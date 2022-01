Ranný brífing: Žiaden ďalší rok 1968 nehrozí, Fico má opäť čo vysvetľovať

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

NATO zvažuje vyslať vojakov na Slovensko, prídu k nám však len s našim súhlasom, nie ako vojská Varšavskej zmluvy v auguste 1968. Šéf Smeru Robert Fico musí opäť vysvetľovať bývanie. Tentokrát však svojho 28-ročného syna Michala, ktorý si bez hypotéky za dobrého pol milióna eur kúpil byt, na ktorý by musel pracovať minimálne 17 rokov.

Byt Michala Fica sa nachádza na lukratívnej adrese v Bratislave a má minimálne 100 metrov štvorcových. Mohol si takýto byt dovoliť? Nemohli mu požičať rodičia? A vysvetlil už Robert Fico, aké bývanie má on? Všetko podstatné sa dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Generál Macko: Slovensko môže zablokovať príchod vojakov NATO pre celú východnú Európu

Pavel Macko, generálporučík vo výslužbe. (zdroj: Archív SME/Gabriel Kuchta)

Slovensko by mohlo vyslanie vojakov NATO na Slovensko, ale aj do ostatných krajín úplne zablokovať, aj keď to nie je pravdepodobné. V reakcii na uvažovaný plán NATO o vyslaní spoločných bojových skupín do východných štátov aliancie to povedal generálporučík vo výslužbe Pavel Macko.

Prípravu vyslania tisícčlenných kontingentov NATO na Slovensko, do Maďarska, Bulharska a Rumunska ako jednu z možností potvrdil minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Severoatlantická aliancia o tom začala uvažovať v reakcii na rozmiestnenie 130-tisíc vojakov Ruska v pohraničí s Ukrajinou.

"Vyslanie vojakov sa dostalo na stôl len v posledných hodinách," povedal Korčok. Aliancia sa vyslaním jednotiek bude zaoberať podľa ministra v najbližších dňoch a týždňoch a vláda k tomu ešte nemá žiadny postoj, vysvetľoval.

Kabinet premiéra Eduarda Hegera už teraz čelí silnej dezinformačnej kampani pre obrannú dohodu so Spojenými štátmi. Opozícia vedená Robertom Ficom zo Smeru mobilizuje voličov do ulíc, aby zabránili zriadeniu vojenských základní Spojených štátov na území Slovenska. Nič také však dohoda neumožňuje.

Prečo NATO uvažuje o vyslaní vojakov a prečo aj na Slovensko? Čo by sa stalo, ak by opozícia dokázala donútiť vládu zablokovať plán NATO? Kam na Slovensko by vojaci prišli a bolo by ich možné stretnúť aj v potravinách? Odpovedá generálporučík vo výslužbe Pavel Macko.

Vyhlásenie ministra Korčoka: Žiadne rozhodnutia na úrovni NATO ani vlády SR prijaté neboli a naďalej platí, že žiadne rozhodnutie nikdy nebude urobené proti vôli SR. Nevidím žiadne logické argumenty proti takémuto kroku Aliancie v reakcii na vzniknutú situáciu. Naopak, takéto opatrenia sú presne tými, kvôli ktorým sme členom Aliancie, píše Ivan Korčok.

Žiadne rozhodnutia na úrovni NATO ani vlády SR prijaté neboli a naďalej platí, že žiadne rozhodnutie nikdy nebude urobené proti vôli SR. Nevidím žiadne logické argumenty proti takémuto kroku Aliancie v reakcii na vzniknutú situáciu. Naopak, takéto opatrenia sú presne tými, kvôli ktorým sme členom Aliancie, píše Ivan Korčok. Nenechať sa zatlačiť do defenzívy: Obava znie, že až sa otázka jednotky NATO ocitne na stole - ak tam teda už nie je –, reakciou (odpoveďou) reprezentácie štátu bude vajatanie. Čo - neklamme sa - môže v najhoršom čase citeľne poškodiť bezpečnostný status krajiny, ak teda v centrále NATO nadobudnú pocit, že vojakov USA či Británie (ktorá sa tiež ponúka) na Slovensku nechceme, píše Peter Schutz.

Fica predbehol syn a kúpil si luxusný byt. Bez hypotéky

Bytovka na Drotárskej ceste v Bratislave, v ktorej si kúpil byt Michal Fico, syn Roberta Fica. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Má 28 rokov. Pri kúpe bytu však Michal Fico predbehol svojho otca Roberta. Šéf Smeru, bývalý trojnásobný premiér a dnes poslanec roky býval v podnájme u daňového podvodníka Ladislava Bašternáka. Vo vlastnom byte nebýva ani dnes.

Jeho syn Michal si pred niekoľkými dňami kúpil luxusný byt na Drotárskej ulici neďaleko Horského parku v Bratislave a je jeho jediným vlastníkom. Na nehnuteľnosť s rozlohou vyše sto štvorcových metrov si nebral hypotéku. Vo vychytenej lokalite stoja podobné byty státisíce eur.

Robert Fico neodpovedal na otázku, ako sa jeho syn k bytu dostal. "Bývalý premiér a predseda opozičnej strany Smer Robert Fico by mal vysvetliť, odkiaľ jeho mladý syn vzal peniaze na to, aby si bez hypotéky kúpil byt v takej luxusnej štvrti," reaguje na to Zuzana Petková, šéfka Nadácie Zastavme korupciu.

Cena za štvorcový meter väčšieho bytu v spomínanej lokalite sa podľa Róberta Ondriáša, šéfa Združenia realitných kancelárií Slovenska, pohybuje okolo 4 500 eur. Michal Fico by teda za byt zaplatil najmenej 450-tisíc eur. Zo svojho platu by si však byt bez hypotéky alebo inej finančnej injekcie mohol dovoliť len ťažko.

Syn bývalého premiéra pracuje od roku 2018 v Českých energetických závodoch ako manažér projektov stratégie. "Ale nemá podriadených," vysvetľuje hovorca ČEZ Ladislav Kříž. Koľko mladý Fico zarába, odmietol povedať.

V krátkosti z domova:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 14 252 nakazených, laboratóriá spolu vykonali 32 227 PCR testov. V nemocniciach leží 1 506 pacientov, pribudlo tiež 30 obetí ochorenia Covid-19. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 1 574 ľudí. Odborníci čoskoro očakávajú naprieč Slovenskom problémy s kapacitami testovania. Pre nápor na testovanie vo vlne omikronu laboratóriá nebudú stíhať vzorky vyhodnocovať, prednosť by preto mali dostať vybrané skupiny ľudí.

Bašternáka po prepustení opäť obžalovali: Čerstvo z väzenia prepustený podnikateľ Ladislav Bašternák čelí ďalšej obžalobe. Prípad sa podľa medializovaných informácií týka neoprávnených vratiek DPH v súvislosti s výstavbou komplexu Bonaparte, v ktorom býval aj odsúdený Marian Kočner a expremiér Robert Fico.

Magáta vzal súd do väzby: Z extrémizmu obvinený Marián Magát bude väzobne stíhaný. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Dôvodom je obava z pokračovania v trestnej činnosti. Rozhodnutie nie je právoplatné, o sťažnosti obvineného bude rozhodovať Najvyšší súd.

Čerstvo z väzenia prepustený podnikateľ Ladislav Bašternák čelí ďalšej obžalobe. Prípad sa podľa medializovaných informácií týka neoprávnených vratiek DPH v súvislosti s výstavbou komplexu Bonaparte, v ktorom býval aj odsúdený Marian Kočner a expremiér Robert Fico. Magáta vzal súd do väzby: Z extrémizmu obvinený Marián Magát bude väzobne stíhaný. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Dôvodom je obava z pokračovania v trestnej činnosti. Rozhodnutie nie je právoplatné, o sťažnosti obvineného bude rozhodovať Najvyšší súd.

Firma zavraždeného mafiána Žaluďa predávala. Kupec prišiel z J&T

Vizualizácia projektu Green Atrium. (zdroj: Haberl Real Estate)

Od jeho smrti ubehne v auguste už 22 rokov, napriek tomu je meno mafiána Petra Steinhübela, ktorého verejnosť poznala pod menom Žaluď, v biznise stále prítomné. Teda aspoň sprostredkovane.

Spoločnosť Jagr, ktorú Steinhübel založil v polovici 90. rokov, v minulosti pripravovala developerský projekt na frekventovanej Trnavskej ceste v Bratislave. No hoci naň získala dôležité povolenia, napokon ho realizovať nebude.

Pozemky pod projektom kúpila firma Forespo Reality, ktorú môžeme začleniť pod značku J&T. V súčasnosti pokračuje v prípravách na jeho realizáciu, od úradov pýta povolenia na asanáciu existujúcich stavieb.

Celkovo by v ňom malo vzniknúť 83 bytových jednotiek, čo je mierny nárast oproti pôvodným plánom. Predpokladaný termín začatia stavebných prác je tretí kvartál tohto roka, ich ukončenie je naplánované na rok 2025.

V krátkosti z ekonomiky:

Čaputová na EXPO: Prezidentka Zuzana Čaputová upozornila na národnom dni Slovenska na EXPO Dubaj 2020 na moderné inovácie mobility vystavené v slovenskom pavilóne. Zároveň vyzvala globálnu komunitu, aby spolupracovala na prechode k ekologickejšej ekonomike.

Prezidentka Zuzana Čaputová upozornila na národnom dni Slovenska na EXPO Dubaj 2020 na moderné inovácie mobility vystavené v slovenskom pavilóne. Zároveň vyzvala globálnu komunitu, aby spolupracovala na prechode k ekologickejšej ekonomike. Nákup rýchlotestov bol v poriadku: Rada Úradu pre verejné obstarávanie po vyše pol roku definitívne rozhodla, že nákup antigénových rýchlotestov Správou štátnych hmotných rezerv bol v poriadku. Rada rovnako uznala, že použitie priameho rokovacieho konania bolo vzhľadom na pandemickú situáciu odôvodnené, zákonnosť súťaže neovplyvnil ani konflikt záujmov.

Rada Úradu pre verejné obstarávanie po vyše pol roku definitívne rozhodla, že nákup antigénových rýchlotestov Správou štátnych hmotných rezerv bol v poriadku. Rada rovnako uznala, že použitie priameho rokovacieho konania bolo vzhľadom na pandemickú situáciu odôvodnené, zákonnosť súťaže neovplyvnil ani konflikt záujmov. Katar nemá pre Európu plynu nazvyš: Katar by mohol presmerovať časť dodávok skvapalneného zemného plynu do Európy, ak by konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou narušil dodávky ruského plynu. Bude však na to potrebovať pomoc zo strany USA, konkrétne, aby Američania presvedčili súčasných odberateľov plynu z Kataru, aby s presmerovaním dodávok súhlasili.

Diplomacia zatiaľ neuspela. O čo ide Rusom a kedy by mohli zaútočiť?

Ruský tank počas cvičenia v krasnodarskom regióne na juhu Ruska. (zdroj: TASR/AP)

Rusko zhromaždilo pri hraniciach s Ukrajinou viac ako stotisíc vojakov, dáva si podmienky, ktoré Západ považuje za nesplniteľné, a varuje, že ak ich Západ nesplní, prikročí k ráznym opatreniam.

Analytici aj politici varujú, že Európa je najbližšie k veľkému konfliktu za posledné desaťročia. Že prípadná ruská ofenzíva môže rozsahom prekonať stále neskončenú ukrajinskú vojnu, ktorá vypukla v roku 2014. A že začať sa môže každý deň.

Prinášame otázky a odpovede o stupňujúcom sa napätí medzi Ruskom a Západom.

Ruské vojenské manévre: Baltik, Arabské more, ale aj írske pobrežie. Len pred týždňom Moskva oznámila, že plánuje zorganizovať sériu vojenských cvičení a v týchto dňoch sa už rozsiahle manévre v mori aj na súši odohrávajú.

Baltik, Arabské more, ale aj írske pobrežie. Len pred týždňom Moskva oznámila, že plánuje zorganizovať sériu vojenských cvičení a v týchto dňoch sa už rozsiahle manévre v mori aj na súši odohrávajú. Rozhovor s odborníkom: "Napadnutie Ukrajiny by bolo pre Rusko ekonomickou samovraždou," tvrdí seniorný výskumník Matúš Halás z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe v rozhovore pre SME.

"Napadnutie Ukrajiny by bolo pre Rusko ekonomickou samovraždou," tvrdí seniorný výskumník Matúš Halás z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe v rozhovore pre SME. Putin má odpovede USA: Ruský prezident Vladimir Putin dostal písomnú odpoveď Spojených štátov na návrh bezpečnostných záruk žiadaných Moskvou a oboznámil sa s ňou. Podľa hovorcu Peskova Kremeľ potrebuje čas, aby mohol odpoveď USA zanalyzovať a nebude sa ponáhľať so "závermi". Podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova však v dokumentoch nie je "pozitívna reakcia na hlavnú otázku".

Ruský prezident Vladimir Putin dostal písomnú odpoveď Spojených štátov na návrh bezpečnostných záruk žiadaných Moskvou a oboznámil sa s ňou. Podľa hovorcu Peskova Kremeľ potrebuje čas, aby mohol odpoveď USA zanalyzovať a nebude sa ponáhľať so "závermi". Podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova však v dokumentoch nie je "pozitívna reakcia na hlavnú otázku". Podľa Medvedeva nesmie k vojne dôjsť: Proces rokovaní o bezpečnostných zárukách je jediný spôsob, ako vyriešiť súčasnú situáciu, uviedol podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitrij Medvedev. Vyhlásil, že vojnový scenár je strašný a že existujú ľudia, ktorí na zvyšovaní napätia zarábajú peniaze.

Proces rokovaní o bezpečnostných zárukách je jediný spôsob, ako vyriešiť súčasnú situáciu, uviedol podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitrij Medvedev. Vyhlásil, že vojnový scenár je strašný a že existujú ľudia, ktorí na zvyšovaní napätia zarábajú peniaze. Nemci pošlú len prilby: Nemecko poskytne ukrajinskej armáde päťtisíc vojenských prilieb, oznámila nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová. Zatiaľ čo niektoré členské štáty Severoatlantickej aliancie dodávajú Ukrajine pre napätie s Ruskom zbrane, Berlín to odmieta.

Nemecko poskytne ukrajinskej armáde päťtisíc vojenských prilieb, oznámila nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová. Zatiaľ čo niektoré členské štáty Severoatlantickej aliancie dodávajú Ukrajine pre napätie s Ruskom zbrane, Berlín to odmieta. Pripomína to Mníchov: Z ostatných piatich veľkých medzinárodných rokovaní, vyvolaných hrozbami Vladimira Putina, že obsadí Ukrajinu, boli Ukrajinci iba na jedinom. Ak to spočítate, zistíte, že predstavitelia z Albánska, Luxemburgu a Čiernej Hory sa zúčastnili na viacerých stretnutiach o Ukrajine ako sama Ukrajina, píše Ben Cunningham.

V krátkosti zo zahraničia:

Estóncov ochránia americké stíhačky: Šesť amerických stíhačiek typu F-15 pristálo na leteckej základni v Estónsku, aby tam v čase vyhrotenej situácie medzi Ruskom a Ukrajinou posilnili tzv. východné krídlo Severoatlantickej aliancie. Stíhačky majú v tejto pobaltskej krajine ostať týždeň a pol.

Šesť amerických stíhačiek typu F-15 pristálo na leteckej základni v Estónsku, aby tam v čase vyhrotenej situácie medzi Ruskom a Ukrajinou posilnili tzv. východné krídlo Severoatlantickej aliancie. Stíhačky majú v tejto pobaltskej krajine ostať týždeň a pol. Česi menia pravidlá: Ľudia v Českej republike, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 potvrdené PCR testom, nebudú musieť ísť ďalších 30 dní na testovanie ani do karantény. Minister zdravotníctva Vlastimil Válek doplnil, že títo ľudia nebudú musieť ísť počas 30 dní do karantény ani po kontakte s iným nakazeným.

Ľudia v Českej republike, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 potvrdené PCR testom, nebudú musieť ísť ďalších 30 dní na testovanie ani do karantény. Minister zdravotníctva Vlastimil Válek doplnil, že títo ľudia nebudú musieť ísť počas 30 dní do karantény ani po kontakte s iným nakazeným. Katalánci rušia covidpasy: V španielskom autonómnom regióne Katalánsko prestanú pri vstupe do reštaurácií, barov a fitnescentier vyžadovať predloženie covidpasu. K tomuto kroku pristúpila tamojšia vláda po tom, ako odborníci uviedli, že toto opatrenie nezabráni nárastu počtu nových prípadov nákazy koronavírusovým variantom omikron.

Zo zahraničných webov:

Medlová ide na svoju druhú olympiádu, nemieni byť iba do počtu

Slovenská snoubordistka Klaudia Medlová. (zdroj: Archív SME)

Je to jej záľuba, živobytie a najmä životný štýl. Hoci sú pre ňu dôležité aj výsledky, ešte podstatnejšie je, aby zo svojho športu mala radosť. Snoubordistka Klaudia Medlová pôjde do Pekingu na svoju druhú olympiádu.

Pred štyrmi rokmi v Pjongčangu skončila na 24. mieste v slopestyle a o stupienok vyššie v Big Air.

Kým pre väčšinu športovcov je olympiáda absolútnym vrcholom, vo svete snouboardingu to úplne neplatí. „Sú športovci, ktorí sa pripravujú štyri roky na olympiádu. Dajú do toho všetko. A keď im to v jeden konkrétny deň nevyjde, sú z toho smutní a frustrovaní. Takto nechcem fungovať,“ priznala 28-ročná Medlová.

Jej ambície v Pekingu sú väčšie ako naposledy. Pod piatimi kruhmi sa nechce len zúčastniť. „Budem šťastná, ak skončím v elitnej desiatke. Nejdem sa však búchať do pŕs, že si idem po medailu,“ uviedla.

„Hlavné však je, aby som si išla svoju jazdu, ktorú mám naplánovanú. Chcem si to užiť, nemať obrovský stres. Ako sa hovorí, keď nejde o život, nejde o nič,“ doplnila.

Neznámy vesmírny objekt zaskočil vedcov. Správa sa ako žiadny iný

Umelecké vyobrazenie možnej podoby objektu, ktorý vedci objavili. (zdroj: ICRAR)

Trikrát za hodinu sa ukáže tak, že je najjasnejším rádiovým zdrojom na oblohe. Vedci pozorovali objekt, ktorý predtým nikto nikdy nezahliadol. Neznáme teleso sa na oblohe zjavuje a mizne ako veľmi pomalý maják. Objav opisujú v prestížnom vedeckom časopise Nature.

Rádiový signál prichádza zo vzdialenosti štyritisíc svetelných rokov. Pozoruhodný je tým, v akom zvláštnom intervale pulzuje. "Zistili sme, že pulzuje každých 18,18 minúty. Je to nezvyčajná periodicita, ktorá predtým nebola pozorovaná, pokiaľ nám je známe," píšu v štúdii autori pod vedením astrofyzičky Natashe Hurley-Walkerovej.

Vedci si myslia, že môže ísť o veľmi pomaly rotujúci typ magnetaru, neutrónovej hviezdy, ktorá má extrémne silné magnetické pole. O pomaly rotujúcich magnetaroch doteraz vedci iba teoretizovali. Nečakali tiež, že ich niekto zachytí priamo pri pozorovaní. Astrofyzici totiž odhadovali, že podobné hviezdy budú veľmi málo jasné.

Alternatívnym vysvetlením je, že objekt je veľmi nezvyčajným bielym trpaslíkom, teda pozostatkom jadra menšej hviezdy. Stále je tiež možné, že zvláštny objekt je niečím úplne novým, čo budú musieť vedci zaradiť.

Na miesto, kde ho našli, sa teraz pozerajú viaceré teleskopy, ktoré sa snažia vypátrať jeho skutočnú podstatu.

V krátkosti z vedy a techniky:

Prelom v jadrovej fúzii: Fúzne reakcie, ktoré poháňajú Slnko a iné hviezdy, by raz mohli vyrábať elektrinu pre ľudí. Funkčné zariadenia sú však zatiaľ v nedohľadne. Vedci americkej vlády však tvrdia, že sa im podaril prelom, keď pomocou najsilnejšieho lasera na svete prudko stlačili zmes izotopov vodíka, čím ju zohriali na teplotu päťdesiat miliónov stupňov. Spustili tým horenie plazmy potrebné na sebestačné fúzne reakcie.

Fúzne reakcie, ktoré poháňajú Slnko a iné hviezdy, by raz mohli vyrábať elektrinu pre ľudí. Funkčné zariadenia sú však zatiaľ v nedohľadne. Vedci americkej vlády však tvrdia, že sa im podaril prelom, keď pomocou najsilnejšieho lasera na svete prudko stlačili zmes izotopov vodíka, čím ju zohriali na teplotu päťdesiat miliónov stupňov. Spustili tým horenie plazmy potrebné na sebestačné fúzne reakcie. Objavili záhadnú časticu X: Tie najmenšie zlomky sekundy po veľkom tresku existovala častica, ktorá je pre vedcov stále veľkou záhadou. Preto ju volajú častica X. Mohla by nám prezradiť viac o tom, aké zloženie mal raný vesmír. Vedcom sa ju prvýkrát podarilo zachytiť v podobnej hmote, aká tvorila vesmír v prvých milióntinách sekundy.

Tie najmenšie zlomky sekundy po veľkom tresku existovala častica, ktorá je pre vedcov stále veľkou záhadou. Preto ju volajú častica X. Mohla by nám prezradiť viac o tom, aké zloženie mal raný vesmír. Vedcom sa ju prvýkrát podarilo zachytiť v podobnej hmote, aká tvorila vesmír v prvých milióntinách sekundy. Falcon 9 narazí do Mesiaca: Nekontrolovateľná časť rakety spoločnosti SpaceX je na kolíznej dráhe s Mesiacom. Dvojstupňová nosná raketa Falcon 9 odštartovala z Floridy v roku 2015. Jej úlohou bolo vyslať systém na pozorovanie hlbokého vesmíru. Po jej splnení zostala opustená. Vedci odhadujú, že kurz rakety sa pretne s dráhou Mesiaca v horizonte niekoľkých týždňov.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Vladimír Lengvarský. (zdroj: SME/Marko Erd)

Čo s lekármi, ktorí vydávajú falošné očkovacie preukazy? Prečo sme minuli pol miliardy na plošné testovanie, desiatky miliónov na očkovacie bonusy, ale nemáme na platy zdravotníkov? Uvažoval už nad demisiou? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským.

Podcasty SME

Ľudia píšu Tisovi: Na túto Židovku ste zabudli, píše udavač

Na túto Židovku ste zabudli, píše udavač Ľudskosť: Pracujúca matka: Keď som ľuďom povedala, že som alkoholička, nechceli mi veriť

Karikatúra

Odtrhnutí. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Nepečená Snickers torta. (zdroj: Tortyodmamy.sk | Antoniaaa)

Pečené aj nepečené. Doprajte si arašidové koláče a zákusky.

