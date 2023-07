Ranný brífing: Dovolenka sa zmenila na boj o život, wagnerovci provokujú Poľsko

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

„Prežili sme peklo,“ opisuje slovenská dovolenkárka, ako na gréckom ostrove Rodos cez víkend utekali pred požiarmi. „Ostali sme holí, bosí.“ Mnohí dovolenkári, ktorí by mali na ostrov odletieť teraz riešia, či po evakuácii tisícok ľudí z južných miest vôbec vycestovať.

Ruská propaganda čoraz častejšie hovorí o provokáciách wagnerovcov a možnom útoku na Poľsko. Experti to vnímajú ako strašenie a súčasť hybridnej vojny proti Západu. Poľsko sa však pripravuje aj na krízový scenár.

Na podobné požiare ako v Grécku si budeme musieť zvyknúť. Čím je totiž vyššia teplota a sucho, tým viac sa nekontrolovateľne šíri oheň. Tento rok už mesiace horí v Kanade a očakáva sa, že sezóna ohňov bude ešte pokračovať. Je toto nový normál? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Balkón zasypal popol, vzduch sa stal nedýchateľným. Dovolenkári na Rodose unikali plameňom

Turisti utekajú pred požiarom na Rodose. (zdroj: SITA/AP)

„Tam vzadu to horí,“ počuť na videu detský chlapčenský hlas, ako sa prihovára svojmu bratovi. Za hotelom s bazénom a slnečníkmi vidieť hustý dym a žiaru ohňa. Video natočila mama dvoch chlapcov vo veku šesť a sedem rokov - Erika Vereská zo Senca.

V piatok ráno aj s babkou prileteli na grécky Rodos, aby v sobotu popoludní museli utekať pred ohňom, ktorý sa poháňaný veľkým teplom a vetrom šíril na južnej časti ostrova. Po jedinom dni na dovolenke vyhlásili evakuáciu ich hotela v oblasti Kiotari.

„Museli sme odísť na pláž. Ľudia tam plakali,“ opisuje Vereská evakuáciu. Batožinu si so sebou vziať nemohli, prednosť dostala záchrana ľudí v člnoch a lodiach, ktoré ich odviezli mimo nebezpečenstva.

Rodina vystúpila v nedeľu večer na bratislavskom letisku naľahko - len s maličkým ruksakom na chrbte Eriky Vereskej a dvomi plátenými taškami. “Kufre ostali v hoteli,“ oznámil nám jeden z chlapcov. Na sebe mal biele tričko a kraťasy, aj jeho ostatné veci ostali v Grécku.

Časť ľudí zrušila dovolenky: V severnejšej časti Rodosu dovolenky pokračujú. Mnohí dovolenkári, ktorí by mali na ostrov odletieť, riešia, či po evakuácii tisícok ľudí z južných miest vôbec vycestovať. Nárok na náhradu majú len tí z ohrozených oblastí.

O týždeň vyprší prvým pediatrom výpovedná lehota na pohotovostiach. Na niektorých dali výpoveď všetci lekári

V niektorých detských pohotovostiach podali výpovede všetci lekári. (zdroj: SITA)

Už o týždeň 1. augusta by mala vypršať výpovedná lehota zo služieb na detských pohotovostiach prvým pediatrom. Zatiaľ to síce neznamená bezprostredný zánik Ambulancii pohotovostnej služby, v ktorých lekári podali výpovede, avšak ak by sa ich prevádzkovateľom nedarilo zazmluvniť dostatočný počet detských lekárov, prvé pohotovosti by mohli zaniknúť na jeseň tohto roku.

Na pohotovostiach v niektorých mestách dali výpovede všetci slúžiaci lekári. Hlavným dôvodom výpovedí je, že parlament neschválil návrh ministerstva zdravotníctva, ktoré chcelo od prvého septembra skrátiť ordinačné hodiny na APS z 22. na 20. hodinu. Lekári argumentujú, že v dôsledku nich robia aj šestnásť hodín denne, pričom polovica z nich sú už dôchodcovia.

Ministerstvo sa síce nevzdáva ambície iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze k tejto téme ešte toto leto, ale zatiaľ nenašlo poslanca, ktorý by jeho návrh predložil do parlamentu.

V súčasnosti je na Slovensku 61 pohotovostí, v skutočnosti funguje len 54 z nich. Ich počet by mal podľa plánov ministerstva v priebehu roku a pol klesnúť na 40.

V krátkosti z domova:

Dubovcová nesúhlasí s oslobodením Moznera: Neštandardný výsledok disciplinárky Františka Moznera z Najvyššieho súdu si po dvoch mesiacoch od rozhodnutia vyžiadal podobne neštandardnú reakciu. Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová sa kvôli prípadu obrátila na Ústavný súd.

Neštandardný výsledok disciplinárky Františka Moznera z Najvyššieho súdu si po dvoch mesiacoch od rozhodnutia vyžiadal podobne neštandardnú reakciu. Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová sa kvôli prípadu obrátila na Ústavný súd. Vyhrážky pre inšpektorov: Odhaľujú nelegálny vývoz liekov do zahraničia za milióny eur. Inšpektori Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv sú preto vystavení útokom zo strany priekupníkov liekov. Útoky už vyšetruje NAKA.

Odhaľujú nelegálny vývoz liekov do zahraničia za milióny eur. Inšpektori Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv sú preto vystavení útokom zo strany priekupníkov liekov. Útoky už vyšetruje NAKA. Lindtner sa postaví pred súd: Bývalý sudca David Lindtner blízky Smeru sa čoskoro postaví pred súd. Najvyšší súd totiž zamietol jeho sťažnosť proti tomu, aby v jeho kauze rozhodovala sudkyňa špecializovaného súdu Pamela Záleská.

Bývalý sudca David Lindtner blízky Smeru sa čoskoro postaví pred súd. Najvyšší súd totiž zamietol jeho sťažnosť proti tomu, aby v jeho kauze rozhodovala sudkyňa špecializovaného súdu Pamela Záleská. Rehák z kauzy Judáš spoznal trest: Bývalý riaditeľ úradu zvláštnych policajných činností Jozef Rehák je vinný zo spolupráce so zločineckou skupinou sýkorovcov a prijímania úplatkov. Súd mu vymeral úhrnný trest odňatia slobody na 11 rokov.

Chceme exkurziu do Varšavy, hovoria wagnerovci v Bielorusku. Poľsko presunulo aj armádu

Inštruktor z radov Wagnerovej skupiny počas výcviku bieloruských vojakov. (zdroj: SITA/AP)

Z lesov neďaleko malej poľskej obce Kolpin-Ogrodniki bolo vo štvrtok počuť streľbu aj zvuky helikoptér. „Všetky okná sa vtedy trasú,“ uviedol pre agentúru Reuters poľský farmár Adam Ligor.

Len pár kilometrov od ich domov, neďaleko bieloruského mesta Brest, totiž trénovala ruská žoldnierska skupina Wagner bieloruské špeciálne jednotky.

Žoldnieri, ktorí sa na základe dohody stiahli na bieloruské územie po nevydarenej vzbure proti veleniu ruskej armády, Poliakov znervózňujú. „Bojím sa. Môj syn je v armáde, obávam sa o neho, mám vnukov aj muža s postihnutím. Každý hovorí, že sa niečo určite stane,“ opisuje starostka obce Agata Morozová.

O provokáciách wagnerovcov a možnom útoku na Poľsko v posledných dňoch čoraz častejšie hovorí aj ruská propaganda či politickí predstavitelia. Experti to vnímajú ako strašenie a súčasť hybridnej vojny proti Západu. Poľsko sa však pripravuje aj na krízový scenár.

Putin nie je Brežnev, ale Kim: Rusko si skutočný útok na Západ nemôže dovoliť, tak sa Poľsku vyhráža terorizmom v podaní hentej bandy. ZSSR bol odpornou totalitou, ale nebol odsúdený domáhať sa pozornosti týmto typom vandráctva, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z Ukrajiny:

Útoky dronov na Moskvu: Moskva sa stala terčom útoku viacerých dronov. Jeden z nich zasiahol vysokopodlažné obchodné centrum južne od centra ruskej metropoly, ďalšie trafili dvojicu nebytových budov. Mŕtvych ani zranených nehlásili. Úlomky dronu sa našli tiež v centre mesta neďaleko ministerstva obrany.

Moskva sa stala terčom útoku viacerých dronov. Jeden z nich zasiahol vysokopodlažné obchodné centrum južne od centra ruskej metropoly, ďalšie trafili dvojicu nebytových budov. Mŕtvych ani zranených nehlásili. Úlomky dronu sa našli tiež v centre mesta neďaleko ministerstva obrany. Útoky dronov na Krym: Ukrajinský dronový útok zasiahol muničný sklad v meste Džankoj na Krymskom polostrove, uviedol Ruskom dosadený gubernátor Krymu Sergej Axionov, podľa ktorého bol pri útoku poškodený aj obytný dom a ruská protivzdušná obrana zneškodnila nad Krymom 11 bezpilotných lietadiel.

Ukrajinský dronový útok zasiahol muničný sklad v meste Džankoj na Krymskom polostrove, uviedol Ruskom dosadený gubernátor Krymu Sergej Axionov, podľa ktorého bol pri útoku poškodený aj obytný dom a ruská protivzdušná obrana zneškodnila nad Krymom 11 bezpilotných lietadiel. Oslobodené ukrajinské územie: Ukrajinská armáda za uplynulý týždeň oslobodila viac ako 16 štvorcových kilometrov územia na juhu a východe krajiny, oznámila námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová a upresnila, že armáda oslobodila na juhu krajiny 12,6 štvorcového kilometra územia a ďalšie štyri štvorcové kilometre neďaleko Bachmutu.

Ukrajinská armáda za uplynulý týždeň oslobodila viac ako 16 štvorcových kilometrov územia na juhu a východe krajiny, oznámila námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová a upresnila, že armáda oslobodila na juhu krajiny 12,6 štvorcového kilometra územia a ďalšie štyri štvorcové kilometre neďaleko Bachmutu. Zničený sklad obilia v Odese: Útok ruského bezpilotného lietadla na juhoukrajinský prístav Odesa zničil sklad obilia a zranil štyroch zamestnancov prístavu, informovalo ukrajinské vojenské velenie na juhu Ukrajiny. Na základe predbežných informácií boli pri útokoch zničené tri drony.

Útok ruského bezpilotného lietadla na juhoukrajinský prístav Odesa zničil sklad obilia a zranil štyroch zamestnancov prístavu, informovalo ukrajinské vojenské velenie na juhu Ukrajiny. Na základe predbežných informácií boli pri útokoch zničené tri drony. Girkin je v moskovskej väznici: Bývalý príslušník ruskej Federálnej služby bezpečnosti a popredný vojnový bloger Igor „Strelkov“ Girkin je vo vyšetrovacej väznici Lefortovo v Moskve. Girkina obvinili z verejných výziev na páchanie extrémistickej činnosti, za čo mu hrozí päť rokov väzenia.

Zo zahraničných webov:

Uhrík pri mimovládkach zavádza. Odkiaľ majú v skutočnosti peniaze?

Slogan Republiky z bilbordov „Mimovládkam ani cent“ je čistý populizmus. (zdroj: FB/Milan Uhrík • Republika)

Slovensko zaplavili predvolebné bilbordy. Celkom typicky ide o zmes (polo)prázdnych fráz a (nesplniteľných) sľubov. Jeden z nich však v populizme priam exceluje.

Ide o plagát hnutia Republika, ktoré založili odídenci z ĽSNS Mariana Kotlebu, právoplatne odsúdeného z extrémizmu.

Bilbord zobrazuje šéfa Republiky Milana Uhríka, ktorý sa preslávil tým, že sa v televíznej debate odmietol vyjadriť k holokaustu slovami „ja som vtedy nežil, nepamätám si to“, a sloganom „Mimovládkam ani cent“. Keď s ním médiá Uhríka konfrontovali, upravil ho na „Šorošovým a dúhovým mimovládkam ani cent“.

Ako to však v skutočnosti je? Od koho majú mimovládne organizácie peniaze a čo by znamenalo obmedzenie ich zdrojov? Fungovanie mimovládok rozoberáme v ďalšej časti seriálu Ekonómia ľudskou rečou.

V krátkosti z ekonomiky:

NDS dohodla drahé mýto: Štyridsaťpercentná zľava, ktorou sa Národná diaľničná spoločnosť chválila pri predĺžení zmluvy na prevádzku mýta, je fiktívna. Podľa zistení Nadácie Zastavme korupciu je nová zmluva so SkyTollom drahšia než tá, ktorú kedysi dohodol exminister Ľubomír Vážny.

Štyridsaťpercentná zľava, ktorou sa Národná diaľničná spoločnosť chválila pri predĺžení zmluvy na prevádzku mýta, je fiktívna. Podľa zistení Nadácie Zastavme korupciu je nová zmluva so SkyTollom drahšia než tá, ktorú kedysi dohodol exminister Ľubomír Vážny. Tisícky neexistujúcich poistencov: Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa dostáva podľa SaS ročne minimálne 2,5 milióna eur z poistného neoprávnene za tisícky neexistujúcich poistencov. Tvrdí, že dôvodom je neporiadok v dátach, ktoré spadajú pod kompetenciu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa dostáva podľa SaS ročne minimálne 2,5 milióna eur z poistného neoprávnene za tisícky neexistujúcich poistencov. Tvrdí, že dôvodom je neporiadok v dátach, ktoré spadajú pod kompetenciu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Prudký nárast cien obilia: Ceny pšenice na medzinárodných trhoch prudko vzrástli po tom, ako Rusko dronmi zaútočilo na ukrajinský prístav na rieke Dunaj. Cena septembrových dodávok pšenice na burze v Chicagu sa oproti predchádzajúcej uzatváracej úrovni zvýšila o takmer šesť percent.

Sagan prvý ukázal modernú cyklistiku. Za úspechy platí daň, vraví jeho tréner

Bodovaciu súťaž na Tour de France vyhral Peter Sagan rekordných sedemkrát. (zdroj: TASR/AP)

12 víťazných etáp, 4 dni v žltom drese lídra, 130 dní v zelenom drese, najaktívnejší jazdec celej Tour, ale aj obetavý pomocník, ktorý v horskej etape velí do útoku, aby pomohol kolegovi a šoumen, ktorý baví ľudí. A je jedno, či je prvý alebo posledný.

Sagan je mixom toho najlepšieho, čo mohol pretekár do cyklistiky priniesť. Boli to výnimočné výkony, ale aj zábava pre divákov. Ľuďom ukázal, že cyklistika nemusí byť nuda. Zmenil sa na cirkusanta. Najskôr jazda na zadnom kolese, potom autogram do knihy priamo počas stúpania v horskej etape, podpichovanie iných cyklistov počas rozhovorov a netradičné víťazné gestá.

Bez výsledkov by však ani jeho zábavná stránka možno nemala taký ohlas. Šašo bez úspechov by nezanechal za sebou nejakú silnú stopu. Slovenský cyklista priniesol základ modernej cyklistiky aj po výkonnostnej stránke.

„Ak si predstavíte kariéru ako misku vody, niekto ju vylieva postupne v malých dávkach. Peter možno svoju vylial príliš rýchlo. Mal desať či jedenásť silných sezón. Teraz za to platí,“ uviedol pre Velonews Saganov bývalý tréner Patxi Vila.

Najprv akoby ju objal celý vesmír, potom padla na dno. Pervitín ju na roky zavrel do liečebne

Respondentka Andrea, 44 rokov. Už dvanásť rokov sa jej darí abstinovať od užívania drog. (zdroj: SME/Marko Erd)

Drogy. Vraj každý si dokáže nájsť tú svoju, s ktorou všetko do seba zapadne, s ktorou to „klikne“. U niekoho je ňou kokaín, u iného heroín, u ďalších pervitín a iné. Andrea vyrastala v 90. rokoch a pamätá si vlnu, keď do hlavného mesta prišli tieto látky vo veľkom. Z mnohých jej známych sa stali narkomani a ona v nich videla odstrašujúci príklad. Napriek tomu si drogy časom našli aj ju.

Tie typicky diskotékové ako extáza či LSD ju obišli. Na tanec aj večierky mala vždy dosť energie. No keď mala po dvadsiatke, niečo sa zlomilo. „Na párty ktosi priniesol kokaín. Vyskúšala som ho, ale vôbec ma to nebavilo, vravela som si - toto je ono? Bola som z neho skôr unavená. O pár mesiacov ho niekto priniesol znova, opäť som ho skúsila, ale akurát som po ňom dokázala vypiť viac alkoholu,“ opisuje.

Až do tretice prišla úplne nová skúsenosť. „Znovu sme boli na nejakej párty, ľudia sa snažili zohnať koks, ale chlapec, ktorý ho tam predával, povedal, že už nemá. No mal niečo iné. A tak som sa prvýkrát dostala k pervitínu.“

Andrea s priateľmi netušili, čo daná látka robí, chceli ju len vyskúšať. Pre SME porozprávala o svojej skúsenosti pod podmienkou, že redakcia neuvedie jej pravé meno, hoci ho pozná.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Malý školák s množstvom otázok: Starostlivosť o deti na prvom stupni základných škôl prináša nový súbor radostí i výziev. Od neutíchajúcej zvedavosti, rozvíjajúcej sa osobnosti cez nákazlivý smiech a občasné záchvaty hnevu až po rastúcu nezávislosť. Rodičia môžu tápať, ako sa orientovať v tejto fáze vývoja.

Starostlivosť o deti na prvom stupni základných škôl prináša nový súbor radostí i výziev. Od neutíchajúcej zvedavosti, rozvíjajúcej sa osobnosti cez nákazlivý smiech a občasné záchvaty hnevu až po rastúcu nezávislosť. Rodičia môžu tápať, ako sa orientovať v tejto fáze vývoja. Ukazuje migráciu v inom svetle: Precestovala tisíce kilometrov po celom svete - od Mexika cez Senegal a Indiu až po Rumunsko a napokon Slovensko. Chcela zistiť, ako žijú ženy, ktorých muži, synovia, otcovia či bratia migrovali do iných krajín, aby im zabezpečili lepší život. Napísala o tom knihu Ženy, ktoré zostali.

Precestovala tisíce kilometrov po celom svete - od Mexika cez Senegal a Indiu až po Rumunsko a napokon Slovensko. Chcela zistiť, ako žijú ženy, ktorých muži, synovia, otcovia či bratia migrovali do iných krajín, aby im zabezpečili lepší život. Napísala o tom knihu Ženy, ktoré zostali. Ako ozdraviť vzťahy: Kvalitné kamarátstva sú nenahraditeľné a človek sa k nim nedopracuje úplne jednoducho. V každom vzťahu sa stáva, že sa ľudia medzi sebou nezhodnú alebo sa odcudzia. Ak ste zažili podobnú situáciu a uvažujete o záchrane daného vzťahu, prečítajte si možné spôsoby, ako to dosiahnuť.

