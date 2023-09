Ranný brífing: Smeru sa vzďaľuje moc, PS v prieskume prvýkrát tesne vedie

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Progresívne Slovensko dobehlo Smer a vo volebnom modeli agentúry NMS Market Research pre SME sa o tri desatiny percenta stalo najsilnejšou stranou. Do parlamentu by sa dostalo deväť strán, štyri z nich – SaS, KDH, SNS a Sme rodina však od hranice zvoliteľnosti delia len desatiny percent. Smer by s potenciálnymi partnermi z Hlasu, SNS a Republiky nedokázal zložiť vládnu koalíciu, PS by malo len tesnú väčšinu, ale len v spojení so štyrmi ďalšími stranami.

Volebný špeciál zhŕňa najdôležitejšie udalosti z týždňa, kampane a politických udalostí. Tentokrát sme vydali špeciálne vydanie tesne pred moratóriom a odpovedáme na otázky poslucháčov. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Prieskum: Progresívne Slovensko predbehlo Smer, OĽaNO poskočilo, Demokrati strácajú

Progresívne Slovensko je po prvý raz najpopulárnejšou stranou, druhý Smer predbehlo o desatiny percenta. Vyplýva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research, ktorá pre denník SME kombinovanou metódou on-line zberu a telefonického prieskumu zisťovala popularitu strán so zberom od 21. do 24. septembra.

Do parlamentu by sa síce dostalo deväť strán, až štyri z nich však od päťpercentnej hranice zvoliteľnosti delia len desatiny percent a účasť v parlamente po voľbách tak nemajú istú.

Progresívne Slovensko by volilo 19,7 percenta voličov, zatiaľ čo Smer zaostal o štatisticky bezvýznamných 0,3 percenta a stranu Roberta Fica podporuje 19,4 percenta voličov.

Progresívnemu Slovensku sa podarilo dobehnúť svojho najväčšieho rivala o celkové víťazstvo vo voľbách, naďalej rastie aj jeho potenciál získať aj ďalších voličov a preto si môže ku dňu volieb urobiť od Smeru významnejší náskok.

S prihliadnutím na odchýlky merania však zatiaľ platí, že nie je možné jednoznačne predpokladať, ktorá z týchto strán má naozaj viac voličov a voľby by vyhrala.

Podľa Focusu by vyhral Smer: Voľby by v septembri vyhrala strana Smer so ziskom 18 percent hlasov. Nasledujú hnutie Progresívne Slovensko so 16,6 percenta a Hlas s 13,7 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza. Do parlamentu by sa dostalo osem politických strán.

Komu by ste mali dať hlas: Volebná kalkulačka porovnáva mieru zhody vašich názorov s názormi politikov. Strany dostanú súbor otázok, na ktoré zodpovedajú. Na rovnaké otázky potom môžete zodpovedať vy. Kalkulačka na konci ukáže, s ktorou stranou sa vaše odpovede zhodovali najviac.

Pat nie je sprosté slovo: Je možné, že pred a priamo počas moratória sa percentá ešte divoko rozhýbu, čísla známe pár dní pred urnou sú najpravdepodobnejšie východiská, aké mať očakávania, píše Peter Schutz.

Ak vyhrá Robert Fico: Otrepaná fráza, že „každý národ si zaslúži takú vládu, akú si zvolí", na nás doľahne, lebo pod trestom Ficovej štvrtej vlády s fašistami sa budú podlamovať kolená všetkým bez ohľadu na to, či ho volili, píše Beata Balogová.

Zoroslav Kollár vyhlásil vojnu Borisovi Kollárovi. Tvrdí, že Richterovú nezákonne lustrovala SIS

Konkurzný právnik Zoroslav Kollár a predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár. (zdroj: TASR)

Keď v júni prehovorila bývalá partnerka Borisa Kollára o tom, ako ju zbil na dovolenke, predseda parlamentu sa snažil vykresliť Barboru Richterovú ako bábku konkurzného právnika Zoroslava Kollára. Podobnú stratégiu zvolil šéf Sme rodina aj pri ďalšej exmilenke Eme Ferusovej, ktorá tvrdí, že ju poslal dvakrát na potrat.

Boris Kollár označil „priznania“ svojich bývalých partneriek za antikampaň, ktorú má riadiť skupina ľudí okolo Zoroslava Kollára. V prípade Ferusovej tvrdí, že jej za verejné vystúpenie konkurzný právnik zaplatil 40-tisíc eur.

Finančník Zoroslav Kollár, ktorý sa doteraz držal v úzadí a novinárom odpovedal len na súde, ktorý ho odsúdil za korupciu, sa teraz rozhodol verejne vystúpiť. Na Borisa Kollára zareagoval prostredníctvom 11-minútového videa na youtube.

Vyhlásil, že žiadnu antikampaň voči Kollárovi neviedol. „Takže Boris, ja som s tebou vojnu nechcel, ale ty ma opakovane vťahuješ do svojich hier, takže prijímam tvoju výzvu a ideme do toho,“ uviedol a avizoval, že v ďalšom videu vysvetlí, ktorí ľudia zabezpečujú Kollárovi príjem a ako dokáže splácať všetky osobné náklady, ktoré vraj prevyšujú 100-tisíc eur mesačne.

V krátkosti z domova:

Sulík priznal komunikáciu s Haščákom: Po dvoch dňoch mlčania sa predseda SaS Richard Sulík vôbec prvý raz v debate denníka SME a rádia Expres priznal k tomu, že si ešte ako minister hospodárstva písal s bývalým šéfom Penty Jaroslavom Haščákom. Tvrdí však, že ako minister komunikoval s mnohými podnikateľmi a zamestnávateľmi.

Po dvoch dňoch mlčania sa predseda SaS Richard Sulík vôbec prvý raz v debate denníka SME a rádia Expres priznal k tomu, že si ešte ako minister hospodárstva písal s bývalým šéfom Penty Jaroslavom Haščákom. Tvrdí však, že ako minister komunikoval s mnohými podnikateľmi a zamestnávateľmi. Haščák odmietol Matoviča ako toxického: Igor Matovič v roku 2022, keď bol ministrom financií vo vláde Eduarda Hegera, požiadal Jaroslava Haščáka o stretnutie k zdravotníckym témam. Haščák ho však vraj odmietol ako toxickú osobu.

Igor Matovič v roku 2022, keď bol ministrom financií vo vláde Eduarda Hegera, požiadal Jaroslava Haščáka o stretnutie k zdravotníckym témam. Haščák ho však vraj odmietol ako toxickú osobu. Preverujú Haščákov mobil: Príbeh o tom, ako za Matovičom údajne prišiel človek blízky Sulíkovi a ponúkol mu zálohu správ z mobilu šéfa SaS, berie polícia s rezervou. Preveruje totiž aj verziu, že správy mohli pochádzať z Haščákových mobilov, ktoré mu polícia zaistila už pri jeho zadržaní v decembri 2020.

Ruskí velitelia v pasci na kraby. Ako Ukrajinci likvidujú Čiernomorskú flotilu

Stúpajúci dym z budovy veliteľstva ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopoli. (zdroj: SITA/AP/Planet Labs PBC)

Miesto ani čas úderu na veliteľstvo ruskej Čiernomorskej flotily neboli zvolené náhodne, tvrdí ukrajinská vojenská rozviedka. Budovu veliteľstva v Sevastopoli zdemolovala v piatok na poludnie britská raketa Storm Shadow „v ukrajinských službách“.

Ukrajinské sily podnikli na Krym kombinovaný útok s nasadením dronov a rakiet. Pri útoku zahynul veliteľ ruskej flotily viceadmirál Viktor Sokolov. Do budovy prišiel na stretnutie, na ktorom sa zúčastnili ďalší dôstojníci. Kremeľ síce Sokolovovu smrť nepotvrdil, ale podľa doterajších skúseností pri podobne závažných udalostiach Ukrajinci zvyčajne hovoria pravdu.

Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov označil úder na srdce ruskej flotily za súčasť operácie s názvom Pasca na kraby. Odkazoval tým na pasce z drôteného pletiva, do ktorých zvieratá môžu vliezť na mnohých miestach, ale nedokážu nájsť východ a dostať sa von.

Má to symbolizovať ruskú situáciu na Kryme: odrezanie okupantov na polostrove a cielené údery na veliteľstvá a základne.

Rusi zverejnili zábery so Sokolovom: Ukrajinská armáda preverí svoje vlastné správy o údajnej smrti veliteľa ruskej Čiernomorskej flotily Viktora Sokolova. Pristúpila k tomu po tom, ako Rusko zverejnilo zábery so Sokolovom. To, či tieto zábery boli zhotovené v utorok, sa nepodarilo bezprostredne overiť.

V krátkosti z Ukrajiny:

Zhoršujúce sa vzťahy Poľska a Ukrajiny: Pre poľskú vládnucu stranu Právo a spravodlivosť je pred voľbami prioritou zabezpečiť, aby boli farmári spokojní, a to aj za cenu hroziaceho trvalého poškodenia spojenectva s Ukrajinou. Spor o obilie by mohol byť signálom ďalších konfliktov v budúcnosti.

Pre poľskú vládnucu stranu Právo a spravodlivosť je pred voľbami prioritou zabezpečiť, aby boli farmári spokojní, a to aj za cenu hroziaceho trvalého poškodenia spojenectva s Ukrajinou. Spor o obilie by mohol byť signálom ďalších konfliktov v budúcnosti. Útok na veliteľské stanovište: Ukrajinská armáda zničila ruské veliteľské stanovište v Chersonskej oblasti. Útok raketometom HIMARS podnikli počas dennej porady dôstojníkov ruského 24. motostreleckého pluku 70. motostreleckej divízie. Zabili ôsmich dôstojníkov a ďalších siedmich zranil.

Ukrajinská armáda zničila ruské veliteľské stanovište v Chersonskej oblasti. Útok raketometom HIMARS podnikli počas dennej porady dôstojníkov ruského 24. motostreleckého pluku 70. motostreleckej divízie. Zabili ôsmich dôstojníkov a ďalších siedmich zranil. Značné ruské straty: Ruské jednotky utrpeli značné straty medzi Bachmutom a Soledarom v Doneckej oblasti. V Záporožskej oblasti smerom na Melitopoľ sa zasa sťahujú do domov civilistov a využívajú ich dvory na zriadenie palebných pozícií, informuje ukrajinský generálny štáb s tým, že jednotky majú nízku úroveň morálky a psychiky a chýba im motivácia pre ďalšie bojové operácie.

Ruské jednotky utrpeli značné straty medzi Bachmutom a Soledarom v Doneckej oblasti. V Záporožskej oblasti smerom na Melitopoľ sa zasa sťahujú do domov civilistov a využívajú ich dvory na zriadenie palebných pozícií, informuje ukrajinský generálny štáb s tým, že jednotky majú nízku úroveň morálky a psychiky a chýba im motivácia pre ďalšie bojové operácie. Lukašenko zakázal drony: Západom neuznaný bieloruský prezident Alexander Lukašenko zakázal občanom svojej krajiny dovážať, skladovať, predávať a vyrábať bezpilotné lietadlá, ako aj ich používanie na osobné účely. Obyvatelia majú šesť mesiacov na to, aby drony, ktoré už vlastnia, predali alebo ich odovzdali na uskladnenie.

Zo zahraničných webov:

Taliani to po rokoch na východe zabalili. Fabriku predali, zostali len dlhy

M.I.S. Slovakia zamestnával v najlepších časoch takmer 500 ľudí. (zdroj: FB/Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou)

Je krátko po revolúcii a na Slovensko sa začínajú pozerať prví zahraniční investori. Medzi nimi je aj Talian Roberto Zerbi. Jeho rodina podniká v textilnom priemysle a správne tuší, že Slovensko môže byť z tohto pohľadu zaujímavou destináciou.

Vyberá si východ Slovenska, konkrétne Vranov nad Topľou. Talianska rodina tam presúva časť výroby, v ďalších rokoch expanduje a stane sa jedným z najdôležitejších zamestnávateľov v regióne.

Vo firme na prelome tisícročia pracovalo zhruba 425 ľudí na dve smeny. Vedenie podniku pritom hovorilo, že cieľom je zamestnávať 500 ľudí. Postupne sa však zoštíhľovala. Ešte v roku 2013 dávala prácu 260 ľuďom, o päť rokov ich bolo 157 a v roku 2021 len 144.

Podnikateľský príbeh trval 30 rokov, v tomto roku sa definitívne skončil. Firma sa poslala do konkurzu a zanechala za sebou nielen nezamestnaných, ale aj dlhy. Na jej príbeh sa pozeráme v ďalšej časti seriálu Posledná kapitola.

V krátkosti z ekonomiky:

Trať z Nitry do Bratislavy: Železničiari s ministerstvom financií už takmer dekádu diskutujú o tom, či majú postaviť novú južnú trať z Nitry cez Trnovec nad Váhom. Táto možnosť sa nateraz odsúva. Analytici momentálne preferujú radšej opraviť a modernizovať, prípadne aj elektrifikovať, trať z Nitry na Leopoldov.

Železničiari s ministerstvom financií už takmer dekádu diskutujú o tom, či majú postaviť novú južnú trať z Nitry cez Trnovec nad Váhom. Táto možnosť sa nateraz odsúva. Analytici momentálne preferujú radšej opraviť a modernizovať, prípadne aj elektrifikovať, trať z Nitry na Leopoldov. Analýza aktuálnych trendov NBS: Ochladenie finančného cyklu na Slovensku je citeľné. Poskytovanie úverov významne pribrzdilo tak u domácností, ako aj podnikov a momentálne už rastú stabilne jednociferným medziročným tempom. Za týmto spomalením je zmiernený dopyt, konštatovala Národná banka Slovenska v septembrovom makroprudenciálnom komentári.

Ochladenie finančného cyklu na Slovensku je citeľné. Poskytovanie úverov významne pribrzdilo tak u domácností, ako aj podnikov a momentálne už rastú stabilne jednociferným medziročným tempom. Za týmto spomalením je zmiernený dopyt, konštatovala Národná banka Slovenska v septembrovom makroprudenciálnom komentári. Zamestnanci si mierne prilepšia: Sumy stravného pre zamestnancov sa zvýšia druhýkrát v tomto roku. Od októbra sa minimálna hodnota stravovacej poukážky zvýši zo súčasnej sumy 5,48 eura na 5,85 eura.

V Slovane skončili Pardavý s Haščákom. Klub navýši rozpočet, prídu noví hráči

Odvolaný športový riaditeľ HC Slovan Bratislava Oto Haščák a odvolaný tréner HC Slovan Bratislava Ján Pardavý. (zdroj: TASR)

Ján Pardavý už nie je trénerom HC Slovan Bratislava. Klub s ním mal ukončiť spoluprácu po nepriaznivých výsledkoch v úvode sezóny Tipos extraligy. Vedenie klubu nie je spokojné so vstupom mužstva do novej sezóny. Sklamaním sú nielen doterajšie výsledky, ale aj hra a výkony, ktorými sa tím prezentoval v jednotlivých zápasoch.

Vedenie Slovana následne ukončilo spoluprácu aj so športovým riaditeľom Otom Haščákom. „Ponuku pôsobiť v Slovane som si vždy vážil, obetoval som jej aj prípadné pokračovanie kariéry skauta v NHL. Veľmi som chcel nadviazať na úspechy klubu. Žiaľ, nie vždy sa všetko podarí, aj keď človek veľmi chce,“ reagoval Haščák.

Vedenie klubu sa vyjadrilo, že sa zaoberá rôznymi návrhmi, ako zastaviť športovú krízu a naskočiť na víťaznú vlnu a avizovalo, že nového trénera by chcelo vymenovať ešte tento týždeň, do piatkového zápasu na ľade Nitry.

So zmenou trénera príde navýšenie rozpočtu. „Určite ho musíme zvýšiť, pretože ak robíte zmeny, tak si vyžadujú prepúšťanie. Chceme priniesť do klubu kvalitu. V tejto chvíli nás to bude stáť trošku viac. Máme vytipovaných hráčov, ale počkáme na nového trénera,“ prezradil Pavol Hofstädter, jeden z akcionárov klubu.

Prečo skončili Pardavý s Haščákom: Takmer vždy sú za odvolávaním neuspokojivé výsledky. V tomto prípade ešte väčšiu rolu zohrali katastrofálne výkony. Lebo prehrať tri zo štyroch zápasov nie je hanba. Problém je spôsob, ako sa to stalo, píše Ondrej Rusnák.

Psychologička: Pozornosť by sme mali venovať aj deťom, ktoré sú zdanlivo tiché a poslušné

Lenka Svoradová a Mária Jaššová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Deti prežili v uplynulých rokoch náročnejšie obdobia. Pandémia vykoľajila nielen ich, ale dokonca aj dospelí mali problém so zvládaním svojich emócii.

Psychologička Mária Jaššová v rozhovore pre SME poukazuje na to, že schopnosť zvládať emócie sa stresom znižuje. To však pre dospelých znamená vyššie nároky na to byť deťom k dispozícii a pomôcť im.

„Nie je úplne realistické očakávať, že ak ma niečo v domácom prostredí ťaží, tak to viem jednoducho odstrihnúť. Leží to na mne ako deka, a aj keď to aktívne neriešim, cítim to. Učiteľ sa vôbec nemusí dozvedieť, čo konkrétne dieťa trápi, a preto je dôležité vytvárať pravidlá a rámce bezpečia,“ hovorí odborníčka s tým, že súcit s tým, čím si deti prešli, neznamená nemať nároky.

Spoluzakladateľka Emocionálneho kompasu Lenka Svoradová dopĺňa, že deťom je potrebné dať nástroje, aby dokázali zvládnuť náročné obdobie.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Aj trpezlivosť sa dá získať: Ak väčšine detí chýba jedna vlastnosť, tak určite je ňou trpezlivosť. Jej rozvoj môže byť v modernom svete čoraz náročnejší, keďže deti majú okamžitý prístup k mnohým veciam a očakávajú instantné uspokojenie. Trpezlivosť si treba získať a osvojiť.

Ak väčšine detí chýba jedna vlastnosť, tak určite je ňou trpezlivosť. Jej rozvoj môže byť v modernom svete čoraz náročnejší, keďže deti majú okamžitý prístup k mnohým veciam a očakávajú instantné uspokojenie. Trpezlivosť si treba získať a osvojiť. Fialovú desí umelé šťastie: Prečítajte si rozhovor so Zuzanou Fialovou o šťastí, spokojnosti, ale tiež o tom, ako to v živote robiť, aby sme tu boli nielen pre iných, ale najmä pre seba a aby sme sa my ženy navzájom podporovali.

Prečítajte si rozhovor so Zuzanou Fialovou o šťastí, spokojnosti, ale tiež o tom, ako to v živote robiť, aby sme tu boli nielen pre iných, ale najmä pre seba a aby sme sa my ženy navzájom podporovali. Poďte sa túlať: Bezpečné miesta v Európe, kde sa viete ocitnúť už za pár hodín a užiť si ich aj vtedy, ak ste na cestovateľské dobrodružstvá pripravená len vy sama? Nech sa páči, tu sú naše tipy.

Podcasty SME

Vizita: Špeciál so Simou: Naozaj vás dokážu maľovanky zbaviť stresu?

Karikatúra

Programy. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Indické tekvicovo-šošovicové karí. (zdroj: Isifa)

Vyskúšajte indické tekvicovo-šošovicové karí. Tento jednoduchý zeleninový recept vás nielen zasýti ale i zahreje.

Dnes očakávame

17. rokovanie vlády

Hlavné pojednávanie so Štefanom Kuffom, Filipom Kuffom a Gregorom Kuffom vo veci nebezpečného vyhrážania

Hlavné pojednávanie s Jakubom Škrabákom stíhaným pre extrémizmus

Predvolebná debata na RTVS za účasti zástupcov strán Smer, PS, Hlas (20.05)

Dnes v histórii

Reklama na Ford Model T z roku 1908. (zdroj: Wikimedia)

27. septembra 1908 spustila v Detroite automobilka Ford výrobu revolučného Modelu T - prvého vozidla vyrábaného na montážnej linke. Vyrobilo a predalo sa neuveriteľných 15 007 034 kusov.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

