Ranný brífing: Matovič si verí na sedem percent, opäť zabojujú aj bizarné zoskupenia

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Kandidátne listiny do volieb predložilo 24 politických strán a jedna koalícia. Tú vytvorili strany OĽaNO, Za ľudí a Kresťanská únia. Igor Matovič hrá vabank, keďže na vstup do parlamentu potrebuje získať vo voľbách sedem percent. Preferencie OĽaNO sa pritom v posledných prieskumoch pohybovali od 5,3 do 7,1 percenta.

Vo voľbách to opäť budú skúšať aj malé strany, obvykle bez šance na úspech. Dnes k nim patria už aj SDKÚ, komunisti, strana so 17 ľuďmi na kandidátke, či slovenskí Piráti.

Oficiálne vieme, koho a kde budeme môcť voliť. Asi najväčším prekvapením však nie je zoznam hľadaných osôb v podobe kandidátky Smeru, ale rozhodnutie, že OĽaNO bude kandidovať ako trojkoalícia. Kto prekvapil, kto nie a čo kandidátky ukazujú? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Okrem bežného vydania denníka SME nájdete dnes v predaji aj špeciálne vydanie, ku ktorému je pribalený jedenásty diel komiksu Posledný follower. Čakajú na vás ďalšie dobrodružstvá tínedžera Maxa a jeho priateľov odohrávajúce sa na futuristickom Slovensku. Cena vydania denníka SME s komiksom je len 2,99 eur.

Matovič opäť dorazil na poslednú chvíľu. OĽaNO pôjde do volieb v trojkoalícii

Igor Matovič stavil na trojkoalíciu. (zdroj: TASR)

Tesne pred polnocou z nedele na pondelok dorazil na ministerstvo vnútra s kandidátnou listinou ako posledný Igor Matovič z OĽaNO. Zopakoval tak odovzdanie kandidátnej listiny na poslednú chvíľu ako pred parlamentnými voľbami v roku 2020.

Líder OĽaNO dodržal svoj predpoklad z piatka minulého týždňa a jeho hnutie ide do volieb v koalícii s Kresťanskou úniou Anny Záborskej a stranou Za ľudí Veroniky Remišovej.

Na to, aby sa Matovičova trojkoalícia dostala do parlamentu, bude musieť získať vo voľbách sedem percent hlasov. Ani najsilnejšie zoskupenie z trojkoalície OĽaNO nedosahuje vo všetkých prieskumoch sedem percent. Jeho preferencie sa v posledných meraniach pohybovali od 5,3 do 7,1 percenta.

Istou pomocou trojkoalícii môže byť strana Veroniky Remišovej Za ľudí, ktorej prieskumy merajú od 0,6 do 1,8 percenta. Tretiu z koalície, Kresťanskú úniu Anny Záborskej, agentúry ani nemerajú, lebo nevystupuje samostatne. V roku 2020 bola na kandidátke OĽaNO.

Ak Matovičovi nevyjde jeho pokus s trojkoalíciou, môže skončiť ako dvojkoalícia PS-Spolu vo voľbách pred troma rokmi, ktorej chýbalo 926 hlasov, aby dosiahla sedempercentnú hranicu.

Prečo Matovič pristúpil na koalíciu: Matovič má so spoluprácou s inými stranami na predvolebnej kandidátke skúsenosť, ale ešte nikdy nešlo o otvorenú koalíciu. Čo teda bude mať OĽaNO z predvolebnej trojkoalície? Komu vlastne vyhovuje? A ako bude vyzerať nová Matovičova kandidátka? Denník SME k téme spísal otázky a odpovede.

Matovič má so spoluprácou s inými stranami na predvolebnej kandidátke skúsenosť, ale ešte nikdy nešlo o otvorenú koalíciu. Čo teda bude mať OĽaNO z predvolebnej trojkoalície? Komu vlastne vyhovuje? A ako bude vyzerať nová Matovičova kandidátka? Denník SME k téme spísal otázky a odpovede. Nulový koaličný potenciál: Matovič bude najbližšie mesiace viesť intenzívnu, drahú a konfrontačnú kampaň, ktorá napokon nepomôže nikomu. Jeho úspech bude na úkor iných pravicových demokratických strán a aj tak bude mať nulový koaličný potenciál, píše Jakub Filo.

Matovič bude najbližšie mesiace viesť intenzívnu, drahú a konfrontačnú kampaň, ktorá napokon nepomôže nikomu. Jeho úspech bude na úkor iných pravicových demokratických strán a aj tak bude mať nulový koaličný potenciál, píše Jakub Filo. Čo si pýtame od politikov: Obyvateľstvo Slovenska sa v posledný septembrový deň môže rozhodnúť, s kým sa porovnáva. Či je ideálom ruské cárstvo, nad ktorým slnko takmer nezapadá, alebo liberálna demokracia západného typu, ktorá slúži svojim občanom, píše Nataša Holinová.

Idú do toho aj bez šance na úspech. Kto sú outsideri parlamentných volieb?

Ondrej Janíček. (zdroj: TASR)

So 17 ľuďmi bude kandidátka strany Karma najmenšou z 25, ktoré predložili strany, ktoré sa chcú zúčastniť septembrových parlamentných volieb. Karmu zaregistrovali len 17. mája a jej najznámejšou osobnosťou mal byť podnikateľ Ondrej Janíček. Zviditeľnila ho kauza trenčianského baru Fatima.

Janíček ohlásil vstup do politiky, aby bojoval proti korupcii a za lepšiu vymožiteľnosť práva, no pred týždňom prekvapujúco oznámil, že stranu Karma opúšťa. „Spoluzakladatelia chceli netransparentné financovanie v rozpore s mojím presvedčením,“ vysvetľuje, no podrobnosti spresniť nechcel.

To, že strana ide do volieb bez neho, ho prekvapilo. Štatutárnym orgánom strany sa stal ďalší zo spoluzakladateľov Michal Vicena. Program ešte nemajú, Vicena je rád, že pre krátkosť času aspoň stihli podať kandidátku.

Podobní dobrodruhovia, ktorí nemajú takmer žiadnu šancu uspieť, sa nájdu pred každými voľbami. Sú tiež ochotní zaplatiť kauciu 17-tisíc eur, ktorá sa im vráti len, ak získajú aspoň dve percentá.

Ktoré strany idú do boja o voliča: V predčasných parlamentných voľbách 2023 chce kandidovať 24 politických strán a jedna koalícia. Na podaných listinách je uvedených celkom 2 728 kandidátov. Definitívny počet kandidátov aj kandidátnych listín, ktoré budú súťažiť v nadchádzajúcich voľbách, bude známy po 12. júli.

V krátkosti z domova:

Začal sa proces s Kažimírom: Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa začalo hlavné pojednávanie v korupčnej kauze guvernéra Národnej banky Slovenska a exministra financií Petra Kažimíra. Ttedajšiemu šéfovi finančnej správy Františkovi Imreczemu podľa obžaloby odovzdal úplatok 48-tisíc eur. kažimír vinu z podplácania odmieta.

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa začalo hlavné pojednávanie v korupčnej kauze guvernéra Národnej banky Slovenska a exministra financií Petra Kažimíra. Ttedajšiemu šéfovi finančnej správy Františkovi Imreczemu podľa obžaloby odovzdal úplatok 48-tisíc eur. kažimír vinu z podplácania odmieta. Kočner je po operácii: Odsúdený mafiánsky podnikateľ Marian Kočner je už po operácii. Zákrok podstúpil v ružinovskej nemocnici v Bratislave. Zákrok zrejme súvisel s pľúcami, do ktorých sa mu dostáva bližšie nešpecifikovaná tekutina. Aj po zákroku zostane hospitalizovaný.

Odsúdený mafiánsky podnikateľ Marian Kočner je už po operácii. Zákrok podstúpil v ružinovskej nemocnici v Bratislave. Zákrok zrejme súvisel s pľúcami, do ktorých sa mu dostáva bližšie nešpecifikovaná tekutina. Aj po zákroku zostane hospitalizovaný. Nový riaditeľ ústavu v Hronovciach: Detenčný ústav v Hronovciach, ktorý má zabezpečiť dôstojné väznenie psychicky chorých ľudí, bude viesť Vladimír Vido. Výberové konanie vyhral ako jediný uchádzač. Skúšala ho štvorčlenná komisia a dosiahol len o jeden bod viac, ako bol minimálny potrebný počet.

Rusi kupujú nehnuteľnosti v Mariupoli. Zdecimované mesto im neprekáža, chcú žiť pri mori

Vojnou zničený Mariupoľ. (zdroj: SITA/AP)

Po rozsiahlej invázii na Ukrajinu ruská armáda najskôr fakticky zrovnala mesto Mariupoľ so zemou, kým ho dobyla. Potom začala nahrádzať jeho zničené budovy. Prokremeľské médiá pravidelne informujú, ako okupované mesto „ožíva“, ruský internet sa zaplnil inzerátmi na predaj tamojších nehnuteľností.

Na ruskej sociálnej sieti VKontakte je asi sto skupín s inzerátmi na kúpu, predaj a prenájom nehnuteľností v okupovanom Mariupoli. V jednej z najväčších s názvom Nehnuteľnosti v Mariupoli a Prjazovsku sa správy od ľudí, ktorí chcú kúpiť domy alebo byty, začali objavovať už začiatkom mája 2022, keď v meste ešte prebiehali ťažké boje.

Ľudia, ktorí hľadajú nehnuteľnosti v Mariupoli, pochádzajú z celého Ruska vrátane Moskvy, Petrohradu, Krasnodaru, Krasnojarska a Nižného Novgorodu. Mnohí z nich sú otvorení kúpe bytov a domov „v akomkoľvek stave“ a plánujú opraviť akékoľvek škody spôsobené ostreľovaním.

Petrohradský portál Bumaga sa rozprával s Rusmi, ktorí v meste hľadajú domy a byty. Niektorí uviedli, že Mariupoľ vnímajú ako súčasť Ruska a kúpu nehnuteľnosti v okupovanom meste nepovažujú za riskantné rozhodnutie. Zároveň väčšina ľudí, ktorí sa s redakciou rozprávali, povedala, že v Mariupoli nikdy neboli.

V krátkosti z Ukrajiny:

Oslobodené ukrajinské územie: Ukrajina počas uplynulého týždňa oslobodila približne 37,4 kilometrov štvorcových na juhu a východe krajiny, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Celkovo sa od začiatku protiofenzívy podarilo na južnej Ukrajine oslobodiť 158,4 kilometrov štvorcových.

Ukrajina počas uplynulého týždňa oslobodila približne 37,4 kilometrov štvorcových na juhu a východe krajiny, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Celkovo sa od začiatku protiofenzívy podarilo na južnej Ukrajine oslobodiť 158,4 kilometrov štvorcových. Slabá reakcia Putina: Odozva Vladimira Putina na vzburu Wagnerovej skupiny bola slabá, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že šéf Kremľa stráca kontrolu nad ruským národom. Dodal, že správy ukrajinských tajných služieb potvrdili, že Kremeľ vyhodnocoval mieru podpory Prigožinovi. Vzburu údajne podporovala až polovica Ruska.

Odozva Vladimira Putina na vzburu Wagnerovej skupiny bola slabá, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že šéf Kremľa stráca kontrolu nad ruským národom. Dodal, že správy ukrajinských tajných služieb potvrdili, že Kremeľ vyhodnocoval mieru podpory Prigožinovi. Vzburu údajne podporovala až polovica Ruska. Prigožin sa ozval z Bieloruska: Šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin zverejnil prvé verejné vyhlásenie od presunu do Bieloruska. Cieľom ťaženia na Moskvu bolo podľa jeho slov bojovať so zradcami a mobilizovať spoločnosť.

Šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin zverejnil prvé verejné vyhlásenie od presunu do Bieloruska. Cieľom ťaženia na Moskvu bolo podľa jeho slov bojovať so zradcami a mobilizovať spoločnosť. Šojgu prehovoril prvýkrát od vzbury: Pokus wagnerovcov o vzburu nemal žiadny vplyv na vojenské operácie na Ukrajine, povedal minister obrany Sergej Šojgu. Vzburu označil za provokáciu, ktorá mala destabilizovať Rusko.

Pokus wagnerovcov o vzburu nemal žiadny vplyv na vojenské operácie na Ukrajine, povedal minister obrany Sergej Šojgu. Vzburu označil za provokáciu, ktorá mala destabilizovať Rusko. Úmrtie ukrajinskej spisovateľky: Ukrajinská spisovateľka Viktorija Amelinová zomrela na následky zranení pri ruskom raketovom útoku na pizzeriu v Kramatorsku. Celkový počet obetí tohto útoku sa tým zvýšil na 13.

Ukrajinská spisovateľka Viktorija Amelinová zomrela na následky zranení pri ruskom raketovom útoku na pizzeriu v Kramatorsku. Celkový počet obetí tohto útoku sa tým zvýšil na 13. Stíhanie zločinov proti Ukrajine: V Haagu oficiálne otvorili Medzinárodné centrum pre stíhanie zločinu agresie proti Ukrajine. Ide o prvý krok k potenciálnemu stíhaniu ruských predstaviteľov za vojnové zločiny spáchané na ukrajinskom území.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Majster Slovenska rieši problémy. Daniarom jeho firmy dlžia milióny eur

Igor Drotár sa preslávil ako pretekár. (zdroj: FB/Igor Drotár)

Prešovského automobilového pretekára Igora Drotára zvyknú média titulovať prívlastkom legenda. Majster Slovenska v pretekoch do vrchu či rely patrí vo svojom segmente medzi „celebrity“. A nielen medzi pretekármi. Keď sa o jeho život zaujímali bulvárne média, nemal im problém ukázať svoje Ferrari. Zľahčoval pritom, že nejde o žiadny luxus.

Kým v športovom živote sa Drotár môže pochváliť mnohými oceneniami a úspechmi, na podnikateľskom poli rieši automobilový pretekár veľké problémy. Jeho firmy dlhujú štátu milióny eur. Na „čiernej listine“ ho má Finančná správa. Majetok mu zaistila aj prokuratúra.

Ako mohla firma, ktorá podnikala v oblasti športových klubov vygenerovať takýto obrovský dlh? INDEX sa niekoľko násobne pokúšal kontaktovať s Drotárom, neúspešne.

Že sa aj v tejto oblasti dejú podvody však ukázala Finančná správa koncom roka 2021. Ta informovala o tom, že v spolupráci s českou stranou v rámci akcie Spevák zadržala celkom 22 osôb vrátane hlavného organizátora a zaistili majetok v hodnote takmer osem miliónov eur.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako v Chorvátsku ušetriť: Ceny niektorých apartmánov sa v Chorvátsku zvýšili medziročne o 20 až 30 percent, ceny v reštauráciách sú vyššie v priemere o 15 percent. Dovolenka v Chorvátsku sa tak aj Slovákom o niečo predraží. Dá sa však aj ušetriť. Podľa šéfa cestovnej kancelárie More Stanka Delića robí často chybu aj samotný dovolenkár.

Ceny niektorých apartmánov sa v Chorvátsku zvýšili medziročne o 20 až 30 percent, ceny v reštauráciách sú vyššie v priemere o 15 percent. Dovolenka v Chorvátsku sa tak aj Slovákom o niečo predraží. Dá sa však aj ušetriť. Podľa šéfa cestovnej kancelárie More Stanka Delića robí často chybu aj samotný dovolenkár. Rekordný zisk Slovnaftu: Predpoklad, že solidárna daň pre firmy z odvetvia energetických komodít prinesie štátu za minulý rok približne 400 miliónov eur, sa ukázal ako príliš nízky. Slovnaft zaznamenal vlani rekordný zisk pred zdanením a zaplatil daň z príjmov vo výške, ktorá nemá obdobu v histórii celého Slovenska.

Predpoklad, že solidárna daň pre firmy z odvetvia energetických komodít prinesie štátu za minulý rok približne 400 miliónov eur, sa ukázal ako príliš nízky. Slovnaft zaznamenal vlani rekordný zisk pred zdanením a zaplatil daň z príjmov vo výške, ktorá nemá obdobu v histórii celého Slovenska. Výrazné zhoršenie hospodárenia štátu: Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna schodok vo výške 2,796 miliardy eur. Hospodárenie štátu sa tak za prvý polrok medziročne zhoršilo o 1,251 miliardy eur alebo 81 percent. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa príjmy štátneho rozpočtu ku koncu júna zvýšili o 14 percent, výdavky štátu boli pri medziročnom porovnaní vyššie o 24 percent.

Piluje Weiss diamant? Sledujem ho roky, veľký talent, diváci sa majú na čo tešiť, tvrdí

Tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss st. (zdroj: TASR)

„V lete musí prísť k radikálnemu rezu. Máme skúsený, ale starší tím. Musíme priniesť mladú krv, osviežiť to,“ sľuboval koncom minulej sezóny tréner Vladimír Weiss. Odvtedy ubehlo iba pár týždňov. Podobné slová hlásal Weiss už vlani i predvlani.

Slovanu sa doteraz absolútne nedarilo omladzovať tím, hráči z akadémie šancu takmer nedostali. Weissa však zaujal jeden mladík, ktorý mal nedávno iba osemnásť. „Sledujem ho niekoľko rokov, je to veľký talent slovenského futbalu,“ začal Weiss záhadne.

Myslel na krídelníka Nina Marcelliho, ktorý v Slovane vyrastá od deviatich rokov. Začínal v bratislavskej Karlovej Vsi. „Mal časté zranenia. Možno by tu už dnes nebol, ak by bol fit. Na skúške bol aj v Ríme,“ dodal Weiss v rozhovore pre klubovú televíziu Slovana.

Slovenský majster sa chystá na novú sezónu, stihol už odohrať tri prípravné zápasy. A Marcelli zaujal. V poslednom prípravnom zápase Slovan zdolal Wislu Plock 2:0, keď skóroval práve osemnásťročný krídelník.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Pohlavná anomália vo fabrike budúcnosti? Detektívny prípad zo Svitu je odvrátenou tvárou pokroku

V hlavej úlohe česko-slovenského filmu Úsvit je Eliška Křenková. (zdroj: KVIFF)

Nové bývanie, dostupné školy, dobre vybavená nemocnica aj špeciálne vybudované cesty. Tomáš Baťa sa ukázal ako vizionár, keď budoval svoj biznis s topánkami.

Tisíckam ľudí dal prácu a staral sa o to, aby im nič nebránilo vytvárať profit. Po tom, ako naštartoval výrobu v Zlíne a postavil takmer celkom nové mesto s modernou infraštruktúrou a architektúrou, obrátil svoj pohľad na Slovensko. Ani jeho predčasná smrť nezastavila jeho plány vybudovať čosi podobné pod Tatrami a tak v druhej polovici 30. rokov minulého storočia začal vznikať Svit.

Lenže, tak ako žiadny iný spoločenský či ekonomický projekt, ani tento nebol ideálny. Výrobný pokrok ešte nezaručoval, že v ňom budú všetci spokojní a že v ňom dostanú priestor aj tí, čo sa nezmestili do štandardne vymedzených sociálnych rolí.

V nezvyčajnom, znepokojivom, a zároveň napínavom detektívnom príbehu v novom filme Úsvit o tom rozprávajú slovenský scenárista Miro Šifra a český režisér Matěj Chlupáček.

V krátkosti z kultúry:

Crowe sa vo Varoch: Russell Crowe si na festivale v Karlových Varoch prevzal Krištáľový glóbus za celoživotný prínos svetovej kinematografii a vystúpil so svojou kapelou Indoor Garden Party. Veľmi rýchlo tiež zistil, ako k životu v Česku patrí pivo.

Russell Crowe si na festivale v Karlových Varoch prevzal Krištáľový glóbus za celoživotný prínos svetovej kinematografii a vystúpil so svojou kapelou Indoor Garden Party. Veľmi rýchlo tiež zistil, ako k životu v Česku patrí pivo. Hajdu musel začať hrať inak: Ady Hajdu sa po vážnych zdravotných problémoch bál vyjsť na javisko, potom si zaželal, že by si ešte chcel zahrať nejakú peknú postavu vo filme. V kinách práve divákov baví ako nevraživý samotár vo filme Smolu nosíš ty, láska, na jeseň uvidíme konečne minisériu o ex-premiérovi Víťaz.

Ady Hajdu sa po vážnych zdravotných problémoch bál vyjsť na javisko, potom si zaželal, že by si ešte chcel zahrať nejakú peknú postavu vo filme. V kinách práve divákov baví ako nevraživý samotár vo filme Smolu nosíš ty, láska, na jeseň uvidíme konečne minisériu o ex-premiérovi Víťaz. Pohoda nemusela robiť kompromisy: Pohoda prerastá hranice svojho priestoru. Festival, na ktorý by sa, slovami jeho šéfa Michala Kaščáka, teoreticky ani nemalo podariť zohnať špičkových svetových hudobníkov. No darí sa to a Pohoda má dnes meno, ktoré zaváži.

Podcasty SME

Svet medzi riadkami: Ľudia sa na chudobných pozerajú cez prsty. Do veľkej miery za to môže latentný rasizmus

Ľudia sa na chudobných pozerajú cez prsty. Do veľkej miery za to môže latentný rasizmus Na Slovensku aj po anglicky: Ľudia z cudziny sú na Slovensku často osamelí, začleňujú sa najmä do expatských komunít

Karikatúra

Nádej. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Cuketovo-zemiaková fritata. K receptu sa dostanete po kliknutí na obrázok. (zdroj: Pexels/Shameel Mukkath)

Sýte raňajky, desiata do práce i pochúťka na piknik. Pripravte si cuketovo-zemiakovú frittatu.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť pozajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.