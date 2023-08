Ranný brífing: Nového šéfa SIS ťaží list do Bosny, Fico potrebuje moc za každú cenu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Nový šéf SIS Tomáš Rulíšek čelí podozreniu, či listom nepomohol obvinenému expolicajtovi Jánovi Kaľavskému, aby ho Bosna a Hercegovina nevydala na Slovensko. Rulíšek dlhodobo v SIS zodpovedá za styky z cudzími tajnými službami. Juraj Šeliga navyše tvrdí, pod listom bol podpísaný práve on.

Ak Smer vyhrá voľby, Robert Fico chce byť opäť premiérom. Možno však bude musieť kreslo ponúknuť Petrovi Pelleginimu z Hlasu. Predseda SNS Andrej Danko najnovšie tvrdí, že Fico a Pellegrini sú už dohodnutí na tom, že vládu po voľbách povedie šéf Hlasu, aj keby zvíťazil Smer.

Politici niektoré majetky zatajujú. Môže za to deravý zákon a aj chabá kontrola. Na správne vyplnenie priznania totiž dozerajú samotní politici. Čo všetko politickí lídri v priznaniach zatajujú a prečo je dôležité vedieť, kto má aké majetky? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Silnejú podozrenia, že nový šéf SIS pomáhal Kaľavskému, aby ho Bosna nevydala

Námestník riaditeľa SIS a jej nový dočasný šéf Tomáš Rulíšek. (zdroj: SME/Marko Erd)

S každým ďalším dňom na čele SIS silnejú podozrenia, či sa námestník tajnej služby a nový dočasný šéf SIS Tomáš Rulíšek nepodieľal na údajnej snahe SIS o nevydanie obvineného bývalého policajta NAKA Jána Kaľavského z Bosny a Hercegoviny, kde je od roku 2021 na úteku.

Rulíšek je totiž dlhoročným námestníkom SIS zodpovedným za jej medzinárodné vzťahy vrátane kontaktu s cudzími tajnými službami.

Rulíšek verejne nepotvrdil ani nevylúčil svoju úlohu v liste, ktorý SIS zaslala do Bosny a ktorý Kaľavského podľa vyšetrovania NAKA vykresľoval ako obeť prenasledovania. Slovensko totiž oficiálnymi cestami žiadalo Bosnu o Kaľavského vydanie. Ten v krajine požiadal o azyl.

Poslanec Demokratov Juraj Šeliga však povedal, že Rulíšek je za list priamo zodpovedný. Odvolal sa na svoje zdroje. Po prečítaní listu, ktorý mali poslanci výboru k dispozícii, sa zároveň stotožňuje s tvrdením, že Kaľavskému mohol pomôcť vyhnúť sa vydaniu na Slovensko.

Nepoučenie z Aláča: Vstupovať do tej istej rieky je ďalšia z nerestí slovenskej politiky. Čerstvo odvolaný Aláč sa práve predvádza ako živý dôkaz, že inštalovať na miesto trestne stíhaného riaditeľa SIS jeho námestníka, nebol dobrý nápad. Premiér a prezidentka si však poučenie nevzali, píše Peter Schutz.

Ponúkne Fico Pellegrinimu premiérsky post? Môže na tom stáť jeho nová vláda

Peter Pellegrini v objatí s Robertom Ficom. (zdroj: TASR)

Mal by predseda Smeru Robert Fico nejaký dôvod vzdať sa napriek víťazstvu vo voľbách najmocnejšej pozície v krajine - postu premiéra? A prečo by predseda Hlasu Peter Pellegrini pristúpil na scenár riadiť vládu, v ktorej by väčšina ministrov plnila zadania šéfa Smeru a nie jeho?

Scenár, o ktorom sa zmienil predseda SNS Andrej Danko, že by Fico napriek víťazstvu Smeru vo voľbách prenechal premiérsky post Pellegrinimu, sa doteraz na Slovensku nikdy neodohral. Navyše, ak sa aj predsedom vlády doteraz stal niekto iný ako šéf víťaznej strany, doteraz vždy išlo o jeho straníckeho kolegu. Nie človeka z inej strany.

Danko však v relácii TV Markíza Na telo nadhodil, že Fico a Pellegrini sú už dohodnutí na tom, že vládu po voľbách povedie šéf Hlasu, aj keby zvíťazil Smer.

„To sa už stalo,“ odpovedal Danko na otázku, či by mal Fico v záujme vytvorenia vládnej koalície s Hlasom prenechať Pellegrinimu post predsedu vlády. „Ja si myslím, že áno,“ dodal k otázke, či sa už na tom Smer a Hlas dohodli. Smer aj Hlas takúto dohodu popreli.

Denník SME mesiac pred voľbami rozoberá, aké možnosti na zostavenie vlády majú lídri troch najsilnejších strán podľa výsledkov aktuálnych prieskumov, aj to, či je hypoteticky možný scenár, o ktorom hovorí Danko.

Fico stoličku len tak neodovzdá: Každý trochu skúsený politik vie, že na tento typ dohôd je priskoro, v hre je priveľa premenných. Fico málokedy neklame, ale uzavreté dohody naozaj rešpektuje, a preto ich nerobí v stave informačnej núdze – a tá potrvá až do zrátania hlasov, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Lipšica chcú viacerí po voľbách odvolať: Špeciálnym prokurátorom je Daniel Lipšic dva a pol roka, no zdá sa, že parlamentné voľby by mohli rozhodnúť aj o ňom. Viaceré politické strany avizujú zámer nečakať na skončenie jeho sedemročného mandátu a odvolať ho čím skôr. V rozhovore vraví, že nad takýmito snahami vopred nepremýšľa.

Pediatrom vyprší výpovedná lehota: Najmenej niekoľkým desiatkam pediatrov sa o pár dní skončia výpovedné lehoty zo služieb na detských pohotovostiach. Niektoré z nich tak budú musieť prejsť do núdzového režimu, lebo ich prevádzkovatelia nebudú mať dosť zmluvných lekárov na služby v nich.

Najmenej niekoľkým desiatkam pediatrov sa o pár dní skončia výpovedné lehoty zo služieb na detských pohotovostiach. Niektoré z nich tak budú musieť prejsť do núdzového režimu, lebo ich prevádzkovatelia nebudú mať dosť zmluvných lekárov na služby v nich. Sudca nevie vysvetliť pôvod majetku: Sudca Krajského súdu v Bratislave Milan Chalupka bude čeliť disciplinárnemu konaniu. Podľa NAKA si založil v banke dva účty pre synov, pričom dovedna na nich mali vyše 670-tisíc eur. Ich pôvod však Chalupka nevedel uspokojivo vysvetliť. Šéf Súdnej rady Ján Mazák pre sudcu požaduje odvolanie z funkcie.

Na Ukrajinu mieri silná zbraň. Čím je superrýchly Archer taký výnimočný?

Delostrelecký systém Archer v službách švédskej armády. (zdroj: SITA/AP)

Na Ukrajinu v najbližšom čase dorazí osem delostreleckých systémov Archer, ktoré krajine zmietanou ruskou agresiou daruje Švédsko. Húfnice svojimi vlastnosťami medzi moderným delostrelectvom vynikajú - sú výnimočne presné, dokážu veľmi rýchlo páliť a obratne sa pohybujú v ťažkom teréne.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal Švédsko o húfnice Archer na summite severských a pobaltských krajín v decembri minulého roka. V marci Štokholm dodávku potvrdil. V súčasnosti ukrajinské posádky absolvujú intenzívny výcvik na ich používanie. Moderné zbrane by mali na Ukrajinu doraziť budúci mesiac.

Jednou z ich hlavných výhod je automatizácia nabíjania počas streľby, s čím súvisí aj malý počet personálu na obsluhu. Troj- až štvorčlenná posádka manipuluje s muníciou len raz, pri jej nakladaní do zásobníka. Potom po príchode na palebnú pozíciu len zadajú súradnice do palubného počítača a všetky ostatné fázy vrátane nabíjania a streľby vykoná húfnica automaticky.

Archer potom dokáže vystreliť celý zásobník s až 20 nábojmi za dve a pol minúty, uviedla ruskojazyčná BBC. V závislosti od použitej munície majú 155 milimetrové náboje dostrel 40 až 60 kilometrov. Pri použití riadených striel Excalibur môžu švédske húfnice podľa najnovších testov zasiahnuť ciele vzdialené až 70 kilometrov

V krátkosti z Ukrajiny:

Zelenskyj pripustil rokovanie o Kryme: Prezident Zelenskyj pripustil možné vyjednávanie v prípade Krymu, ktorý v roku 2014 anektovalo Rusko. Vyhlásil, že politické riešenie Krymu bude lepšie, lebo by znamenalo menej obetí. Uviedol tiež, že nechce posunúť vojnu na ruské územie.

Ukrajinské vojská pokračujú v postupe: Ukrajina oznámila, že jej vojaci úplne oslobodili strategicky významnú obec Robotyne v Záporožskej oblasti. Ukrajinské jednotky podľa námestníčky ministra obrany Hanny Maľarovej smerujú k obciam Novoprokopivka a Očeretuvate „bez ohľadu na zúrivý odpor nepriateľa".

Rusi nasadzujú elitné rezervy: Ruská armáda presúva elitné jednotky do Záporožskej oblasti, aby zabránila prelomu svojich obranných línií. Satelitné zábery naznačujú, že ruské vojenské velenie nasadilo časti 76. divízie výsadkových vojsk na posilnenie ruských pozícií pri obci Robotyne.

Ukrajinská výroba zbraní: Ukrajina zintenzívni výrobu zbraní, uviedol prezident Zelenskyj. Okrem delostreleckých granátov a munície by podľa neho Ukrajina mala vyrábať tiež drony, rakety a obrnené vozidlá. Ukrajinské vedenie opakovane deklarovalo, že z krajiny urobí jedného z najväčších výrobcov zbraní.

Ukrajina zintenzívni výrobu zbraní, uviedol prezident Zelenskyj. Okrem delostreleckých granátov a munície by podľa neho Ukrajina mala vyrábať tiež drony, rakety a obrnené vozidlá. Ukrajinské vedenie opakovane deklarovalo, že z krajiny urobí jedného z najväčších výrobcov zbraní. Pochovali Prigožina, Putin neprišiel: Vodcu ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožin pochovali na predmestí Petrohradu na Porochovskom cintoríne. Posledná rozlúčka bola súkromná, ruský prezident Vladimir Putin sa na nej nezúčastnil.

Zo zahraničných webov:

Čína má veľké problémy. Kam smeruje a ako to ovplyvní svetové hospodárstvo?

Mnohé projekty, do ktorých čínske domácnosti investovali, sú zmrazené. (zdroj: SITA/AP)

Keď Čína v decembri minulého roka zmiernila svoje prísne opatrenia proti chudobe, západní ekonómovia očakávali, že rýchlo naberie dych a opäť sa stane kľúčovým motorom globálneho rastu.

Namiesto toho sa však druhá najväčšia svetová ekonomika stala zdrojom obáv a neistoty. Rast HDP bol v porovnaní s prognózami nevýrazný a krajinou otriasla hlboká kríza na trhu s nehnuteľnosťami, kde sa výrazne zadlžené developerské spoločnosti prepadajú.

Mnohé projekty, do ktorých čínske domácnosti investovali značné sumy peňazí, sú zmrazené. Ľudia, ktorí počas stavebného boomu vložili takmer všetky svoje úspory do kúpy domov a bytov v presvedčení, že ide o investíciu, ktorá spoľahlivo zhodnotí ich peniaze, sú teraz v šoku.

Pochmúrna, slabnúca Čína znervózňuje medzinárodných investorov. Od 7. do 18. augusta stiahli z čínskych verejne obchodovaných spoločností 9,3 miliardy dolárov. Ide o najdlhšiu fázu odlevu kapitálu od roku 2016, keď sa začalo štatistické sledovanie. A tento trend stále pokračuje.

V krátkosti z ekonomiky:

Ktorý akvapark ponúka najviac toboganov: Kritériá pre návštevu akvaparku alebo kúpaliska môžu byť rôzne. Niekto sa rozhoduje podľa množstva a veľkosti bazénov, iný kladie dôraz na sprievodné vodné atrakcie. Práve na toto kritérium sa zameriava rebríček INDEXU.

Špecialisti na znižovanie emisií: Znečisťovanie ovzdušia priemyselnou výrobou je dlhodobý problém. Aj preto Európska únia tlačí na fabriky, aby emisie znižovali. Slovenská firma Ropa Group sa presadila s chemickými prísadami, ktoré tento problém riešia. Aj vďaka tomu, že prišla na trh medzi prvými.

Znečisťovanie ovzdušia priemyselnou výrobou je dlhodobý problém. Aj preto Európska únia tlačí na fabriky, aby emisie znižovali. Slovenská firma Ropa Group sa presadila s chemickými prísadami, ktoré tento problém riešia. Aj vďaka tomu, že prišla na trh medzi prvými. ECB avizuje zvýšenie úrokovej sadzby: Európska centrálna banka infláciu neporazila a zrejme bude potrebné opäť zvýšiť úrokové sadzby, vyhlásil člen Rady guvernérov ECB Robert Holzmann s tým, že je lepšie, ak maximálnu sadzbu dosiahneme skôr, a aj so znižovaním sadzieb môžeme skôr začať.

Možní súperi Slovana a Trnavy? Na Tehelné pole môže prísť veľkoklub z Premier League

Hráči Slovana Bratislava a Spartaka Trnava. (zdroj: TASR)

Slovenský futbal by mohol prvýkrát v ére samostatnosti mať dva kluby v skupinovej fáze niektorej z európskych pohárových súťaží. V play-off Európskej ligy a Európskej konferenčnej ligy sú majstrovský Slovan Bratislava i víťaz národného pohára Spartak Trnava.

Po prvom zápase Slovan v play-off EL vedie nad Arisom Limassol 2:1, Trnava v play-off EKL remizovala s Dnipro-1 1:1. Odvety sú na programe vo štvrtok večer.

Slovan hral skupinovú fázu EKL v oboch predchádzajúcich ročníkoch, v sezóne 2019/20 si zahral EL, čo by si rád zopakoval. Zverenci Vladimíra Weissa staršieho by tak na Tehelné poli mohli priviesť hviezdy Premier League, svetoznámych reprezentantov, ale aj veľkokluby, s ktorými už majú istú európsku minulosť.

Aj o level nižšie v EKL sú však zaujímavé mená, ktoré by mohol okrem Slovana vyzvať aj trnavský Spartak. Keďže pravidlá pochopiteľne neumožňujú, aby boli v jednej skupine dva kluby z rovnakej krajiny, tradičné slovenské derby na európskej scéne neuvidíme.

Pozreli sme sa na potenciálnych súperov slovenských zástupcov v oboch európskych skupinách.

Za tú hanbu zaplatili milión dolárov. Medzi herečkami zo Sexu v meste je to ešte horšie, ako sa zdalo

Nová sezóna pokračovania Sexu v meste pod názvom A ako to bolo ďalej má 11 častí, všetky sú úž dostupné. (zdroj: HBO)

Kedysi bol unikátny v tom, ako progresívne myslel o intímnych vzťahoch a otvorene o nich hovoril. Teraz vynikol tým, ako dokonale sa zdiskreditoval a pošliapal svoj status jedného z najúspešnejších a najlepších seriálov v histórii.

Tvorcovia Sexu v meste sa tak urputne snažili zakryť, že herečky v hlavných úlohách sa nemajú rady, že boli ochotní zaplatiť Kim Cattrallovej milión dolárov za jeden štek v najnovšej sérii.

A ďalšie desiatky investovali do šírenia informácie, že sa počas dialógu medzi ňou a Sarah Jessicou Parkerovou odohral nečakane nežný prejav náklonnosti.

To, čo diváci v poslednej časti, ktorá už je dostupná na HBO, nakoniec uvideli, by sa dalo označiť za podvod. Alebo, pri troške zhovievavosti, za veľké zlyhanie v misii, ktorá bola od začiatku nenaplniteľná.

V krátkosti z kultúry:

Ľudia sa na neho radi usmievali: Bolo možné ho stretnúť na takmer každej divadelnej premiére, rád zavítal aj na tie filmové. Azda nebolo človeka z divadelnej, tanečnej či filmovej branže, ktorý by ho nepoznal. Fotograf Ctibor Bachratý zomrel vo veku 68 rokov na následky mozgovej príhody.

Festival Fokus-Pokus: Kým väčšina odvetví kultúry stále bojuje s postcovidovým syndrómom, divadlá sa tešia nielen z dobrej návštevnosti, ale aj kvality. Asi najviac to platí pre nezávislú scénu. Výborné divadelné inscenácie ponúkne festival profesionálneho nezávislého divadla Fokus-Pokus.

Kým väčšina odvetví kultúry stále bojuje s postcovidovým syndrómom, divadlá sa tešia nielen z dobrej návštevnosti, ale aj kvality. Asi najviac to platí pre nezávislú scénu. Výborné divadelné inscenácie ponúkne festival profesionálneho nezávislého divadla Fokus-Pokus. Novinky na Netflixe: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH: Martin Slosiarik. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Aký je strop percent strany Smer? Komu ešte môže zobrať percentá? A prečo Hlas tak výrazne posledné mesiace klesá? Koľko voličov je ešte nerozhodnutých a koľko vôbec nepôjde voliť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Martinom Slosiarikom, sociológom a riaditeľom agentúry Focus.

Výstraha. (zdroj: Sliacky)

Paradajkovo-cesnakový koláč z lístkového cesta. (zdroj: Fotolia)

Preneste si domov Taliansko, Španielsko či Balkán a vyskúšajte recepty z paradajok, sú stávkou na istotu.

