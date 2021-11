Koronavírus na Slovensku: Začínajú platiť prísnejšie pravidlá pre neočkovaných (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 610-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 13 861 obetí.

00:02 SLOVENSKO - Najtvrdšie opatrenia platia v 54 okresoch Slovenska. Naopak, v červenej farbe zostali posledné dva okresy: Bratislava a Dunajská Streda.

00:01 SLOVENSKO - Pôvodne mal dnes začať platiť režim OTP aj na pracoviskách, čo by znamenalo, že neočkovaní zamestnanci, ktorí covid neprekonali, by sa bez testu už do zamestnania nedostali.

Pre problémy s logistikou však zatiaľ toto opatrenie odložili. Firmy už síce OTP status zamestnancov kontrolovať môžu, zatiaľ im ale nemôžu zakázať vstup na pracovisko.

00:00 SLOVENSKO - Od dnešného dňa začínajú platiť sprísnené opatrenia, ktoré sa najviac dotknú neočkovaných.

Ľudia, ktorí nedostali vakcínu a zároveň neprekonali Covid-19, majú po novom zákaz vstupu do nákupných centier, na hromadné podujatia, na tribúny športovísk, do hotelov aj do reštaurácií. Nedostanú sa ani do prevádzok a služieb, ktoré nepatria do zoznamu vybraných základných obchodov. Negatívny výsledok testu už stačiť nebude.

