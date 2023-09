Výsledky volieb 2023: Sčítaná je už väčšina okrskov, Smer vyhrá voľby (minúta po minúte)

Podpredseda strany SaS Karol Galek kritizoval menšie demokratické strany. Mali podľa neho poslúchnuť výzvy SaS a odstúpiť z volebného súboja.

„Výsledok mohol dopadnúť inak, pokiaľ by predvolebné výzvy k týmto stranám, u ktorých bolo jasné, že sa nedostanú do parlamentu, padli na úrodnú pôdu. Pravicové spektrum teraz bude ťahať za kratší koniec,“ povedal Galek. Strana bude čakať na finálne výsledky, podľa ktorých by mali prebiehať aj rokovania o ďalšej spolupráci.

"Presne sa ukázalo, že Demokrati opojení svojim egoizmom, ktorí nastúpili do volebného boja s tým, že idú zabrániť tomu, aby prepadol čo len jeden demokratický hlas, spravili presne toto," kritizoval ich aj Sulík. Pravicové spektrum tak podľa neho mohlo prísť o niekoľko hlasov. (SME)