Ranný brífing: Hlas preberá baštu Smeru, vládu doháňajú skresané právomoci

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Smer s Hlasom si zrejme od posledných volieb podelili svoje tradičné bašty. Smer býval na Zemplíne silný, no môže oň prísť práve v prospech Hlasu. Naznačujú to výsledky referenda.

Dočasne poverená vláda Eduarda Hegera ostane pri moci minimálne deväť mesiacov aj po svojom páde. Už po niekoľkých týždňoch sa pritom ukazujú problémy plynúce z toho, že odvolaná vláda má podľa ústavy okresané právomoci.

Mal priniesť boj s mafiou a korupciou, namiesto toho sa generálny prokurátor Maroš Žilinka stal známym pre svoje 363-ky a spory. Čo sa s ním stalo? Prečo sa takto zmenil – ak sa vôbec zmenil? A čo môže byť jeho cieľom? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Denník SME oslavuje 30. narodeniny. Za ten čas zažil úspešné aj turbulentnejšie obdobia a stal sa súčasťou príbehu Slovenska. Pozrite si najvýznamnejšie míľniky v živote SME v krátkom videu.

Referendum neukázalo silu Smeru, ale skôr to, ako zrejme stráca voličov na východe

Predseda strany Smer Robert Fico a predseda strany Hlas Peter Pellegrini (zdroj: TASR)

Znamená takmer 1,2 milióna voličov, ktorí v referende hlasovali kladne, budúci voličský potenciál Smeru, Hlasu, Republiky a SNS? Aj keď to niektorí opoziční a koaliční politici v posledných dňoch takto interpretujú, v skutočnosti ide o priveľké zjednodušovanie.

O voličoch v referende máme príliš málo informácií. Nevieme, koľkí z nich sú nevoliči, prípadne voliči iných strán. Nevieme ani, koľkí voliči Smeru či Hlasu ostali doma.

Účasť na referende však bola prekvapujúco vysoká, za čo si Robert Fico prisvojil najväčšie zásluhy. „Asi sa zhodneme na tom, že najväčšia ťarcha, pokiaľ išlo o účasť na včerajšom referende, bola na sympatizantoch strany Smer,“ povedal v nedeľu.

Z údajov o účasti v referende sa však dá vyčítať, že Smer nedokázal zmobilizovať najmä voličov z východného Slovenska, ktorých mal vo voľbách v roku 2020. Je možné, že ich úplne stratil a Zemplín už viac nie je hlavnou volebnou baštou Smeru.

Svoje tradičné volebné bašty si Smer podelil s Hlasom. Kým Hlas je silný na východe či Gemeri, Smeru ostalo najmä Považie a Ponitrie.

Referendá nepriťahujú: Doma určite zostali regimenty odporcov súčasnej vlády, ktorí sa – z plurality dôvodov – necítili motivovaní, aby na otázku odpovedali. A mnohí voliči podporujú demokraciu len účasťami na parlamentných a prezidentských voľbách, píše Peter Schutz.

Doma určite zostali regimenty odporcov súčasnej vlády, ktorí sa – z plurality dôvodov – necítili motivovaní, aby na otázku odpovedali. A mnohí voliči podporujú demokraciu len účasťami na parlamentných a prezidentských voľbách, píše Peter Schutz. Pellegrini Ficovi stačiť nebude: Líder prieskumov preferencií Peter Pellegrini nebude Robertovi Ficovi stačiť na to, aby sa predseda Smeru dostal opäť k moci. Vládnu koalíciu by táto dvojica zatiaľ zložiť nedokázala. Ukazuje sa, že návrat Fica k moci bude musieť odobriť nielen Pellegriniho Hlas.

Nevedia, čo môžu, hoci ide o milióny. Vláda s okresanými právomocami tu bude trištvrte roka

Dočasne poverený premiér Eduard Heger. (zdroj: SME/Marko Erd)

Zotrvanie vlády Eduarda Hegera pri moci aj trištvrte roka po jej páde môže sťažiť prístup Slovenska k 815 miliónom eur z európskeho plánu obnovy. Dočasne poverenej vláde ústava odoberá časť právomocí, čo jej bráni prijať rozhodnutie, aby sa krajina k peniazom dostala.

Vláda s okresanými oprávneniami narazila aj na obmedzenie pri vymenovaní funkcionárov do zahraničných inštitúcií. Rozhodnúť nemôže o kandidátovi na sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu.

Ústava, ktorú parlament upravil ešte v roku 2011, určuje, že vláda, ktorá prišla o dôveru parlamentu, môže stále hlasovať o návrhoch zákonov, vydávať nariadenia či plánovať štátny rozpočet. Neprislúcha jej však prijímať rozhodnutia o „zásadných opatreniach“ hospodárskej a sociálnej politiky či „zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky“.

V Hegerovej vláde už spôsobuje prvé problémy, že z tejto formulácie nie je jasné, o čom konkrétne vláda ešte rozhodovať môže a o čom už nie.

A bude aj horšie: Do predčasných volieb povedie krajinu vláda, ktorá nemôže rozhodovať o zásadných ekonomických a sociálnych otázkach ani o otázkach zahranično-bezpečnostnej politiky. Čo sa týka ekonomiky, dá sa aj povedať, že našťastie. Zadlžili by ešte aj nežijúcu generáciu, píše Peter Schutz.

Do predčasných volieb povedie krajinu vláda, ktorá nemôže rozhodovať o zásadných ekonomických a sociálnych otázkach ani o otázkach zahranično-bezpečnostnej politiky. Čo sa týka ekonomiky, dá sa aj povedať, že našťastie. Zadlžili by ešte aj nežijúcu generáciu, píše Peter Schutz. Operácia OĽaNO bola úspešná: OĽaNO dokáže aj v tejto situácii ešte niečo vynútiť. Pomaly sto poslancov vraví, že chce voľby hneď a zaraz, ale ako „kompromis“ sa po splnení podmienok Igora Matoviča schváli september. Logicky. Pacient síce ešte trochu lapá po dychu, ale inak bola operácia OĽaNO úspešná, píše Peter Tkačenko.

OĽaNO dokáže aj v tejto situácii ešte niečo vynútiť. Pomaly sto poslancov vraví, že chce voľby hneď a zaraz, ale ako „kompromis“ sa po splnení podmienok Igora Matoviča schváli september. Logicky. Pacient síce ešte trochu lapá po dychu, ale inak bola operácia OĽaNO úspešná, píše Peter Tkačenko. Prečo chce Matovič zmraziť pravidlá volieb: Strany bývalej vládnej koalície podporili Matovičov návrh na zakonzervovanie súčasných volebných pravidiel. Matovič by si zmenou zabezpečil, aby si jeho OĽaNO s minimálnym počtom členov a bez regionálnych štruktúr udržalo aj do budúcna šancu na zvolenie do parlamentu.

Strany bývalej vládnej koalície podporili Matovičov návrh na zakonzervovanie súčasných volebných pravidiel. Matovič by si zmenou zabezpečil, aby si jeho OĽaNO s minimálnym počtom členov a bez regionálnych štruktúr udržalo aj do budúcna šancu na zvolenie do parlamentu. Heger si bude musieť vybrať: Zoskupeniu malých stredopravých strán okolo Mikuláša Dzurindu zatiaľ chýba volebný líder, napriek tomu bude Dobrá voľba tlačiť na to, aby Eduarda Hegera ako lídra odmietli, ak bude chcieť po voľbách spolupracovať s OĽaNO a Igorom Matovičom. Matovič pritom Hegera považuje za prirodzeného spojenca.

V krátkosti z domova:

Prečo Borguľa uspel cez paragraf 363: Ako sa môže poslanec Martin Borguľa vyhnúť stíhaniu za úplatok, ku ktorému sa sám verejne priznal? Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa prikláňa k verzii, že bol vydieraný políciou, že ho budú stíhať vo veci, ktorá neexistovala. Vyplýva to z uznesenia Žilinku, ktorým zrušil obvinenie Borguľovi cez paragraf 363.

Ako sa môže poslanec Martin Borguľa vyhnúť stíhaniu za úplatok, ku ktorému sa sám verejne priznal? Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa prikláňa k verzii, že bol vydieraný políciou, že ho budú stíhať vo veci, ktorá neexistovala. Vyplýva to z uznesenia Žilinku, ktorým zrušil obvinenie Borguľovi cez paragraf 363. Ďalšie kolo očkovania proti covidu: Na Slovensku sú k dispozícii nové vakcíny proti covidu a v krátkom čase sa nimi začne očkovať. Aké vakcíny sú k dispozícii? Kedy sa začne očkovať? Treba sa očkovať aj proti variantu kraken a je už na Slovensku? Zostavili sme 13 základných otázok o novom variante covidu a možnostiach očkovania.

Na Slovensku sú k dispozícii nové vakcíny proti covidu a v krátkom čase sa nimi začne očkovať. Aké vakcíny sú k dispozícii? Kedy sa začne očkovať? Treba sa očkovať aj proti variantu kraken a je už na Slovensku? Zostavili sme 13 základných otázok o novom variante covidu a možnostiach očkovania. Nehôd pod vplyvom je menej: Polícia k dispozícii štatistiky, podľa ktorých počet dopravných nehôd v roku 2022 po dlhom čase výraznejšie klesol, no s tragickou haváriou na Zochovej ulici v Bratislave to zrejme nesúvisí. Policajti na alkohol za volantom zatlačili už skôr.

Na zozname s al-Káidou či Talibanom. Mladú Rusku za kritiku vojny udali spolužiaci

Deväťnásťročná Olesja Krivcová sa v súčasnosti nachádza v domácom väzení. (zdroj: Natália Krivcová)

Krátko po výbuchu na Kerčskom moste, ktorý spája anektovaný polostrov Krym s Ruskom, zverejnila 19-ročná ruská študentka Olesia Krivcovová vlani v októbri na instagrame príspevok, v ktorom kritizovala ruskú vojnu na Ukrajine.

Jej spolužiaci zo Severnej federálnej univerzity v meste Archangeľsk na severe Ruska si však jej príspevok na sociálnej sieti odfotili. Pridali k tomu jej protivojnové komentáre z aplikácie telegram a nahlásili ju úradom.

V januári na základe týchto informácií zaradili ruské úrady Krivcovovú na zoznam teroristov a extrémistov. Jej meno sa tak ocitlo medzi predstaviteľmi Islamského štátu, al-Káidy či Talibanu. Okrem ospravedlňovania terorizmu ju obvinili aj z "diskreditácie ruskej armády", za čo jej hrozí až desať rokov väzenia.

Prípad mladej študentky, ktorá žije v odľahlom meste neďaleko polárneho kruhu, ilustruje takmer nulovú toleranciu voči disentu vo vojnovom Rusku. Tamojšie úrady sa zameriavajú na likvidáciu nielen politických opozičných hnutí, čo sa im poväčšine darí, ale aj na zdanlivo neškodných jednotlivcov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Čiastočne obkľúčený Bachmut: Ruské jednotky už čiastočne obkľúčili mesto Bachmut na severe Doneckej oblasti, ktoré je niekoľko mesiacov dejiskom prudkých bojov. Nepriamo to potvrdil Ukrajinský generálny štáb vo svojom rannom hlásení. Ruské jednotky sú tak blízko toho, aby Bachmut dostali do operačného obkľúčenia, teda odrezali hlavné trasy k nemu.

Ruské jednotky už čiastočne obkľúčili mesto Bachmut na severe Doneckej oblasti, ktoré je niekoľko mesiacov dejiskom prudkých bojov. Nepriamo to potvrdil Ukrajinský generálny štáb vo svojom rannom hlásení. Ruské jednotky sú tak blízko toho, aby Bachmut dostali do operačného obkľúčenia, teda odrezali hlavné trasy k nemu. Nesúhlas Nemcov nič nezmení: Poľsko požiada Nemecko o povolenie poslať tanky Leopard 2 na Ukrajinu, tvrdí premiér Mateusz Morawiecki. Poľsko už zostavuje koalíciu krajín ochotných dodať tanky aj bez Nemecka. Aj keby totiž súhlas nezískali, v rámci tejto malej koalície, svoje tanky Ukrajine odovzdajú. Ak by navyše Poľsko odoslalo tanky Leopard Ukrajine, Berlín by nenamietal.

Poľsko požiada Nemecko o povolenie poslať tanky Leopard 2 na Ukrajinu, tvrdí premiér Mateusz Morawiecki. Poľsko už zostavuje koalíciu krajín ochotných dodať tanky aj bez Nemecka. Aj keby totiž súhlas nezískali, v rámci tejto malej koalície, svoje tanky Ukrajine odovzdajú. Ak by navyše Poľsko odoslalo tanky Leopard Ukrajine, Berlín by nenamietal. Polmiliardová pomoc z Únie: Ministri zahraničia krajín Európskej únie sa dohodli na poskytnutí ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine vo výške pol miliardy eur. Celková vojenská pomoc pre Kyjev vzrastie na 3,6 miliardy eur.

Ministri zahraničia krajín Európskej únie sa dohodli na poskytnutí ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine vo výške pol miliardy eur. Celková vojenská pomoc pre Kyjev vzrastie na 3,6 miliardy eur. Estónske húfnice na Ukrajinu: Estónsko odovzdá Ukrajine všetky svoje dostupné húfnice kalibru 155 milimetrov, uviedol estónsky veľvyslanec v Kyjeve. Ide o súčasť rekordného balíka vojenskej pomoci, ktorého hodnota predstavuje 113 miliónov eur. Celková vojenská pomoc Estónska Ukrajine sa tým vyšplhala na 370 miliónov eur a presiahla tak jedno percento estónskeho HDP.

Estónsko odovzdá Ukrajine všetky svoje dostupné húfnice kalibru 155 milimetrov, uviedol estónsky veľvyslanec v Kyjeve. Ide o súčasť rekordného balíka vojenskej pomoci, ktorého hodnota predstavuje 113 miliónov eur. Celková vojenská pomoc Estónska Ukrajine sa tým vyšplhala na 370 miliónov eur a presiahla tak jedno percento estónskeho HDP. Bývalý wagnerovec chce spolupracovať: Nórska polícia zadržala bývalého veliteľa ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Andreja Medvedeva, ktorý utiekol z Ruska. Podľa jeho advokáta je pripravený hovoriť o svojich skúsenostiach z Wagnerovej skupiny s ľuďmi vyšetrujúcimi vojnové zločiny.

Zo zahraničných webov:

Hra o čas sa začala, developeri čelia hrozbe núteného zlacňovania

Ilustračné foto (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Realitné déjà vu. Aj takto by sme mohli charakterizovať súčasnú situáciu, ak by sme ju porovnávali s rokom 2008. Trh sa vtedy prebudil do novej reality. Po období boomu prišlo vytriezvenie, ktoré na roky zmenilo pomery.

V niektorých hľadiskách sa dnešný realitný trh podobá tomu spred 15 rokov. Existujú však aj rozdiely. Posledná kríza realitný trh prečistila. Zo zahraničných developerov, ktorých sme skôr menovali, už ani jeden na trhu nepôsobí.

Zostali tí, ktorí sa v realitnej džungli vedia pohybovať. Najmä veľkí hráči by mali byť na väčšie otrasy pripravení. Slovo „mali“ však treba zdôrazniť. Aj developera HB Reavis sme roky považovali za neodmysliteľnú súčasť slovenského trhu. A napokon sa ho rozhodol opustiť.

Do akej miery sa dá očakávať, že sa v nasledujúcich mesiacoch dočkáme zlacňovania novostavieb? A bude mať časť developerov problémy rovnako ako pred rokmi? INDEX porovnal obe obdobia a pokúsil sa naznačiť ďalšie scenáre vývoja.

V krátkosti z ekonomiky:

Elektrina za 4,5 tisíca mesačne by ich položila: Faktúra za elektrinu im narástla päťnásobne. Napokon sa dohodli s majiteľom budovy na ani nie dvojnásobných zálohách. Šetriť vypínaním spotrebičov sa v plnej prevádzke veľmi nedá, tvrdí Peter Tkáč, majiteľ bistra a kaviarne Rous v Bratislave v rozhovore pre INDEX.

Faktúra za elektrinu im narástla päťnásobne. Napokon sa dohodli s majiteľom budovy na ani nie dvojnásobných zálohách. Šetriť vypínaním spotrebičov sa v plnej prevádzke veľmi nedá, tvrdí Peter Tkáč, majiteľ bistra a kaviarne Rous v Bratislave v rozhovore pre INDEX. Volkswagen vymení slovenského šéfdizajnéra: Slovenského dizajnéra Jozefa Kabaňa nahradí v automobilke Volkswagen šéfdizajnér britskej automobilovej značky Bentley Andreas Mindt. Nového šéfa značky Volkswagenu podľa zdrojov niektoré jeho nápady v dizajne veľmi nezaujali.

Slovenského dizajnéra Jozefa Kabaňa nahradí v automobilke Volkswagen šéfdizajnér britskej automobilovej značky Bentley Andreas Mindt. Nového šéfa značky Volkswagenu podľa zdrojov niektoré jeho nápady v dizajne veľmi nezaujali. Nóri rekord nezlomili: Export nórskeho plynu prostredníctvom plynovodov vzrástol v minulom roku o vyše tri percentá, keď krajina zvýšila vývoz suroviny s cieľom pomôcť nahradiť výpadky ruského plynu. Rekord spred piatich rokov sa jej však prelomiť nepodarilo.

Slováci urobili super kšeft. Odpísaný Poliak má cveng, zarobí im milióny

Poľský futbalista Jakub Kiwior sa na MS 2022 snaží zabrániť vystreliť Lionelovi Messimu. (zdroj: TASR/AP)

V Brezne si spravil vodičský preukaz, hovorí po slovensky. Ešte v minulej sezóne 2021/22 hral za Žilinu. Volajú ho Kiwi. Fenomenálny útočník Robert Lewandowski chrlil na jeho adresu ódy. „Kiwior? To je hráč! Všimol som si ho na rozcvičke pred zápasom s Holandskom a rozmýšľal som, kto to je," opisoval svojho spoluhráča Lewandowski.

„Potom som ho videl v zápase a uvedomil som si, že je výnimočný. Tie presuny, spôsob, akým sa pohybuje, postavenie nôh, všetko. Má obrovský potenciál,“ dodal jeden z najlepších hráčov sveta.

Jakub Kiwior podľa anglických médií mieri zo Spezia Calcio do slávneho Arsenalu Londýn, ktorý je lídrom anglickej ligy. Podľa Nathana Ridleyho z Daily Mirror by mal stáť poľský stopér v prepočte takmer dvadsaťštyri miliónov eur.

Z avizovaného prestupu do Arsenalu opäť zarobia slovenské kluby. Je otázne, na aký podiel má nárok MŠK Žilina. Môže sa pohybovať od desať do tridsať percent. Pri sume 24 miliónov eur by tak mohla prísť na Slovensko suma v rozmedzí od 2,4 milióna až do 7,2 milióna.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Bez lajkov si nedokážu predstaviť život. Sociálne siete môžu meniť mozog dospievajúcich

Ilustračné foto. (zdroj: Pexels/Karolina Grabowska)

Ak máte štyridsať a viac rokov, zažili ste detstvo bez internetu. Také, v ktorom sa najväčšie dobrodružstvá odohrávali na ulici pred domom a stretávať sa s niekým, znamenalo fyzickú prítomnosť.

Ak to predostriete dnešným tínedžerom, budú sa na vás, v tom lepšom prípade, pozerať s nepochopením alebo jemným úškrnom na tvári. V horšom možno aj utrúsia nejakú poznámku o tom, čo to bol za život.

Dnešok si už totiž bez internetu a používania sociálnych sietí ani nevedia predstaviť. Pre mnohých sa dokonca stali hlavným zdrojom spätnej väzby, ktorú od svojich vrstovníkov dostávajú.

Ako? Prostredníctvom lajkov, srdiečok, komentárov a zdieľaní. Niekedy sa až zdá, že prúd virtuálnych informácií je nezastaviteľný. Preto niet divu, že vedcov stále viac zaujíma nielen to, ako sociálne siete vplývajú na duševné zdravie, ale aj to, či dokážu meniť mozog dospievajúcich. Jedny z prvých výsledkov priniesol na začiatku januára odborný časopis JAMA pediatrics.

V krátkosti o zdraví:

Liečba cukrovky: K moderným liečbam cukrovky dnes patrí automatický dávkovač inzulínu, ktorý je prepojený cez aplikáciu na mobilnom telefóne na glukózový senzor, a tiež transplantácia pankreatických buniek, ktorá na Slovensku nie je dostupná. Viac v rozhovore prezradil Igor Lacík, expert na syntézu vodorozpustných polymérov a biomateriálov pre liečbu cukrovky.

K moderným liečbam cukrovky dnes patrí automatický dávkovač inzulínu, ktorý je prepojený cez aplikáciu na mobilnom telefóne na glukózový senzor, a tiež transplantácia pankreatických buniek, ktorá na Slovensku nie je dostupná. Viac v rozhovore prezradil Igor Lacík, expert na syntézu vodorozpustných polymérov a biomateriálov pre liečbu cukrovky. Problém s preležaninami: S rôznymi typmi zle hojacich sa rán, ktoré vznikajú u ležiacich pacientov, po operácii a u dlhodobo imobilných ľudí, zápasia v zdravotníckych zariadeniach aj najvyspelejšie krajiny sveta. Národný portál zdravia uvádza, že preležaniny sa vyskytujú približne u 33 percent ležiacich pacientov.

S rôznymi typmi zle hojacich sa rán, ktoré vznikajú u ležiacich pacientov, po operácii a u dlhodobo imobilných ľudí, zápasia v zdravotníckych zariadeniach aj najvyspelejšie krajiny sveta. Národný portál zdravia uvádza, že preležaniny sa vyskytujú približne u 33 percent ležiacich pacientov. Hrozba poškodenia sluchu: V súčasnosti má poruchu sluchu viac ako 430 miliónov ľudí, teda viac ako päť percent svetovej populácie. Odhaduje, že do roku 2050 ich počet vzrastie na 700 miliónov. Štúdia pod vedením WHO vyzýva mladých ľudí, aby si dávali väčší pozor na svoje návyky pri počúvaní hudby, a tiež vlády a výrobcov, aby pre ochranu sluchu urobili viac.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Štefan Hamran. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako vyriešili otca strelca na Zámockej? Ako vníma rozhodnutia a osobu generálneho prokurátora Maroša Žilinku? Nemalo by Slovensko riešiť psychotesty na zbrane po tragédii v Michalovciach? Bude kandidovať v najbližších voľbách? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentom Policajného zboru Štefanom Hamranom.

Podcasty SME

My sa vám ozveme: Reichel: Volali nás teplý marketing, smial som sa. Ak by to gradovalo, šiel by som na personálne

Reichel: Volali nás teplý marketing, smial som sa. Ak by to gradovalo, šiel by som na personálne Svet medzi riadkami: Top slovenská eko-škola: Nad telocvičňou majú zelenú strechu a splachujú dažďovou vodou

Karikatúra

Stálo to za to. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Držková polievka z hlivy. (zdroj: Fotolia)

Je všestranná, zdravá a chutná. Pripravte si recepty z hlivy ustricovej.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.