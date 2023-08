Ranný brífing: NAKA ide po tajných, Fico straší prevratom a Danko láka nerozhodnutých

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

NAKA zadržala dvoch členov tímu z policajnej inšpekcie, ktorá preverovala vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu. Zasahovala aj u šéfa SIS Michala Aláča a jeho predchodcu Vladimíra Pčolinského. Obvinili ich zo sabotovania vyšetrovania korupcie. Šéf Smeru Robert Fico reagoval tvrdením o štátnom prevrate a práve ľudí vyjsť do ulíc proti zložkám štátnej moci.

Vyše milióna slovenských voličov stále nie je pevne rozhodnutých. Strany o nich zápasia, úspešná je najmä SNS, ktorá sa stala druhou voľbou pre rastúci počet voličov iných strán.

Niektoré informácie hovoria, že ukrajinská protiofenzíva dosiahla momentum a nasadzuje najelitnejšie a západnými zbraňami vyzbrojené brigády. Iné zas, že to je skôr symbolom jej vyčerpania. Čo sa na Ukrajine deje a čo sú to za fámy hovoriace o vstupe Ukrajiny do NATO výmenou za vzdanie sa niektorých území? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Polícia hovorí o rozuzlení vojny v polícii, Fico opäť burcuje rečami o prevrate

Robert Fico v súvislosti s obvinením špičiek bezpečnostných zložiek ohlasuje čas na občiansku neposlušnosť. (zdroj: TASR)

Keď naposledy šéf Smeru Robert Fico hovoril o pokuse o štátny prevrat, bolo len krátko po vražde novinára Jána Kuciaka. Bol to vtedy jeden z jeho posledných pokusov, ako zvrátiť tlak verejnej mienky a zostať na čele vlády. Napokon musel podať demisiu.

Po rozsiahlom zásahu Národnej kriminálnej agentúry sa Fico po piatich rokoch vracia k podobnej krízovej komunikácii. Na zadržanie dvoch členov útvaru inšpekčnej služby z rozpusteného vyšetrovacieho tímu Oblúk a zásahy u riaditeľa SIS Michala Aláča a bývalého riaditeľa služby Vladimíra Pčolinského reaguje šéf Smeru opäť tvrdením o štátnom prevrate.

Fico nepriamo tvrdí, že ľudia majú teraz právo vyjsť do ulíc proti zložkám štátnej moci. Citoval pritom článok ústavy, ktorý občanom dáva právo „postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd“.

„Je úplne naplnený článok 32 Ústavy SR,“ tvrdí Fico, ktorý tlačovku zvolal na východe Slovenska. V Prešove má mať dnes Smer predvolebný míting.

Prezidentka Zuzana Čaputová požiadala premiéra Ľudovíta Ódora o zvolanie Bezpečnostnej rady štátu. Ten ju zvolal na dnes od 8. hodiny ráno. Zúčastniť by sa jej mala aj prezidentka.

Akcia Rozuzlenie je súčasťou vojny v polícii, počas ktorej sa časť bezpečnostných zložiek snažila zasahovať proti tímu vyšetrovateľov káuz predstaviteľov vlád Roberta Fica a im spriaznených policajtov. Denník SME zhrnul, ako súčasné vedenie polície na čele s prezidentom Štefanom Hamranom svoj postup vysvetľuje.

Človek, ktorý predstavuje najväčšiu hrozbu pre demokratické zriadenie štátu a rozkladá legitímne inštitúcie, hovorí o prevrate. Ako odolať klišé, že zlodej kričí chyťte zlodeja? A potom ešte ďalšie klišé: každý národ si zaslúži takého vládcu, akého si zvolí. Lenže žiaden národ si nezaslúži Fica, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Kto si trochu všímal, kto kde stojí v policajnej vojne, vie, že Fico je tím s Generálnou prokuratúrou, tajnou službou, Krajskou prokuratúrou Bratislava a – časťou policajnej inšpekcie, ktorej dvoch pracovníkov teraz zadržali, píše Nataša Holinová.

Kto si trochu všímal, kto kde stojí v policajnej vojne, vie, že Fico je tím s Generálnou prokuratúrou, tajnou službou, Krajskou prokuratúrou Bratislava a – časťou policajnej inšpekcie, ktorej dvoch pracovníkov teraz zadržali, píše Nataša Holinová. Aktivity NAKA Smeru neškodia: Ak niekto sleduje posledné trendy preferencií, tak mu je jasné, že ak aktivity NAKA Smeru vyslovene nepomáhajú – skôr áno ako nie –, tak určite mu neškodia. Na Slovensku je veru iluzórna predstava, že ak NAKA zadrží napr. Kaliňáka, Smeru klesnú percentá, píše Peter Schutz.

Vyše milióna voličov nie je pevne rozhodnutých. Čoraz viac ich láka SNS

SNS sa darí dostať do pozornosti voličom Republiky, OĽaNO aj Hlasu. (zdroj: SME/Marko Erd)

Na voličskom trhu je 45 dní pred voľbami stále asi jeden aj štvrť milióna voličov, ktorí nie sú pevne rozhodnutí.

Dobrou kampaňou majú strany šancu ich získať. Do ich povedomia sa za posledné tri mesiace najúspešnejšie dostáva SNS, ktorá od konca júna prekračuje v prieskumoch hranicu zvoliteľnosti a naďalej rastie.

Stranu Andreja Danka by bola ochotná voliť nielen časť súčasných priaznivcov Republiky, ale už aj časť voličov Hlasu a OĽaNO, ak by mohli dať hlas aj ďalšej strane. Vyplýva to z porovnania dát agentúry AKO pre TV JOJ 24 medzi májom, keď sa oficiálne začínala volebná kampaň a koncom júla.

Počet potenciálnych voličov SNS za tri mesiace narástol z 2,4 percenta na 8,8, čo je najväčší skok spomedzi všetkých strán.

Denník SME preskúmal pohyby v názoroch voličov Hlasu, Republiky, OĽaNO a SaS, ktorých najúspešnejšie oslovujú ich konkurenti vrátane SNS. Reakciou sú strategické zmeny v kampaniach, kde najviac dominuje sľub predsedu Hlasu Petra Pellegriniho, že zastaví chudobu.

V krátkosti z domova:

PS znižuje stratu na Smer: Podľa najnovšieho prieskumu preferencií agentúry AKO pre TV JOJ by Smer volilo 19,2 opýtaných, čo je o 0,7 percentuálneho bodu menej ako v predchádzajúcom meraní. Naopak, podpora Progresívneho Slovenska narástla zo 16,4 z konca júla na 17,8 percenta. Do parlamentu by prešlo deväť subjektov.

Podľa najnovšieho prieskumu preferencií agentúry AKO pre TV JOJ by Smer volilo 19,2 opýtaných, čo je o 0,7 percentuálneho bodu menej ako v predchádzajúcom meraní. Naopak, podpora Progresívneho Slovenska narástla zo 16,4 z konca júla na 17,8 percenta. Do parlamentu by prešlo deväť subjektov. Satisfakcia pre Sabaku: Hnutie Republika musí lekárovi Petrovi Sabakovi za nenávistné statusy v čase pandémie zaplatiť 15-tisíc eur. Okrem toho sa strana musí infektológovi verejne ospravedlniť a to trikrát po sebe s odstupom troch týždňov. Pričom 48 hodín po tom nesmie uverejniť žiaden iný príspevok.

Hnutie Republika musí lekárovi Petrovi Sabakovi za nenávistné statusy v čase pandémie zaplatiť 15-tisíc eur. Okrem toho sa strana musí infektológovi verejne ospravedlniť a to trikrát po sebe s odstupom troch týždňov. Pričom 48 hodín po tom nesmie uverejniť žiaden iný príspevok. Podmienka za sexuálne zneužívanie: Dvojročný podmienený trest dostal tenisový tréner G. M. za to, že niekoľko rokov zneužíval svoju zverenkyňu Luciu Červencovú, keď bola maloletá. Prokurátor aj obhajoba sa voči trestu odvolali. G. M. naďalej robí tenisového trénera. Dokonca prebieha letný tenisový tábor pre deti do 16 rokov, ktorý organizuje.

Stovky tankov aj stíhačiek. Poľsko buduje najsilnejšiu armádu aj s pochybami

Poľsko chce vybudovať jednu z najlepších a najsilnejších armád v Európe. (zdroj: SITA/AP)

Dvetisíc vojakov, dvesto vojenských vozidiel a takmer stovka lietadiel a stíhačiek, ale aj najnovšie raketové systémy HIMARS alebo tanky Abrams.

Napriek teplotám nad 35 stupňov zaplnila v utorok nábrežie Visly vo Varšave vojenská technika. Pri príležitosti Dňa poľských ozbrojených síl sa konala prvá veľká vojenská prehliadka po štyroch rokoch, a tiež najväčšia od konca studenej vojny.

V čase, keď v blízkosti poľských hraníc trénujú v Bielorusku žoldnieri zo skupiny Wagner a Rusko označuje Poľsko za nepriateľa, sa Varšava snaží vyslať do Moskvy signál, že poľská armáda je odhodlaná svoje územie brániť.

Poľská vláda sa netají tým, že postupne chce vybudovať jednu z najlepších a najsilnejších armád v Európe.

Ide tiež o signál pre voličov – na jeseň sa v Poľsku konajú parlamentné voľby a vládna strana chce ukázať, že bezpečnosť Poliakov berú vážne. Výdavky na obranu by v tomto roku mali siahať k sto miliardám zlotých (22 miliárd eur). To však vyvoláva pochybnosti o tom, či na to vôbec štát má dosť peňazí.

V krátkosti z Ukrajiny:

Odboj žien na okupovaných územiach: Krym aj novo obsadené časti Záporožskej a Chersonskej oblasti zaplnili plagáty s obrázkami mýtickej Mavky. Sprevádzali ich slogany ako Mavky vidia všetko či Okupanti, vypadnite! Ukrajinské ženy v okupovaných oblastiach založili hnutie odporu.

Krym aj novo obsadené časti Záporožskej a Chersonskej oblasti zaplnili plagáty s obrázkami mýtickej Mavky. Sprevádzali ich slogany ako Mavky vidia všetko či Okupanti, vypadnite! Ukrajinské ženy v okupovaných oblastiach založili hnutie odporu. Ukrajinský postup: Ukrajinské sily pokračujú v protiofenzívnych operáciách na najmenej troch sektoroch frontu. Ako informoval americký Inštitút pre štúdium vojny, Ukrajinci postupovali v západnej Záporožskej oblasti a na hranici Doneckej a Záporožskej oblasti. Ukrajinský generálny štáb informoval, že ukrajinské sily pokračujú v útočných operáciách v smeroch Bachmut, Berďansk a Melitopoľ.

Ukrajinské sily pokračujú v protiofenzívnych operáciách na najmenej troch sektoroch frontu. Ako informoval americký Inštitút pre štúdium vojny, Ukrajinci postupovali v západnej Záporožskej oblasti a na hranici Doneckej a Záporožskej oblasti. Ukrajinský generálny štáb informoval, že ukrajinské sily pokračujú v útočných operáciách v smeroch Bachmut, Berďansk a Melitopoľ. Úspech na juh od Urožajne: Ukrajinská armáda zaznamenala ďalší úspech v juhovýchodnom smere. Hovorca armády Andrij Kovaľov povedal, že ukrajinské sily mali „úspech“ južne od dediny Urožajne. Túto dedinu, ktorá slúžila ako ruská pevnosť, oslobodili ukrajinskí vojaci, odkiaľ ďalej postupujú v smeroch na Melitopoľ a Berďansk.

Ukrajinská armáda zaznamenala ďalší úspech v juhovýchodnom smere. Hovorca armády Andrij Kovaľov povedal, že ukrajinské sily mali „úspech“ južne od dediny Urožajne. Túto dedinu, ktorá slúžila ako ruská pevnosť, oslobodili ukrajinskí vojaci, odkiaľ ďalej postupujú v smeroch na Melitopoľ a Berďansk. Stíhačky F-16 v nedohľadne: Ukrajina nebude mať tento rok na jeseň ani v zime k dispozícii stíhacie lietadlá F-16, tvrdí ukrajinské letectvo. Kyjev žiada moderné americké stroje na obranu pred ruskou agresiou. Ukrajina s partnermi o veci rokuje už niekoľko mesiacov, konkrétne dodávky stíhačiek si zatiaľ nezabezpečila.

Zo zahraničných webov:

Boj o mlyn Klepáč má nečakané rozuzlenie. Objekt kupuje Hlina s manželkou

Alojz Hlina na Železnej studničke stavia projekt Rotunda a prevádzkuje aj bufet. (zdroj: SME/Marko Erd)

Dnes sa mala v Bratislave uskutočniť dražba mlynu Klepáč. Kultová stavba na Železnej studničke bola v posledných rokoch predmetom sporov. Na jednej strane stál 94-ročný dôchodca Viliam Sedlár, na strane druhej vplyvná skupina okolo podnikateľa Michaela Dragašiča.

Dražba mala byť vyústením sporov, v ktorých za kratší koniec ťahal doteraz dôchodca. Nakoniec má celý spor nečakaný zvrat. Objavil sa totiž nový záujemca, ktorý objekt od dôchodcu odkupuje. Mlyn chce využívať podľa pôvodných predstáv manželov Sedlárovcov.

Predaj odvrátil pripravovanú dražbu. Kupujúcim sa stala rodina podnikateľa a politika Alojza Hlinu. „Môžem potvrdiť, že sme podpísali s pánom Sedlárom kúpno-predajnú zmluvu. Vlastníkom som ja a moja manželka,“ uviedol pre INDEX Hlina.

Hlina lokalitu veľmi dobre pozná, keďže na Železnej studničke stavia jeho rodina projekt Rotunda a prevádzkuje aj bufet. Podľa jeho slov príbeh Sedlára poznal, o kúpu celého objektu sa však začal zaujímať až po poslednej medializácii celého prípadu, na ktorý poukázal INDEX.

V krátkosti z ekonomiky:

Európe hrozí ďalšia závislosť: EÚ sa rozhodla investovať miliardy eur do obnoviteľných zdrojov energie s cieľom stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou. Keď Rusko napadlo Ukrajinu a radikálne znížilo množstvo plynu smerujúceho na Západ, EÚ svoju snahu ešte vystupňovala. Ukazuje sa, že to nestačí. Do obnoviteľných zdrojov sa mimoriadne intenzívne tlačí Čína.

EÚ sa rozhodla investovať miliardy eur do obnoviteľných zdrojov energie s cieľom stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou. Keď Rusko napadlo Ukrajinu a radikálne znížilo množstvo plynu smerujúceho na Západ, EÚ svoju snahu ešte vystupňovala. Ukazuje sa, že to nestačí. Do obnoviteľných zdrojov sa mimoriadne intenzívne tlačí Čína. Inštitút druhej šance: Od budúceho roka vstúpi do platnosti legislatívna zmena, ktorá pre daňové subjekty zavedie tzv. inštitút druhej šance pri ukladaní pokút. Daňové úrady im tak najskôr zašlú upozornenie na neplnenie si daňovej povinnosti namiesto okamžitého sankcionovania.

Od budúceho roka vstúpi do platnosti legislatívna zmena, ktorá pre daňové subjekty zavedie tzv. inštitút druhej šance pri ukladaní pokút. Daňové úrady im tak najskôr zašlú upozornenie na neplnenie si daňovej povinnosti namiesto okamžitého sankcionovania. Projekt Zelená domácnostiam: Slovenská inovačná a energetická agentúra spustila registráciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktorých inštalácia bude podporená v novom projekte Zelená domácnostiam. Podporené budú zariadenia, ktoré splnia európske environmentálne kritériá.

Inter nedokáže nahradiť Škriniara a topí sa v dlhoch. Číňania môžu prísť o moc

Milan Škriniar v drese Interu Miláno. (zdroj: SITA/AP)

Futbalové kluby sa počas letného prestupového obdobia snažia získať na kvalite, z pohľadu Interu Miláno to však vyzerá na opačný prípad.

Taliansky klub skompletizoval počas leta niekoľko podpisov nových hráčov. Stále však nesplnil jednu zo svojich hlavných priorít, ktorou bolo nahradiť Milana Škriniara.

Prípravné zápasy ukázali, že Nerazzurri majú v zadných radách nedostatky. „Chýba poriadny nákup, ktorý by nahradil Škriniara,” napísal pred začiatkom nového ročníka expert Andrea Ramazzotti z denníka La Gazzetta dello Sport.

Podpísať obrancu, ktorý nahradí slovenského stopéra, bol pre Inter v skutočnosti hlavný cieľ už pred začiatkom letného prestupového obdobia. Tento cieľ však príliš dlho odkladali, doslova až ignorovali, aby dali prednosť iným posilám.

Aj napriek postupu do finále Ligy majstrov, tretiemu miestu v lige, víťazstvách v ligovom pohári a superpohári, rozpočet Interu nie je taký, ako by si mnohí predstavovali. Podľa informácií Calcio e Finanza skončili Nerazzurri sezónu s finančnou stratou vo výške 330 miliónov eur.

Moje mesiace sebarozvoja. Hladkali ma cudzie ženy, mala som sa vzdať logiky a minúť tisíce eur

Katarína Runa Ďurove počas workshopu Magická žena. (zdroj: FB/Katarína Runa)

Oblasť sebarozvoja žien všade vo svete zažíva rozmach už zhruba desať rokov. Najmä online priestor je zaplavený množstvom koučiek, transformačných mentoriek, životných poradkýň a šamaniek.

Na Slovensku sa tento fenomén naplno rozvinul v čase pandémie a hoci je ich nepreberné množstvo, medzi najvyhľadávanejšie patria Katarína Runa a Lenka Lutonská.

Prihovárajú sa prostredníctvom sociálnych sietí, vystupujú v médiách a predávajú svoje online kurzy, webináre a mentoringové programy, v ktorých názvoch sa objavujú slová ako: Hojnosť, alchýmia, svätý grál, kráľovná, mágia či zázrak. Odborníci vidia v ich podnikaní aj prvky manipulácie a vydávanie pseudovedy za odbornosť či takzvané psychošmejdstvo.

Zároveň je tu však veľká skupina žien, ktorú ovplyvňujú a ich práca im pomáha. Aspoň krátkodobo. Soňa Jánošová sledovala a porovnávala ceny ich služieb, o ich programoch diskutovala s odborníkmi a s jednou z nich sa aj osobne stretla.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Pastelová spiritualita je návyková: Transformačné koučky a mentorky sú súčasťou širšieho fenoménu novej spirituality, ktorá sa spája s vlnou takzvaného wellbeingu, teda starostlivosti o telo a dušu a všeobecnú pohodu. Religionistka Helena Dyndová, ktorá sa novými formami spirituality zaoberá, tento fenomén vysvetľuje v rozhovore.

Transformačné koučky a mentorky sú súčasťou širšieho fenoménu novej spirituality, ktorá sa spája s vlnou takzvaného wellbeingu, teda starostlivosti o telo a dušu a všeobecnú pohodu. Religionistka Helena Dyndová, ktorá sa novými formami spirituality zaoberá, tento fenomén vysvetľuje v rozhovore. Okolie vie ísť matkám po krku: Keď sa raz žena stane matkou, hocikto bude mať názor na to, ako sa tejto úlohy zhosťuje. Nevyhne sa kritike, porovnávaniu, niekedy ani komentárom hraničiacim so šikanovaním. Po narodení dieťaťa sa, metaforicky povedané, postaví na pranier a čaká, kedy príde prvý hod kameňom. Pretože on príde.

Keď sa raz žena stane matkou, hocikto bude mať názor na to, ako sa tejto úlohy zhosťuje. Nevyhne sa kritike, porovnávaniu, niekedy ani komentárom hraničiacim so šikanovaním. Po narodení dieťaťa sa, metaforicky povedané, postaví na pranier a čaká, kedy príde prvý hod kameňom. Pretože on príde. Ako riešiť dilemy matky: Keď dieťa dovŕši tri roky a nemá mladšieho súrodenca, matka sa zvyčajne musí rozhodnúť, či zostane v pôvodnej práci a dokáže ju zladiť s potrebami rodiny, alebo sa radšej bude obzerať po niečom časovo menej náročnom. Pri rozhodovaní výrazne zaváži, či jej dieťa získalo miesto v škôlke. Možností má žena viac.

