Ranný brífing: Kollár sa chválil falšovaním a krádežou, gýčiari Sulíkovi v kampani nepomôžu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Predseda parlamentu Boris Kollár si zaspomínal, ako ukradol obraz Miroslava Žbirku a falšoval jeho podpisy. Historkou chcel opísať, ako ho spevák v minulosti podržal, keď ho chceli trestne stíhať. Prekvapuje najmä to, že sa tým sám chváli. V minulosti mu boli otázky na jeho aktivity v osemdesiatych či deväťdesiatych rokoch skôr nepríjemné.

Úslužný šéf SaS Richard Sulík sa rodine Geissovcov na Slovensku venoval počas koaličnej krízy, nevypočul si ani vystúpenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v parlamente. Televízna šou nevalnej kvality Geissenovci by mala mať viac ako dva diely zo Slovenska, v kampani však Sulíkovi zrejme nepomôže.

Mal vidiny a týral svoju partnerku aj deti. Keď na to súd prišiel, zistil, že má vážne psychiatrické problémy a poslal ho na liečbu. Po nej Vincenta prepustili a súd žiadal pokračovať v ambulantnej liečbe. Lenže to, či násilník chodí alebo nechodí k lekárovi a či berie lieky nikto nekontroluje. Ako je možné, že nikto nekontroluje ľudí, ktorí majú súdom nariadenú psychiatrickú ambulantnú liečbu? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kollár sa pochválil, ako falšoval Žbirkove autogramy a ukradol obraz. Ukázať ho nechce

Predseda parlamentu Boris Kollár. (zdroj: SITA)

Mal to byť krátky príhovor, v ktorom Boris Kollár povie, čo ho spája so zosnulým Miroslavom Žbirkom. V párminútovom vstupe sa napokon predseda parlamentu podelil s prítomnými o zážitok, ako v minulosti falšoval a predával Žbirkove podpiskarty a tiež ako v osemdesiatych rokoch ukradol obraz.

"Dodnes mám jeden obraz z roku 1988 z Považskej Bystrice, veľmi rád ho zapožičiam na výstavu. Vtedy som to doslova odmontoval zo steny, neviem, či to bola krádež, ale premiestnil som ho ku mne," vyhlásil Kollár pred pár dňami na slávnostnom otvorení vernisáže Žbirkových artefaktov s názvom Roky a dni

Denník SME sa Kollára pýtal na podrobnosti krádeže, ktoré so smiechom opísal na vernisáži s vyše päťsto pozvanými hosťami. Zaujímal sa aj o možnosť jeho ukážky, ktorú politik spomínal. Hovorkyňa predsedu parlamentu Michaela Jurcová však vyjadrenia po zaslaných otázkach v telefonickom rozhovore korigovala. Nešlo vraj o obraz, ale o plagát, ktorý Kollár zobral z domu kultúry.

Historka o tom, ako Kollár v minulosti ukradol obraz či plagát, prekvapuje najmä tým, že sa ňou sám chváli. V minulosti mu boli otázky na jeho aktivity v osemdesiatych či deväťdesiatych rokoch skôr nepríjemné.

Videli sme 90 minút šou Geissenovci zo Slovenska. Pomôžu Sulíkovi epizódy v kampani?

Upútavka k epizóde televíznej šou Geissenovci nemeckej televízie RTL Zwei.V popredí Richard Sulík (SaS) (zdroj: RTL ZWEI/ Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie )

Rodina Geissovcov strávila na Slovensku týždeň v čase, keď vo videoprenose pred poslancami vystúpil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a Richard Sulík si jeho vystúpenie v parlamente osobne nevypočul. Vo vtedajšej vládnej koalícii sa v tom čase prehlbovala kríza a vláda ľuďom stále len sľubovala pomoc s rastúcimi cenami.

Sulíka zamestnávali výlety s Geissovcami po Bratislave, Banskej Štiavnici či Tatrách. A keď pre povinnosti ministra musel odísť, zapojili sa ďalší politici z SaS - Jana Bittó Cigániková vyzdvihla milionárov na letisku, pomáhali aj bratislavský župan Juraj Droba či poslanec Milan Laurenčík.

Všetky diely o Slovensku by Sulík teoreticky mohol použiť vo volebnej kampani pred septembrovými predčasnými voľbami. Diváci na Slovensku však šou dovtedy zrejme neuvidia.

Ako jediná na Slovensku vysiela šou Geissenovci televízia JOJ, aktuálne uvádza jej trinástu sériu. Diely zo Slovenska sú až v 21. sérii a tú nemecká televízia zatiaľ do zahraničia ani neponúka. Ak by televízia aj tento rok odvysielala päť sérií šou ako vlani, sériu s dielmi o Slovensku by si ľudia na Slovensku mohli pozrieť na budúci rok alebo v roku 2025.

V krátkosti z domova:

Dzurinda má prvé dve percentá: Napriek jedinej tlačovej konferencii s minimom známych mien sa bývalý dvojnásobný premiér Mikuláš Dzurinda dostáva späť na politickú mapu Slovenska. Prieskumná agentúra Focus sa len päť dní po predstavení jeho novej strany Modrá koalícia 27. januára začala pýtať respondentov, ktorej strane by dali vo voľbách svoj hlas. Dve percentá z nich už Dzurindov projekt rozpoznávali a vybrali si ho.

Napriek jedinej tlačovej konferencii s minimom známych mien sa bývalý dvojnásobný premiér Mikuláš Dzurinda dostáva späť na politickú mapu Slovenska. Prieskumná agentúra Focus sa len päť dní po predstavení jeho novej strany Modrá koalícia 27. januára začala pýtať respondentov, ktorej strane by dali vo voľbách svoj hlas. Dve percentá z nich už Dzurindov projekt rozpoznávali a vybrali si ho. Epidémia osýpok v Bratislavskom kraji: Úrad verejného zdravotníctva oznámil, že v Bratislave zaevidoval dva laboratórne potvrdené prípady osýpok. Detská lekárka a hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová pripúšťa, že v Bratislave a okolí hrozí epidémia osýpok, keďže zaočkovanosť proti nim je v mnohých obvodoch veľmi nízka.

Úrad verejného zdravotníctva oznámil, že v Bratislave zaevidoval dva laboratórne potvrdené prípady osýpok. Detská lekárka a hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová pripúšťa, že v Bratislave a okolí hrozí epidémia osýpok, keďže zaočkovanosť proti nim je v mnohých obvodoch veľmi nízka. Nočná práca je problém: V čase, keď poslanci diskutujú o tom, ako zakázať nedeľný predaj, chodí na Slovensku na nočné šichty najviac ľudí z celej Európskej únie. Aj keď symbolika nočnej práce už niekoľkokrát presiahla až na najvyššie poschodia politiky, nikdy ju žiadny politik nepomenoval ako veľký spoločenský problém.

Rakety na nebi a provokácie. Rusko malo plán na inváziu do Moldavska

Moldavská proeurópsky orientovaná prezidentka Maia Sanduová s novovymenovaným premiérom Dorinom Receanom. (zdroj: TASR/AP)

Medzi Ukrajinou a zvyškom Moldavska sa tiahne úzky pás územia, kde stále prevládajú symboly kosáka s kladivom a kde je asi dvetisíc ruských vojakov. Keď sa začala ruská invázia na Ukrajinu, séria útokov sa dotkla aj Podnesterska a experti hovorili o možnej operácii tajných služieb s cieľom zatiahnuť do vojny aj Moldavsko.

Ruský neúspech pri pokuse o rýchle obsadenie Ukrajiny nervozitu v Moldavsku znížil. O riziku invázie sa však hovorí dlhodobo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok európskym lídrom povedal, že Ukrajina „zachytila plán na zničenie Moldavska, ktorý vypracovala ruská rozviedka“.

Moldavské tajné služby obavy potvrdili a hovoria o podvratných aktivitách, ktoré majú destabilizovať krajinu. Nepomáha ani pád proeurópskej vlády.

Moldavsko navyše čelí aj ekonomickým tlakom. Keď voľby vyhrala proeurópska strana Maie Sanduovej, Rusko náhle zvýšilo ceny plynu a žiadalo, aby Moldavsko urobilo viaceré ekonomické ústupky. Prezidentka to nazvala vydieraním.

V krátkosti z Ukrajiny:

Novinárka opísala útek z Ruska: Ruská novinárka Marina Ovsjannikovová sa preslávila protivojnovým transparentom v štátnej propagandistickej televízii. Týždeň predtým, ako sa mala postaviť pred súd za kritiku invázie na Ukrajinu, z Ruska spolu so svojou maloletou dcérou utiekla. Teraz opísala, ako jej útek z Ruska vyzeral.

Ruská novinárka Marina Ovsjannikovová sa preslávila protivojnovým transparentom v štátnej propagandistickej televízii. Týždeň predtým, ako sa mala postaviť pred súd za kritiku invázie na Ukrajinu, z Ruska spolu so svojou maloletou dcérou utiekla. Teraz opísala, ako jej útek z Ruska vyzeral. Mimoriadna schôdza k migom: Predseda parlamentu Boris Kollár zvolal na utorok mimoriadnu schôdzu k stíhačkám Mig-29, ktoré by Slovensko mohlo darovať Ukrajine. Schôdzu inicioval Smer, nakoľko označil prísľub dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera o prípadnom darovaní stíhačiek Ukrajine za protiústavný.

Predseda parlamentu Boris Kollár zvolal na utorok mimoriadnu schôdzu k stíhačkám Mig-29, ktoré by Slovensko mohlo darovať Ukrajine. Schôdzu inicioval Smer, nakoľko označil prísľub dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera o prípadnom darovaní stíhačiek Ukrajine za protiústavný. Vláda sa o migoch poradí s odborníkmi: Vláda najskôr počká na názor odborníkov a potom sa poradí s ústavnými právnikmi, oznámil dočasne poverený premiér Heger v súvislosti s možnosťou darovať stíhačky MiG-29 na Ukrajinu.

Vláda najskôr počká na názor odborníkov a potom sa poradí s ústavnými právnikmi, oznámil dočasne poverený premiér Heger v súvislosti s možnosťou darovať stíhačky MiG-29 na Ukrajinu. Macron dodanie stíhačiek nevylúčil: Francúzsky prezident Emmanuel Macron nevylúčil dodanie stíhačiek na Ukrajinu. Podľa jeho slov to však nezodpovedá dnešným požiadavkám na rýchlu vojenskú pomoc.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron nevylúčil dodanie stíhačiek na Ukrajinu. Podľa jeho slov to však nezodpovedá dnešným požiadavkám na rýchlu vojenskú pomoc. Prigožin krotí optimizmus: Rusku môže trvať dva roky, kým úplne ovládne východ Ukrajiny, tvrdí šéf žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin o kľúčovom cieli vojny. Podľa zahraničných médií ide o vzácny pohľad na ruské očakávania.

Rusku môže trvať dva roky, kým úplne ovládne východ Ukrajiny, tvrdí šéf žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin o kľúčovom cieli vojny. Podľa zahraničných médií ide o vzácny pohľad na ruské očakávania. Bachmut v ukrajinských rukách: Ukrajinci stále ovládajú Bachmut, tvrdí náčelník generálneho štábu Valerij Zalužnyj. Rokoval so šéfom amerického zboru náčelníkov štábov Markom Milleym, ktorého informoval o situácii na fronte. Zalužného znepokojuje pôsobenie ruských námorných dronov.

Ukrajinci stále ovládajú Bachmut, tvrdí náčelník generálneho štábu Valerij Zalužnyj. Rokoval so šéfom amerického zboru náčelníkov štábov Markom Milleym, ktorého informoval o situácii na fronte. Zalužného znepokojuje pôsobenie ruských námorných dronov. Ruská ofenzíva má problémy: Očakávaná veľká ofenzíva sa síce začala, ale nejde tak, ako by si Rusi želali, tvrdí tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Olexij Danilov. Podľa jeho slov majú Rusi s veľkou ofenzívou, ako ju nazývajú, veľké problémy.

Očakávaná veľká ofenzíva sa síce začala, ale nejde tak, ako by si Rusi želali, tvrdí tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Olexij Danilov. Podľa jeho slov majú Rusi s veľkou ofenzívou, ako ju nazývajú, veľké problémy. Katastrofálne ruské straty: Rusi majú v posledných dvoch týždňoch zrejme najvyššie straty od začiatku invázie, uvádza britské ministerstvo obrany. Odvoláva sa na čísla ukrajinskej armády, aj keď priznáva, že ich nedokáže overiť. Kyjev uvádza, že Rusi v poslednom týždni každý deň prichádzali v priemere o 824 vojakov.

Zo zahraničných webov:

Google bojuje, aby neskončil ako Nokia. Ohrozuje ho Gates aj Čiňania

Spoločnosť Alphabet (Google) (zdroj: TASR)

Vyhľadávač Google sa v priebehu uplynulých dvoch desaťročí stal vstupnou bránou do sveta internetu. V hovorovej reči sa slovíčko „gúgliť“ stalo synonymom pre vyhľadávanie informácií v online priestore.

Google, za ktorým stojí spoločnosť Alphabet, má na Slovensku 97-percentný podiel na trhu s vyhľadávaním (vo svete je to 93 percent). Každú sekundu spracuje stotisíc príkazov a keďže poskytuje relevantné výsledky, používatelia nemajú dôvod odchádzať ku konkurencii.

Akékoľvek snahy o narušenie dominancie dokázal Google v minulosti s ľahkosťou prekonávať. Až donedávna. Vlani v centrále Googlu zavládla panika, vedenie spustilo „červený kód“. Dôvodom bol nový chatbot ChatGPT od výskumnej organizácie OpenAI. Podľa dohody s Microsoftom sa má integrovať do jeho vyhľadávača Bing.

Google si uvedomuje, že ide o prielom v technológii a ak ho nezachytí, môže skončiť ako fínska Nokia, ktorá síce spustila biznis s mobilnými telefónmi, ale potom ju prevalcoval iPhone a Android.

V krátkosti z ekonomiky:

Nová štvrť vo Vajnoroch: Na realitnom trhu v Bratislave sa objavila ponuka, ktorá môže zaujať developerov. Na predaj sú pozemky v mestskej časti Vajnory za deväť miliónov eur. Ide o jednu z najdrahších ponúk inzerovanú cez realitné portály. Predávajúcim sú Železnice Slovenskej republiky, ktoré sa snažia odpredajom pozemku vylepšiť finančnú situáciu.

Na realitnom trhu v Bratislave sa objavila ponuka, ktorá môže zaujať developerov. Na predaj sú pozemky v mestskej časti Vajnory za deväť miliónov eur. Ide o jednu z najdrahších ponúk inzerovanú cez realitné portály. Predávajúcim sú Železnice Slovenskej republiky, ktoré sa snažia odpredajom pozemku vylepšiť finančnú situáciu. Diaľnica do Košíc tak skoro nehrozí: Vlani NDS odovzdala motoristom do užívania jedinú novú autostrádu. A aj 13,5-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R2 z Mýtnej do Tomášoviec meškal jeden a pol roka, pôvodne mal byť dokončený v auguste 2021. Tento rok pribudne len desať kilometrov diaľnic.

Vlani NDS odovzdala motoristom do užívania jedinú novú autostrádu. A aj 13,5-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R2 z Mýtnej do Tomášoviec meškal jeden a pol roka, pôvodne mal byť dokončený v auguste 2021. Tento rok pribudne len desať kilometrov diaľnic. Ľudia na dovolenkách nešetria: Čedok predával zájazdy Slovákom aj po rozpade federácie, ale pre slabé výsledky sa z trhu v roku 2010 stiahol. Teraz sa vracia, späť ho priviedla stratégia poľského majiteľa, ktorý chce expandovať v celom regióne strednej a východnej Európy. Aj keď by sa zdalo, že časy vysokej inflácie a energetickej krízy neprajú predajom dovoleniek, šéf Čedoku to hodnotí inak.

Keď si obliekol slovenský dres, jeho otec z Dominikánskej republiky plakal

Roberto Leonardo Henriquez počas zápasu Kaufland Extraligy dorastu HC Slovan Bratislava vs HOBA Bratislava, ktorý bol súčasťou Kaufland Winter Games 2023.

V hokejovom klube Slovan Bratislava, aj v slovenskej reprezentácii do 16 rokov pôsobí hráč s netradičným menom Roberto Leonardo Henriquez. Pätnásťročný brankár nezaprie výrazný temperament.

Jeho rodičia sa spoznali v Amerike a na Slovensko prišli iba na dovolenku. Mama je z Liptova a otec z Dominikánskej republiky. Dovolenka sa vtedy mladému páru predĺžila a zostali tu dodnes.

Ich syna Leonarda bavil šport od malička. „Čo si zoberiem do ruky, to mi ide. Aspoň si to myslím,“ úprimne sa zasmial pri rozhovore pre Sportnet. Ako dieťa sa venoval futbalu. Nakoniec však presedlal na hokej. „Bol lepší futbalista ako starší spolužiaci. Tréner bol smutný, že odchádza na hokej,“ povedala mama Miroslava.

Rozhodol sa pre hokejovú bránku. Hlavný dôvod, prečo si obliekol brankársky výstroj, bol ten, že chcel byť stále súčasťou hry. Mladý brankár na sebe tvrdo pracoval. Pomohli mu najmä tréneri v klube, ktorí ho herne posunuli. Progres pätnásťročného brankára nezostal bez povšimnutia.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Ak chce vaše dieťa domček pre bábiky či farmu, kúpte mu ich. Rozvíjajú priestorové myslenie

Domček pre bábiky môže byť aj užitočnou hračkou. (zdroj: Adobe Stock)

Niektorí z nás vedia bez problémov nakrájať tortu na rovnomerné kúsky a rozložený nábytok hravo poskladať ľavou zadnou. Iným zas robí problém už len predstava, ako sa zbalia do auta na dovolenku tak, aby sa im do kufra všetko zmestilo. A navigovanie je pre nich nočná mora.

Všetky tieto činnosti spája schopnosť priestorového myslenia. Používame ho na pochopenie vlastností objektov, ako je ich umiestnenie, veľkosť a tvar, a tiež vzťahu medzi objektmi. Rodičia či učitelia si môžu vybrať z niekoľkých spôsobov, ako zlepšiť priestorové schopnosti dieťaťa.

Vhodné sú puzzle či skladačky. Výskumníčky z austrálskej University of Canberra Kym Simociniová a Tracy Loganová poukazujú na to, že deti, ktoré skladajú puzzle, majú lepšie priestorové schopnosti ako tie, ktoré sa tejto činnosti nevenujú. Podobne ako pri stavebnici, aj puzzle dieliky veľa otáčame a hýbeme nimi.

Ďalším vhodným nástrojom je aj hra s domčekmi pre bábiky alebo detskými farmárskymi súpravami. Pomocou nich môže dieťa vidieť veci z iných uhlov a pochopiť rozdiely v priestorovej mierke. Obe tieto priestorové zručnosti pomáhajú s matematikou a vedou.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Príbehy ľudí o traumách z detstva: Zažili fyzické tresty, ponižovanie, urážky a aj nedostatok emocionálnej blízkosti a bezpečia, prevahu kontroly, kritiky či neustáleho stresu a strachu. Dnes sú to dospelí, ktorí síce nehladovali a mali si čo obliecť, no od svojich rodičov nezažili objatie a nepočuli slová "ľúbim ťa". Traumy z detstva má polovica dospelých Slovákov a Sloveniek.

Zažili fyzické tresty, ponižovanie, urážky a aj nedostatok emocionálnej blízkosti a bezpečia, prevahu kontroly, kritiky či neustáleho stresu a strachu. Dnes sú to dospelí, ktorí síce nehladovali a mali si čo obliecť, no od svojich rodičov nezažili objatie a nepočuli slová "ľúbim ťa". Traumy z detstva má polovica dospelých Slovákov a Sloveniek. Krik do vzťahov nepatrí: Rodičovstvo prináša množstvo emócií a rodičom nie je hnev na potomka cudzí. Deti si na rodičoch všímajú aj to, čo nevyslovia, učia sa a preberajú ich spôsoby. Rodičia zase často riešia špecifický prejav správania dieťaťa a niekedy zistia, že ich vlastne zrkadlí.

Rodičovstvo prináša množstvo emócií a rodičom nie je hnev na potomka cudzí. Deti si na rodičoch všímajú aj to, čo nevyslovia, učia sa a preberajú ich spôsoby. Rodičia zase často riešia špecifický prejav správania dieťaťa a niekedy zistia, že ich vlastne zrkadlí. Kerekes verí na lásku na prvý pohľad: Za príťažlivé na mužoch považuje spojenie nežnosti s mužnosťou. A ženu podľa nej robí najpríťažlivejšou to, keď je sama so sebou spokojná, keď si užíva seba a život. Neľutuje nič z toho, čo sa udialo. Herectvo ju posilňuje a za hybnú silu považuje lásku, tá pre ňu znamená všetko - začiatok aj koniec. Taká je slovensko-maďarská herečka Vica Kerekes.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Ján Hargaš. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Aké boli dôvody jeho odvolania? Aké má plány v najbližšej dobe? S ktorou stranou zvažuje vstúpiť do politiky? Ako vníma pokles Slovenska v európskom indexe minulý rok? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jánom Hargašom, nedávno odvolaným štátnym tajomníkom na ministerstve investícií.

Podcasty SME

Dejiny: Ako sa Slováci, Maďari, Poliaci a Česi vysporiadali so spoločnou históriou?

Ako sa Slováci, Maďari, Poliaci a Česi vysporiadali so spoločnou históriou? Klik: Prvá veľká bitka o umelú inteligenciu zbehne vo vyhľadávačoch

Prvá veľká bitka o umelú inteligenciu zbehne vo vyhľadávačoch Vedecký podcast SAV: Parazitologička Antolová: Otepľovanie klímy napomáha šíreniu parazitov

Karikatúra

Súzvuk. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Losos s cesnakovým kelom a slaninkou. (zdroj: Miloš Mikuš)

Pripravte si trochu netradičnú kombináciu lososa s cesnakovým kelom a slaninkou. Neoľutujete.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.