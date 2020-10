Koronavírus: Berlín od soboty sprísni epidemiologické opatrenia (minúta po minúte)

Slovensko eviduje celkovo 13 812 prípadov nákazy koronavírusom. Pandémia si doteraz vyžiadala 55 obetí.

7. okt 2020 o 6:15 (aktualizované 7. okt 2020 o 8:22) Martin Vonšák, Zuzana Straková

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

08:22 SLOVENSKO - Vládou schválený návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR dáva nové možnosti riešiť aktuálnu situáciu v kultúre a kreatívnom priemysle. Na tlačovom brífingu počas stredajšieho rokovania vlády to povedala ministerka kultúry SR Natália Milanová. Avizovala, že legislatívny návrh pôjde na najbližšiu schôdzu parlamentu, očakáva hladký priebeh pri schvaľovaní. "Novelizovaný zákon by mal byť účinný od 1. novembra, za ideálnych podmienok by sme už 16. novembra mohli spustiť výzvu," povedala Milanová. Upozornila, že v tomto prípade nebude výzva viazaná na projekt, ministerstvo kultúry chce využiť dotazník a register, ktorý majú využiť aktéri v kultúre a kreatívnom priemysle. Detaily samotnej výzvy rezort ešte spresní.

07:28 SLOVENSKO - Za prísnych hygienických opatrení sa v stredu v Bratislave začne dvojdňová konferencia Globsec Bratislava fórum 2020 s hlavným motívom "uzdravme svet spoločne". "Chceme hľadať spoločné európske riešenia na súčasnú vážnu krízu a v tomto duchu sa nesie aj program konferencie," uviedol pre TASR jej zakladateľ Róbert Vass. Najvýznamnejšou udalosťou konferencie je podľa neho účasť líderky bieloruskej opozície Sviatlany Cichanovskej, ktorá si preberie cenu slobody v mene bieloruského ľudu za jej prínos v presadzovaní demokratických hodnôt a ochranu ľudských práv.

07:13 SVET - Sociálna sieť Facebook v utorok odstránila príspevok z oficiálneho účtu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvôli porušeniu pravidiel zameraných proti dezinformáciám o Covide-19.

Trumpove vyjadrenie prezentovalo koronavírusovú chorobu ako menšiu hrozbu, než je bežná chrípka. Hovorca Facebooku Andy Stone povedal, že jeho spoločnosť netoleruje "nesprávne informácie o závažnosti Covidu-19".

"Naučili sme sa s ňou žiť (s chrípkou), rovnako ako sa učíme žiť s Covidom," odkázal v utorok americký prezident, ktorý sa sám koronavírusom nakazil. Dodal, že Covid-19 "je u väčšiny populácie oveľa menej smrtiaci" ako chrípka, hoci vedecké poznatky takéto tvrdenie nepodporujú.

Len v Spojených štátoch je s epidémiou spájaných už okolo 210-tisíc úmrtí, zatiaľ čo tamojšie Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb odhaduje, že chrípka od roku 2010 v krajine spôsobila 12- až 61-tisíc úmrtí ročne.

06:47 SVET - V Česku v utorok odhalili ďalších 4 457 ľudí nakazených koronavírusom SARS-CoV-2. Je to zatiaľ najvyšší počet od začiatku pandémie.

Dosiaľ sa tak koronavírusom nakazilo 90 022 ľudí, pričom Česko eviduje 40 440 aktívnych prípadov a 48 788 vyliečených ľudí. V nemocniciach je 1 387 pacientov. Laboratóriá spracovali 17 551 vzoriek.

V utorok zaznamenali aj trinásť nových úmrtí, dovedna ich na Covid zomrelo 794 ľudí.

06:31 SVET - Demokratický prezidentský kandidát Joe Biden uviedol, že americký prezident Donald Trump by sa nemal zúčastniť ich druhej spoločnej prezidentskej debaty, pokiaľ bude stále infikovaný novým koronavírusom.

"Myslím si, že ak má stále COVID-19, debatovať by sme nemali," povedal Biden novinárom v meste Hagerstown v štáte Maryland, keď nastupoval do svojho lietadla. Biden pritom v pondelok uviedol, že v druhej debate je pripravený sa s Trumpom stretnúť, "ak vedci povedia, že je to bezpečné". V utorok povedal, že sa "teší na možnosť debatovať s Trumpom", avšak podľa neho sa budú musieť riadiť veľmi prísnymi opatreniami. Dodal, že nepozná Trumpov stav, odkedy sa prezident vrátil po hospitalizácii späť do Bieleho domu.

6:15 SVET - Predstavitelia Berlína oznámili, že vzhľadom na stúpajúci počet prípadov nákazy koronavírusom zavedú prísnejšie epidemiologické pravidlá vrátane skrátenia otváracích hodín barov a reštaurácií či obmedzení kontaktov. Plánované zmeny budú platiť od soboty.

Bary, reštaurácie a väčšina obchodov v hlavnom meste Nemecka bude musieť byť v čase od 23.00 h do 06.00 h zatvorené. Výnimku dostanú lekárne a čerpacie stanice - tie však nebudú môcť v noci predávať alkohol. V čase 23.00 h - 06.00 h sa budú môcť stretávať vonku najviac piati ľudia alebo členovia dvoch domácností. Z 25 na desať sa zníži i počet účastníkov súkromných stretnutí vo vnútorných priestoroch. Nové opatrenia sú namierené najmä na privátne oslavy a ilegálne zhromaždenia, ktoré sa často považujú za hnaciu silu pri šírení vírusu.

Od minulej soboty Berlín zaviedol povinné nosenie rúšok v úradných budovách a stanovil limity pre počet osôb na súkromných zhromaždeniach - vonku maximálne 50 a vo vnútri 25.