Minúta po minúte: Rakúsko sprísnilo podmienky pre vstup, týka sa to aj pendlerov

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 265-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 5 382 obetí. Začal platiť covid automat.

10. feb 2021 o 6:21 Jakub Habas, Erik Balázs, TASR, SITA, ČTK

Začal platiť COVID automat: Správy o koronavíruse sledujeme minútu po minúte:

06:18 SVET - Rakúsko sprísnilo podmienky vstupu do krajiny, týka sa to aj pendlerov. Naďalej je povinná online registrácia a 10-dňová karanténa. Po novom budú musieť osoby už pri vstupe do Rakúska predložiť negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu nie staršieho ako 72 hodín. Ak bol takýto test urobený mimo Rakúska, je potrebné k nemu priložiť aj lekárske osvedčenie, napríklad od laboratória, ktoré test vykonalo, v anglickom alebo nemeckom jazyku.

Ak pri sebe nebudete mať negatívny test, do Rakúska vás pustia, test si musíte na jeho území spraviť do 24 hodín. Po tomto teste je nutné nastúpiť do 10-dňovej karantény, ktorú možno ukončiť najskôr na 5. deň ďalším negatívnym testom.

Na pendlerov sa po novom vzťahuje povinná online registrácia, a to najmenej raz za 7 dní alebo pri každej zmene údajov zadávaných pri registrácii, teda aj v prípade nového testu. Ďalšou povinnosťou je, že aj pendleri pri vstupe do Rakúska musia predložiť negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní. Ak bol takýto test urobený mimo Rakúska, je potrebné aj lekárske osvedčenie.

06:10 SVET - Najstaršia obyvateľka Európy, francúzska rádová sestra André, prekonala Covid-19 a tento týždeň oslávi 117. narodeniny. Sestra André, vlastným menom Lucile Randonová, strávila mesiac v karanténe vo svojej izbe v domove s opatrovateľskou službou. Najväčší strach mala o ostatné obyvateľky, napísala BRM TV

Podľa hovorcu zariadenia sa sestre André darí dobre. Hoci je slepá, duševne je v dobrej kondícii a narodeniny oslávi s niekoľkými priateľmi. Covid prekonala prakticky bez príznakov, nakazila sa tento rok v januári v opatrovateľskom dome, rovnako ako ďalších 80 z 88 obyvateľov. Desať ich nákazu neprežilo.

06:02 SVET - Do Venezuely dorazí prvých 100 000 dávok ruskej vakcíny Sputnik V budúci týždeň, oznámil venezuelský prezident Nicolás Maduro. "Keď sa začne očkovací proces, zaočkujeme všetkých lekárov, všetkých zdravotníckych pracovníkov vo Venezuele," povedal Maduro v prejave v miestnej televízii. Po najviac zraniteľných sektoroch budú podľa jeho slov nasledovať učitelia.

6:00 SVET - V gréckom v hlavnom meste Atény a jeho okolí bude od štvrtka platiť prísny lockdown, otvorené zostanú len obchody ponúkajúce nevyhnutný tovar.

Opatrenia podľa premiéra Kyriakosa Mitsotakia spotrvajú minimálne do konca februára. Mitsotakis poukázal na rastúci počet infikovaných a hospitalizácií v regióne Atika, v ktorom sa nachádza aj hlavné mesto. Obáva sa však aj rozšírenia nových variantov koronavírusu.