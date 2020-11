Koronavírus: Južné Tirolsko ide cestou Slovenska, otestuje obyvateľstvo (minúta po minúte)

Slovensko celkovo eviduje 88 602 prípadov koronavírusu z PCR testov. Pľúcnej forme COVID-19 podľahlo už 557 pacientov.

18. nov 2020 o 6:10 (aktualizované 18. nov 2020 o 8:26) Andrej Kuzmány, Simona Kováčiková, SITA, TASR, ČTK

Koronavírus na Slovensku: Priebeh pandémie sledujeme naživo (minúta po minúte)

8:22 SLOVENSKO - Protesty v utorok 17. novembra nemali nič spoločné s pokojným prejavom. Pred rokovaním vlády to uviedol minister vnútra Roman Mikulec s tým, že tam boli ľudia, ktorí chceli vyprovokovať násilie a bitky a používali pyrotechniku.

Mikulec doplnil, že práve pyrotechnikou boli zranení aj niektorí policajti.

"Ľudia sú identifikovaní, páchatelia sú identifikovaní, niektorí budú riešení v ďalších konaniach," povedal šéf rezortu vnútra.

Podotkol, že im hrozí trestné stíhanie za útok na verejného činiteľa, kde je trestná sadzba 24 rokov. "My budeme v tomto veľmi dôkladní a prísni."

8:00 SVET - Južná Kórea zaznamenala najväčší denný nárast prípadov koronavírusu za ostatné tri mesiace. Chystá sa preto sprísniť pravidlá týkajúce sa spoločenských rozostupov v metropolitnej oblasti hlavného mesta Soul, kde žije približne polovica 51-miliónovej populácie štátu, a niektorých častiach východnej provincie Kangwon.

Tamojší úrad pre kontrolu a prevenciu chorôb v stredu informoval o 313 nových prípadoch, čím celkový počet nakazených stúpol na 29 311. Počet pozitívne testovaných prekročil hranicu 300 osôb prvýkrát od augusta.

7:38 SLOVENSKO - Narastajúci problém s personálom vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Skalici už zasahuje aj do výkonu operácií.

„Evidujeme tri desiatky pozitívne testovaných zamestnancov, čo predstavuje mesačný nárast pozitívnych o 200 percent,“ spresnila Martina Plášková, poverená komunikáciou za nemocnicu.

Situácia s personálom je podľa jej slov natoľko vážna, že niektoré oddelenia už obmedzili operácie a vedenie nemocnice uvažuje o ďalších.

7:30 SLOVENSKO - Otvoriť by už síce mohli, ale v praxi to nie je také jednoduché. Kiná, divadlá, fitnescentrá, plavárne aj kostoly sa totiž iba v piatok večer dozvedeli, za akých podmienok môžu od pondelka rána vpustiť ľudí do svojich priestorov.

Ako to aktuálne vyzerá, kto otvoril a kto nie? Bližšie sa na to pozrela Daniela Hajčáková, text si prečítate tu >>>>

7:03 SVET - Testy v Nemecku odhalili za posledných 24 hodín 17 561 infikovaných. Počet úmrtí stúpol o 305.

Počet nakazených aj úmrtí je vyšší ako deň predtým, kedy v krajine zaznamenali 14 419 prípadov a 267 mŕtvych.

6:30 SVET - V Česku za predchádzajúci deň pribudlo 4 246 prípadov nákazy koronavírusom. Je to menej ako deň predtým, keď ich bolo 5 406.

Počty nakazených v Česku klesajú už zhruba posledné dva týždne, odvtedy, ako 4. novembra dosiahli maximum: 15 729 nakazených. Začiatkom minulého týždňa padli pod desaťtisíc a teraz sú okolo hranice päťtisíc. Či sa ale na tejto úrovni stabilizujú, lepšie ukážu až ďalšie dni týždňa.

06:10 SVET - V severotalianskej provincii Južné Tirolsko sa od piatku do nedele uskutoční celoplošné testovanie obyvateľstva na koronavírus.

Testovať budú - podobne ako na Slovensku - antigénovými testami.

Testovanie bude dobrovoľné a je otvorené pre všetkých. Výnimka platí pre deti do päť rokov a osoby, ktoré už mali pozitívny výsledok testu na koronavírus SARS CoV-2, alebo sú v izolácii. Testovaniu sa nemusia podrobiť ani obyvatelia domovov pre seniorov a pacienti v nemocniciach.

Podľa očakávania vedenia provincie by mohlo byť vykonaných okolo 350-tisíc testov - asi toľko ich bolo vykonaných za uplynulý víkend v celom Taliansku.