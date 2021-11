Koronavírus na Slovensku: Vláda má schvaľovať sprísňovanie opatrení (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 570-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 13 644 obetí.

Správy o koronavíruse sledujeme online minútu po minúte:

00:00 SLOVENSKO - Od 10. hodiny zasadne vláda, ministri majú hlasovať o návrhoch na sprísnenie opatrení, ktoré predostrelo konzílium odborníkov.

Odborníci navrhujú tieto opatrenia:

práca v režime OTP

hromadné podujatia len pre zaočkovaných

návšteva neesenciálnych obchodov vrátane nákupných centier len v režime očkovaní alebo prekonaní

Vstup na športové podujatia tiež len v režime očkovaní/prekonaní, pričom režim OTP by bol platný iba pre profesionálne súťaže.

vstup do wellness a akvaparkov len v režime očkovaní/prekonaní

vstup do ubytovacích zariadení len v režime očkovaní/prekonaní

zatvorené hotely a penzióny v čiernych okresoch

Nový režim by mal začať platiť v pondelok 22. novembra a trvať by mal do nedele 12. decembra.

