravotníckych informácií Petra Lukáča napriek tomu, že jeho výber na čelo centra bol problematický.

Lukáč nedodal načas dokumenty, ktoré konkurz vyžadoval, a na prezentácii použil prinesený USB kľúč, hoci podľa požiadaviek mal prezentáciu v digitálnej podobe doručiť vopred. Prezentáciu si tak mohol do poslednej chvíle upravovať.

Navyše, ani jeden z prísediacich členov výberovej komisie Lukáča na post šéfa NCZI neodporučil.

Ministerstvo nevysvetlilo, prečo dovolilo Lukáčovi použiť vlastný USB kľúč s prezentáciou a samotný Lukáč zase, prečo materiál nedodal načas. Rezort takisto neobjasnil, prečo nezrušil konkurz, v ktorom Lukáč vyhral napriek zápornému názoru prísediacich.

Vo výberovom konaní na šéfa NCZI nevidí problém ani premiér Eduard Heger.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili ďalších 3 015 nakazených, z nich takmer 67 percent nebolo zaočkovaných, laboratóriá celkovo vyhodnotili 8 986 odberov. Počet hospitalizovaných stúpol o 15, v nemocniciach tak aktuálne leží 2 108 pacientov. Spomedzi hospitalizovaných nie je vôbec zaočkovaných alebo len čiastočne zaočkovaných 80,42 percent. Pribudlo tiež 40 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 588 ľudí.

PCR testy odhalili ďalších 3 015 nakazených, z nich takmer 67 percent nebolo zaočkovaných, laboratóriá celkovo vyhodnotili 8 986 odberov. Počet hospitalizovaných stúpol o 15, v nemocniciach tak aktuálne leží 2 108 pacientov. Spomedzi hospitalizovaných nie je vôbec zaočkovaných alebo len čiastočne zaočkovaných 80,42 percent. Pribudlo tiež 40 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 588 ľudí. Odrádzala od očkovania, zomrela na covid: Smrť z rozprávky Perinbaba s nápisom Volám sa Astra-Zeneca Pfizerová či text hlásajúci, že nechať sa zaočkovať proti covidu len preto, aby si mohol cestovať, je ako nechať sa dobrovoľne zmrzačiť preto, aby si mohol parkovať na miestach pre invalidov. Lekárka, ktorá odrádzala od očkovania takýmito plagátmi, zomrela na následky ochorenia Covid-19.

Smrť z rozprávky Perinbaba s nápisom Volám sa Astra-Zeneca Pfizerová či text hlásajúci, že nechať sa zaočkovať proti covidu len preto, aby si mohol cestovať, je ako nechať sa dobrovoľne zmrzačiť preto, aby si mohol parkovať na miestach pre invalidov. Lekárka, ktorá odrádzala od očkovania takýmito plagátmi, zomrela na následky ochorenia Covid-19. Podniká v tom, čo za štát kontroluje: Firmy Ondreja Buzalu radia zariadeniam sociálnych služieb, ako zaviesť a udržať si štandardy kvality, ktoré predpisuje zákon. Buzala pritom vedie na ministerstve práce odbor, ktorý tie isté štandardy v zariadeniach kontroluje.

Tretí pilier: vysoké poplatky, nízke výnosy. Komu sa oplatí?

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. (zdroj: TASR)

Tretí pilier bol dlhé roky v závetrí debát o dôchodkoch. Politici aj médiá sa sústreďovali na prvý a druhý pilier, kým doplnkové dôchodkové sporenie bolo na okraji ich záujmu. Reforma z dielne ministerstva práce to má zmeniť.

Minister Milan Krajniak sa snaží presvedčiť ľudí, aby si sami viac sporili na dôchodok. Inými slovami, na povinné dôchodkové poistenie, teda prvý a druhý pilier, by sa nemali spoliehať, ak nechcú na penzii živoriť.

V budúcnosti sa Slovensko nevyhne demografickej kríze, a tak význam doplnkového dôchodkového sporenia porastie. Štát by mal podľa Krajniakových plánov k nemu ľudí motivovať finančnou prémiou.

Zároveň by do prostredia štyroch súčasných doplnkových dôchodkových spoločností mala vstúpiť konkurencia. Popri DDS by ho mali ponúkať ďalší správcovia s licenciou od NBS, ako sú banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi a DSS, ktoré spravujú úspory v druhom pilieri.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Slováci riadia biznis v USA: Nebyť kamarátskych vzťahov, zrejme by sa slovenská investičná spoločnosť Dynastion nedostala k americkému startupu Move Systems, ktorý prišiel s inováciou pre streetfoodové vozíky. Navyše, sled udalostí spôsobil, že Slováci sa z radového investora stali manažérom celého projektu. A v pláne majú ďalšiu expanziu.

Nebyť kamarátskych vzťahov, zrejme by sa slovenská investičná spoločnosť Dynastion nedostala k americkému startupu Move Systems, ktorý prišiel s inováciou pre streetfoodové vozíky. Navyše, sled udalostí spôsobil, že Slováci sa z radového investora stali manažérom celého projektu. A v pláne majú ďalšiu expanziu. Tatra sa vracia na Slovensko: Automobilka Tatra bude opäť vyrábať aj na Slovensku. Okrem osobných áut sa tak u nás budú produkovať aj špecializované nákladné vozidlá. Ako informuje spoločnosť, pôsobiť bude v Trenčíne a do dvoch rokov plánuje zamestnať 150 ľudí. Na Považí sa budú vyrábať predovšetkým vozidlá vhodné pre silové zložky.

Automobilka Tatra bude opäť vyrábať aj na Slovensku. Okrem osobných áut sa tak u nás budú produkovať aj špecializované nákladné vozidlá. Ako informuje spoločnosť, pôsobiť bude v Trenčíne a do dvoch rokov plánuje zamestnať 150 ľudí. Na Považí sa budú vyrábať predovšetkým vozidlá vhodné pre silové zložky. Prieskum hospodárenia domácností: Zástupcovia dvoch tretín slovenských domácností uvádzajú, že hospodária s relatívnym dostatkom peňazí na pokrytie základných potrieb i závažnejších výdavkov a ešte majú možnosť sporiť. Najväčšiu časť tejto skupiny tvorí 43 percent domácností, ktoré majú dosť finančných prostriedkov na pokrytie základných potrieb a na väčšie výdavky si sporia.

Zradil 'Ndranghetu, uniesli mu dcéru. Na súde storočia svedčí proti vlastným

Pre súdny proces premenili call centrum na chránenú budovu pre tisíc ľudí. (zdroj: TASR/AP)

Emanuele Mancuso vyštudoval v Ríme právo a čoskoro mal pomáhať rodinnému klanu s biznisom. Mancuso však bol aj súčasťou jednej z najvplyvnejších rodín v juhotalianskej zločineckej organizácii 'Ndrangheta.

Až keď sa mu narodila dcéra, rozhodol sa, že je čas ustúpiť od kriminality. V mafiánskej skupine je to však veľmi náročné. Na Mancusovu hlavu 'Ndrangheta vypísala miliónovú odmenu, 33-ročný muž žije pod policajnou ochranou a jeho partnerka, naďalej verná mafii, drží ich dvojročnú dcéru ako rukojemníčku.

Práve Mancusove svedectvá však môžu pomôcť v rozklade najvplyvnejšej európskej mafie. Cez víkend odsúdili aj na základe jeho svedectiev prvých 70 mafiánov či spolupracovníkov klanu, ďalších vyše tristo sa postaví pred súd v najbližších mesiacoch a rokoch.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Unesenú zachránilo gesto z TikToku: Šestnásťročné dievča z Ashevillu v USA bolo nezvestné od utorka minulého týždňa, kedy zmiznutie nahlásili jej rodičia. O dva dni neskôr zavolal na políciu motorkár, ktorý si na diaľnici všimol dievča signalizujúce nebezpečenstvo. Zavolal políciu, sledoval auto a polícii po celý čas podával informácie. Vďaka tomu sa podarilo auto zastaviť a dievča zachrániť.

Šestnásťročné dievča z Ashevillu v USA bolo nezvestné od utorka minulého týždňa, kedy zmiznutie nahlásili jej rodičia. O dva dni neskôr zavolal na políciu motorkár, ktorý si na diaľnici všimol dievča signalizujúce nebezpečenstvo. Zavolal políciu, sledoval auto a polícii po celý čas podával informácie. Vďaka tomu sa podarilo auto zastaviť a dievča zachrániť. Poliaci posilňujú bezpečnosť hraníc: Poľsko zvyšuje bezpečnosť na svojej hranici s Bieloruskom, ktorá je súčasne aj východnou hranicou EÚ. Predchádzali tomu správy, že sa k hraničnému priechodu s Poľskom vydala veľká skupina migrantov. Ide väčšinou o Kurdov zo severného Iraku, ktorých k poľsko-bieloruským hraniciam previezli z Minska.

Poľsko zvyšuje bezpečnosť na svojej hranici s Bieloruskom, ktorá je súčasne aj východnou hranicou EÚ. Predchádzali tomu správy, že sa k hraničnému priechodu s Poľskom vydala veľká skupina migrantov. Ide väčšinou o Kurdov zo severného Iraku, ktorých k poľsko-bieloruským hraniciam previezli z Minska. Česká koaličná zmluva: Lídri piatich strán koalície SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), Pirátov a hnutia STAN podpísali koaličnú zmluvu. Podľa zmluvy má vzniknúť nová vláda Petra Fialu, ktorá bude mať v Snemovni 108 poslancov. Vláda bude mať 18 členov.

Zo zahraničných webov:

Vlhová neobháji víťazstvo v Lechu. Prečo nebude štartovať?

Pred rokom sa z víťazstva v paralelnom obrovskom slalome Svetového pohára v rakúskom stredisku Lech-Zürs tešila Petra Vlhová. (zdroj: TASR)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa nepredstaví v sobotňajších pretekoch Svetového pohára v rakúskom Lechu. „Rozhodli sme sa nesúťažiť v paralelnom obrovskom slalome v Lechu a uprednostnili sme prípravu na preteky v Levi a Killingtone," oznámil pre médiá Boris Vlha.

Vlani v paralelnom obrovskom slalome v Lech/Zürs Vlhová zvíťazila. Vo finále zdolala Američanku Paulu Moltzanovú.

Vlhová sa už pred týždňom presunula so svojím tímom do Fínska. Pripravovala sa za polárnym kruhom v Levi, kde sú o dva týždne na programe dva slalomy.

„Sú to len jedny preteky, ktoré sa rátajú iba do bojov o veľký glóbus. Budeme sa musieť presúvať do Rakúska a potom zasa naspäť do Fínska. Čo viem, viacero pretekárok to má vynechať," naznačil Vlhovej brat Boris.

Je známe, že prioritou slovenskej lyžiarky sú olympijské hry v Pekingu. V aktuálnej sezóne neplánuje bojovať o veľký glóbus.

Pápež na tanieri a socialistické autá. Čo prinesie Mesiac fotografie?

Latinská trilógia. (zdroj: Lois Lammerhuber)

„Príde a odíde. Čo ostane? Aspoň jeden suvenír,“ odpovedá Rakúšan Lois Lammerhuber fotografiou na otázku, ktorá ticho visí vo vzduchu v každej krajine po návšteve Svätej stolice.

Na fotke mladý muž dojedá ryžu z taniera s podobizňou pápeža Jána Pavla II. Pochádza z Lammerhuberovej latinskoamerickej trilógie, ktorá je výsledkom jeho pätnásťmesačného pobytu v štátoch Južnej Ameriky. V prvej časti mapoval návštevu Pápeža Jána Pavla II. v Dominikánskej republike, keď jeho tvár bola všade, na balónoch, vidličkách aj gombíkoch.

Spoznať aj ďalšie podoby a problémy Latinskej Ameriky prostredníctvom fotografie umožňuje kolektívna výstava Viva Latina!, ktorá je lákadlom tohtoročného Mesiaca fotografie.

Návštevníci si počas novembra budú môcť pozrieť až 23 individuálnych aj kolektívnych výstav a zažiť množstvo sprievodných akcií. Informácie o konaní a priebehu festivalu, ako aj zoznam všetkých výstav a plánovaných sprievodných podujatí nájdete na stránke Stredoeurópskeho domu fotografie.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Zomrel ilustrátor Miroslav Cipár: Vo veku 86 rokov zomrel akademický maliar, grafik, ilustrátor a slovenský umelec Miroslav Cipár. Bol pokladaný za jedného z najvšestrannejších slovenských výtvarníkov. Za ilustrátorskú tvorbu získal množstvo domácich i zahraničných ocenení.

Vo veku 86 rokov zomrel akademický maliar, grafik, ilustrátor a slovenský umelec Miroslav Cipár. Bol pokladaný za jedného z najvšestrannejších slovenských výtvarníkov. Za ilustrátorskú tvorbu získal množstvo domácich i zahraničných ocenení. V New Yorku pochopil mnohé: Vraví, že vytvára krásu, ktorú si nikdy nebudete môcť kúpiť. Ani on sám by si ju kúpiť nemohol, pretože napriek tomu, že sa v New Yorku dostal medzi absolútnu fotografickú špičku a pracoval pre najbohatších ľudí, nikdy nezbohatol. Robert Vano má ešte stále zvedavosť a energiu chlapca, ktorý sa teší z takých vecí, ako sú pocit zamilovanosti alebo sladkosti, ktoré mu niekto prinesie.

Vraví, že vytvára krásu, ktorú si nikdy nebudete môcť kúpiť. Ani on sám by si ju kúpiť nemohol, pretože napriek tomu, že sa v New Yorku dostal medzi absolútnu fotografickú špičku a pracoval pre najbohatších ľudí, nikdy nezbohatol. Robert Vano má ešte stále zvedavosť a energiu chlapca, ktorý sa teší z takých vecí, ako sú pocit zamilovanosti alebo sladkosti, ktoré mu niekto prinesie. Túžba po intimite: Estetika, s ktorou sa stretnete na výstave mladej výtvarníčky Albany Ejupiovej na výstave Túžba po intimite v Danubiana Meulensteen Art múzeu v Čunove, vychádza z jednoduchosti kresby a farebnosti, ktorá znepokojuje svojou krvavou červenou, uzemní svojou pieskovou hnedou a pritiahne osamelosťou postáv, ktoré sa dostali mimo svet, pretože zažívajú radosť extázy.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Marek Harbuľák. (zdroj: SME/Marko Erd)

Je fér požadovať uvoľňovanie opatrení, keď hotely a reštaurácie nekontrolujú covid pasy? A nestane sa z toho eldorádo, kde si každý bude robiť, čo chce? Ako sú na tom reštaurácie a hotely pred zimnou sezónou a deje sa im niečo podobné ako potravinám, kam chodia nájazdy antivaxerov bez rúšok? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Marekom Harbuľákom, prezidentom Zväzu cestovného ruchu.

Karikatúra

Slovenská národná kuchyňa. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Pečená bravčová krkovička, karlovarský knedlík a červená kapusta. (zdroj: Martuška 123)

Ochutnali ste už pravú karlovarskú knedľu? Vybrali sme pre vás recepty na tradičné jedlá s knedľou.

