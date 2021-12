Ranný brífing: Lexu môžu konečne súdiť, očkovanie detí stále neotvorili

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Verdikt z Luxemburgu môže vrátiť Ivana Lexu pred súd. V prípade je pre zavlečenie Michala Kováča ml. spolu s ním obžalovaných ďalších dvanásť ľudí. Posudzovanie síce trvalo súdu dva a pol roka, teraz je však možné, že sa konečne dočkajú spravodlivosti.

Je to presne desať rokov od zverejnenia spisu Gorila. Ani po toľkých rokoch nepoznáme žiadny verdikt, medzičasom sa však v trezore Mariana Kočnera objavila aj zvuková nahrávka. Čo je s hlavnými aktérmi Gorily? Ako sa má Jirko Malchárek či Anna Bubeníková? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Verdikt z Luxemburgu môže vrátiť Lexu pred súd

Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan Lexa. (zdroj: TASR)

Pojednávanie s bývalým šéfom SIS Ivanom Lexom a ďalšími aktérmi únosu prezidentovho syna môže po dva a pol roku pokračovať. Súdny dvor EÚ uzavrel takzvané prejudiciálne otázky, na ktoré sa ho pýtali slovenské súdy. Zaujímali sa o to, či v prípade môžu konať, aj keď ide o skutky, ktoré už boli amnestované.

Konanie iniciovali Lexovi právnici. Odvolávali sa na porušenie zásady ne bis in idem, ktorá hovorí o tom, že sa nemôže rozhodovať dvakrát o tom istom. Konanie proti Lexovi a spol. pritom na základe amnestií zastavili už v júni 2001.

Luxemburg teraz konštatoval, že zásada porušená nebude. K zastaveniu kauzy totiž došlo „skôr, než mohli slovenské súdy posúdiť trestnoprávnu zodpovednosť obvinených“.

Znamená to, že ak by napríklad Lexa alebo niektorý z ďalších obžalovaných v kauze zo Slovenska pred stíhaním ušli, mohli by na nich vydať európsky zatykač.

Prezidentka Zuzana Čaputová označila rozhodnutie za prelomové a premiér Eduard Heger vyhlásil, že „sme bližšie k dosiahnutiu spravodlivosti“. Lexov právnik Michal Mandzák naznačuje, že to ešte skúsi na Európskom súde pre ľudské práva.

Len či budú súdy konať: Autor obžaloby podanej v roku 2000, prokurátor Michal Serbin, zomrel v lete tohto roku s pocitom, že spravodlivosti sa v tomto prípade nikdy neučiní zadosť a bývalý riaditeľ SIS Ivan Lexa sa pred súd nepostaví, lebo sa opäť nenájde nik ochotný, kto by sa s prípadom babral. Prokurátor Serbin, ktorý o kauze vedel najviac, už neveril. My ešte môžeme, píše Nataša Holinová.

Detské vakcíny už sú. Registráciu stále nespustili

Očkovanie detí proti ochoreniu Covid-19. (zdroj: TASR/AP)

PCR testy odhalili 5 394 nakazených, laboratóriá pritom vykonali 17 319 vyšetrení. Počet hospitalizovaných opäť klesol, v nemocniciach leží celkovo 3 107 pacientov. Pribudlo však až 109 obetí koronavírusu. Zaočkovať prvou dávkou vakcíny sa nechalo 3 503 ľudí.

Vo Veľkej Británii už posiela variant koronavírusu omikron do nemocníc rekordné počty detí. Briti zatiaľ očkovanie detí nespustili. Na Slovensko už prvé dávky vakcín pre deti od päť do jedenásť rokov dorazili. Možnosť zaregistrovať deti na očkovanie však zatiaľ ani slovenskí rodičia nemajú.

„Môžeme potvrdiť, že na Slovensko dorazili prvé dávky očkovacích látok určené pre detičky vo vekovej kategórii od päť do jedenásť rokov. Spolu ich v decembrovej dodávke je 274-tisíc kusov vakcín,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

V priebehu decembra podľa nej bude spustená aj registrácia a prvé deti budú už v tomto mesiaci zaočkované. „O spustení registrácie budeme spolu s Národným centrom zdravotníckych informácií včas v predstihu informovať,“ dodala hovorkyňa.

Podľa informácií denníka SME by sa očkovanie mohlo reálne spustiť tesne pred Vianocami, prípadne v medzisviatkovom období.

Deťom dajú inú vakcínu: Po štvrtom roku života má imunitný systém tendenciu lepšie reagovať a byť menej náchylný na zabúdanie. V prípade vakcíny Comirnaty proti ochoreniu Covid-19 výskumníci zo spoločnosti Pfizer zistili, že deti vo veku od 5 do 11 rokov majú bezpečnú imunitnú reakciu, ak použijú tretinu vakcíny určenej pre deti vo veku 12 a viac rokov.

Po štvrtom roku života má imunitný systém tendenciu lepšie reagovať a byť menej náchylný na zabúdanie. V prípade vakcíny Comirnaty proti ochoreniu Covid-19 výskumníci zo spoločnosti Pfizer zistili, že deti vo veku od 5 do 11 rokov majú bezpečnú imunitnú reakciu, ak použijú tretinu vakcíny určenej pre deti vo veku 12 a viac rokov. Rozhovor s Lengvarským: Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa v rozhovore pre SME vyjadril okrem iného k zadržaniu záchranára Františka Majerského, k tomu, či sa pozrie do očí šéfom nemocníc, ktoré skončia ako komunitné, k otázkam, kedy štát zavedie povinné očkovanie proti covidu, kedy začnú očkovať malé deti, a tiež k tomu, prečo stavili na vakcíny a nie na protilátky a antivirotiká.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa v rozhovore pre SME vyjadril okrem iného k zadržaniu záchranára Františka Majerského, k tomu, či sa pozrie do očí šéfom nemocníc, ktoré skončia ako komunitné, k otázkam, kedy štát zavedie povinné očkovanie proti covidu, kedy začnú očkovať malé deti, a tiež k tomu, prečo stavili na vakcíny a nie na protilátky a antivirotiká. Ako sa menia pravidlá: Nie všetky reštaurácie napokon musia zostať v najbližších týždňoch zatvorené. Po ôsmej večer môžu byť otvorené aj predajne s krmivom pre zvieratá a tiež potraviny, ale zákazník do potravín nesmie vojsť. SME prináša prehľad otázok a odpovedí, čo platí a čo sa naopak nemá robiť až do 9. januára.

Nie všetky reštaurácie napokon musia zostať v najbližších týždňoch zatvorené. Po ôsmej večer môžu byť otvorené aj predajne s krmivom pre zvieratá a tiež potraviny, ale zákazník do potravín nesmie vojsť. SME prináša prehľad otázok a odpovedí, čo platí a čo sa naopak nemá robiť až do 9. januára. Lockdown pre ľudí nad 60 rokov: Ak by na Slovensku udrel v plnej sile variant omikron, treba ochrániť najzraniteľnejších, čiže obmedziť pohyb pre ľudí nad 60 rokov bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19, vyhlásil Igor Matovič. Boris Kollár by s takýmto lockdownom súhlasil, podľa neho je to lepšie riešenie ako povinné očkovanie tejto vekovej kategórie.

Ak by na Slovensku udrel v plnej sile variant omikron, treba ochrániť najzraniteľnejších, čiže obmedziť pohyb pre ľudí nad 60 rokov bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19, vyhlásil Igor Matovič. Boris Kollár by s takýmto lockdownom súhlasil, podľa neho je to lepšie riešenie ako povinné očkovanie tejto vekovej kategórie. Štát preberá zodpovednosť: Od januára budúceho roka preberie na seba štát zodpovednosť za akékoľvek prípady nežiaducich účinkov vakcíny proti ochoreniu Covid-19. Nový zákon bude retroaktívny. Znamená to, že o kompenzácie po nežiaducich účinkoch môžu žiadať všetci, ktorí sa zaočkovali po 26. decembri 2020.

Gorila je tu s nami už desať rokov. Haščáka nahrali, ako klame

Jaroslav Haščák z Penty. (zdroj: TASR)

Večer 20. decembra 2011 anonym rozposlal do redakcií odkaz na niečo, čo televízia Markíza vtedy opatrne označila v správach za „ďalšie čudné dokumenty“. Do niekoľkých dní sa ukázalo, že ide o analýzu akcie SIS pod názvom Gorila, ktorá vyústila do jednej z najzávažnejších káuz v histórii Slovenskej republiky.

Napriek tomu, že tím NAKA vyšetruje vec už desať rokov, stále nedospel k obžalobe. „Popri vyšetrovaní a analýze zabezpečených dôkazov členovia tímu venujú enormné úsilie pri vybavovaní neoprávnených podnetov a sťažností zo strany právnych zástupcov J. H., čo značne spomaľuje našu prácu,“ tvrdí súčasná šéfka tímu Gorila Martina Babacsová.

Denník SME mal možnosť zároveň si vypočuť aj nahrávku z prvého stretnutia Jaroslava Haščáka z Penty s novinármi, na ktorej zatajil niektoré stretnutia v odpočúvanom byte.

Neskôr pred Ústavným súdom priznal, že jeho vyjadrenia o návštevách v odpočúvanom byte na stretnutí s médiami neboli celkom presné. Odvtedy svoje výroky viackrát prispôsoboval aktuálnej situácii.

Čo dnes robia aktéri kauzy: Pred 15 rokmi sa v byte na Vazovovej ulici stretávali ako skupina vplyvných ľudí z politiky a biznisu. Dnes už väčšina z nich na verejnosti nevystupuje. Čo robia aktéri kauzy Gorila? Ako vnímajú to, že kauza nie je ani po desiatich rokoch vyšetrená?

Pred 15 rokmi sa v byte na Vazovovej ulici stretávali ako skupina vplyvných ľudí z politiky a biznisu. Dnes už väčšina z nich na verejnosti nevystupuje. Čo robia aktéri kauzy Gorila? Ako vnímajú to, že kauza nie je ani po desiatich rokoch vyšetrená? Nicholson po Gorile stratil nádej: Na Slovensku nie je vôľa vyšetriť Gorilu a táto téma nezaujímala ani šéfa OĽaNO Igora Matoviča, tvrdí novinár Tom Nicholson, ktorý o tejto kauze písal knihu ešte pred tým, ako spis anonym zverejnil na internete. Súčasný generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý zrušil obvinenie Jaroslavovi Haščákovi z Penty, podľa Nicholsona z nepochopiteľných dôvodov prebehol na zlú stranu spravodlivosti.

Na Slovensku nie je vôľa vyšetriť Gorilu a táto téma nezaujímala ani šéfa OĽaNO Igora Matoviča, tvrdí novinár Tom Nicholson, ktorý o tejto kauze písal knihu ešte pred tým, ako spis anonym zverejnil na internete. Súčasný generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý zrušil obvinenie Jaroslavovi Haščákovi z Penty, podľa Nicholsona z nepochopiteľných dôvodov prebehol na zlú stranu spravodlivosti. SIS nie je k vyšetrovaniu ústretová: Ľudia z policajného tímu Gorila vyšetrujú zložité finančné operácie, popritom musia čeliť snahám o zmarenie vyšetrovania a spomaľujú ich aj neustále podnety a sťažnosti od advokátov Jaroslava Haščáka, tvrdí súčasná šéfka tímu Gorila Martina Babacsová.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Fica predviedli na políciu: Šéfa opozičného Smeru Roberta Fica odviedla polícia pred tým, ako sa mal začať stranou ohlásený protestný sprievod na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke. Na proteste sa zhromaždilo asi 50 ľudí, ktorí neboli v autách a pravdepodobne čakali na tlačové vyhlásenie Fica. Verejné zhromaždenia nad šesť ľudí sú podľa aktuálne platných pravidiel zakázané.

Šéfa opozičného Smeru Roberta Fica odviedla polícia pred tým, ako sa mal začať stranou ohlásený protestný sprievod na Tyršovom nábreží v bratislavskej Petržalke. Na proteste sa zhromaždilo asi 50 ľudí, ktorí neboli v autách a pravdepodobne čakali na tlačové vyhlásenie Fica. Verejné zhromaždenia nad šesť ľudí sú podľa aktuálne platných pravidiel zakázané. Kauzu chata stopli známi nahraných: Nestačí, ak je sudca nestranný, ale musí sa takým javiť v očiach verejnosti. Zdá sa, že rovnaké pravidlo neplatí pre všetkých sudcov a prokurátorov. Kauzu známu pre nahrávky z poľovníckej chaty na prokuratúre stopol spolužiak Roberta Fica a podklady mu pripravil prokurátor, ktorý poľuje v revíri susednom s Bödörovým.

Nestačí, ak je sudca nestranný, ale musí sa takým javiť v očiach verejnosti. Zdá sa, že rovnaké pravidlo neplatí pre všetkých sudcov a prokurátorov. Kauzu známu pre nahrávky z poľovníckej chaty na prokuratúre stopol spolužiak Roberta Fica a podklady mu pripravil prokurátor, ktorý poľuje v revíri susednom s Bödörovým. Žilinka zamietol sťažnosť Žigu: Bývalý minister hospodárstva Peter Žiga neuspel so sťažnosťou voči obvineniu pre korupciu. Po špeciálnej prokuratúre ju zamietla aj Generálna prokuratúra. Paragraf 363 v tomto prípade nevyužila. Bývalý minister je po tvrdeniach bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej už rok obvinený z údajného podplácania sudkyne.

Súd v tom má jasno: V centre Berlína vraždil Putinov režim

Gruzínci nesú telo zavraždeného Zelimchana Changošviliho. (zdroj: SITA/AP)

Bol august 2019, keď Viktor Krasikov prišiel na bicykli do parku Kleiner Tiergarten. Zastavil pred gruzínskym občanom čečenského pôvodu Zelimchanom Changošvilim, vytiahol zbraň s tlmičom, pristúpil k nemu a zastrelil ho. Obeťou bol muž, ktorého Moskva obviňovala, že bojoval po boku čečenských povstalcov, a preto ho označovala za teroristu.

Od začiatku sa špekulovalo, že za akciou sú ruské tajné služby a ide o pokračovanie sérií pokusov o vraždy nepohodlných ľudí na území iných štátov. Pokračovanie odkazu, že ani na Západe nie sú v bezpečí. Moskva ukazuje, že vie zasiahnuť kedykoľvek a kdekoľvek sa len rozhodne.

„Nešlo o akt sebaobrany zo strany Ruska, nešlo o nič iné než o štátny terorizmus,“ uviedol v rozsudku sudca Olaf Arnoldi. Changošvili podľa neho už nepredstavoval hrozbu, keďže zbraň v ruke nedržal od roku 2008. „Malo to poslúžiť ako odstrašujúci príklad.“

Verdikt súdu ukazuje, že Viktor Krasikov konal na príkaz ruských úradov. Vrah dostal doživotný trest. Medzi Berlínom a Moskvou to okamžite spôsobilo ďalšie prehĺbenie rozporov.

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Únia v roku 2021: Ani v roku 2021, šesť rokov od vypuknutia poslednej veľkej utečeneckej krízy, nenašla Európska únia spoločné riešenie tohto problému. Poľsko, ktoré spolu s časťou Európskej únie vtedy solidaritu s Gréckom či s Talianskom odmietalo, o pomoc teraz samo žiada. Prinášame prehľad udalostí, ktoré boli v roku 2021 pre EÚ najdôležitejšie.

Ani v roku 2021, šesť rokov od vypuknutia poslednej veľkej utečeneckej krízy, nenašla Európska únia spoločné riešenie tohto problému. Poľsko, ktoré spolu s časťou Európskej únie vtedy solidaritu s Gréckom či s Talianskom odmietalo, o pomoc teraz samo žiada. Prinášame prehľad udalostí, ktoré boli v roku 2021 pre EÚ najdôležitejšie. Šefčovič hodnotí rok 2021: Aj stredná Európa musí viac presadzovať zelené technológie, inak nebude mať konkurenčnú výhodu, hovorí v rozhovore pre SME podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Pri hodnotení roku 2021 vyzdvihol, že napriek počiatočným problémom sa EÚ stala najväčším výrobcom vakcín proti Covidu-19 na svete. Budúcnosť vidí aj vo výrobe batérií do elektromobilov, bez nich podľa neho Slovensko nebude automobilovou veľmocou.

Aj stredná Európa musí viac presadzovať zelené technológie, inak nebude mať konkurenčnú výhodu, hovorí v rozhovore pre SME podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Pri hodnotení roku 2021 vyzdvihol, že napriek počiatočným problémom sa EÚ stala najväčším výrobcom vakcín proti Covidu-19 na svete. Budúcnosť vidí aj vo výrobe batérií do elektromobilov, bez nich podľa neho Slovensko nebude automobilovou veľmocou. Kimov režim popravuje aj za sledovanie videí: Juhokórejská ľudskoprávna organizácia Transitional Justice Working Group analyzovala satelitné zábery a zhromaždila svedectvá o 23 verejných popravách počas éry Kim Čong-una. Utečenci zo Severnej Kórey uviedli, že popravy sa konali na prísne kontrolovaných miestach a úrady zaisťovali, aby informácie neunikli. Sedem z týchto verejných popráv sa konalo za sledovanie alebo šírenie juhokórejských videí.

Zo zahraničných webov:

Fehérváryho parádna minutáž. Ovečkin pri ňom vyrovnal historický rekord

Alexander Ovečkin. (zdroj: TASR/AP)

Alexander Ovečkin sa pýši novým prvenstvom. Nikto v histórii NHL nedal viac gólov v presilových hrách. Ruský ostrostrelec sa v presilovke radoval už 274-krát. Na toto číslo pred ním dosiahol len Dave Andreychuk. Ten však na to potreboval 1639 zápasov, kým Ovečkin len 1226.

Kapitán Washingtonu Capitals zaknihoval okrem gólu aj asistenciu a dostal sa na čelo bodovania súťaže so 46 (21+25) bodmi. Prehre 4:5 po predĺžení na ľade Chicaga však nezabránil.

Za Washington nastúpil i Martin Fehérváry. Odohral 21 minút a 17 sekúnd, pripísal si tri hity, dve trestné minúty, strelu na bránu a plusový bod. Bol druhým najvyťažovanejším obrancom mužstva.

Je CBD olej podvod a porušujú influenceri zákon?

Zložka konope CBD sa zvyčajne spracúva do podoby olejov. (zdroj: AdobeStock)

Sociálne siete zaplavili v uplynulých mesiacoch reklamy na kanabinoidný olej (CBD). Ich užívanie propaguje čoraz viac známych osobností. Tvrdia, že práve CBD im pomohol zbaviť sa tráviacich ťažkostí, migrén, vysokého krvného tlaku, nespavosti, ale aj rakoviny, predmenštruačného syndrómu či covidu-19.

Nejde vôbec o lacný produkt, jeho cena sa pohybuje od 20 do 55 eur za 10-mililitrovú fľaštičku. Vyššiu cenu výrobcovia často odôvodňujú vyšším percentuálnym podielom CBD, lepšou kvalitou produktu alebo čisto prírodným zložením.

„Odvolanie sa na prírodu je typické pre alternatívnu medicínu, no ujalo sa aj v kontexte CBD. Ak niekto tvrdí, že prírodné znamená bezpečné, znamená to, že nechápe, ako funguje svet okolo nás. Prírodný je aj botulotoxín (najjedovatejší jed na planéte), muchotrávka, tabak a tiež arzén,“ hovorí pre SME farmaceut Marek Kajan.

Je na Slovensku legálne konzumovať produkty s obsahom CBD? Potvrdili účinok CBD aj nejaké vedecké štúdie? Môže sa človek CBD olejmi predávkovať? Na tieto, ale i mnohé ďalšie otázky odpovedá odborník.

V skratke ďalšie správy o zdraví:

Neurochirurg o aktivite mozgu: Pacientovi s Tourettovým syndrómom vložili do mozgu elektródy, ktoré elektrickým prúdom stimulujú cieľovú štruktúru v mozgu. Ochorenie sa vyznačuje pohybovými a zvukovými tikmi, ktoré sú ťažko ovládateľné a po operácii došlo u pacienta k zlepšeniu príznakov. S neurochirurgom Michalom Kľocom sme sa rozprávali o ľudskom mozgu.

Pacientovi s Tourettovým syndrómom vložili do mozgu elektródy, ktoré elektrickým prúdom stimulujú cieľovú štruktúru v mozgu. Ochorenie sa vyznačuje pohybovými a zvukovými tikmi, ktoré sú ťažko ovládateľné a po operácii došlo u pacienta k zlepšeniu príznakov. S neurochirurgom Michalom Kľocom sme sa rozprávali o ľudskom mozgu. Cícer zasýti na dlhý čas: Sušený či konzervovaný cícer alebo prirodzene bezlepkovú cícerovú múku dostať kúpiť v každom bežnom obchode. Lahodná oriešková chuť a jemná štruktúra cícerových guľôčok má široké využitie a navyše sú bohatým zdrojom vitamínov, minerálov a vlákniny. Pozreli sme sa na to, čo na zdravotné benefity cíceru hovoria vedecké výskumy.

Sušený či konzervovaný cícer alebo prirodzene bezlepkovú cícerovú múku dostať kúpiť v každom bežnom obchode. Lahodná oriešková chuť a jemná štruktúra cícerových guľôčok má široké využitie a navyše sú bohatým zdrojom vitamínov, minerálov a vlákniny. Pozreli sme sa na to, čo na zdravotné benefity cíceru hovoria vedecké výskumy. Ako pandémia mení naše telá: Nemuseli ste ani prekonať Covid-19, aby na vás pandemická éra zanechala stopy. Vačky pod očami, vystúpené bruchá a krivý postoj, zošedivené a riedke vlasy bez života, ekzémové ruky či akné. Čo všetko o pandémii prezrádzajú naše telá?

Rozhovory ZKH: Oskar Dvořák. (zdroj: SME/Marko Erd)

Nerobia chybu v komunikácii? Ako bude vlastne vyzerať nemocnica komunitného typu? Ako zreformujú sieť ambulancií, ktorá bude pri reforme nemocníc kľúčová? A ako presvedčia lekárov, aby šli aj do odľahlých miest na Gemeri? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Oskarom Dvořákom, generálnym riaditeľom Sekcie reformnej agendy ministerstva zdravotníctva.

Podcasty SME

Slovenská perspektíva. (zdroj: Vico)

Trené maslové pečivo. (zdroj: Naničmama.sk | Kamila)

Tyčinky, kolieska, esíčka... Nekonečné variácie tvarov. Prinášame vám recepty na najlepšie strojčekové pečivo.

