Prieskum Focusu: Voľby by vyhral Smer, Sme rodina opäť stratila

Druhé by skončilo Progresívne Slovensko.

BRATISLAVA. Ak by sa voľby konali v druhej polovici septembra, do parlamentu by sa dostalo osem politických strán. Mimo neho by ostalo hnutie Sme rodina so ziskom 4,1 percenta aj Demokrati (štyri percentá).

Prvému Smeru by podľa merania agentúry Focus pre televíziu Markíza odovzdalo svoj hlas 18 percent opýtaných.

Druhé Progresívne Slovensko by volilo 16,6 percenta opýtaných a tretí Hlas 13,7 percenta opýtaných.

Na štvrté miesto poskočila koalícia OĽaNO-KÚ-Za ľudí, podľa prieskumu by ju volilo 8,2 percenta opýtaných a predbehla tak hnutie Republika, ktoré by získalo 7,7 percenta hlasov.

Nasleduje KDH so ziskom 6,5 percenta, tesne pred SNS, ktorá by získala 6,4 percenta hlasov. Ako posledná by sa do parlamentu dostala SaS, ktorú by si vybralo 5,8 percenta opýtaných.

Okrem Sme rodina a Demokratov by pred bránami parlamentu by ostali aj Aliancia (3,5 percenta) či ĽSNS (1,7 percenta).

Modrí, Most-Híd by skončili so ziskom 0,7 percenta a Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana by získali podporu 0,6 percenta voličov. Zvyšok by si rozdelili ostatné strany.

Smer by v parlamente získal 33 mandátov. Progresívne Slovensko by malo 30 poslancov, Hlas 25, koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia 15.

Republika by obsadila v parlamente 14 kresiel, KDH 12, SNS 11 a SaS by získala desať mandátov.

Agentúra vykonala prieskum na reprezentatívnej vzorke 1017 respondentov 22. až 26. septembra.

