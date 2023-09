Ranný brífing: Matovič pomstou hlasy SaS nezíska, v googli rastie dopyt po PS

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Kandidáti za SaS Alojz Baránik, Mária Kolíková či Ondrej Dostál hovoria, že správam medzi Richardom Sulíkom a Jaroslavom Haščákom sa nedá veriť. V útoku Igora Matoviča, ktorý zverejnil údajné správy z roku 2020, vidí politológ len pomstu. Nijakých voličov SaS podľa neho nemôže OĽaNO získať.

Aj vyhľadávanie v Google naznačuje, ako sa môže stranám dariť vo voľbách, analýzy sa však na Slovensku nerobia. Najrýchlejšie stúpa záujem o PS, ale medzi politikmi stále vedie Robert Fico. Igor Matovič vyskočil po bitke len na chvíľu.

Pár dní pred voľbami vytiahol Igor Matovič na Richarda Sulíka kompromateriály, ktoré vraj ktosi ponúkal za milión. Majú usvedčovať šéfa SaS, že sa pri presadzovaní návrhov v zdravotníctve koordinoval s Jaroslavom Hasčákom z Penty. Môže to spôsobiť, že SaS sa nedostane do parlamentu? A nie je väčším problémom, že Matovič má správy zo Sulíkovho mobilu? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Matovič útočí na Sulíka v poslednej chvíli. V SaS lídrovi Haščáka nevyčítajú

Predseda OĽaNO Igor Matovič a šéf SaS Richard Sulík. (zdroj: TASR)

Niekoľko dní pred voľbami dostal Igor Matovič lídra SaS do azda najťažšej situácie, v akej sa ocitol počas politickej kariéry. Matovič vytiahol na Sulíka sériu obvinení, ktoré by do volieb medzi ľuďmi nestihli odznieť ani pri prípadnom podrobnom vysvetľovaní. Svojho bývalého koaličného partnera spája Matovič s bývalým šéfom Penty Jaroslavom Haščákom a lobingom v prospech tejto finančnej skupiny.

Líder OĽaNO už od vlaňajšieho decembra avizoval, že má dôkazy o „závažnej korupcii Richarda Sulíka, ktoré zverejní počas predvolebnej kampane“. Hoci ešte vo februári sľuboval, že médiám detaily povie do niekoľkých týždňov, s obvineniami prišiel vo finiši kampane pred voľbami.

Richardovi Sulíkovi sa do konfrontácie nechce a odmieta sa „kúpať v bahne s Matovičom“. Od nedele sa k obvineniam bližšie nevyjadruje. Údajnú komunikáciu s Haščákom nevylúčil.

Predstavitelia SaS za predsedom stoja. Alojz Baránik tvrdí, že Sulík ako minister hospodárstva nemohol ignorovať takého „významného priemyselníka“, akým Haščák vraj je.

Haščák nepoprel správy so Sulíkom: Finančník Jaroslav Haščák očakáva, že polícia začne trestné stíhanie pre korupciu, prípadne iné trestné činy, ktorých sa dopustila osoba, ktorá ponúkla Matovičovi komunikáciu v Sulíkovom mobile, za čo žiadala milión eur. Polícia by mala podľa neho konať aj voči Matovičovi pre neoznámenie trestného činu. Správy so šéfom SaS nepoprel.

Polícia sa Sulíkom zaoberala: Polícia ozrejmila, že preverovala aj údajné korupčné správanie lídra SaS Richarda Sulíka. Ako však poukázala, trestné stíhanie sa nezačalo, keďže líder OĽANO a priatelia Igor Matovič spoluprácu s políciou odmietol.

Najvážnejšie podozrenie padá na Matoviča: Nemôžeme obísť vážne podozrenie z brachiálneho zneužívania štátnej moci Igorom Matovičom. Presnú formuláciu už necháme na odborníkov, ale skúsenosť nás učí, že by sa tam mohli objavovať slovné spojenia ako „zneužívanie právomocí verejného činiteľa", „zosnovanie zločineckej skupiny" či „z osobitného motívu pomsty", píše Peter Tkačenko.

Polícia ozrejmila, že preverovala aj údajné korupčné správanie lídra SaS Richarda Sulíka. Ako však poukázala, trestné stíhanie sa nezačalo, keďže líder OĽANO a priatelia Igor Matovič spoluprácu s políciou odmietol. Najvážnejšie podozrenie padá na Matoviča: Nemôžeme obísť vážne podozrenie z brachiálneho zneužívania štátnej moci Igorom Matovičom. Presnú formuláciu už necháme na odborníkov, ale skúsenosť nás učí, že by sa tam mohli objavovať slovné spojenia ako „zneužívanie právomocí verejného činiteľa“, „zosnovanie zločineckej skupiny“ či „z osobitného motívu pomsty“, píše Peter Tkačenko.

Pozná Google výsledky volieb? Popularita PS vo vyhľadávaní už prekonala Smer

S blížiacimi sa voľbami rastie počet prípadov, keď ľudia zadávajú názvy politických strán do vyhľadávania v googli. Niektorí akademici v minulosti v Spojených štátoch predpokladali, že na základe trendov vo vyhľadávaní dokážu predpovedať, kto vyhrá americké voľby. Počet vyhľadaní kľúčového výrazu „Progresívne Slovensko“ rástol v posledných týždňoch výrazne rýchlejšie ako počet vyhľadaní výrazov „Smer SD“ alebo „Hlas SD“. Pri menách lídrov si prvenstvo udržal Robert Fico pred Petrom Pellegrinim a Michalom Šimečkom. Špecialista na online marketing Mikuláš Prokop je skeptický pri otázke, či možno na základe popularity v googli predpovedať výsledky volieb. Nedá sa podľa neho automaticky predpokladať, že ľudia budú voliť toho, koho si vyhľadávajú. Ako príklad uvádza potýčku Igora Matoviča s Robertom Kaliňákom. Na deň zabezpečila Matovičovi jasnú dominanciu vo vyhľadávaní v googli medzi politikmi a stranami. Ale to neznamená ani len to, či ľudia Matoviča hľadali v dobrom.

V krátkosti z domova:

OĽaNO spraví z kampane najdrahšiu vôbec: Volebná kampaň bude najdrahšia v histórii, ale iba oficiálne. Na výdavky Mečiarovho HZDS v roku 1998 či začínajúceho Ficovho Smeru v roku 2002 priznané čísla ešte nedorástli. Najviac môže míňať koalícia okolo OĽaNO, čo aj využíva.

Voľby zo zahraničia: Zvýšený záujem Slovákov o voľbu zo zahraničia vnímajú politológovia ako dôsledok politických kampaní a zvýšenej emigrácie obyvateľov. Hlas vo voľbách už takto podľa ministerstva vnútra odovzdalo vyše 40-tisíc ľudí. Politologička Darina Malová dúfa, že počet odovzdaných hlasov sa ešte výrazne zvýši.

Poľské kontroly na hraniciach: Poľsko bude na hraničných priechodoch so Slovenskom kontrolovať prichádzajúce vozidlá, oznámil poľský premiér Mateusz Morawiecki s tým, že dal ministrovi vnútra pokyn na zavedenie kontrol dopravných prostriedkov na hraniciach so Slovenskom pri podozrení, že môžu prevážať nelegálnych migrantov.

Lietajú iba pár metrov nad zemou. Ukrajinci využívajú vrtuľníky ako okrídlené delostrelectvo

Ukrajinský vojak plní raketový závesník na vrtuľníku Mi-8. (zdroj: SITA/AP)

Misia bola jasná: Zamieriť k nepriateľským pozíciám v Bachmute a zasypať Rusov raketovou paľbou, pritom letieť iba na úrovni korún stromov alebo len niekoľko metrov nad zemou.

Vrtuľníky sa na začiatku vojny zapojili do bojov zblízka, čo viedlo k určitým stratám, ale teraz, keď ukrajinské jednotky postupujú v protiofenzíve na východe, stroje začali využívať na to, aby pôsobili ako okrídlené delostrelectvo. Podľa vojakov môže paľba zatlačiť nepriateľské jednotky alebo zastaviť ich postup.

Lety sú riskantné, pretože Ukrajina nemá dostatok vrtuľníkov ani posádok a ruské stíhačky sú na oblohe ako duchovia - často ukrajinské vrtuľníky zazrú bez toho, aby ich ktokoľvek zazrel.

Napriek nebezpečenstvu je to pre Ukrajincov nevyhnutné na udržanie tlaku na nepriateľa, povedal Jevhen Kulbida, 43-ročný zástupca veliteľa 18. brigády taktického letectva. Rovnako dôležité je, že misie slúžia aj ako pomoc ukrajinským jednotkám, nad ktorými lietajú. „Pochopia, že nie sú sami,“ povedal Kulbida.

V krátkosti z Ukrajiny:

Americké Abramsy na Ukrajine: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že na Ukrajinu dorazili americké tanky Abrams. Tanky sa na Ukrajinu podarilo dopraviť o niekoľko mesiacov skôr, ako bol pôvodný odhad. Ide o prvú časť z 31 tankov M1 Abrams, ktoré administratíva amerického prezidenta Joea Bidena Ukrajine sľúbila.

Útok na velenie Čiernomorskej flotily: Ukrajina tvrdí, že pri útoku na velenie Čiernomorskej flotily prišiel o život veliteľ flotily admirál Viktor Sokolov. Rusko sa k tomuto tvrdeniu zatiaľ nevyjadrilo. „Pri údere na veliteľstvo Čiernomorskej flotily zomrelo 34 dôstojníkov, medzi nimi jej veliteľ. Ďalších 105 Rusov bolo zranených. Budovu veliteľstva nepôjde opraviť," uviedli ukrajinské špeciálne sily.

Pokles vývozu obilia: Ukrajina vyviezla od začiatku septembra necelých 1,6 milióna ton obilia. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o viac než polovicu. V rovnakom období predchádzajúceho roka to bolo 3,21 milióna ton.

Útok na Odesu: Rusko útočilo pomocou dronov a riadených striel na Odeskú oblasť na juhu Ukrajiny. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila všetky drony a väčšinu striel, škody ale aj tak utrpela prístavná infraštruktúra. Útok si vyžiadal dve obete.

Zo zahraničných webov:

Ukrajinské obilie na Slovensku nevie štát vysvetliť. Zrejme je od špekulantov

Ukrajinský farmár ukazuje svoju úrodu obilia. (zdroj: SITA/AP)

Lacná pšenica z Ukrajiny je pre slovenských farmárov problém. Nevedia jej cenovo konkurovať, a preto broja proti jej voľnému dovozu do EÚ. Obilie od nášho východného suseda by nemalo končiť v Európe, ale má pokračovať do sveta. Najmä do Afriky, kde je žiadané.

Lenže časť z neho končí aj v našich skladoch a deformuje trh s agrokomoditami. Na druhej strane, Slovákom by mohlo lacné obilie z Ukrajiny zlacnieť pečivo. Fakt, že pšenica, ktorá má cez Slovensko len prechádzať, sa tu aj predáva, nevedeli vysvetliť ani rezort pôdohospodárstva, ani Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Natíska sa otázka, či ju predávajú obchodníci, alebo priekupníci.

Analytik portálu Euractiv Marián Koreň tvrdí, že je možné, že táto pšenica plus tá, ktorú úrady nezaznamenali, je ešte stále v našich silách. „Predpokladám, že najmä slovenskí špekulanti s ňou môžu ešte stále obchodovať,“ dodáva.

Slovensko je v pšenici sebestačné nad 160 percent, čiže inú pšenicu nepotrebujeme. Lenže keď sa ukrajinská pšenica predáva za 80 eur za tonu, tak sa ju oplatí priviezť aj spätne z Nemecka. Na burze sa teraz pšenica predáva takmer za 240 eur za tonu. Preto sa tú ukrajinskú oplatí kúpiť napríklad chovateľom dobytka na krmivá, ako aj mlynom. „Túto pšenicu vzhľadom na voľný trh ťažko niekto odkontroluje,“ dodáva Koreň.

V krátkosti z ekonomiky:

Letná kontrola prevádzok: Finančná správa počas letnej kontrolnej akcie Horúce leto 2, zameranej na kontrolu dodržiavania zákona o používaní elektronických pokladníc, uskutočnila spolu 1 294 kontrolných nákupov. Porušenie zákona zistila v 736 prípadoch, čo predstavovalo 57 percent kontrolovaných prevádzok. Uložili za to sankcie v súhrnnej výške 180 010 eur.

Tretia žiadosť o platbu z Plánu obnovy: Slovensko podalo už tretiu žiadosť o platbu z Plánu obnovy a odolnosti SR, tentoraz vo výške 815 miliónov eur. Plán obnovy sme podľa podpredsedníčky vlády Lívie Vašákovej odovzdali načas ako piata krajina v Európskej únii.

Emisná norma 7 sa zmierni: Európska únia zobrala do úvahy pripomienky Slovenska a siedmich ďalších štátov v rámci nariadenia Euro 7. Presadilo sa, aby sa ľahké úžitkové vozidlá mohli registrovať 42 mesiacov a ťažké úžitkové vozidlá 60 mesiacov od začiatku uplatňovania nariadenia, ak nebudú plniť normu Euro 7.

Vznikne jeden All-Star tím? Dva najúspešnejšie tímy sa chcú spojiť

Americký cyklista Sepp Kuss oslavuje víťazstvo v 78. ročníku pretekov Vuelta a Espana s druhým Dánom Jonasom Vingegaardom a tretím Slovincom Primožom Rogličom. (zdroj: SITA/AP)

Víkendové majstrovstvá Európy v cyklistike akoby boli šampionátom tímu Jumbo-Visma. O medaily proti sebe bojovali v závere traja tímoví kolegovia. Prirodzene v národných dresoch sú súperi a každý z nich chcel zvíťaziť. Titul získal Christophe Laporte, striebro má Wout van Aert, bronz Olav Kooij.

Že však v priebehu sezóny jazdia v jednom drese znovu ukazuje, aký silný tím Jumbo je. V tomto roku má najviac víťazstiev - 62, a vyhral aj tri najväčšie etapové preteky – Giro d’Italia, Tour de France a Vueltu.

Cyklisti Jumba hovoria, že ich tím je najlepší. A v tejto sezóne to rozhodne platí. Vo futbale by bolo Jumbo najskôr Manchestrom City, ktorý dokázal v tomto roku vyhrať Premier League aj Ligu majstrov. Vyhral tie najväčšie a najsledovanejšie súťaže.

A napriek tomu tím intenzívne rieši svoju budúcnosť. Holandský cyklistický web wielerflits.nl priniesol nečakanú správu. Jumbo-Visma veľmi intenzívne pracuje na spojení s tímom Soudal Quick-Step. Spojenie oboch tímov je vraj dohodnuté a manažéri pracujú na tom, ako fúzia prebehne.

Biológ: Môj pohľad na obezitu sa rokmi zmenil. Teraz mám viac pochopenia

Viktor Bielik. (zdroj: SME/Marko Erd)

Obezita je často vnímaná ako estetický problém, no dôležité je najmä to, že vedie k mnohým zdravotným ťažkostiam. Napríklad k zvýšeniu výskytu cukrovky, zvýšenému krvnému tlaku, srdcovo-cievnym chorobám alebo rôznym formám rakoviny.

Napriek tomu sa stáva, že obéznym ľuďom podľa krvných testov nič nie je. Výsledky majú dobré a zdanlivo sú úplne fit. Znamená to však, že sú zdraví?

„Nie, neznamená, pretože nie vždy rozbor krvi reflektuje stav tkaniva a organizmu,“ odpovedá v rozhovore pre SME biológ Viktor Bielik, ktorý je dekanom na Fakulte telovýchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

„Niekto môže mať napríklad demineralizované kosti alebo nízke množstvo vápnika v kostiach, ale len vyhodnotením vápnika v sére to nemusíme zistiť. Jednoducho tam nemusí byť až taký výrazný posun. A niečo podobné sa deje aj v tomto prípade,“ dodáva.

V krátkosti o zdraví:

Ako sa zbaviť diastázy: Pri bruchu väčšinou riešime len to, či je veľké, malé, oblé, alebo ploché. No dôležité je najmä to, či je dostatočnou oporou pre chrbticu a vnútorné orgány. Práve vtedy totiž môžeme povedať, že je funkčné. A to je tiež dôvod, prečo môže byť diastáza po pôrode veľkým problémom.

Tínedžerom treba pomôcť nájsť riešenia: „Je chybou, ak si niekto predstavuje, že keď príde dieťa domov zo školy, tak ho treba vypočúvať," hovorí v rozhovore pre SME psychologička Andrea Madarasová-Gecková, ktorá skúma duševné a fyzické zdravie a správanie tínedžerov.

Maľovanky nie sú len pre deti: Keď premýšľame nad tým, ako znížiť stres alebo zabojovať s úzkosťou, väčšinou nám napadnú aktivity ako cvičenie alebo meditácia. Existujú však aj iné techniky. V uplynulých rokoch zaplnili pulty v kníhkupectvách antistresové maľovanky.

SND - Sme Národné: Nabucco môže byť hrdina, slaboch, otec, ktorý nezvládol výchovu svojich detí, mocný vladár alebo diktátor

