Ranný brífing: Politický planktón chce aspoň ten príspevok, rozlúčka „s noblesou“ spľasla

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Malé strany zatiaľ odmietajú odstúpiť z volieb. Spájanie sa síce nekoná, no ich postoj má zatiaľ podľa expertov zmysel. Kampaň sa len rozbieha a aj strany, ktoré nedosiahnu na parlament, môžu získať štátne peniaze.

Sľubovali si noblesný rozchod, nakoniec sa tak aj rozišli. Eduard Heger a Igor Matovič si však začínajú adresovať čoraz tvrdšie výroky. Súperia o podobných voličov a ani jeden z nich nemá momentálne parlament istý.

Bývalý americký prezident Donald Trump čelí ďalšej obžalobe. Tá ho priamo viní zo snahy podkopať základy demokracie – teda z pokusu neodovzdať moc po riadnych demokratických voľbách. Čo presne mal Trump spraviť a ako súdne spory ovplyvnia nadchádzajúcu volebnú kampaň? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený biznisový časopis INDEX. Dozviete sa v ňom, ako si kúpiť a prenajímať apartmán v Chorvátsku, prečítate si príbeh pivovaru Čierny kameň či o neúspechu východniarskeho podnikateľského dua Krajňák-Kamarás. SME na celý víkend spolu s časopisom INDEX stojí len 1,95 eur.

Malé strany ešte majú čas taktizovať. Voľby a s nimi štátny príspevok ale nezvyknú obetovať

Mikuláš Dzurinda a Eduard Heger. (zdroj: SME/Marko Erd)

Chceli do volieb spájať strany, aby zabránili prepadu hlasov stredopravých voličov. Dva mesiace pred voľbami však strany stredopravého spektra pod hranicou zvoliteľnosti verejne vyhlasujú, že vzdať sa kandidatúry vo voľbách ani nezvažujú.

„Ako starý matador vám musím povedať, že najhoršia smrť v politike je tá z vyplašenia,“ hovorí predseda Maďarského fóra Zsolt Simon, ktorému agentúra AKO v júlovom prieskume namerala necelé percento podpory.

„Nepočítame s takým scenárom,“ hovorí jednotka kandidátky Demokratov Andrea Letanovská. Demokratom júlové prieskumy priradili preferencie od 2,2 percenta v agentúre AKO do 3,8 percenta vo Focuse.

„Nečudujem sa, že to žiadna strana nekomunikuje. Z môjho pohľadu by to urobili predčasne, stále sme akoby na začiatku kampane,“ vraví riaditeľ AKO a sociológ Václav Hřích. Očakáva, že kampaň sa z letného režimu rozbehne od polovice augusta.

Skúsenosti z minulosti však ukazujú, že ani strany s mizivou šancou dostať sa do parlamentu z volieb nezvyknú odstupovať. Nerady sa oberajú o nádej získať príspevok, ak by vo voľbách dosiahli tri percentá.

Nech sú prekliati: Veriť v prelom môžu Demokrati, Modrí a spol. povedzme tak do 1. septembra. Ak však aj po ňom zostanú „na svojom“, čoho dôsledkom na konci dňa bude, že moc uzurpujú nedemokratické sily, skončia na nesprávnej strane dejín, píše Peter Schutz.

Mimo kamier Heger s Matovičom nekomunikujú. V boji o voliča to Demokrati skúšajú konfrontačne

Eduard Heger a Igor Matovič. Z partnerov sa stali rivali. (zdroj: SITA)

V čase, keď Eduard Heger ešte ani verejne neohlásil odchod z OĽaNO, už Igor Matovič vyhlasoval, že ak sa raz rozídu, urobia tak, aby boli „popri sebe silnejší“. Líder OĽaNO ešte na jar tvrdil, že prvotná myšlienka o odchode jeho dovtedajšieho partnera počas siedmich predchádzajúcich rokov sa zrodila v jeho hlave.

Po piatich mesiacoch to v aktuálnych prieskumoch vyzerá tak, že obe strany sú pod hranicou zvoliteľnosti. OĽaNO si pritom samo skomplikovalo situáciu tým, že sa po prvý raz rozhodlo ísť do volieb spolu s Kresťanskou úniou a stranou Za ľudí ako oficiálne priznaná volebná koalícia. Na vstup do parlamentu tak potrebujú najmenej sedem percent hlasov.

Z rozchodu s „noblesou a prianím všetkého dobrého“, ktorý vraj Matovič pôvodne očakával, sa uprostred kampane a pod vplyvom preferencií pod hranicou zvoliteľnosti čoraz častejšie stáva vyhraňovanie sa voči sebe a pritvrdzovanie vo výrokoch.

Najmä Demokrati sa môžu vymedzovaním voči Matovičovi pokúšať dostať na svoju stranu časť ich voličov. Až pre polovicu z nich sú totiž Demokrati prijateľnou voľbou.

V krátkosti z domova:

Kováčikove zúfalé činy: Pred súdom chcú premietať seriál o mafii či čítať z časopisu. Psychologický posudok vznikol bez kontaktu s Bernardom Slobodníkom, o ktorom je. Pokračuje proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom, ktorý hovorí o zúfalých činoch.

Pred súdom chcú premietať seriál o mafii či čítať z časopisu. Psychologický posudok vznikol bez kontaktu s Bernardom Slobodníkom, o ktorom je. Pokračuje proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom, ktorý hovorí o zúfalých činoch. Chyby v kauze čurillovcov: Vyšetrovateľ policajnej inšpekcie zrušil termín záverečného preštudovania spisu v kauze čurillovcov pôvodne určeného na 14. augusta „z dôvodov potreby vykonania ďalších procesných úkonov“. Advokát Peter Kubina opisuje, aké chyby v prípade nastali.

Vyšetrovateľ policajnej inšpekcie zrušil termín záverečného preštudovania spisu v kauze čurillovcov pôvodne určeného na 14. augusta „z dôvodov potreby vykonania ďalších procesných úkonov“. Advokát Peter Kubina opisuje, aké chyby v prípade nastali. Zrušenie „Duchovného programu“: Generálna prokuratúra zasiahla proti vynucovaniu náboženského vyznania a viery u detí v Centre pre deti a rodiny Trnava. Prokurátorka tam s okamžitou platnosťou zrušila „Duchovný program“. Plnenie povinností vyplývajúcich z programu sa od detí vynucovalo aj pod hrozbou trestov a bez ohľadu na ich vôľu.

Rusi podpaľujú odvodové centrá, nie však pre odpor voči vojne

Ruské úrady začali prípady podpaľačstva vyšetrovať ako teroristické činy. (zdroj: SITA/AP)

Žena v šatke v ruke drží niečo zabalené. Obzerá sa okolo seba, urobí krok späť, akoby si svoj čin chcela rozmyslieť. Následne však podíde k budove, pred dvere niečo položí a pri vchode do kancelárie vojenskej správy v Petrohrade vzápätí vzbĺknu plamene.

Len krátko predtým zas muž v rovnakom meste hodil po odvodovej kancelárii dve zápalné fľaše a následne sa pokúsil preraziť bránu budovy svojou Ladou.

Za posledných šesť dní zaznamenali v Rusku takmer 30 pokusov o podpálenie vojenských registračných a odvodových úradov, píše ruský nezávislý portál Meduza. Dejú sa po celej krajine, od Moskvy po ruský Ďaleký východ, k jednému prišlo aj na okupovanom Kryme.

Od ruskej invázie na Ukrajinu a následného vyhlásenia mobilizácie prišlo k viacerým útokom na vojenské úrady, ktorými chceli Rusi dať najavo nespokojnosť s vojnou. V najnovších prípadoch to tak však nevyzerá. Páchatelia totiž naleteli podvodníkom.

Ani muž, ktorého zadržali po útoku v Petrohrade, nemal protivojnové zmýšľanie. Policajtom počas výsluchu povedal, že pre čin sa rozhodol po krátkej internetovej komunikácii s mužom, ktorý sa mu predstavil ako člen ruskej FSB. Ten mu povedal, že z odvodovej kancelárie vynášajú informácie na Ukrajinu, muž sa preto rozhodol zakročiť.

V krátkosti z Ukrajiny:

Prečo sa na Ukrajine nebudú konať voľby: Čas tlačí a ak by aj ukrajinská vláda chcela zorganizovať parlamentné voľby, v pôvodnom októbrovom termíne to už nepôjde. Ani jarné prezidentské voľby sa organizovať nemôžu. V čase stanného práva to zakazuje ústava. V niektorých krajinách však v minulosti volili aj vo vojnových časoch.

Čas tlačí a ak by aj ukrajinská vláda chcela zorganizovať parlamentné voľby, v pôvodnom októbrovom termíne to už nepôjde. Ani jarné prezidentské voľby sa organizovať nemôžu. V čase stanného práva to zakazuje ústava. V niektorých krajinách však v minulosti volili aj vo vojnových časoch. Obilie rozhádalo spojencov: Ruské bombardovanie obilných skladov pri Odese vytvára napätie medzi Ukrajinou a Poľskom. Diskusia o exporte obilia vyvolala diplomatickú roztržku o tom, či je Ukrajina dostatočne vďačná. Súvisí však nielen s Ruskom, ale aj s blížiacimi sa poľskými parlamentnými voľbami.

Ruské bombardovanie obilných skladov pri Odese vytvára napätie medzi Ukrajinou a Poľskom. Diskusia o exporte obilia vyvolala diplomatickú roztržku o tom, či je Ukrajina dostatočne vďačná. Súvisí však nielen s Ruskom, ale aj s blížiacimi sa poľskými parlamentnými voľbami. Zmena ukrajinskej taktiky: Ukrajinské velenie zmenilo taktiku a sústredí sa na vyčerpanie Rusov delostreleckými a raketovými údermi, namiesto toho, aby jednotky vnikali pod paľbou do mínových polí, tvrdia americké zdroje a nezávislí analytici. Na juhu Ukrajiny sa budujú sily a druhá vlna úderných jednotiek pripravená s pomocou spojencov začína drobnými údermi sondovať ruskú obranu.

Ukrajinské velenie zmenilo taktiku a sústredí sa na vyčerpanie Rusov delostreleckými a raketovými údermi, namiesto toho, aby jednotky vnikali pod paľbou do mínových polí, tvrdia americké zdroje a nezávislí analytici. Na juhu Ukrajiny sa budujú sily a druhá vlna úderných jednotiek pripravená s pomocou spojencov začína drobnými údermi sondovať ruskú obranu. Rusom pomáha vegetácia: Vysoká tráva, kríky a burina sú jedným z dôvodov pomalšieho postupu ukrajinských vojakov, všíma si britský rezort obrany v správe o vývoji vojny. Prevažne orná pôda je neobrábaná už zhruba 18 mesiacov. Vlhko a teplo podporuje rast buriny a kríkov. Súčasný terén pomáha ruským obranným pozíciám a Ukrajincom sťažuje čistenie mínových polí.

Vysoká tráva, kríky a burina sú jedným z dôvodov pomalšieho postupu ukrajinských vojakov, všíma si britský rezort obrany v správe o vývoji vojny. Prevažne orná pôda je neobrábaná už zhruba 18 mesiacov. Vlhko a teplo podporuje rast buriny a kríkov. Súčasný terén pomáha ruským obranným pozíciám a Ukrajincom sťažuje čistenie mínových polí. Poškodenie katedrály v Chersone: Pri ostreľovaní Chersonu boli zranení štyria ľudia, uviedla ukrajinská generálna prokuratúra. Poškodená bola aj pravoslávna Katedrála sv. Kataríny, v ktorej sa donedávna nachádzali pozostatky známeho veliteľa z 18. storočia Grigorija Potemkina, obľúbenca ruskej cárovnej Kataríny Veľkej.

Pri ostreľovaní Chersonu boli zranení štyria ľudia, uviedla ukrajinská generálna prokuratúra. Poškodená bola aj pravoslávna Katedrála sv. Kataríny, v ktorej sa donedávna nachádzali pozostatky známeho veliteľa z 18. storočia Grigorija Potemkina, obľúbenca ruskej cárovnej Kataríny Veľkej. Vraždil zrejme bývalý wagnerovec: Bývalý ruský žoldnier z Wagnerovej skupiny je podozrivý z vraždy šiestich ľudí, piatich mužov a jednej ženy, ktorých telá sa našli pred niekoľkými dňami v spálených domoch v dedine Derevjannoje v Karélii na severozápade Ruska. Zločin vyvolal celoštátny rozruch.

Zo zahraničných webov:

Žije v Prahe a bohatne na bombardovaní Ukrajiny. Teraz sa rýchlo zbavuje firiem v Česku

Ruský minister obrany Sergej Šojgu a generálny riaditeľ korporácie na výrobu taktických rakiet Boris Obnosov. (zdroj: SITA/AP)

Zaznejú sirény a začnú padať rakety. Od invázie ruských vojsk vo februári minulého roka je to na Ukrajine každodenná realita. Ruskú armádu vyzbrojuje raketami okrem iných aj moskovský holding KTRV, ktorý vlastní Boris Obnosov.

Zisky z výroby zbraní plynú aj do Prahy, k podnikateľovej dcére Oľge a jej manželovi Rostislavovi Zorikovovi. České orgány dlho mlčali. Až pred dvoma týždňami zareagoval na situáciu minister vnútra Vít Rakušan tak, že preskúma možnosť zaradenia Zorikova na sankčný zoznam.

Výpisy z obchodného registra potvrdzujú, že Zorikov do konca júna tohto roka vlastnil obchodnú spoločnosť Riomax a tretinový podiel v stavebnej firme Alterra, ktorá sa zaoberá aj prenájmom nehnuteľností.

Svoj podiel v tejto spoločnosti previedol na svojho otca Andreja Zorikova. Ten teraz vlastní 60 percent a zvyšok patrí Andrejovi Semičevovi, ktorý pracuje pre ruskú Gazprombank. Zorikov teraz podniká právne kroky, ktoré sťažujú finančnému analytickému úradu zabavenie jeho majetku.

Prevod firmy na niekoho iného však ruskému podnikateľovi nemusí stačiť, na vynútenie sankcií stačí vypátrať skutočného vlastníka.

V krátkosti z ekonomiky:

Slováci ignorujú tepelné čerpadlá: Slováci v porovnaní so zvyškom Európy prejavujú o alternatívny zdroj tepla len minimálny záujem. Podľa analytikov pritom dôvodom nie sú len pozastavené dotačné schémy. Navyše, stále chýbajú aj odborníci, ktorí by zariadenia vedeli inštalovať.

Slováci v porovnaní so zvyškom Európy prejavujú o alternatívny zdroj tepla len minimálny záujem. Podľa analytikov pritom dôvodom nie sú len pozastavené dotačné schémy. Navyše, stále chýbajú aj odborníci, ktorí by zariadenia vedeli inštalovať. Chorvátski hotelieri sa sťažujú: Chorvátsko je už tradične jednou z najobľúbenejších destinácií Slovákov pre pobyt pri mori. Tento rok tomu napomáha aj dostupnosť krajiny po vstupe do Schengenu a prijatí eura. Chorváti sa však začali sťažovať, že záujem turistov po silnom štarte začína klesať.

Chorvátsko je už tradične jednou z najobľúbenejších destinácií Slovákov pre pobyt pri mori. Tento rok tomu napomáha aj dostupnosť krajiny po vstupe do Schengenu a prijatí eura. Chorváti sa však začali sťažovať, že záujem turistov po silnom štarte začína klesať. Razia na riaditeľstve železníc: Policajti z Národnej kriminálnej agentúry vykonali raziu na Generálnom riaditeľstve Železníc Slovenskej republiky. Podľa hovorkyne NAKA zaisťovali dôkazy súvisiace s podozreniami z ekonomickej trestnej činnosti.

Pogačar hľadá talenty. V jeho tíme nechcú cudzincov, výnimku dostal len Slovák

Jakub Husár (vpravo) na 3. mieste na majstrovstvách SR juniorov. (zdroj: Archív J. Husára)

Cyklistika sa výrazne omladzuje a do pelotónu prichádzajú stále mladší pretekári. Veľké tímy začínajú klásť čoraz väčší dôraz na skauting. Sledujú juniorské súťaže oveľa podrobnejšie ako v minulosti a sami investujú do mládeže, aby si tých najlepších podchytili čo najskôr.

Jedna z najväčších hviezd súčasnej cyklistiky Tadej Pogačar podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt v devätnástich rokoch a hneď v prvej sezóne vo WorldTour prekvapil.

Nedávno sa rozhodol v spolupráci s tímom UAE Emirates pomôcť slovinským talentom a založil Pogi Team. V klube jazdí viac ako 150 detí vo veku od 10 do 18 rokov. Majú výborné zázemie vďaka sponzorom a materiálovému vybaveniu podobnému ako má elitný tím.

V klube platí jedno pravidlo: Uprednostňujú slovinské deti. Ak sa do tímu dostane zahraničný pretekár, je to skôr výnimka. V minulosti tu krátko pôsobil Švajčiar Jan Christen, ktorého považujú za ďalší svetový talent a v najbližších dňoch si už oblečie dres UAE Emirates. Inak sú však v tíme samí Slovinci. Tento rok sa ale medzi juniormi objavil aj jeden Slovák - 17-ročný Jakub Husár.

Prečo ľudia menej vstupujú do manželstva a prečo to nemusí byť taká hrozná správa

Manželstvá kedysi vznikali aj pod tlakom, rozhodnutia boli menej slobodné. (zdroj: Adobe Stock)

Takmer vždy, keď sa začne rozprávať o častejších rozvodoch a znižovaní počtu sobášov, rozbujnejú sa aj reakcie o negatívnosti tohto javu. Vzťahy vraj upadajú, ľudia sú individualisti, mladých vážne partnerstvá a manželstvá nezaujímajú, všetci by žili len tak nadivoko a každý druhý pár sa rozvádza. A takto to má byť správne?

O tom, že ľudia oveľa menej vstupujú do manželstiev než kedysi, svedčia aj dáta z posledného sčítania obyvateľov spred dvoch rokov. Štatistický úrad nedávno zverejnil informácie, že v nich žije ani nie polovica populácie Slovenska.

Rokmi sa zároveň zvyšujú počty rozvodov. Podľa sčítania je na Slovensku skoro desať percent rozvedených osôb, teda takmer 450-tisíc ľudí. Pred dvadsiatimi rokmi bolo takýchto ľudí len tri a pol percenta.

Situácia má pritom rôzne perspektívy. História ukazuje, že rozvody boli v rôznych častiach sveta a v rôznych obdobiach bežné, romantické vzťahy založené len na láske sú pomerne modernou záležitosťou a najmä, že podoby vzťahov sa dynamicky menia v čase aj v priestore.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Za násilie zodpovedá páchateľ: Barbora Jakobsen je klinická psychologička, ktorá sa špecializuje na násilie v blízkych vzťahoch a vedie centrum organizácie Alternative To Violence v Tromsø. Hovorí, že hoci neakceptujú násilie, ktorého sa dopúšťajú ich klienti, dôležité je vnímať ich ako komplexné osoby.

Barbora Jakobsen je klinická psychologička, ktorá sa špecializuje na násilie v blízkych vzťahoch a vedie centrum organizácie Alternative To Violence v Tromsø. Hovorí, že hoci neakceptujú násilie, ktorého sa dopúšťajú ich klienti, dôležité je vnímať ich ako komplexné osoby. Spoločné stolovanie je dôležité: Keď pribudnú do rodiny malé deti, môže sa pokojné stolovanie zmeniť. Rodičia sú ochotní spraviť všetko pre to, aby sa ich dieťa najedlo a rodinné stolovanie ustupuje na vedľajšiu koľaj. Spoločné stolovanie je však oveľa viac ako len akt jedenia. Je to príležitosť pre rodinu vybudovať si silné puto a zdieľať zážitky, radosti a starosti.

Keď pribudnú do rodiny malé deti, môže sa pokojné stolovanie zmeniť. Rodičia sú ochotní spraviť všetko pre to, aby sa ich dieťa najedlo a rodinné stolovanie ustupuje na vedľajšiu koľaj. Spoločné stolovanie je však oveľa viac ako len akt jedenia. Je to príležitosť pre rodinu vybudovať si silné puto a zdieľať zážitky, radosti a starosti. Krokodíl jej skoro odhryzol ruku: Cestovateľka Veronika Kapcová Balážiová už od škôlky vedela, že precestuje svet. A tak si jedného dňa začala plniť svoj sen a sama sa do toho sveta vydala. Bez strachu, so šteklením v bruchu a otvorená novým zážitkom. A tých má po 80 krajinách, ktoré precestovala, naozaj veľa.

Podcasty SME

Index: Slováci sa sťažujú na drahé Chorvátsko. Chybu ale robia aj oni

Karikatúra

V Čiernom mori. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Špenátové palacinky. (zdroj: Naničmama.sk | dasa_)

Naplňte ich, zapečte alebo vypražte. Vyberte si z desiatich receptov na slané palacinky.

Voľný čas

