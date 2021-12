Ranný brífing: Dá sa to aj bez Kollára, cestám na sviatky už vláda nebráni

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Parlament schválil zdravotnícku reformu, zmeny v systéme nemocníc prešli napriek odporu Sme rodina a opozície. Reforma rozdeľuje nemocnice na akútne a komunitné, z prvej ligy tak môže vypadnúť až 50 menších nemocníc. Vláda zrušila zákaz vychádzania počas dňa. Cestovať za rodinami na sviatky sa už bude dať voľne.

Posledné dni sa objavujú aj dobré správy. Klesá počet nových prípadov nakazených, zdá sa tiež, že klesá aj pozitivita testov. A aj keď nás ešte len čaká nástup vysokoinfekčného omikronu, podľa všetkého dnešné vakcíny chránia. Máme najhoršie v tretej vlne za sebou, alebo je to len falošná nádej? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Hra na prvú a druhú ligu nemocníc sa začala. Parlament schválil reformu

Vláda dala ľuďom na Vianoce voľnú ruku. Zákazy budú už len v noci

Poslanci schválili Matovičov rozpočet. Ktoré rezorty dostali najviac a čo sa môže zvrtnúť?

Zeman nezablokuje žiadneho ministra. Mohol by tým pomáhať Babišovi

Pokoril Slovan, pomáhal Lobotkovi. Kde sa vzal trénerský zjav?

Byť či nebyť matkou? Váhať nad materstvom je bežné

Hra na prvú a druhú ligu nemocníc sa začala. Parlament schválil reformu

Zmeny v systéme nemocníc prešli napriek odporu Sme rodina. (zdroj: SITA)

Reformu nemocníc ministra zdravotníctva za OĽaNO Vladimíra Lengvarského presadilo 76 koaličných a nezaradených poslancov. Vládny návrh zákona sa podarilo schváliť, hoci zaň nezahlasovala koaličná Sme rodina a chýbalo 17 hlasov jej poslancov. Trom koaličným stranám OĽaNO, SaS a Za ľudí pomohli poslanci, ktorí boli v minulosti členmi ich klubov.

„Kde sú skutky, nie sú potrebné slová. Výsledok sa počíta,“ povedal po schválení reformy premiér Eduard Heger z OĽaNO.

Lengvarskému sa podarilo presadiť reformu, s ktorou narazila jeho predchodkyňa – ministerka zdravotníctva za Smer Andrea Kalavská.

Reforma rozdeľuje nemocnice na akútne a komunitné. V tých druhých sa budú liečiť najmä dlhodobo a chronicky chorí pacienti. Preto to ľudia z regiónov vnímajú ako ich zrušenie.

Z 98 súčasných nemocníc sa doliečovacími môže stať 33 až 50. Nižší počet akútnych nemocníc podľa ministra vyváži lepšia kvalita zdravotnej starostlivosti, ktorú ponúknu.

Polícia zadržala lídra záchranárov: Počas protestov záchranárov a sestier pred Národnou radou v Bratislave polícia obmedzila na osobnej slobode dve osoby. Jedným z nich je prezident Slovenskej komory záchranárov František Majerský. Záchranári upozorňovali na neriešenie svojho postavenia i postavenia zdravotníkov zo strany vlády a poslancov.

Počas protestov záchranárov a sestier pred Národnou radou v Bratislave polícia obmedzila na osobnej slobode dve osoby. Jedným z nich je prezident Slovenskej komory záchranárov František Majerský. Záchranári upozorňovali na neriešenie svojho postavenia i postavenia zdravotníkov zo strany vlády a poslancov. Načo je koalícii Kollár: Asi by sme museli usilovne pátrať po reforme, ktorú do nohy schvália tri koaličné strany s troma nezávislými poslancami proti výslovnému nesúhlasu koaličného partnera. Iste, aj tí traja nezávislí poslanci by za podporu chceli ústupky, ale azda to nebudeme porovnávať s tým, čo si účtuje Kollár. Až sa bude zasa vyhrážať odchodom, mohli by ho vziať za slovo, píše Peter Tkačenko.

Asi by sme museli usilovne pátrať po reforme, ktorú do nohy schvália tri koaličné strany s troma nezávislými poslancami proti výslovnému nesúhlasu koaličného partnera. Iste, aj tí traja nezávislí poslanci by za podporu chceli ústupky, ale azda to nebudeme porovnávať s tým, čo si účtuje Kollár. Až sa bude zasa vyhrážať odchodom, mohli by ho vziať za slovo, píše Peter Tkačenko. S reformami meškáme: Jeseň vôbec nebola taká reformná, ako začiatkom októbra ohlasoval premiér Eduard Heger. Pre tretiu vlnu pandémie, ale najmä pre nezhody v koalícii sa odsúvajú niektoré najdôležitejšie reformy, ktoré malo Slovensko podľa plánu obnovy urobiť do konca roka. Hegerovi úradníci už očakávajú veľké oneskorenie reforiem, prípadne to, že plány na ne sa vôbec nenaplnia.

Jeseň vôbec nebola taká reformná, ako začiatkom októbra ohlasoval premiér Eduard Heger. Pre tretiu vlnu pandémie, ale najmä pre nezhody v koalícii sa odsúvajú niektoré najdôležitejšie reformy, ktoré malo Slovensko podľa plánu obnovy urobiť do konca roka. Hegerovi úradníci už očakávajú veľké oneskorenie reforiem, prípadne to, že plány na ne sa vôbec nenaplnia. Kompromisná reforma národných parkov: Parlament 75 hlasmi odhlasoval okrem reformy nemocníc aj reformu národných parkov. Štátne pozemky v národných parkoch prejdú pod novo zriadené správy národných parkov. Udeje sa to postupne a väčšina pozemkov sa presunie až po zonácii národných parkov, ktorá môže trvať aj niekoľko rokov. Schválená reforma je kompromisom a rodila sa ťažko.

Vláda dala ľuďom na Vianoce voľnú ruku. Zákazy budú už len v noci

Zákaz vychádzania bude na Slovensku platiť už len v noci, vyjsť von sa bude dať na výnimky. (zdroj: TASR)

PCR testy odhalili ďalších 4 762 nakazených koronavírusom, laboratóriá celkovo vyhodnotili 18 079 odberov. V nemocniciach aktuálne leží 3 343 pacientov, pribudlo aj 101 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 3 392 ľudí.

Vláda nebude obmedzovať cestovanie na sviatky. Zásadne zmenila prístup k doterajším opatreniam a po väčšinu dňa už nebude platiť žiadny zákaz vychádzania.

Štát sa tak vzdáva snahy represívnymi opatreniami spomaľovať šírenie koronavírusu a zodpovednosť prenáša na ľudí. Očakáva sa, že výrazne narastie mobilita ľudí a s ňou aj počet nových infikovaných.

Ani plánované cestovanie len s platným testom napokon vláda neprijala, hoci sa na tom cez víkend dohodla koaličná rada.

Od piatka ráno sa ľuďom vracia právo opustiť bydlisko podľa ľubovôle. Doteraz sa oficiálne dalo vyjsť z domu, len keď na to bola v nariadení vlády výnimka - opatrovanie blízkeho, cesta do školy či do práce. Pritom už boli otvorené obchody.

Vláda upustila aj od doterajších obmedzení pre neočkovaných, ktorí neprekonali covid, keď im už nezakazuje vstup do obchodov.

Pripravení na reformy: Kedysi nám panie učiteľky podráždene zvestovali, že vzdelanie sa nedá naliať lievikom do ucha, preto sa musíme vláčiť do školy. Dnes vďaka skúsenosti s očkovaním vieme, že nielen s podávaním učebnej látky vnútrotelovo by rodičia nesúhlasili, ale sotva by vôbec niekto presadil školskú dochádzku ako takú, píše Zuzana Kepplová.

Kedysi nám panie učiteľky podráždene zvestovali, že vzdelanie sa nedá naliať lievikom do ucha, preto sa musíme vláčiť do školy. Dnes vďaka skúsenosti s očkovaním vieme, že nielen s podávaním učebnej látky vnútrotelovo by rodičia nesúhlasili, ale sotva by vôbec niekto presadil školskú dochádzku ako takú, píše Zuzana Kepplová. Fico je horší ako vírus: On, starý boľševik po meči i praslici – do KSČ vstúpil v roku 1985 – ktorý si November „nevšimol“, ide dávať najavo chápanie demokracie. To by nevymyslel ani kráľ Ubu. A nemá ani štipku strachu, veď odkedy Žilinka vyhlásil, že „paragraf 363 sa nebude meniť“, báť sa nemá čoho, píše Peter Schutz.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Hlas stále vedie: Voľby by aj v decembri podľa prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane vyhrala strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho, ktorú by podporilo 19 percent voličov. Druhá je SaS, ktorú by volilo 13,9 percenta. Tretie miesto by obsadil Smer, ktorému by svoj hlas odovzdalo 13,7 percenta opýtaných. Do parlamentu by sa podľa výsledkov prieskumu dostalo osem strán a hnutí.

Voľby by aj v decembri podľa prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane vyhrala strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho, ktorú by podporilo 19 percent voličov. Druhá je SaS, ktorú by volilo 13,9 percenta. Tretie miesto by obsadil Smer, ktorému by svoj hlas odovzdalo 13,7 percenta opýtaných. Do parlamentu by sa podľa výsledkov prieskumu dostalo osem strán a hnutí. Dvaja kandidáti na šéfa polície: O funkciu policajného prezidenta sa v súčasnosti uchádzajú dvaja kandidáti, uviedol minister vnútra Roman Mikulec s tým, že konkrétne mená prezradiť nechcel. Dočasným policajným prezidentom je Štefan Hamran, ktorý sa plánuje uchádzať aj o funkciu stáleho šéfa polície. Hamran má aj Mikulcovu podporu.

O funkciu policajného prezidenta sa v súčasnosti uchádzajú dvaja kandidáti, uviedol minister vnútra Roman Mikulec s tým, že konkrétne mená prezradiť nechcel. Dočasným policajným prezidentom je Štefan Hamran, ktorý sa plánuje uchádzať aj o funkciu stáleho šéfa polície. Hamran má aj Mikulcovu podporu. Herák v OĽaNO skončil: Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ukončilo spoluprácu s bývalým poslancom Jánom Herákom. Herák sa vzdal funkcie poslanca po tom, ako ho viaceré ženy obvinili zo sexuálneho obťažovania. Herák obvinenia kategoricky odmietol.

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME ✍️ Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať > 🤔 Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov raz týždenne. Odoberať > 📰 Denný newsletter Korzára. Odoberať >

Poslanci schválili Matovičov rozpočet. Ktoré rezorty dostali najviac a čo sa môže zvrtnúť?

Minister financií Igor Matovič po schválení návrhu zákona o štátnom rozpočte. (zdroj: TASR)

Parlament schválil prvý štátny rozpočet ministra financií Igora Matoviča. Hlasovalo zaň 91 zo 146 prítomných poslancov.

Jeho súčasťou je aj balík 500 miliónov eur, ktorý mieni Matovič rozdeliť, až keď sa koalícia dohodne na tom, ako zabezpečiť udržateľnosť verejných financií. Dohoda mala byť na stole do konca roka, zatiaľ sa tak nestalo.

Čo sa stane, ak k dohode nedôjde ani začiatkom budúceho roka? Aký je najpravdepodobnejší scenár? Ráta štátny rozpočet so zvyšovaním platov zdravotníkov či učiteľov?

INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky súvisiace s rozpočtom verejnej správy na roky 2022 až 2024.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Reštart projektu na Šancovej: Niektoré pozemky nesú so sebou zaujímavú minulosť aj pestrý zoznam majiteľov. To je aj prípad pozemkov vedľa rušnej bratislavskej ulice Šancová západne od komplexu YMCA. Za normálnych okolností by boli dávno zastavané či využívané. Nestalo sa tak doteraz. Pozemky majú nového majiteľa a ten sa obrátil na úrady so snahou získať všetky povolenia.

Niektoré pozemky nesú so sebou zaujímavú minulosť aj pestrý zoznam majiteľov. To je aj prípad pozemkov vedľa rušnej bratislavskej ulice Šancová západne od komplexu YMCA. Za normálnych okolností by boli dávno zastavané či využívané. Nestalo sa tak doteraz. Pozemky majú nového majiteľa a ten sa obrátil na úrady so snahou získať všetky povolenia. Zdražovanie nekončí: Inflácia v novembri vystúpila na 5,6 percenta. Medziročný rast cien dosiahol podľa Štatistického úradu najvyššiu mesačnú hodnotu za sedemnásť rokov, teda od decembra 2004. Infláciu medziročne najvýraznejšie podporil rast cien potravín o 4,8 percenta, čo je najvyššia hodnota od mája 2020.

Inflácia v novembri vystúpila na 5,6 percenta. Medziročný rast cien dosiahol podľa Štatistického úradu najvyššiu mesačnú hodnotu za sedemnásť rokov, teda od decembra 2004. Infláciu medziročne najvýraznejšie podporil rast cien potravín o 4,8 percenta, čo je najvyššia hodnota od mája 2020. Vianočných kaprov bude menej: Na predvianočnom trhu bude tento rok pravdepodobne o čosi menej vianočných kaprov, v porovnaní s minulým rokom budú drahšie. Cena kilogramu kapra sa bude pohybovať nad úrovňou päť eur, v porovnaní s minulým rokom je vyššia asi o 10 percent. Na Slovensku sa pred Vianocami predá podľa odhadu asi 8-tisíc ton kapra.

Zeman nezablokuje žiadneho ministra. Mohol by tým pomáhať Babišovi

Miloš Zeman menoval Petra Fialu premiérom ešte koncom novembra. (zdroj: SITA/AP)

Miloš Zeman nečakane ustúpil. Novú českú vládu na čele s premiérom Petrom Fialom vymenuje v piatok aj napriek tomu, že s jedným kandidátom na ministerský post mal zásadný problém.

Budúci minister zahraničných vecí Jan Lipavský z Pirátskej strany bol pre prezidenta pôvodne neprijateľným kandidátom. Prezident sa s ním rozchádzal v postojoch k Rusku či k izraelsko-palestínskemu konfliktu.

"Takéhoto prezidenta nepoznáme," hovorí pre SME politológ Lukáš Valeš s tým, že aj jeho tento obrat prekvapil. "Už to nie je ten starý Miloš Zeman, ktorý bol ochotný ísť cez mŕtvoly a presadzovať si svoje," dodáva Valeš.

"Miloš Zeman zjavne zistil, že kompetenčná žaloba, ktorej by čelil, keby Jána Lipavského nevymenoval, nebola iba vyhrážkou, ale že to bolo myslené vážne," uvádza pre SME autor knihy o Zemanovi Lubomír Kopeček.

Petr Fiala už podľa dostupných informácií začal na znení žaloby pracovať. Kompetenčný spor by sa dostal na Ústavný súd, pričom jeho predseda Pavel Rychetský odhadol, že rozhodovanie v tejto veci by mohlo trvať až päť mesiacov. Odborníci tvrdia, že Zeman by tento spor s najväčšou pravdepodobnosťou prehral.

Valeš pripúšťa aj možnosť, že hlava štátu týmto krokom vychádza v ústrety Andrejovi Babišovi, ktorý teraz mieri do opozície, no netají sa prezidentskými ambíciami. "Môže ísť o kalkul s cieľom odbremeniť Andreja Babiša od vládnej zodpovednosti čo najskôr, aby sa mohol sústrediť na kampaň z pozície opozičného kandidáta," dodáva.

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Tony oblečenia na púšti v Čile: Vianočné pyžamá, nohavice aj lyžiarske topánky. V púšti Atacama v Čile neďaleko obce Alto Hospicio sa kopia tony oblečenia z celého sveta. Namiesto dún z piesku tu vznikajú kopy nepredaných kúskov šatstva. Textil býva zvyčajne plný toxínov, farbív a nie je biologicky rozložiteľný. Zlyhanie fast fashion, čiže rýchlej módy, tu vyúsťuje do ekologickej katastrofy.

Vianočné pyžamá, nohavice aj lyžiarske topánky. V púšti Atacama v Čile neďaleko obce Alto Hospicio sa kopia tony oblečenia z celého sveta. Namiesto dún z piesku tu vznikajú kopy nepredaných kúskov šatstva. Textil býva zvyčajne plný toxínov, farbív a nie je biologicky rozložiteľný. Zlyhanie fast fashion, čiže rýchlej módy, tu vyúsťuje do ekologickej katastrofy. Odsúdili bieloruského aktivistu Cichanovského: Bieloruského disidenta, blogera a politického aktivistu Siarheja Cichanovského odsúdili na 18 rokov väzenia. Trest si odpyká v trestaneckej kolónii s maximálnym stupňom stráženia. Uznali ho vinným z "organizovania masových nepokojov a podnecovania spoločenskej nenávisti".

Bieloruského disidenta, blogera a politického aktivistu Siarheja Cichanovského odsúdili na 18 rokov väzenia. Trest si odpyká v trestaneckej kolónii s maximálnym stupňom stráženia. Uznali ho vinným z "organizovania masových nepokojov a podnecovania spoločenskej nenávisti". Tableta od Pfizeru: Americká farmaceutická spoločnosť Pfizer oznámila, že jej experimentálna tableta na liečbu ochorenia Covid-19 je účinná aj proti variantu koronavírusu omikron. Liek medzi vysoko ohrozenými dospelými ľuďmi znížil počet hospitalizácií a úmrtí o zhruba 89 percent, ak ho podali krátko po objavení sa prvých príznakov ochorenia.

Zo zahraničných webov:

Pokoril Slovan, pomáhal Lobotkovi. Kde sa vzal trénerský zjav?

Tréner MFK Ružomberok Peter Struhár. (zdroj: TASR)

Ak by sa medzi trénermi volil skokan roka, tak by to bol Peter Struhár. Má iba tridsaťsedem rokov, na prvoligovej scéne je úplný zelenáč.

Ružomberok vedie iba od leta tohto roka. Spravil obrovský skok. Predtým bol iba asistentom trénera juniorky, alebo viedol mládežnícke tímy.

Bývalý hráč Slovana či Dunajskej Stredy je tiež majiteľom fitnescentra, potrpí si na vizáži. Ružomberok je pod jeho vedením najväčšou senzáciou najvyššej futbalovej súťaže, figuruje na treťom mieste.

Ako jediný zdolal majstrovský Slovan a v Trnave vyhral rozdielom triedy. V základnej zostave Ružomberka sú iba Slováci, čo je ligový unikát.

Je mladý tréner posadnutý novými trendami? Dozviete sa v rozhovore.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Byť či nebyť matkou? Váhať nad materstvom je bežné

Lucie Zelinková, česká propagátorka kníh. (zdroj: archív Lucie Zelinkovej)

„Donedávna som si myslela, že ženy sa v prístupe k materstvu zásadne delia na tie, ktoré ho chcú, a na tie, ktoré nie. Že je to jednoduché, celá vec s materskými pudmi a láskou je nejako prirodzene správne nastavená. Sama som to mala tak, že možné materstvo je v nejakej vzdialenejšej budúcnosti,“ napísala v novembri na sociálnu sieť Lucie Zelinková, populárna česká knižná influencerka.

Jej príspevok pokračoval.

„Ani po tridsiatke u mňa neprišiel impulz, ale prišiel nápad, prečo to raz neskúsiť, možno by to bolo krásne, situácia je ideálna, žiadna snaha, asi to nevyjde – no vyšlo. Najprv radosť, za dva dni sa môj svet zatiahol čiernym závojom a ja som cítila, že je zle. Veľmi zle. Spadla som do depky menom ,môj život sa skončil‘,“ písala.

Zelinková, ktorej dieťa sa narodí na budúci rok, odhalila pocity, ktoré u žien bývajú často intímne až tabuizované.

Dôvodom neistoty žien v súvislosti s materstvom môže byť napríklad to, že vek na deti majú, zázemie tiež, rodina má očakávania, spoločenské konvencie tlačia, no mnohé sú stále nerozhodné, či už je správny čas, či sú na rodičovskú úlohu pripravené a či je dieťa niečím, po čom v živote túžia.

V skratke ďalšie správy o rodine a vzťahoch:

Päť rokov sexistických kixov: Anticena Sexistický kix už päť rokov upozorňuje na problematickú a predovšetkým sexistickú reklamu na Slovensku. Zatiaľ čo v prvom ročníku verejnosť a porota vyberali z 32 nominovaných reklám, v tých ďalších nominácie a účasť verejnosti výrazne rástli.

Anticena Sexistický kix už päť rokov upozorňuje na problematickú a predovšetkým sexistickú reklamu na Slovensku. Zatiaľ čo v prvom ročníku verejnosť a porota vyberali z 32 nominovaných reklám, v tých ďalších nominácie a účasť verejnosti výrazne rástli. Vyrába sexuálne pomôcky: Česká dizajnérka Anna Marešová sa rozhodla, že navrhne súpravu sexuálnych pomôcok, keďže ponuka na trhu bola zúfalá. O jej vibrátor, vibračné vajíčko a venušine guľôčky bol záujem ešte skôr, ako ich začala vyrábať. Hoci za ne dostala národnú cenu za dizajn, nebolo to jednoduché.

Česká dizajnérka Anna Marešová sa rozhodla, že navrhne súpravu sexuálnych pomôcok, keďže ponuka na trhu bola zúfalá. O jej vibrátor, vibračné vajíčko a venušine guľôčky bol záujem ešte skôr, ako ich začala vyrábať. Hoci za ne dostala národnú cenu za dizajn, nebolo to jednoduché. Čím potešiť pod stromčekom seniora: Ak nechcete tieto Vianoce odbiť len ďalším párom ponožiek, vyhrievanou dekou či darčekovým košom, ponúkame vám zopár inšpirácií. Existuje veľa spôsobov, ako môžete seniorom darovať pocit výnimočnosti.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Eduard Heger. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Čo si majú zdravotníci myslieť, keď im vláda nepridala žiadne peniaze na platy? Čo ide Slovensko robiť s tým, že zdravotníci odchádzajú a v susednom Česku zarábajú o niekoľko sto eur viac? Ako hodnotí po prvom roku generálneho prokurátora Maroša Žilinku? A žiadala prezidentka Zuzana Čaputová, aby odvolal Igora Matoviča? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s premiérom Eduardom Hegerom.

Podcasty SME

Všesvet: Gruzínska sauna je zážitok na celý život. Spamätávate sa z nej dva dni

Gruzínska sauna je zážitok na celý život. Spamätávate sa z nej dva dni Pravidelná dávka: Náboženstvo, veda, a ich príbehy: Kolegovia či konkurenti?

Náboženstvo, veda, a ich príbehy: Kolegovia či konkurenti? Gyncast: Vonkajší obrat môže mnohým ženám pomôcť rodiť spontánne

Karikatúra

Opatrenia. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Estónsky zemiakový šalát. (zdroj: Slovak Specator)

Klasický aj netradičný, s majonézou aj zálievkou. Ponúkame vám recepty na zemiakový šalát sedemkrát inak.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.