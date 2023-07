Ranný brífing: Matovičovci posielajú blízkym státisíce, po Šimkovi sa zamotal aj Bíreš

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Strana Igora Matoviča dostala za výsledok vo voľbách 2020 štátny príspevok takmer 20 miliónov eur. Výročná správa OĽaNO za rok 2022 ukázala, že vypláca státisíce eur ľuďom blízkym strane, častokrát nie je jasné, za aké služby. Účel totiž zverejniť nemusí.

Pri vysvetľovaní sporu so šéfom polície Štefanom Hamranom sa nezaplietol len exminister vnútra Ivan Šimko. Zmätočná je aj verzia ministra pôdohospodárstva Jozefa Bíreša. Chcel vraj vyzvedať informácie o zásahu NAKA v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Trans ľudia z celého Slovenska otvorene hovoria o svojom coming oute, o prijatí alebo odmietnutí zo strany rodiny, o prístupe spoločnosti, ale aj o partnerských vzťahoch a sexualite. Kto sú trans ľudia a čo prežívajú? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Státisíce posielajú ľuďom blízkym strane. Ako OĽaNO míňa milióny od štátu?

Igor Matovič sa snaží s protikorupčnou rétorikou dostať do parlamentu už po piaty raz. (zdroj: SITA)

Kým iné strany využívajú na právne služby pri písaní zákonov najmä poslaneckých asistentov, OĽaNO si ich môže s ľahkosťou dovoliť platiť aj zo štátneho príspevku. Aj po skrátení volebného obdobia im štát z daní vyplatil za volebné víťazstvo dohromady takmer 20 miliónov eur.

Ak by išlo o rozpočet akejkoľvek štátnej inštitúcie, tá by musela hospodáriť podľa prísnych pravidiel. Každú podpísanú zmluvu či faktúru by musela zverejniť a pred výberom dodávateľa najskôr vyhlásiť verejné obstarávanie.

Pri politických stranách sú však pravidlá benevolentnejšie a štát hospodárenie strán kontroluje len formálne. Strana musí napríklad jedenkrát ročne vo výročnej správe zverejniť zoznam dodávateľov, ktorí dodali tovar a služby v hodnote za viac ako 25-tisíc eur.

Z nedávno zverejnenej výročnej správy za rok 2022 vyplýva, že OĽaNO pri dodávateľských službách využíva často ľudí, ktorí sú rôznym spôsobom napojení na stranu. Ide o krajských predsedov, poslaneckých asistentov, či bývalých poslancov. Vôbec pritom nie je jasné, aké služby si u nich strana objednala a či to bolo za primeranú cenu.

Po Šimkových výrokoch nesedia ani Bírešove. Vyšetrovanie kauzy, na ktorú sa pýtali Hamrana, pokračuje

Dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozef Bíreš a exminister vnútra Ivan Šimko. (zdroj: TASR)

Bývalý minister vnútra Ivan Šimko nie je jediný člen vlády, ktorý sa zamotal pri vysvetľovaní sporu s policajným prezidentom Štefanom Hamranom. Ten opísal, ako si ho Šimko predvolal 22. júna – v deň zásahu NAKA na ministerstve pôdohospodárstva a v platobnej agentúre.

Šimko najskôr odmietal, že by sa zaujímal o vyšetrovanie v živých veciach. Tvrdil, že taký spor ani neeviduje. Neskôr vysvetľoval, že to nebol on, kto nezvyčajné stretnutie s Hamranom inicioval. O informácie ho vraj žiadal sám minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš.

Polícia mu písomné informácie na vyžiadanie dala, to mu však podľa Hamrana nestačilo. Keď šéf polície zistil, že má byť na stretnutí aj Bíreš, ktorého zamestnanci boli v tom čase vyšetrovaní, odmietol to s tým, že zakázal stretávať sa aj svojím podriadeným.

Bíreš pritom pre RTVS odmietol, že by žiadal informácie od polície. Tvrdil, že Hamranovi chcel naopak „odovzdať utajované skutočnosti k akcii“, ktorými disponoval. Pre denník SME zase tvrdil, že ministra vnútra na stretnutí žiadal preveriť, či bol zásah opodstatnený. Stretnutie s Hamranom vraj ani nežiadal.

Nejasnosti Bíreš nevysvetlil. Neodpovedal, či spomínané utajované skutočnosti, ktoré mali súvisieť s vyšetrovaním, napokon polícii odovzdal riadnou cestou. Či požiadal o vypočutie pred vyšetrovateľom, prípadne či aj vypovedal.

V krátkosti z domova:

Z pochodu Pride je festival v centre Bratislavy: Na malom a úzkom Hviezdoslavovom námestí sa už tisnúť nechceli. Trinásty ročník Dúhového Pridu v Bratislave sa presunul o jeden a pol kilometra ďalej - na rozsiahle Námestie Slobody. Z podujatia sa tak stal festival v centre hlavného mesta.

Na malom a úzkom Hviezdoslavovom námestí sa už tisnúť nechceli. Trinásty ročník Dúhového Pridu v Bratislave sa presunul o jeden a pol kilometra ďalej - na rozsiahle Námestie Slobody. Z podujatia sa tak stal festival v centre hlavného mesta. Z rasistu je spoluorganizátor Pridu: V mladosti sa pridal ku skinhedom, bol rasistom a LGBTI+ ľudí poznal iba z filmov ako Policajná akadémia, ktoré ich zobrazovali v latexe ako „úchylných ľudí“. Jeho postoje sa začali meniť, keď prišiel na vysokú školu a začal cestovať. V júni po prvý raz spoluorganizoval dúhové podujatie Pride Bardejov.

V mladosti sa pridal ku skinhedom, bol rasistom a LGBTI+ ľudí poznal iba z filmov ako Policajná akadémia, ktoré ich zobrazovali v latexe ako „úchylných ľudí“. Jeho postoje sa začali meniť, keď prišiel na vysokú školu a začal cestovať. V júni po prvý raz spoluorganizoval dúhové podujatie Pride Bardejov. Smer nosí parlamentu nereálne návrhy: Smer už chcel uznesením parlamentu oceňovať „zodpovednú prácu“ orgánov činných v trestnom konaní, ale len tých, ktoré „prehlbujú demokratický a právny štát“. Naposledy sa pokúsil zaviazať premiéra Ľudovíta Ódora, aby odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana.

Za vraždu stoviek ľudí prišiel len o miesto. Za mreže Girkin ide až po kritike Putina

Igor „Strelkov“ Girkin pred súdom v Moskve. (zdroj: SITA/AP)

Vo väzení neskončil Igor „Strelkov“ Girkin za smrť 298 civilistov zo zostreleného boeingu nad Ukrajinou, ani za kritiku armády v posledných mesiacoch. Osudným sa mu stalo až to, keď prelomil v Rusku neprelomiteľné tabu – kritizoval priamo ruského prezidenta Vladimira Putina.

Jeho prepad vyvrcholil, keď si po neho domov prišli príslušníci tajnej služby FSB. Ešte v ten istý deň ho predviedli do súdnej siene v Moskve a oficiálne obžalovali z podnecovania k extrémizmu. Za mrežami ostane najmenej do 18. septembra, v prípade odsúdenia mu hrozí päťročný trest.

Jedným zo spúšťačov tvrdšej Girkinovej kritiky boli udalosti z konca júna, keď sa žoldnierska skupina Wagner vzbúrila voči armáde a tiahla na Moskvu. Girkin vtedy označil šéfa skupiny Jevgenija Prigožina za zradcu a spochybňoval Putinovo rozhodnutie stretnúť sa s ním krátko po neúspešnej vzbure. Označoval to za ukážku slabosti.

Putinova trpezlivosť sa zrejme skončila minulý týždeň, keď Girkin napísal, že „krajina neprežije ďalších šesť rokov vládnutia tohto netalentovaného zbabelca“.

V krátkosti z Ukrajiny:

Zhodnotenie priebehu protiofenzívy: Keď v polovici júna ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že protiofenzíva prebieha, zavládlo nadšenie. Ukrajina odvtedy hlási oslobodené územia, musí sa však vyrovnávať aj s tým, že prichádza o zbrane, vrátane tých západných. Ako sa ukrajinskej armáde zatiaľ darí?

Keď v polovici júna ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že protiofenzíva prebieha, zavládlo nadšenie. Ukrajina odvtedy hlási oslobodené územia, musí sa však vyrovnávať aj s tým, že prichádza o zbrane, vrátane tých západných. Ako sa ukrajinskej armáde zatiaľ darí? Oslobodená polovica okupovaného územia: Ukrajina oslobodila celkovo polovicu územia, ktoré dobylo Rusko od začiatku invázie vo februári 2022. Tvrdí to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, pričom odhadol, že tvrdé boje počas ukrajinskej protiofenzívy potrvajú ešte mesiace.

Ukrajina oslobodila celkovo polovicu územia, ktoré dobylo Rusko od začiatku invázie vo februári 2022. Tvrdí to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, pričom odhadol, že tvrdé boje počas ukrajinskej protiofenzívy potrvajú ešte mesiace. Za Rusko bojujú aj nepálski gurkhovia: Radšej zomrieť ako byť zbabelcom, znie motto nepálskych gurkhov, ktorí sú už dvesto rokov súčasťou armád Británie, Indie, ale aj Singapuru či Francúzska. Teraz ich motivuje vidina, že ak prežijú vo vojne rok, dostanú ruské občianstvo.

Radšej zomrieť ako byť zbabelcom, znie motto nepálskych gurkhov, ktorí sú už dvesto rokov súčasťou armád Británie, Indie, ale aj Singapuru či Francúzska. Teraz ich motivuje vidina, že ak prežijú vo vojne rok, dostanú ruské občianstvo. Ukrajinský útok na Krym: Ukrajinská armáda potvrdila útok na okupovaný Krym. Tvrdí, že došlo k zničeniu skladov s muníciou a ropného skladu. Cieľom útoku podľa médií malo byť vojenské letisko v Krasnohvardijskom okrese v centrálnej časti polostrova.

Ukrajinská armáda potvrdila útok na okupovaný Krym. Tvrdí, že došlo k zničeniu skladov s muníciou a ropného skladu. Cieľom útoku podľa médií malo byť vojenské letisko v Krasnohvardijskom okrese v centrálnej časti polostrova. Zničená katedrála v Odese: Ruské útoky na ukrajinskú Odesu ťažko poškodili Chrám Premenenia Pána, patriaci ukrajinskej pravoslávnej cirkvi s väzbami na Moskvu. Spod trosiek sa však podarilo vyzdvihnúť Kasperovskú ikonu Matky Božej, ktorá je patrónkou Odesy.

Ruské útoky na ukrajinskú Odesu ťažko poškodili Chrám Premenenia Pána, patriaci ukrajinskej pravoslávnej cirkvi s väzbami na Moskvu. Spod trosiek sa však podarilo vyzdvihnúť Kasperovskú ikonu Matky Božej, ktorá je patrónkou Odesy. Zničené ukrajinské obilie: Rusi zničili v ukrajinských prístavoch obilie, ktoré by na rok stačilo pre 270-tisíc ľudí, tvrdí britská veľvyslankyňa pri OSN Barbara Woodwardová. Rusko zničilo vybavenie prístavov, čo sťažilo nakladanie obilia na lode, a dokonca „spálilo potraviny v prístave a vyhrážalo sa zavraždením civilných námorníkov“.

Rusi zničili v ukrajinských prístavoch obilie, ktoré by na rok stačilo pre 270-tisíc ľudí, tvrdí britská veľvyslankyňa pri OSN Barbara Woodwardová. Rusko zničilo vybavenie prístavov, čo sťažilo nakladanie obilia na lode, a dokonca „spálilo potraviny v prístave a vyhrážalo sa zavraždením civilných námorníkov“. Stíhačky F-16 pre Ukrajinu: Ukrajina dostane bojové lietadlá F-16 pred koncom tohto roka, povedal hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. Ukrajina už odpísala s jedenástimi krajinami memorandum o výcviku ukrajinských pilotov.

V krátkosti zo sveta:

Požiar na Rodose: Grécko zažíva pre požiare na ostrove Rodos najväčšiu evakuačnú operáciu v histórii. Pred plameňmi muselo zatiaľ ujsť viac ako 19-tisíc turistov a obyvateľov. Mimoriadna situácia sa dotkla aj slovenských občanov. Cestovné kancelárie pre turistov poslali dve lietadlá.

Grécko zažíva pre požiare na ostrove Rodos najväčšiu evakuačnú operáciu v histórii. Pred plameňmi muselo zatiaľ ujsť viac ako 19-tisíc turistov a obyvateľov. Mimoriadna situácia sa dotkla aj slovenských občanov. Cestovné kancelárie pre turistov poslali dve lietadlá. Profit strednej Európy z kolonializmu: Prečo by egyptské deti mali chodiť do britského múzea, aby si pozreli slávnu Rosettskú dosku? Možno sa tam ani nikdy nedostanú, lebo je otázne, či by ich vôbec pustili cez hranice, hovorí historik Silvester Trnovec v rozhovore o kolonializme, imperializme a o tom, ako sa Európa s nimi doteraz nevyrovnala.

Prečo by egyptské deti mali chodiť do britského múzea, aby si pozreli slávnu Rosettskú dosku? Možno sa tam ani nikdy nedostanú, lebo je otázne, či by ich vôbec pustili cez hranice, hovorí historik Silvester Trnovec v rozhovore o kolonializme, imperializme a o tom, ako sa Európa s nimi doteraz nevyrovnala. Nacistický tábor na britskom území: Pod nacistickou nadvládou sa v roku 1940 ocitol aj ostrov Alderney ležiaci kúsok od francúzskeho pobrežia. Ešte predtým Briti evakuovali takmer všetkých z približne 1500 obyvateľov ostrova a Nemci tak mali k dispozícii prakticky prázdne územie.

Zo zahraničných webov:

Podielové fondy získali výhodu, ktorú mali ETF. Oplatia sa teraz?

Ilustračné foto. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

ETF fondy, ktoré pasívne kopírujú finančný trh, mali oproti klasickým podielovým fondom jednu veľkú výhodu. Ak ste v nich investovali aspoň jeden rok, nemuseli ste z výnosu platiť daň. Okrem nižších poplatkov to bol kľúčový argument, podľa ktorého sa sporiteľ rozhodoval pri výbere finančného produktu.

Od budúceho roka by sa to mohlo zmeniť. V júni parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorá zaujala tým, že znížila zdaňovanie príjmov z kryptomien na sedem percent.

Súčasťou novely je však aj oveľa dôležitejšia zmena, a to daňová výnimka pre podielové fondy. Spočíva v tom, že investície do nich budú po troch rokoch oslobodené od dane zo zisku vo výške 19 percent.

Vysoká inflácia donútila viaceré domácnosti obmedziť sporenie, čo vidieť aj pri poklese záujmu o podielové fondy. Pozreli sme sa na najväčšie podielové fondy na Slovensku a zhodnotili ich výnosnosť.

V krátkosti z ekonomiky:

Eurofondy nahrádzajú investície: Peniaze z rozpočtu EÚ by nemali nahrádzať verejné investície z národných zdrojov. Ich cieľom je prispieť k dodatočným investíciám zameraným na zníženie zaostávania krajiny v najproblematickejších oblastiach. Dlhodobo pozorovaný vývoj na Slovensku však naznačuje trend „vytesňovania“ domácich zdrojov eurofondmi.

Peniaze z rozpočtu EÚ by nemali nahrádzať verejné investície z národných zdrojov. Ich cieľom je prispieť k dodatočným investíciám zameraným na zníženie zaostávania krajiny v najproblematickejších oblastiach. Dlhodobo pozorovaný vývoj na Slovensku však naznačuje trend „vytesňovania“ domácich zdrojov eurofondmi. Koniec šéfa železníc: Správna rada Železníc Slovenskej republiky vyhlási výberové konanie na nového generálneho riaditeľa spoločnosti. Terajší šéf železníc Miroslav Havrila sa rozhodol skončiť svoje pôsobenie na vlastnú žiadosť. Počká však na svojho nástupcu, ktorý vzíde z výberového konania.

Správna rada Železníc Slovenskej republiky vyhlási výberové konanie na nového generálneho riaditeľa spoločnosti. Terajší šéf železníc Miroslav Havrila sa rozhodol skončiť svoje pôsobenie na vlastnú žiadosť. Počká však na svojho nástupcu, ktorý vzíde z výberového konania. Ruské kvóty na ropné produkty: Rusko nevylučuje zavedenie kvót na vývoz ropných produktov s cieľom stabilizovať ceny benzínu, ktoré sa dostali na historické maximá. Pre rastúci dopyt už niektoré rafinérie odložili plánovanú údržbu na neskorší termín.

Kto tvorí nový Slovan? Weiss sníval o mladých, plány však nevyšli

Futbalisti Slovana Bratislava počas tréningu. (zdroj: TASR)

Keď v odvete Ligy majstrov na pôde Swift Hesperange nasadil tréner Vladimír Weiss všetky dostupné posily, jasne naznačil, že Slovan je pripravený na zmeny.

Ak by odišiel útočník Aleksandar Čavrič, v mužstve by nezostala ani jedna posila spred roku 2020. Srb oblieka belasý dres od septembra 2016, od odchodu Joeriho de Kampsa je služobne najstarší. Aj preto sa v letnom prestupovom období najčastejšie skloňuje slovo „omladenie“.

Z Bratislavy odišli viacerí dlhoroční harcovníci - Michal Šulla (31 r.), Matúš Ružinský (31), Adrián Chovan (27), Vernon de Marco (30), Jurij Medveděv (27), David Holman (30), či tiež ofenzívni hráči Andre Green (24), Žan Medved (24) a Giorgi Čakvetadze (23).

Vo väčšine prípadov išlo o rozhodnutie klubu, snaha bola len o zotrvanie Medveděva, Greena a Čakvetadzeho, hráči však mali iné predstavy. Slovan tak pred začiatkom novej sezóny zatiaľ podpísal piatich nových hráčov. Nemusí ísť o konečné číslo, keďže letné prestupové obdobie trvá do 6. septembra. Ako vyzerajú z pohľadu čísel?

Ufňukanec alebo génius? Mám pocit, že mám krv na rukách, hovorí Oppenheimer

Robert J. Oppenheimer je najdôležitejšou osobou, ktorá kedy žila, myslí si režisér Christopher Nolan. (zdroj: CinemArt SK)

Keď mladého Oppenheimera rozčúli jeho profesor, v skratovej reakcii mu otrávi jablko, ktoré si odložil na stole. Neskôr svoj skutok síce odčiní, ale jablko sa tu neobjavilo len tak pre nič za nič.

Oppenheimer má pred sebou veľký objav, ktorý posunie hranice poznania. A dospeje až k vyhláseniu, že sa stal smrťou. V novom filme scenáristu a režiséra Christophera Nolana, ktorý obsadil veľa známych hercov, no najväčšiu úlohu zohráva on. V dobrom i zlom.

V čase svojho štúdia v Nemecku ešte Oppenheimer netušil, aká kariéra ho čaká a čím sa preslávi. Vtedy ešte „nepoznal noty, ale hudbu už počul“. V hlave mu vírili obrazy energií, siločiar a mohutných výbuchov. No hoci je ústredným živlom filmu oheň, v prvom zábere sú dažďové kvapky, ktoré ústredný hrdina smutne pozoruje.

„Či sa nám to páči, alebo nie, Robert J. Oppenheimer je najdôležitejšou osobou, ktorá kedy žila. Stvoril svet, v ktorom žijeme, v dobrom aj v zlom,“ vyhlásil Christopher Nolan. Žiadny z jeho doterajších filmov nebol hodnotený vyslovene ako prešľap. A nie, nie je ním ani Oppenheimer, hoci to nie je ani jeho najlepší film.

V krátkosti z kultúry:

Svet Barbie je chorý: Barbie dlhodobo formovala a posilňovala rodové stereotypy a reprezentovala nadvládu kultúrnych vzorcov, ktoré sa podprahovo dostávali do myslí deti, možno aj ich rodičov. Jej vplyv na kultúru bol masívny. No režisérka Greta Gerwigová ho ironizuje a demonštruje jeho chorý koncept.

Barbie dlhodobo formovala a posilňovala rodové stereotypy a reprezentovala nadvládu kultúrnych vzorcov, ktoré sa podprahovo dostávali do myslí deti, možno aj ich rodičov. Jej vplyv na kultúru bol masívny. No režisérka Greta Gerwigová ho ironizuje a demonštruje jeho chorý koncept. Ani bohatí ľudia si kvalitu života nekúpia: Po voľbách 2020 režisérka Barbora Berezňáková pocítila, že Slovensko sa dostalo do mentálneho skanzenu a odsťahovala sa do New Yorku, kde kedysi študovala a kde sa jej vďaka zelenej karte podarilo dostať k rôznym kurióznym zamestnaniam. Bolo to pre ňu objavné obdobie.

Po voľbách 2020 režisérka Barbora Berezňáková pocítila, že Slovensko sa dostalo do mentálneho skanzenu a odsťahovala sa do New Yorku, kde kedysi študovala a kde sa jej vďaka zelenej karte podarilo dostať k rôznym kurióznym zamestnaniam. Bolo to pre ňu objavné obdobie. Pocisková spracováva rozchody dlho: Ako sa dá inšpirovať pri písaní pesničky rozchodom postáv v seriáli? Ani herečka Nela Pocisková to nevedela, kým u nej nepristála pesnička od kolegu z Nemocnice Richarda Autnera. Na rozdiel od Rebeky ona sama také turbulentné vzťahy nikdy neprežívala, no zažila toho v živote dosť, aby si trúfla i na zápornú postavu.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Ján Trstenský a Juraj Podmanický. (zdroj: SME)

Prečo sú hudobné festivaly v kríze v celej Európe? Aký bude tohtoročný Grape? Je táto generácia mladých niečím špecifická? A uškodilo Pohode a Grape-u to, že sú oba na rovnakom mieste v Trenčíne? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jánom Trstenským a Jurajom Podmanickým, organizátormi festivalu Grape.

Karikatúra

Psychoterapia. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Maďarský guláš. (zdroj: Fotolia)

Chutný, voňavý a poctivý. Uvarte si guláš podľa našich desiatich receptov.

