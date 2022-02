Ranný brífing: Rozhodne sa o obrannej dohode, školy deti cudzincov nevítajú

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Poslanci začnú dnes rokovať o obrannej dohode so Spojenými štátmi. Nechystajú sa ju síce podporiť všetci poslanci vládnej koalície, počet tých, čo sú za, by však mal stačiť na to, aby v parlamente prešla. Hlasovanie môže ovplyvniť už iba vlna omikronovej nákazy.

Geopolitická kríza a hrozba vojny na Ukrajine sa v prvom rade dotýka normálnych, obyčajných Ukrajincov. Ľudí, ktorí chcú žiť svoje životy, chodiť do práce a za rodinou, jednoducho existovať. Ako sa bežní Ukrajinci pripravujú na prípadný útok Ruska, sa dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Rozhodnutie o dohode s USA môže sťažiť omikron. Koalícia má záložný plán

Poslanci dnes budú schvaľovať obrannú dohodu s USA (zdroj: TASR)

Iba vlna omikronovej nákazy už zrejme môže ovplyvniť hlasovanie o obrannej dohode so Spojenými štátmi v parlamente. Nechystajú sa ju síce podporiť všetci poslanci vládnej koalície, počet tých, čo sú za, by však mal stačiť na to, aby v parlamente prešla.

Ak by viacerí poslanci vypadli preto, že sa nakazia koronavírusom, hlasovanie by mohlo byť pomerne tesné. "Očakávam, že prejde," hovorí o dohode šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Zároveň tvrdí, že ak vypadnú pre omikron viacerí poslanci, hlasovanie o obrannej zmluve môžu presunúť. "Hlasovanie sa načasuje na iný termín, keď budeme mať jasnejšie počty."

Zmluvu minulý týždeň vo Washingtone podpísali minister obrany Jaroslav Naď z OĽaNO a minister zahraničia za SaS Ivan Korčok. Platná však bude, iba ak ju ešte odobrí parlament a podpíše prezidentka Zuzana Čaputová. Poslanci o nej začnú rokovať dnes.

"Verím, že áno," odpovedal premiér Eduard Heger na otázku, či budú za dohodu hlasovať všetci poslanci hnutia. Priznal, že niektorí s dohodou majú problém. V OĽaNO sa hovorí o troch až piatich poslancoch z 50. "Teraz je čas, keď parlament musí ukázať, že keď ide o bezpečnosť Slovenska, tak neuhneme," povedal Heger.

Z klubu Sme rodina podľa predsedu Borisa Kollára dohodu určite nepodporí od päť do sedem poslancov.

Neutralita Slovenska je nereálna: Róbert Ondrejcsák pre SME hovorí, že ak Slovensku záleží na jeho vlastnej bezpečnosti, dohodu s USA uzavrie. Ako veľvyslanec v Británii sa pozastavuje nad tým, že kým zvyšok Európy rieši možný konflikt na Ukrajine, na Slovensku je problémom dohoda s vlastným spojencom.

Róbert Ondrejcsák pre SME hovorí, že ak Slovensku záleží na jeho vlastnej bezpečnosti, dohodu s USA uzavrie. Ako veľvyslanec v Británii sa pozastavuje nad tým, že kým zvyšok Európy rieši možný konflikt na Ukrajine, na Slovensku je problémom dohoda s vlastným spojencom. Naď verí v úspech: Minister obrany Jaroslav Naď je presvedčený, že poslanci schvália obrannú dohodu s USA. Šéfa rezortu obrany oveľa viac trápi to, koľko poslancov parlamentu sa nebude môcť zúčastniť na hlasovaní pre covid. Podľa Naďa je však drvivá väčšina poslancov za dohodu.

Minister obrany Jaroslav Naď je presvedčený, že poslanci schvália obrannú dohodu s USA. Šéfa rezortu obrany oveľa viac trápi to, koľko poslancov parlamentu sa nebude môcť zúčastniť na hlasovaní pre covid. Podľa Naďa je však drvivá väčšina poslancov za dohodu. Aj Američania sa môžu začať pýtať: Rusko za posledných 80 rokov dvakrát vtrhlo na Slovensko a okupovalo ho. Pred ôsmimi rokmi Rusko podniklo inváziu k susedovi Slovenska a teraz obkľúčilo Ukrajinu 140-tisíc vojakmi. Ja sa pýtam, ktorý zo signatárov americko-slovenskej dohody o obrannej spolupráci bude pravdepodobnejšie potrebovať pomoc, aby sa ubránil, píše Benjamin Cunningham.

Učiteľka im vyčítala, že sa s dcérou bavia po anglicky. Školy nevedia učiť deti cudzincov

Deti z inýchprostredímusia často zvládať aj šikanovanie. (zdroj: TASR/AP.)

„Učiteľka na nás pritlačila, aby sme sa s dcérou doma nerozprávali po anglicky. Hovorila, že jej slovenčina je hrozná a že za to môžeme my,“ opisuje americko-slovenský manželský pár, ktorý sa svoje dieťa snaží vzdelávať v slovenskej škole.

Deti z inojazyčných rodín sú v školách často izolované. Najmä pre jazykovú bariéru zažívajú nepochopenie, izoláciu, šikanu a traumy.

Ich počet pritom rýchlo stúpa. Pred desiatimi rokmi chodilo do základných škôl na Slovensku 800 cudzincov, dnes ich je 3700. V Bratislave už má inojazyčného žiaka takmer každá škola.

Rodičia týchto detí, ale aj experti a štátne inštitúcie poukazujú na to, že slovenské školy nie sú pripravené na vzdelávanie cudzincov. „Štát im neposkytuje žiadnu podporu,“ tvrdí odborníčka z Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Kriglerová.

Rodičia pre SME opísali, ako ich deti pre svoj pôvod čelia šikane alebo ako ich školy nedokážu naučiť slovenčinu, a tak musia platiť drahých súkromných doučovateľov. Bežnou praxou je, že škôlkarom odsúvajú nástup do školy pre neznalosť slovenčiny. Stáva sa tiež, že učitelia si neznalosť slovenčiny zamieňajú s mentálnym zaostávaním detí.

V krátkosti z domova:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 9 965 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 17 497 testov. V nemocniciach aktuálne leží 1 909 pacientov, pribudlo aj 15 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 162 ľudí.

PCR testy odhalili 9 965 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 17 497 testov. V nemocniciach aktuálne leží 1 909 pacientov, pribudlo aj 15 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 162 ľudí. Čo robia podozriví zo zneužívania: Bývalý odchovanec detských domov Zoltán Sztojka na polícii vypovedal, ako sa ho pred rokmi pokúsil zneužiť vychovávateľ. K sebe domov si podľa Sztojku brával dvoch chlapcov. Opísal aj svoje pozorovania vzťahu vychovávateľky s iným chovancom. Polícia podozrenia stále iba preveruje.

Bývalý odchovanec detských domov Zoltán Sztojka na polícii vypovedal, ako sa ho pred rokmi pokúsil zneužiť vychovávateľ. K sebe domov si podľa Sztojku brával dvoch chlapcov. Opísal aj svoje pozorovania vzťahu vychovávateľky s iným chovancom. Polícia podozrenia stále iba preveruje. Kočnerovi zaistili majetok: Orgány činné v trestnom konaní zaistili viacnásobne stíhanému podnikateľovi Marianovi Kočnerovi majetok, ktorého hodnota momentálne predstavuje približne pätnásť miliónov eur. Prokuratúra k zaisteniu pristúpila pre kauzu Donovaly, ktorá sa týka prevodov hotelov Šport a Residence. Výsledkom transakcií boli údajne vratky DPH za osem miliónov eur.

Použitá PET fľaša sa stáva drahou komoditou. Recyklačná firma hovorí o boji

Obrovské balíky s plastovými fľašami, ktoré putujú na recykláciu. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

V januári Slovensko spustilo zálohový systém, čím sa zaradilo medzi krajiny ako Švédsko, Dánsko a Nemecko, ktoré ho majú zabehaný už dlhšie. PET fľaše a hliníkové plechovky sa po novom označenú písmenom Z a zálohujú 15 centami.

Fľaše sa vracajú na recykláciu prostredníctvom zálohomatov, v menších predajniach ich obchodník odoberie pri pokladnici. Cieľom systému je vyzbierať a recyklovať 90 percent plastových fliaš (namiesto súčasných 60 percent).

Pre obyčajného smrteľníka sú použité PET fľaše bezcenným odpadom. Pre recyklačné závody sú cennou komoditou, o ktorú sa vedie tvrdý boj. Je preto neefektívne, aby končili v spaľovniach alebo na skládkach.

"Pri správnom separovaní môžeme zabezpečiť celý životný cyklus plastovej fľaše - od jej vzniku, cez recykláciu až po preformu, z ktorej vzniká nová fľaša. Chyba je skôr v neznalosti človeka, ktorý odpad vyhadzuje do prírody alebo ho nesprávne separuje, nie je v samotnej PET fľaši," vysvetľuje pre INDEX šéf spoločnosti General Plastic František Doležal.

V krátkosti z ekonomiky:

Slovalco postupne odstavuje výrobu: Spoločnosť Slovalco už odstavila takmer polovicu svojej výroby. Jediný slovenský producent hliníka ešte koncom minulého roka vypol 47 pecí, teraz k nim pribudlo ďalších 44. V súčasnosti je ich tak v Žiari nad Hronom v prevádzke už iba 135 z 226. Dôvodom postupného obmedzovania produkcie je vysoká cena emisných povoleniek a nečinnosť vlády.

Spoločnosť Slovalco už odstavila takmer polovicu svojej výroby. Jediný slovenský producent hliníka ešte koncom minulého roka vypol 47 pecí, teraz k nim pribudlo ďalších 44. V súčasnosti je ich tak v Žiari nad Hronom v prevádzke už iba 135 z 226. Dôvodom postupného obmedzovania produkcie je vysoká cena emisných povoleniek a nečinnosť vlády. Tesco varuje pred zdražovaním: Najväčší britský maloobchodný reťazec Tesco varoval, že pokiaľ ide o zdražovanie potravín, to "najhoršie ešte len príde". To vyvoláva čoraz väčšie obavy z tzv. krízy životných nákladov spôsobenej vysokou infláciou. Ceny tovarov v predajniach reťazca by mohli v nasledujúcich mesiacoch vzrásť v priemere o päť percent, čo by ešte viac okresalo rozpočty domácností.

Najväčší britský maloobchodný reťazec Tesco varoval, že pokiaľ ide o zdražovanie potravín, to "najhoršie ešte len príde". To vyvoláva čoraz väčšie obavy z tzv. krízy životných nákladov spôsobenej vysokou infláciou. Ceny tovarov v predajniach reťazca by mohli v nasledujúcich mesiacoch vzrásť v priemere o päť percent, čo by ešte viac okresalo rozpočty domácností. Zvyšovanie platov zdravotníkov: Do pol roka by malo by známe rozhodnutie o zvýšení platov zdravotníckeho personálu, vyhlásil premiér Eduard Heger. Zdôraznil, že peniaze na platy bude potrebné nájsť každý rok, čo nebude jednoduché. Ak sa v zdravotníctve nenájdu úspory, tak sa podľa neho zvýši verejný dlh. Ročne by malo ísť do zdravotníctva navyše okolo 300 miliónov eur.

Ukrajina hľadá nových spojencov, agresiu chce zastaviť Macron

Francúzsky prezident Emmanuel Macron a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. (zdroj: TASR/AP)

V centre Kyjeva sa za posledný týždeň striedali limuzíny politických lídrov takmer každodenne. V utorok za ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským leteli britský premiér Boris Johnson aj poľský premiér Mateusz Morawiecki, vo štvrtok bol v Kyjeve turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a v pondelok na Ukrajinu prišli aj ministri zahraničných vecí Slovenska, Česka a Rakúska.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron odcestoval do Moskvy, aby priniesol „historické riešenie“ konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom. V posledných týždňoch absolvoval tiež niekoľko hovorov s americkým prezidentom Joeom Bidenom a následne by mal z Moskvy letieť do Kyjeva.

Vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom sú napäté, do riešenia diplomatického konfliktu sa tak zapájajú aj ďalšie krajiny ako Británia či Francúzsko, kým niektoré – napríklad Nemecko – si zvolili výrazne opatrnejšiu stratégiu.

Macron v rozhovore pre Le Journal du Dimanchce povedal, že geopolitickým záujmom Ruska nie je Ukrajina, ale ujasnenie si pravidiel koexistencie s NATO. Magazín Politico jeho cestu označuje za riskantnú misiu, pri ktorej môže francúzsky prezident až príliš ustúpiť Rusku – napríklad splnením niektorých Putinových požiadaviek ohľadom štatútu NATO.

Veľká príležitosť Západu: Západné demokracie úpia pod hybridným náporom dezinformácií, kyberútokov, spravodajských hier „osy autoritárov“, ktorých konečný cieľ je presadenie „mesidžu“, že diktatúra je úspešnejšie a efektívnejšie usporiadanie než ťažkopádne demokracie. Nie je to pravda, bez zjednotenia Západu však najväčšia geopolitická lož môže mať dlhý krok, píše Peter Schutz.

V krátkosti zo sveta:

Ruský Rambo zachraňuje Afriku: Dedinu v africkom Mozambiku ohrozujú džihádisti, ale na pomoc prichádzajú hrdinskí žoldnieri z Ruska. Velí im muž prezývaný Žula – pevný, zocelený bojom, ale vnútri citlivý s vrodeným zmyslom pre spravodlivosť. Rovnako sa volá aj film, ktorý je jednou zo snáh ruskej propagandy prerozprávať príbeh súkromných žoldnierov s prepojením na Kremeľ, ktorí sa čoraz častejšie angažujú v afrických štátoch a posilňujú tak vplyv Moskvy.

Dedinu v africkom Mozambiku ohrozujú džihádisti, ale na pomoc prichádzajú hrdinskí žoldnieri z Ruska. Velí im muž prezývaný Žula – pevný, zocelený bojom, ale vnútri citlivý s vrodeným zmyslom pre spravodlivosť. Rovnako sa volá aj film, ktorý je jednou zo snáh ruskej propagandy prerozprávať príbeh súkromných žoldnierov s prepojením na Kremeľ, ktorí sa čoraz častejšie angažujú v afrických štátoch a posilňujú tak vplyv Moskvy. Ottawa vyhlásila stav núdze: Po viac ako týždeň trvajúcich protestoch proti pandemickým opatreniam a očkovaniu v kanadskej metropole Ottawa vyhlásil starosta Jim Watson v meste stav núdze. Starosta uviedol, že situácia sa "úplne vymkla spod kontroly", pričom protestujúcich je oveľa viac než má mesto k dispozícii policajtov.

Po viac ako týždeň trvajúcich protestoch proti pandemickým opatreniam a očkovaniu v kanadskej metropole Ottawa vyhlásil starosta Jim Watson v meste stav núdze. Starosta uviedol, že situácia sa "úplne vymkla spod kontroly", pričom protestujúcich je oveľa viac než má mesto k dispozícii policajtov. Nazarbajeva pripravili o výsady: Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev podpísal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zákonu, ktorým sa jeho dlhoročnému predchodcovi Nursultanovi Nazarbajevovi odoberajú jeho kľúčové privilégiá pri tvorbe vnútornej i zahraničnej politiky. Zmeny sú jedným z dôsledkov boja o moc, ktorý sa odohral na pozadí januárových protestov.

Zo zahraničných webov:

Vlhová bola ďaleko za najlepšími. Úprimne, nemala som na najlepšie, tvrdí

Sklamaná Petra Vlhová po obrovskom slalome na ZOH 2022 v Pekingu. (zdroj: TASR)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v obrovskom slalome na ZOH v Pekingu 14. priečku. Za víťaznou Švédkou Sarou Hectorovou zaostala o 2,46 sekundy. Druhá skončila Talianka Federica Brignoneová a tretia bola Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová.

Zdalo sa, akoby jej vôbec nesedel agresívny a technický sneh v Pekingu. „Bojovala som trochu s podmienkami. Prvé i druhé kolo som sa trápila s podložkou. Moc mi to nevyšlo,“ hodnotila Vlhová pre RTVS Šport.

Ešte pred štartom obrovského slalomu pritom hovorila, že podmienky v horskom stredisku Jen-čching by jej mohli sedieť. Na tréningoch mala dobrý pocit.

„Trochu sa to zmenilo. Bohužiaľ, olympiáda je o tomto, buď to vyjde alebo to nevyjde. Mrzí ma, že to nevyšlo, ale je to šport a nič sa nedá robiť,“ povzdychla si 26-ročná Slovenka.

„Vo včerajšom voľnom lyžovaní to bolo čerstvo ratrakované. Dnes sa podmienky zmenili. Nevedela sa odosobniť a uvoľniť,“ priznal Vlhovej slovenský tréner Matej Gemza. „Dnes to nebol náš dobrý deň, Peťa nepodala výkon, na ktorý sme zvyknutí. Sme z toho smutní a rozhorčení,“ naznačil.

Jupiter ich ma tisíce. Prečo sme pri Zemi našli iba dve trójske planétky?

Ilustrácia ukazuje možnú podobu trójskej planétky 2020 XL5 pri obehu okolo Slnka. (zdroj: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine)

Jupiter ich má tisíce, Neptún však už iba 32, Mars deväť a Urán iba jeden. Neďaleko Zeme sme ešte do roku 2010 žiadny takýto objekt nepoznali. Teraz však už oficiálne poznáme druhého zemského trojana.

Hoci vedci objavili objekt už na konci roka 2020, nová štúdia v časopise Nature Communication s určitosťou potvrdila, že skutočne ide o trójsku planétku.

Vedci odhadujú, že aj na obežnici Zeme ich môže byť ešte viac. Z planéty ich však môžu hľadať iba za tých najhorších astronomických podmienok. Zemské trojany by mohli byť lacnejším cieľom vesmírnych misií ako Mesiac.

"Odhalili sme, že 2020 XL5 je zrejme planétka typu C, ktorá je väčšia ako kilometer," vysvetľuje v tlačovej správe amerického výskumného centra NOIRLab astronóm Toni Santana-Ros. Planétky typu C sú tmavé asteroidy, ktoré obsahujú veľké množstvo uhlíka. Sú najčastejším typom planétok v slnečnej sústave.

Nový zemský trojan má priemer zhruba 1,2 kilometra. To je na planétku celkom veľa, ale pre Zem nie je nijako nebezpečný.

V krátkosti z vedy a techniky:

Chrbtice na paličkách: Pred stáročiami domorodí Peruánci ponapichovali kostry svojich mŕtvych príbuzných na hrubé steblá trstiny. Jav, ktorý archeológovia skúmali v údolí Chincha od roku 2012, bol dlho záhadou. Nastokávanie stavcov zrejme súviselo s príchodom európskych kolonizátorov v polovici 16. storočia.

Pred stáročiami domorodí Peruánci ponapichovali kostry svojich mŕtvych príbuzných na hrubé steblá trstiny. Jav, ktorý archeológovia skúmali v údolí Chincha od roku 2012, bol dlho záhadou. Nastokávanie stavcov zrejme súviselo s príchodom európskych kolonizátorov v polovici 16. storočia. Dobrý herný počítač: Skladanie vlastného počítača môže byť zábavou pre každého nadšenca, spojenou s príjemným procesom vyberania jednotlivých komponentov. Pozreli sme sa na novú platformu od Intelu s procesormi Alder Lake a pripravili tri zostavy pre hráčov počítačových hier, od cenovo dostupnej až po prémiovú s rozpočtom slušného ojazdeného auta.

Skladanie vlastného počítača môže byť zábavou pre každého nadšenca, spojenou s príjemným procesom vyberania jednotlivých komponentov. Pozreli sme sa na novú platformu od Intelu s procesormi Alder Lake a pripravili tri zostavy pre hráčov počítačových hier, od cenovo dostupnej až po prémiovú s rozpočtom slušného ojazdeného auta. Nákazlivejší variant vírusu HIV: Vedci našli predtým nepoznaný variant vírusu HIV, ktorý je nákazlivejší ako zvyčajne a v ostatných desaťročiach sa potichu šíril v Holandsku. Podľa expertov však nie je dôvod na paniku, pretože lieky proti HIV fungujú rovnako dobre u ľudí so zmutovaným vírusom ako u všetkých ostatných.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Vladimír Baláž. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Čo môže vláda robiť s vysokou infláciou? Mala by znížiť DPH na gastro a potraviny? Koho vysoká inflácia postihne najviac? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ekonómom Slovenskej akadémie vied Vladimírom Balážom.

Podcasty SME

Muzikantské reči: Nový autorský zákon môže tvorcom uškodiť

Nový autorský zákon môže tvorcom uškodiť SND - Sme Národné: Každý sme si prešli s rodičmi svoje, najmä počas puberty. Ale patrí to k veku

Karikatúra

70 rokov s korunou. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Palacinková torta. (zdroj: Tortyodmamy.sk / Kamila)

Slané, sladké, bezlepkové aj vegánske. Vybrali sme pre vás desať pestrých, chutných a zaujímavých receptov na palacinky.

