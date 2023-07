Ranný brífing: Voliči chcú istoty, na Ficovho advokáta čaká lavica obžalovaných

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ľudia vnímajú negatívne takmer všetky reformy, na druhej strane aj voliči opozície schvaľujú plošné sociálne opatrenia, ktoré zaťažili rozpočet a priamo nesúviseli s krízami. Vyplýva to z prieskumu NMS Market Research pre denník SME.

Ako sudca sa stretával s Marianom Kočnerom, ako advokát je dnes jedným z troch spoločníkov kancelárie Roberta Kaliňáka zo Smeru. Teraz Davida Lindtnera čaká súd za nepriamu korupciu a zasahovanie do nezávislosti súdu.

Americký Kongres sa už zase zaoberá UFO, presnejšie jednou bizarnou výmenou o údajných biologických vzorkách z čudných objektov. Ako sa teda z témy, o ktorej sa mlčalo, stala téma, ktorú oficiálne riešia americkí politici a úrady a čo sme sa dozvedeli? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Ľudia chcú sociálne balíčky, nie reformy, ukázal prieskum. A týka sa to všetkých strán

Predvolebná kampaň Smeru z roku 2012. Ľudia chcú istoty aj v roku 2023. (zdroj: Archív SME/Tomáš Benedikovič)

Keď začali Smeru počas jeho druhej vlády klesať preferencie, Robert Fico ohlásil postupne prvý, druhý a tretí sociálny balíček. Krátko pred voľbami v roku 2020 vytiahol zase trinásty dôchodok.

„Garantujem vám, že keby sme neurobili posledný týždeň trináste dôchodky, tak Smer má vo voľbách 12 alebo 13 percent,“ priznal po voľbách.

Fico sa počas svojej politickej kariéry riadil zásadou, že na úspech v politike stačí pravidelne prichádzať s novými sociálnymi balíčkami a ľudí nezaťažovať žiadnymi reformami.

Matovičova a neskôr Hegerova vláda sa pokúsila urobiť aj niekoľko reforiem, ku ktorým sa zaviazala v pláne obnovy, no s blížiacim sa koncom začala takisto čoraz viac uprednostňovať stratégiu svojho predchodcu. Výkladnými skriňami tejto stratégie bolo schválenie rodinného balíčka či rodičovského dôchodku.

Prieskum agentúry NMS na objednávku SME ukazuje, že táto stratégia na ľudí funguje. Ľudia mali zhodnotiť niekoľko najvýznamnejších krokov a opatrení minulej vlády. Išlo o rôzne reformy, balíky sociálnej pomoci, ale napríklad aj spôsob, ako sa vláda správala počas pandémie alebo po invázii Ruska na Ukrajinu.

Pred súd mieri právne eso Smeru Lindtner, z ktorého chcel mať Kočner generálneho prokurátora

Robert Fico s advokátom Davidom Lindtnerom na polícii v rámci výsluchu v súvislosti s obvinením Fica v kauze Súmrak. (zdroj: SITA)

Ako sudca sa stretával na parkovisku s Marianom Kočnerom, ako advokát je dnes jedným z troch spoločníkov advokátskej kancelárie Roberta Kaliňáka zo Smeru.

Expredsedu Okresného súdu Bratislava III Davida Lindtnera čaká zrejme ešte na jeseň proces, v ktorom sa vôbec prvý raz posadí na opačnú stranu pojednávacej miestnosti vyhradenú pre obžalovaných.

Za nepriamu korupciu a zasahovanie do nezávislosti súdu hrozí Lindtnerovi niekoľkoročný trest. Len pri zasahovaní do nezávislosti je horná hranica trestu osem rokov.

Sudcu z veľkých káuz Búrka a Víchrica dobiehajú dva prípady z roku 2017 a 2018, v ktorých sa podľa obžaloby snažil ovplyvňovať súdne konania. Usvedčujú ho bývalí kolegovia Vladimír Sklenka a Miriam Repáková.

Lindtner svoju vinu od začiatku odmieta a tvrdí, že ide o politický či inkvizičný proces, ktorého cieľom je kriminalizácia vybraných ľudí. Už Threema z Kočnerovho mobilu však ukázala, že mafián si u sudcu aktívne zisťoval informácie o konkrétnych kauzách alebo sa pýtal na sudkyne, ktoré riešili prípady, o ktoré mal záujem.

V krátkosti z domova:

Odsúdili expolicajta Kučerku: Najvyšší súd odsúdil v neprítomnosti jednu z hlavných postáv vojny v polícii Mariána Kučerku, ktorý je na úteku v Bosne a Hercegovine. Trest mu znížil z pôvodných 11 rokov na 10 rokov a šesť mesiacov. Kučerku uznali vinným za tutlanie dvoch prípadov.

Najvyšší súd odsúdil v neprítomnosti jednu z hlavných postáv vojny v polícii Mariána Kučerku, ktorý je na úteku v Bosne a Hercegovine. Trest mu znížil z pôvodných 11 rokov na 10 rokov a šesť mesiacov. Kučerku uznali vinným za tutlanie dvoch prípadov. Nedostatok liekov: Už niekoľko mesiacov hlásia lekárne aj pacienti nedostatok liekov. Zároveň na Slovensku ročne spálime desiatky ton liekov, ktoré ľudia nespotrebovali. Milióny eur je zase hodnota liekov, ktoré zo Slovenska ročne nelegálne vyvezú priekupníci do zahraničia.

Už niekoľko mesiacov hlásia lekárne aj pacienti nedostatok liekov. Zároveň na Slovensku ročne spálime desiatky ton liekov, ktoré ľudia nespotrebovali. Milióny eur je zase hodnota liekov, ktoré zo Slovenska ročne nelegálne vyvezú priekupníci do zahraničia. V polícii je veľký tlak na ochranu žien: Brutálna vražda ženy z Dubnice a tiež dobodaná žena z Nitry vzbudili u verejnosti obavy o to, ako polícia pristupuje k vraždám žien. Prvý policajný viceprezident Branko Kišš pre SME hovorí, že niektorým prípadom sa zabrániť nedá.

Putin sa pred vzburou schoval. Nevydával rozkazy a bol paralyzovaný, tvrdia tajné služby

Obľúbená plážová atrakcia v Odese. (zdroj: SITA/AP)

Keď Jevgenij Prigožin, šéf žoldnierskej skupiny Wagner, začal svoj pokus o vzburu, Vladimir Putin bol podľa ukrajinských a ďalších bezpečnostných predstaviteľov v Európe paralyzovaný a neschopný rázne konať. Počas väčšej časti dňa podľa nich nevydal žiadne rozkazy.

Ruský prezident dostal od svojich bezpečnostných služieb varovanie o Prigožinovej pripravovanej vzbure najmenej dva alebo tri dni vopred. Vyplýva to zo správ spravodajských služieb, s ktorými sa oboznámil denník Washington Post.

„Putin mal čas prijať rozhodnutie o potlačení povstania a zatknutí organizátorov,“ povedal jeden z európskych bezpečnostných predstaviteľov, ktorý podobne ako ostatní hovoril pod podmienkou anonymity, aby mohol prezradiť citlivé spravodajské informácie. „Po tom, čo sa to začalo diať, nastala paralýza na všetkých úrovniach ... nastalo absolútne zdesenie a zmätok. Dlho nevedeli, ako reagovať.“

Tento opis situácie, potvrdený predstaviteľmi západných vlád, poskytuje najpodrobnejší pohľad na atmosféru v Kremli počas prvých hodín najťažšej výzvy, akej dovtedy čelilo Putin za dvadsaťtri rokov svojho prezidentovania.

V krátkosti z Ukrajiny:

Začína sa hlavný úder: Na Ukrajine sa začal hlavný úder protiofenzívy, pri ktorom sa Ukrajinci pokúsia prelomiť pomyselný pozemný most spájajúci polostrov Krym s ďalšími okupovanými územiami na juhu. Ukrajinci sa podľa informácií denníka The New York Times pokúsia postúpiť cez mínové polia a ďalšie obranné prvky k mestu Tokmak, v prípade úspechu budú pokračovať na Melitopoľ.

Na Ukrajine sa začal hlavný úder protiofenzívy, pri ktorom sa Ukrajinci pokúsia prelomiť pomyselný pozemný most spájajúci polostrov Krym s ďalšími okupovanými územiami na juhu. Ukrajinci sa podľa informácií denníka The New York Times pokúsia postúpiť cez mínové polia a ďalšie obranné prvky k mestu Tokmak, v prípade úspechu budú pokračovať na Melitopoľ. Oslobodenie dediny Staromajorske: Ukrajinskí vojaci a prezident Zelenskyj ohlásili oslobodenie dediny Staromajorske, ktorá leží na jednom z hlavných smerov ukrajinskej protiofenzívy na juhu krajiny. Saromajorske leží na rozhraní Doneckej a Záporožskej oblasti, kde v júni začala ukrajinská protiofenzíva.

Ukrajinskí vojaci a prezident Zelenskyj ohlásili oslobodenie dediny Staromajorske, ktorá leží na jednom z hlavných smerov ukrajinskej protiofenzívy na juhu krajiny. Saromajorske leží na rozhraní Doneckej a Záporožskej oblasti, kde v júni začala ukrajinská protiofenzíva. Ukrajinci pri Bachmute napredujú: Ozbrojené sily Ukrajiny postupne napredujú južne od mesta Bachmut v Doneckej oblasti a zároveň odrážajú ruské útoky severne od Bachmutu. Uviedla to námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Boje prebiehajú pri obciach Kliščijivka, Kurdiumivka a Andrijivka a podľa Maľarovej sú dosť prudké.

Ozbrojené sily Ukrajiny postupne napredujú južne od mesta Bachmut v Doneckej oblasti a zároveň odrážajú ruské útoky severne od Bachmutu. Uviedla to námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Boje prebiehajú pri obciach Kliščijivka, Kurdiumivka a Andrijivka a podľa Maľarovej sú dosť prudké. Útoky na Krymský most neprestanú: Prezident Zelenskyj vyzval ruských okupantov na Kryme, aby zvážili návrat do Ruska, kým Krymský most ešte funguje. Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov v tejto súvislosti vyhlásil, že ukrajinské sily budú pokračovať v úderoch na Krym a Krymský most, keďže je nevyhnutné narušiť ruskú logistiku.

Prezident Zelenskyj vyzval ruských okupantov na Kryme, aby zvážili návrat do Ruska, kým Krymský most ešte funguje. Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov v tejto súvislosti vyhlásil, že ukrajinské sily budú pokračovať v úderoch na Krym a Krymský most, keďže je nevyhnutné narušiť ruskú logistiku. Ruské útoky na Odesu: Rusi opäť zaútočili na prístav v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny. V zasiahnutej administratívnej budove prístavu zomrel civilný pracovník, uviedla ukrajinská armáda. Ruské útoky v uplynulých deviatich dňoch poničili 26 infraštruktúrnych zariadení v ukrajinských prístavoch a päť civilných plavidiel.

Zo zahraničných webov:

Na Železnej studničke pripravujú dražbu. Predávať sa bude kultová stavba

Mlyn Klepáč. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Keď 29. júna 2010 prichádzal Viliam Sedlár do mlynu Klepáč na bratislavskej Železnej studničke, zostal zaskočený. Zistil, že zámky na jeho nehnuteľnosti sú vymenené, takže dnu sa nedostal. Udialo sa to len pár mesiacov po tom, čo dokončili rekonštrukciu kultovej stavby, ktorá opätovne začala slúžiť verejnosti.

Začali sa roky súdnych sporov. Na jednej strane stál vtedy 81-ročný dôchodca Viliam Sedlár, na strane druhej skupina kontroverzného podnikateľa Michaela Dragašiča.

Sedlárovci spolu s Dragašičom vytvorili občianske združenie s názvom Klepáč - združenie pre ôsmy mlyn na Vydrici. S cieľom vrátiť mlynu jeho pôvodnú podobu a otvoriť ho pre voľnočasové aktivity detí a mládeže. Sponzorom prestavby bola Dragašičova skupina.



Obnovený Klepáč otvorili v roku 2009. Bezproblémové obdobie však trvalo len rok. Začiatkom letných prázdnin došlo k incidentu, ktorý sme opísali v úvode. Spory môžu po rokoch pomyselne vyvrcholiť v polovici augusta, keď prebehne dražba komplexu vo vychytenej lokalite. Hlavný adept je zrejme jasný.

V krátkosti z ekonomiky:

Výroba elektromobilov v Bratislave: Bratislavský Volkswagen bude vyrábať nový plne elektrický Porsche Cayenne, ktorý má prísť na trh v polovici dekády. Šéf fabriky Oliver Grünberg hovorí, že už začali s prípravnými prácami. Do rozvoja závodu investujú 1,5 miliardy eur.

Bratislavský Volkswagen bude vyrábať nový plne elektrický Porsche Cayenne, ktorý má prísť na trh v polovici dekády. Šéf fabriky Oliver Grünberg hovorí, že už začali s prípravnými prácami. Do rozvoja závodu investujú 1,5 miliardy eur. Najväčší dlžníci štátu: Slovenské spoločnosti, príspevkové organizácie, ale aj obce a mestá dlhovali štátu v máji 2023 vo forme daní, odvodov na sociálnom a zdravotnom poistení alebo pohľadávok viac ako 3,9 miliardy eur. Najväčšiu časť z tejto sumy tvoria dlhy voči Finančnej správe. V našej analýze sa venujeme štruktúre dlhov a najväčším dlžníkom štátu.

Slovenské spoločnosti, príspevkové organizácie, ale aj obce a mestá dlhovali štátu v máji 2023 vo forme daní, odvodov na sociálnom a zdravotnom poistení alebo pohľadávok viac ako 3,9 miliardy eur. Najväčšiu časť z tejto sumy tvoria dlhy voči Finančnej správe. V našej analýze sa venujeme štruktúre dlhov a najväčším dlžníkom štátu. Prehodnotenie percent invalidity: Od augusta začne Sociálna poisťovňa prehodnocovať percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, teda percento invalidity niektorých poberateľov invalidných dôchodkov. Zmeny by sa mali dotknúť 21-tisíc poberateľov invalidných dôchodkov.

Sagana čaká posledný šampionát. Bude to lúčenie, ale aj premiéra

Petra Sagana čaká zrejme posledný šampionát v kariére. (zdroj: SITA/AP)

Po Tour de France mal na tvári úsmev a bol uvoľnený. Akoby z neho v cieli poslednej etapy spadla veľká ťarcha.

„Konečne. Užil som si to v cestnej cyklistike aj na Tour. Sú to najväčšie preteky, ale už mám toho dosť," hovoril na Champs Elysées pre Eurosport. Dokonca si zapálil cigaru a poťahoval z nej. Užíval si, že absolvoval trojtýždňové preteky a má to za sebou.

Lenže jeho súťažný program sa nekončí. Už budúci týždeň nastúpi na majstrovstvách sveta. Zrejme to bude jeho posledný šampionát v kariére. V jednom ohľade však bude aj premiérový. Ešte nikdy totiž Peter Sagan neštartoval na MS v kategórii elite v horskej cyklistike. V priebehu pár dní ho čakajú dve disciplíny.

V Glasgowe sa uskutočnia spojené majstrovstvá sveta v cyklistike (3. - 13. augusta) a pretekári budú súťažiť vo všetkých odvetviach. Nielen v cestnej cyklistike, ale aj v dráhovej, horskej, sálovej, bmx, paracyklistike a v ďalších. Celkovo tak za desať dní spoznáme nových majstrov sveta vo viac ako 160 disciplínach.

Rebríček najpredávanejších modelov ovládla Škoda. Ktoré auto si Slováci najviac kupujú?

Ilustračné foto. (zdroj: Škoda)

Dominancia Škody je späť. V rebríčku desiatich najpredávanejších áut na Slovensku zabrala česká značka až polovicu miest a medziročne si v predajoch polepšila o 37 percent.

Vlaňajší pokles Škody bol zapríčinený vrcholením dodávateľskej krízy, keď množstvo áut muselo čakať na dokončenie. Dodacie lehoty sa skrátili, ale vlna čakateľov sa preniesla do registrácií nových áut v tomto roku.

Celkovo sa registrácie osobných áut na Slovensku medziročne zvýšili o 13,8 percenta. Pri nových úžitkových a nákladných vozidlách došlo k poklesu o 5,4 percenta. Údaje vyplývajú zo štatistík Zväzu automobilového priemyslu za prvých šesť mesiacov tohto roka.

Skokanom roka v predajoch na našom trhu je automobilka Toyota, ktorá sa za rok dostala zo štvrtého na druhé miesto, čím predbehla kórejské duo značiek Hyundai a Kia. Ktoré autá si teda Slováci najčastejšie kupujú?

Auto novinky v skratke:

Aj výbehové modely majú čo ponúknuť: Ak ide o kúpu nového auta, siahnuť po výbehovom modeli má svoje výhody. Tou najväčšou je, že sa dá zohnať za nižšiu cenu. Pripravili sme prehľad desiatich áut na slovenskom trhu s dobrým pomerom ceny a výbavy, ktoré sa oplatí mať na muške.

Ak ide o kúpu nového auta, siahnuť po výbehovom modeli má svoje výhody. Tou najväčšou je, že sa dá zohnať za nižšiu cenu. Pripravili sme prehľad desiatich áut na slovenskom trhu s dobrým pomerom ceny a výbavy, ktoré sa oplatí mať na muške. Tri chystané novinky odhaľujú interiér: Volkswagen, Peugeot a Mini sa rozhodli, že sa najprv pochvália prístrojovou doskou, až potom celkovým dizajnom auta. Pre všetky tri chystané novinky platí, že prinášajú nielen nové prvky výbavy, ale oproti predošlým modelom aj výrazné zmeny v ergonómii.

Volkswagen, Peugeot a Mini sa rozhodli, že sa najprv pochvália prístrojovou doskou, až potom celkovým dizajnom auta. Pre všetky tri chystané novinky platí, že prinášajú nielen nové prvky výbavy, ale oproti predošlým modelom aj výrazné zmeny v ergonómii. Päť zaujímavostí o novej Škode Superb: O štvrtej generácii Superbu už vieme takmer všetko, a to bez toho, aby bolo jasné, ako auto vlastne vyzerá. Prinášame vám päť najzaujímavejších noviniek v oblasti technológie, bezpečnosti aj komfortu, ktoré nový Superb prinesie.

