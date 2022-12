SME Minúta: Heger varoval pred návratom Smeru, SaSke pripomenul pád Radičovej vlády

Dôležité

Sulík oznámil, že strana SaS pri hlasovaní v utorok jednotne vysloví nedôveru vláde. Líder opozičnej strany však predtým zároveň hovoril o tom, že nemá zmysel usporiadať predčasné voľby dva až tri mesiace pred riadnym termínom.

Ak by sa podarilo vláde vysloviť nedôveru, mohla by sa riadne a zmysluplne rekonštruovať. V takomto prípade by jej vládnutie SaS podporila. Sulík deklaroval, že liberáli by jej súčasťou neboli. Predčasné voľby mu už vzhľadom na termíny nedávajú veľmi zmysel. (SME)