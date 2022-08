Ranný brífing: Štvorkoalícia je v predsmrtnom kŕči, Kováčika dostala arogancia a mamona

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Posledné rokovanie štvorkoalície rozpad vlády neodvrátilo, štyria ministri za stranu SaS podajú v stredu demisiu. Richard Sulík očakáva, že prezidentka prijme demisiu ministrov 8. septembra. SaS bude podľa Sulíka v parlamente opozíciou, podporí však návrhy, ktoré uzná za vhodné.

Tri mesiace potom, ako Dušana Kováčika definitívne odsúdili, dopísali sudcovia Najvyššieho súdu písomné odôvodnenie. Bývalý špeciálny prokurátor podľa sudcov doplatil na bohorovnosť až aroganciu a tiež túžbu po väčšom majetku.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Posledný pokus o štvorkoalíciu stroskotal. Ministri SaS v stredu podajú demisiu

Richard Sulík, Mária Kolíková a Branislav Gröhling odchádzajú z koaličného rokovania. (zdroj: TASR)

Dvojmesačná lehota na nájdenie riešenia vládnej krízy ani tretie a posledné oficiálne rokovanie predstaviteľov koalície nestačili na odvrátenie rozpadu štvorkoalície.

Všetci štyria ministri za SaS – hospodárstva, školstva, spravodlivosti a zahraničných vecí – podajú demisiu po zasadnutí vlády v stredu 31. augusta.

„Prekvapuje ma ľahkosť, s akou pustili, dovolím si neskromne povedať, najprínosnejšieho koaličného partnera,“ vyhlásil po piatkovom stretnutí Sulík.

Líder OĽaNO a minister financií Igor Matovič, ktorého odchodom z vlády SaS podmienila svoje zotrvanie v koalícii, sa na stretnutie prihlásil online z dovolenky v Španielsku. Z funkcie neodchádza, a tak vládu opustí SaS.

Predseda SaS očakáva, že prezidentka prijme demisiu ministrov 8. septembra.

„Dnes nie je 31. augusta,“ odbíjal otázky o plánoch na fungovanie menšinovej vlády premiér Eduard Heger z OĽaNO s tým, že treba počkať, kým skutočne vyprší ultimátum SaS.

SaS už teraz vraví, že koalícia nebude môcť rátať s jej hlasmi pri schvaľovaní štátneho rozpočtu, ktorý bude obsahovať Matovičov balíček opatrení za 1,2 miliardy eur. Aj po odchode však podporí otvorenie septembrovej schôdze parlamentu aj opatrenia proti zdražovaniu energií, ktoré Sulík ešte posledné dni dopracúva.

Dôsledky odchodu SaS z vlády: Najvážnejší problém po odchode SaS z koalície čaká vládu v hľadaní chýbajúcej väčšiny v parlamente. Ešte akútnejšie však bude pre premiéra Eduarda Hegera obsadenie štyroch uprázdnených ministerských postov. Kto nahradí ministrov za SaS? SME zúžilo potenciálny výber na niekoľko konkrétnych mien.

Najvážnejší problém po odchode SaS z koalície čaká vládu v hľadaní chýbajúcej väčšiny v parlamente. Ešte akútnejšie však bude pre premiéra Eduarda Hegera obsadenie štyroch uprázdnených ministerských postov. Kto nahradí ministrov za SaS? SME zúžilo potenciálny výber na niekoľko konkrétnych mien. SaS mala odísť hneď: Úspech OĽaNO stojí na úspechoch Igora Matoviča. Všetci ostatní v hnutí sú len štatisti. Preto sa politológovi a dekanovi Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity Radoslavovi Štefančíkovi nezdá požiadavka na jeho odstúpenie ako reálna. V rozhovore pre SME hodnotí koaličnú krízu a predpovedá, s akými problémami bude zápasiť menšinová vláda.

Úspech OĽaNO stojí na úspechoch Igora Matoviča. Všetci ostatní v hnutí sú len štatisti. Preto sa politológovi a dekanovi Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity Radoslavovi Štefančíkovi nezdá požiadavka na jeho odstúpenie ako reálna. V rozhovore pre SME hodnotí koaličnú krízu a predpovedá, s akými problémami bude zápasiť menšinová vláda. Chyby vo vládnutí pomohli Ficovi: Niekoľko dní pred svojím odchodom z funkcie ministra zahraničných vecí poskytol Ivan Korčok rozhovor českým Hospodárskym novinám. Rozoberá v ňom dôvody odchodu SaS z vládnej koalície, svoje videnie domácej politiky, budúcnosť V4, ale aj tú vlastnú.

Niekoľko dní pred svojím odchodom z funkcie ministra zahraničných vecí poskytol Ivan Korčok rozhovor českým Hospodárskym novinám. Rozoberá v ňom dôvody odchodu SaS z vládnej koalície, svoje videnie domácej politiky, budúcnosť V4, ale aj tú vlastnú. Koaliční poslanci zhodili rukavice: Po probankrotovom balíčku a najmä odchode SaS sa skončili časy akej-takej politicky vynútenej zdržanlivosti. A ak si niekto myslí, že to nemôže byť horšie ako naposledy, tak s tým opatrne, lebo všetko sa zmenilo k horšiemu, píše Peter Tkačenko.

Po probankrotovom balíčku a najmä odchode SaS sa skončili časy akej-takej politicky vynútenej zdržanlivosti. A ak si niekto myslí, že to nemôže byť horšie ako naposledy, tak s tým opatrne, lebo všetko sa zmenilo k horšiemu, píše Peter Tkačenko. Sulík riskuje percentá: Sulík síce hrozí, že nepodporí rozpočet, ale musí sa držať základných pravidiel, ktoré vyhlásil do vojny za sebaurčenie SaS. Čiže po prvé menšina neznamená pád vlády, po druhé SaS nechce predčasné voľby. Zrada by významne posilnila špekulácie, že konzultácie s Ficom neboli len o Volve, plyne a rope, píše Peter Schutz.

Bol bohorovný a zaujal nekritický postoj. Rozsudok ku Kováčikovi má vyše dvesto strán

Dušan Kováčik na Najvyššom súde. (zdroj: TASR)

Bohorovnosť až arogancia a tiež túžba po väčšom majetku. Tak vyhodnotil Najvyšší súd hlavné dôvody bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktoré ho viedli k spolupráci s mafiou. Dnes je už právoplatne odsúdený za to, že za pomoc skupine takáčovcov prijal 50-tisícový úplatok.

Tri mesiace po verdikte dokončil šéf senátu Peter Štift písomné rozhodnutie ku kauze. Vysvetľuje v ňom okrem iného, prečo súd zmierňoval pôvodne 14-ročný trest, ktorý dostal Kováčik na špecializovanom súde. Napríklad aj to, prečo špeciálny prokurátor podľa neho v tom čase nezneužíval svoju právomoc.

Trest tesne pod polovicou možnej sadzby, ktorá bola takmer 13 rokov väzenia, pritom súd zvolil napriek „nekritickému postoju obžalovaného k svojmu protiprávnemu konaniu“. Najvyšší súd pomenúva momenty, v ktorých Kováčik preukázateľne klamal a vyvracia tiež viaceré jeho argumenty, ktoré používal na svoju obranu.

Kováčik si osemročný trest odpykáva v Dubnici nad Váhom. Začiatkom septembra ho čaká ďalší proces v inej kauze.

V krátkosti z domova:

Ukrajinci pracujúci na Slovensku: Od začiatku invázie obsadili ukrajinskí utečenci 10,5 tisíca pracovných miest a z toho približne štvrtina bola na dohodu. Niektorí sa sťažujú, že pracujú viac hodín, ako majú vykázané, nepreplácajú im víkendy, alebo že za nich zamestnávateľ neodviedol odvody, prípadne im núkal iba prácu bez zmluvy.

Od začiatku invázie obsadili ukrajinskí utečenci 10,5 tisíca pracovných miest a z toho približne štvrtina bola na dohodu. Niektorí sa sťažujú, že pracujú viac hodín, ako majú vykázané, nepreplácajú im víkendy, alebo že za nich zamestnávateľ neodviedol odvody, prípadne im núkal iba prácu bez zmluvy. Slovenské nebo ochránia Česi a Poliaci: Ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky prevezmú po uzemnení stíhacích lietadiel MiG-29 Česká republika a Poľsko. Dohodu podpísali minister obrany Jaroslav Naď, česká šéfka rezortu Jana Černochová a poľský minister Mariusz Blaszczak. Slovenské nebo majú chrániť do dodania nových stíhacích lietadiel F-16. Prvé kusy by mali prísť v roku 2024.

Ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky prevezmú po uzemnení stíhacích lietadiel MiG-29 Česká republika a Poľsko. Dohodu podpísali minister obrany Jaroslav Naď, česká šéfka rezortu Jana Černochová a poľský minister Mariusz Blaszczak. Slovenské nebo majú chrániť do dodania nových stíhacích lietadiel F-16. Prvé kusy by mali prísť v roku 2024. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 57 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 201 testov. V nemocniciach aktuálne leží 480 pacientov, pribudla aj jedna obeť ochorenia Covid-19.

Rusi pália plyn, ktorý mohol smerovať do Nemecka. O dôvodoch sa odborníci len dohadujú

Horiaci plyn vychádzajúci z továrne na skvapalnený plyn v ruskom meste Portovaja. (zdroj: TASR/AP)

Prvý náznak, že sa deje niečo neobvyklé, prišiel začiatkom leta. Občania Fínska kúsok od hranice spozorovali na horizonte veľký oheň. Vychádzal z továrne na skvapalnený plyn v meste Portovaja severozápadne od Petrohradu. Tá sa nachádza kúsok od miesta, kde sa začína ruská strana Nord Streamu 1 - plynovodu, ktorým sa popod Baltské more zásobovalo Nemecko.

Rusko jeho prevádzku prerušilo v polovici júla. Kým Moskva hovorila o technických problémoch, podľa Nemecka ide o politický krok nadväzujúci na februárové napadnutie Ukrajiny. Rusko chce vraj takto odradiť európske štáty od pokračovania v sankciách tým, že dosiahne zvýšenie ceny plynu.

Spaľovanie plynu je v podobných továrňach bežné, väčšinou sa deje z technických alebo bezpečnostných dôvodov, rozsah tohto spaľovania však odborníkov prekvapil.

Analýza nórskej spoločnosti Rystad Energy uvádza, že v plameňoch denne končí asi 4,34 milióna kubických metrov zemného plynu. Denne tak zhorí surovina za asi desať miliónov dolárov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusko udupalo protivojnové protesty: Kritikom režimu Vladimira Putina okrem obmedzenia pohybu a prístupu k internetu hrozia aj niekoľkoročné väzenia. Perzekúcie sa od konca februára dotkli tisícov Rusov, ktorí sa odvážili vzoprieť proti invázii. Štatistiky ukazujú, že kombinácia zatknutí, súdnych procesov, cenzúry a pokút efektívne udupala odpor časti ruskej spoločnosti proti vojne.

Kritikom režimu Vladimira Putina okrem obmedzenia pohybu a prístupu k internetu hrozia aj niekoľkoročné väzenia. Perzekúcie sa od konca februára dotkli tisícov Rusov, ktorí sa odvážili vzoprieť proti invázii. Štatistiky ukazujú, že kombinácia zatknutí, súdnych procesov, cenzúry a pokút efektívne udupala odpor časti ruskej spoločnosti proti vojne. Spustenie protiofenzívy na juhu: Ukrajinská armáda oznámila, že začala ofenzívu na juhu krajiny. Podľa ukrajinských médií, ktoré sa odvolávajú na armádne zdroje, sa útočiacim vojskám podarilo v Chersonskej oblasti na niektorých miestach prelomiť prvú líniu ruskej obrany.

Ukrajinská armáda oznámila, že začala ofenzívu na juhu krajiny. Podľa ukrajinských médií, ktoré sa odvolávajú na armádne zdroje, sa útočiacim vojskám podarilo v Chersonskej oblasti na niektorých miestach prelomiť prvú líniu ruskej obrany. Rusi hovoria o ukrajinských stratách: Ruské ministerstvo obrany ukrajinskú protiofenzívu v Chersonskej a Mykolajivskej oblasti pripustilo, zároveň však tvrdí, že ukrajinská armáda pri nej utrpela ťažké straty.

Ruské ministerstvo obrany ukrajinskú protiofenzívu v Chersonskej a Mykolajivskej oblasti pripustilo, zároveň však tvrdí, že ukrajinská armáda pri nej utrpela ťažké straty. Šojgu v nemilosti: Ruský minister obrany Sergej Šojgu je údajne v nemilosti pre problémy na Ukrajine. O priebehu vojny informujú prezidenta Putina priamo operační velitelia, uviedlo britské ministerstvo obrany. Ministerstvo uvádza, že dôvodom sú problémy, ktorým Rusko čelí vo vojne s Ukrajinou.

Ruský minister obrany Sergej Šojgu je údajne v nemilosti pre problémy na Ukrajine. O priebehu vojny informujú prezidenta Putina priamo operační velitelia, uviedlo britské ministerstvo obrany. Ministerstvo uvádza, že dôvodom sú problémy, ktorým Rusko čelí vo vojne s Ukrajinou. Novovytvorený armádny zbor: Rusko zrejme presúva k hraniciam s Ukrajinou takzvaný tretí armádny zbor, ktorý nedávno vytvorilo v snahe posilniť rady vojakov bojujúcich na Ukrajine, informuje investigatívna organizácia Conflict Intelligence Team. Fotografie a videozáznamy z posledných dní zobrazujú prevoz armádnej techniky po železnici vrátane raketového systému Buk a tankov.

Rusko zrejme presúva k hraniciam s Ukrajinou takzvaný tretí armádny zbor, ktorý nedávno vytvorilo v snahe posilniť rady vojakov bojujúcich na Ukrajine, informuje investigatívna organizácia Conflict Intelligence Team. Fotografie a videozáznamy z posledných dní zobrazujú prevoz armádnej techniky po železnici vrátane raketového systému Buk a tankov. Stratégia odporu vyvinutá USA: Ukrajina v boji proti Rusku úspešne využíva stratégiu odporu vyvinutú americkými špeciálnymi jednotkami pre boj s mnohonásobne väčším nepriateľom. Koncept vznikol v roku 2013 v reakcii na rusko-gruzínsku vojnu. Resistance Operating Concept slúži ako plán pre menšie krajiny, ktoré čelia väčšiemu susedovi a potrebujú sa účinne ubrániť.

Zo zahraničných webov:

Ďalšia veža v centre Bratislavy. Developer získal dôležité povolenie

Veža Ister Tower by mala mať 100 metrov. (zdroj: Ister Tower)

Na realitnom trhu v Bratislave je len zopár projektov, ktoré ich autori predstavili ešte pred krízou v rokoch 2008-2009 a stále nie sú zrealizované. Jeden z nich mal vyrásť pri rušnej križovatke Košická – Prístavná - Landererova.

Dominantou projektu Ister Tower má byť 102-metrový vežiak. Aj keď v posledných rokoch bolo okolo neho ticho, jeho majiteľ preň nedávno získal dôležité územné rozhodnutie.

O projekte, ktorý by mal vyplniť jedno z posledných prázdnych miest vo vznikajúcom bratislavskom downtowne, sa hovorí roky. Na pozemkoch s rozlohou 23-tisíc štvorcových metrov mali pôvodne stavať bratia Matúš a Marek Trajterovci.

Prišla však kríza a projekt, podobne ako mnohé iné, zamrzol. Čo bolo dôležitejšie, cesty bratov Trajterovcov sa rozišli. Pozemky si rozdelili na dve približne rovnaké polovice a začali pripravovať svoje projekty osobitne.

V krátkosti z ekonomiky:

Home office neprerazil: Novým štandardom, ktorý má prvky demokratizácie a kompromisu, je hybridný model práce. Už pred pandémiou mnohé spoločnosti umožňovali zamestnancom kombináciu práce z kancelárie a z domu, ale väčšinu pracovných dní trávili v office. Zisťovali sme, ako covid zmenil tento pomer v slovenských firmách.

Novým štandardom, ktorý má prvky demokratizácie a kompromisu, je hybridný model práce. Už pred pandémiou mnohé spoločnosti umožňovali zamestnancom kombináciu práce z kancelárie a z domu, ale väčšinu pracovných dní trávili v office. Zisťovali sme, ako covid zmenil tento pomer v slovenských firmách. Karavany z Prešova: Prešovčana Martina Draveckého ohúril americký koncept karavanu určeného na prespanie v autokempe alebo v divokej prírode. Pred desiatimi rokmi sa pod hlavičkou firmy Procamp pustil v priemyselnom parku v Prešove do výroby kempingových prívesov. Podľa Draveckého ide o náročný biznis, ale ukazuje sa, že odhodlanie malo zmysel.

Prešovčana Martina Draveckého ohúril americký koncept karavanu určeného na prespanie v autokempe alebo v divokej prírode. Pred desiatimi rokmi sa pod hlavičkou firmy Procamp pustil v priemyselnom parku v Prešove do výroby kempingových prívesov. Podľa Draveckého ide o náročný biznis, ale ukazuje sa, že odhodlanie malo zmysel. Najväčší hotel v Tatrách: Ak ste v posledných dvoch–troch rokoch navštívili Jasnú, zrejme ste si všimli novú stavebnú dominantu tohto turistického strediska. Hotelový komplex Damian Jasná má byť najväčší nielen v Nízkych Tatrách, ale aj v celej krajine. Komplex je pár mesiacov pred otvorením, jeho majitelia veria, že to do zimy stihnú.

Špičkový hráč, hoci na otca nikdy nedosiahol. Vyhrá Stastny Stanley Cup?

Paul Stastny. (zdroj: SITA/AP)

Keď sa hokejová kariéra Petra Šťastného chýlila ku koncu, ešte si stihol zahrať za slovenskú reprezentáciu na zimnej olympiáde a vytiahol ju do elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Pamätníci by neverili, že je to tak dávno, už 27 rokov.

Najlepšie o tom vypovedá skutočnosť, že slávnejší z jeho synov, Paul Stastny, má pred sebou posledný rok, možno ešte zopár rokov kariéry. Veterán si po dlhom procese vyrokoval pokračovanie v NHL.

Stastny sa upísal tímu Carolina Hurricanes. Vzhľadom na jeho vek, keďže čoskoro oslávi 37 rokov, ide o vynikajúcu šancu. Otca totiž neprekonal vo viacerých ohľadoch, no ani v tom najpodstatnejšom. Aj jemu sa zatiaľ vyhýba Stanley Cup, hoci hrával za niekoľkých favoritov – St. Louis Blues, Winnipeg Jets či Vegas Golden Knights.

Zmení to sezóna 2022/23? Motivácia nebude len na jeho strane. Aj fanúšikovia a celá organizácia „hurikánov“ už roky bažia po pohári, na ktorý majú reálnu šancu. Zatiaľ sa im ale nedarí dostať ďalej, ako do druhého kola či finále konferencie play off, ktoré je naprieč športovým svetom často označované ako najťažšie.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Lars von Trier má parkinsona. Je veselý a venuje sa duchárskym príbehom z nemocnice

Lars von Trier, jeden z najlepších súčasných režisérov. (zdroj: OUTNOW)

Prešli už štyri roky odvtedy, čo dánsky režisér Lars von Trier rozrušil publikum svojím posledným filmom. Odvtedy nebolo o ňom veľa počuť. Chcel divákom dopriať trochu času, aby sa spamätali?

V príbehu o sériovom vrahovi s názvom Dom, ktorý Jack postavil, bolo toľko explicitného násilia, že festival v Cannes, kde mal premiéru, ho radšej zaradil mimo súťaže. Nechcel nikoho nútiť, aby ho musel dopozerať - ani tých deväť ľudí, čo sedelo v hlavnej porote.

Čo iné možno čakať od takého provokatéra, komentovali vtedy kritici scény, kde boli obeťou hlavného hrdinu deti. Život treba opisovať taký, aký je, odpovedal im vtedy na to von Trier.

Jeho filmy bývali vždy na hrane znesiteľnosti aj preto, že boli obrazom toho, ako vníma svet vysoko senzitívny, citlivý človek. Von Trier sa nikdy nebál povedať, že má depresiu a trpí neznesiteľnými úzkosťami. A aj teraz, keď mu do života vstúpila nová choroba, oznámil to verejne.

V krátkosti z kultúry:

Zomrela Hanička písnička: Mala ľahko rozpoznateľný spevácky prejav a na pódiu pôsobila zasnívane, s ľahkým úsmevom na tvári. Hovorila, že sa nerada vracia do minulosti, kde už sa nedá nič zmeniť, a radšej si užíva prítomnosť. Sama však už ostane iba v spomienkach. Hana Zagorová v piatok zomrela vo veku 75 rokov.

Mala ľahko rozpoznateľný spevácky prejav a na pódiu pôsobila zasnívane, s ľahkým úsmevom na tvári. Hovorila, že sa nerada vracia do minulosti, kde už sa nedá nič zmeniť, a radšej si užíva prítomnosť. Sama však už ostane iba v spomienkach. Hana Zagorová v piatok zomrela vo veku 75 rokov. Ako pacientom oznámiť zlú správu: Mohla byť novou filmovou a divadelnou hviezdou. Tento svet ju však prestal napĺňať a svoju najväčšiu a najdôležitejšiu rolu videla v nemocnici. Andrea Daňková učí študentov Lekárskej fakulty Karlovej univerzity, ako ľuďom oznámiť, že ich blízky človek má nevyliečiteľnú chorobu, a pomôcť im s emóciami a reakciami, ktoré ich vtedy prepadnú.

Mohla byť novou filmovou a divadelnou hviezdou. Tento svet ju však prestal napĺňať a svoju najväčšiu a najdôležitejšiu rolu videla v nemocnici. Andrea Daňková učí študentov Lekárskej fakulty Karlovej univerzity, ako ľuďom oznámiť, že ich blízky človek má nevyliečiteľnú chorobu, a pomôcť im s emóciami a reakciami, ktoré ich vtedy prepadnú. Novinky na Netflixe a Amazon Prime: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Podcasty SME

Klik: Desať tipov, ktoré vám spríjemnia život

Desať tipov, ktoré vám spríjemnia život Dejiny: Štyri prešporské poklady kedysi zdobili strop Opery, teraz ich objavili

Karikatúra

Pokrok. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Brokolicový krém s kalerábom. (zdroj: Ivana V.)

Chutné aj trendové sú studené polievky. Brokolicový krém s kalerábom môžete jesť v teplej aj chladenej verzii.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.