Ranný brífing: Prezidentka usvedčila Matoviča z klamstva

Dobré ráno, prečítajte si najdôležitejšie správy.

15. apr 2021 o 23:30 Michal Deliman

Matovič tvrdil, že Rusi žiadali vrátiť Sputnik V, lebo sa testoval v zlom laboratóriu. Prezidentka Čaputová povedala, že to tak nie je. Matovič sa sám priznal, že zmluvu ani nečítal a vytrvalo útočil najmä na šéfku ŠÚKL. Hlavne, že ho má premiér Heger pod kontrolou.

Napriek desiatkam rokov okupácie a neslobody má väčšina ľudí na Slovensku k Rusku priaznivý vzťah. Prečo je to tak, sa dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Rusom neprekážali testy, Matovič zmluvu ani nečítal

Heger s Matovičom nastolil podľa vlastných slov poriadok

Očkovanie Sputnikom by sa mohlo spustiť začiatkom mája

Písal o mafii aj o policajnom násilí. Gréckom otriasla vražda novinára

Po blamáži visel Zidane na vlásku. Real prežil čierny január a neprehráva

Máme problém trestať náckov, za trávu zatvárame okamžite

Rusom neprekážali testy, Matovič zmluvu ani nečítal

Prezidentka Zuzana Čaputová. (zdroj: TASR)

Igor Matovič tvrdí, že Rusi chceli vakcínu Sputnik V späť a na vypovedanie zmluvy so Slovenskom stačilo, aby vakcínu preverovalo nesprávne laboratórium.

„Dôvod, prečo sa rozhodli vypovedať zmluvu, je, že sa cítia mimoriadne poškodení tým, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv zveril posúdenie tejto vakcíny neregistrovanému laboratóriu,“ tvrdil Matovič.

Posudzovanie v Biomedicínskom centre SAV, ktorému to ŠÚKL zadal, pritom odsúhlasil aj vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý sedel v Matovičovej vláde.

Prezidentka teraz vyhlásila, že takéto tvrdenia nie sú pravdivé. Rusi podľa nej naozaj žiadali o vrátenie vakcíny listom zo 6. apríla, ale nie pre nesprávne zvolené laboratórium.

„Toto tvrdenie nie je pravdivé, a dôvodom na vrátenie vakcíny bola iná skutočnosť,“ povedala Čaputová.

Zmluva na ruskú vakcínu by navyše podľa prezidentky mala byť zverejnená.

Matovič na následnej tlačovej konferencii opäť útočil na vedcov a novinárov, špeciálnu pozornosť venoval šéfke ŠÚKL Zuzane Baťovej a jej manželovi.

Problémom pre Rusov podľa Matoviča bola veta v správe ŠÚKL, že vakcíny Sputnik V vo svete nemusia byť rovnaké.

"Podľa publikovaných správ by sa vakcíny mali používať v 40 krajinách sveta, ale tieto vakcíny spája len názov,“ citoval Matovič zo správy ŠÚKL.

Ako oficiálnu zámienku na odstúpenie od zmluvy si Rusi zvolili podľa Matoviča to, že za dodávku vakcín Slovensko načas nezaplatilo. Ako takéto situácie rieši zmluva, Matovič nevedel povedať.

"Priznám sa, zmluvu som nečítal," povedal.

Matovič mafiánsky útočí: Matovič hovorí o dehumanizácii a lynči, popritom on sám dehumanizuje a útočí. V mene naratívu, že zachraňuje životy. Zdôrazňuje, že roky bojoval proti mafii, lenže na svojej poslednej tlačovke predviedol mafiánske spôsoby, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Matovič hovorí o dehumanizácii a lynči, popritom on sám dehumanizuje a útočí. V mene naratívu, že zachraňuje životy. Zdôrazňuje, že roky bojoval proti mafii, lenže na svojej poslednej tlačovke predviedol mafiánske spôsoby, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Čaputová podala Hegerovi metlu: Šťastím v nešťastí je, že Matovič nám situáciu uľahčuje očividnými klamstvami. Prezidentka si dala záležať, aby ich obnažila, čím symbolicky podala Eduardovi Hegerovi metlu. Ale zametať už musí sám, inak bude namiesto koordinátora komplicom, píše Peter Tkačenko.

Šťastím v nešťastí je, že Matovič nám situáciu uľahčuje očividnými klamstvami. Prezidentka si dala záležať, aby ich obnažila, čím symbolicky podala Eduardovi Hegerovi metlu. Ale zametať už musí sám, inak bude namiesto koordinátora komplicom, píše Peter Tkačenko. Matovič betónoval diagnózy, ktorými trpí: Podvečerné expozé ministra financií sa dopozerať nedalo, bolo to príliš ťažké na hlavu. Aj zlomok vystúpenia však stačil, aby betónoval diagnózy, ktorými trpí, píše Peter Schutz.

Podvečerné expozé ministra financií sa dopozerať nedalo, bolo to príliš ťažké na hlavu. Aj zlomok vystúpenia však stačil, aby betónoval diagnózy, ktorými trpí, píše Peter Schutz. ŠÚKL názor nezmení: Štátny ústav pre kontrolu liečiv nemôže zmeniť svoj odborný názor na vakcínu na základe verejných prieskumov, nátlaku ministra financií či vyhrážok, ktoré jeho vyjadrenia v médiách zo strany určitej časti spoločnosti podnecujú.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nemôže zmeniť svoj odborný názor na vakcínu na základe verejných prieskumov, nátlaku ministra financií či vyhrážok, ktoré jeho vyjadrenia v médiách zo strany určitej časti spoločnosti podnecujú. Kolíková potvrdila slová prezidentky: Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková potvrdila, že ruská strana nenamietala v liste preverovanie šarží vakcíny Sputnik V v necertifikovanom laboratóriu na Slovensku. Podľa ministerky vyplývajú z listu iné skutočnosti.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková potvrdila, že ruská strana nenamietala v liste preverovanie šarží vakcíny Sputnik V v necertifikovanom laboratóriu na Slovensku. Podľa ministerky vyplývajú z listu iné skutočnosti. Sulík by zmluvu zverejnil: Richard Sulík je za to, aby sa zmluva k nákupu vakcíny Sputnik V zverejnila, počkať ale chce na právnu analýzu, či je to možné.

Heger s Matovičom nastolil podľa vlastných slov poriadok

Minister financií Igor Matovič a premiér Eduard Heger. (zdroj: TASR)

Premiér Eduard Heger musí od prvého dňa vo funkcii vysvetľovať kroky svojho predchodcu a straníckeho šéfa Igora Matoviča.

Predseda OĽaNO sa stihol za približne týždeň v novej funkcií venovať očkovaniu ruskou neregistrovanou vakcínou Sputnik V aj ohlásiť uvoľňovanie opatrení.

Urazil slovenských vedcov, ignoroval slovenskú diplomaciu a zastal sa ruských záujmov. To všetko sa deje v čase, keď už šéfuje rezortu financií.

Denník SME sa následne v rozhovore Hegera pýtal, či má Matoviča ako šéf vlády už pod kontrolou, prečo až teraz vláda študuje, či môže zmluvu s Ruskom o kúpe Sputnika V zverejniť, a čo napokon rozhodne o očkovaní ruskou vakcínou na Slovensku.

Tajomstvo postupnej demisie z kuchyne OĽaNO: Nevieme, prečo sa v OĽaNO pestuje predstava, že demisia nie je nič pre nich, oni potrebujú postupnú odvykačku, píše Zuzana Kepplová.

Nevieme, prečo sa v OĽaNO pestuje predstava, že demisia nie je nič pre nich, oni potrebujú postupnú odvykačku, píše Zuzana Kepplová. Prečo Matovič zháňa pečiatku: Riziká Sputnika si Matovič a ministerstvo zdravotníctva uvedomujú a skutočnou motiváciou, prečo zháňajú „pečiatku“, je ochrana pred zodpovednosťou za prípadné následky, respektíve snaha o rozloženie zodpovednosti, píše Martin Kugla.

Očkovanie Sputnikom by sa mohlo spustiť začiatkom mája

Eduard Heger a Andrej Babiš. (zdroj: TASR)

Za stredu pribudlo na Slovensku ďalších 843 nakazených koronavírusom, laboratóriá vykonali 7 312 PCR testov. O 79 sa zvýšil počet úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19.

Hospitalizácie pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň opäť výrazne klesli, ich počet sa znížil o 145.

Prvú dávku vakcíny dostalo 8 805 ľudí, druhú dávku podali 9 993 osobám. Celkovo je tak zaočkovaných prvou dávkou vakcíny 900 575 ľudí.

Ak Maďarsko potvrdí vhodnosť vakcíny Sputnik V, Slovensko povolí jej používanie v boji s pandémiou nového koronavírusu. Počas prvej zahraničnej cesty v Prahe to povedal premiér Eduard Heger s tým, že by to mohlo byť začiatkom mája.

Zdôraznil, že pre ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského a pre neho samotného je dôležité, aby pri každom prepustení šarže bola zaručená jej bezpečnosť. "Preto sa podstupujú testy v schválenom laboratóriu," povedal slovenský premiér.

Kde sa končí analógia: Ak z misie Hegera vyšlo niečo zásadné, tak je to vyhlásenie Babiša, že Sputnikom bude Česko očkovať až po schválení EMA, píše Peter Schutz.

Ak z misie Hegera vyšlo niečo zásadné, tak je to vyhlásenie Babiša, že Sputnikom bude Česko očkovať až po schválení EMA, píše Peter Schutz. Žiadne obmedzenie na základe veku: Prihlasovanie na očkovanie na základe veku by malo byť zakrátko minulosťou. Do čakárne naň by mali mať možnosť sa prihlásiť všetci, ktorí dovŕšili vek dospelosti.

Prihlasovanie na očkovanie na základe veku by malo byť zakrátko minulosťou. Do čakárne naň by mali mať možnosť sa prihlásiť všetci, ktorí dovŕšili vek dospelosti. Pravidlá nosenia rúšok sa menia: V exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných ľudí, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Ďalší kotlebovec doplatil na ľudácky pozdrav: Poslanca ĽSNS Antona Grňa uznal Najvyšší súd za vinného z prečinu sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje a v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd. Dostal za to peňažný trest vo výške päťtisíc eur.

Poslanca ĽSNS Antona Grňa uznal Najvyšší súd za vinného z prečinu sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii, ktorá smeruje a v minulosti smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd. Dostal za to peňažný trest vo výške päťtisíc eur. Za oslobodenie Kočnera hlasovali všetci sudcovia: Za oslobodenie Mariana Kočnera v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej hlasovali všetci sudcovia senátu Špecializovaného trestného súdu, povedal to predseda ŠTS Ján Hrubala v diskusii Sokratovho inštitútu.

Za oslobodenie Mariana Kočnera v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej hlasovali všetci sudcovia senátu Špecializovaného trestného súdu, povedal to predseda ŠTS Ján Hrubala v diskusii Sokratovho inštitútu. Katrinec vypovedal k Ficovi a Zlatému Kľúčiku: NAKA vypočúvala podnikateľa Ivana Katrinca v prípade Očistec aj k Robertovi Ficovi a Zlatému Kľúčiku. Podnikateľ údajne v roku 2015 chodil po rôznych miestach a tvrdil, že má v rukách kompromitujúcu nahrávku Roberta Fica z hotelovej izby nitrianskeho hotela Zlatý Kľúčik.

Gréckom otriasla vražda novinára

Polícia na mieste útoku. (zdroj: TASR/AP)

Šesť guliek ho trafilo do hrude, dve do hlavy, jedna do krku a jedna do ruky. Celé to trvalo asi pätnásť sekúnd a dvaja muži na skútri hneď zmizli. Grécky investigatívny novinár Giorgos Karaivaz nemal šancu prežiť.

Minulotýždňová vražda novinára na okraji Atén šokovala Grécko. Polícia hovorí o profesionálnej práci zrejme z prostredia organizovaného zločinu, o ktorom Karaivaz pravidelne informoval. Vláda sľubuje nezávislé a rýchle vyšetrovanie.

To však môže byť zložité – Karaivazova práca totiž ukazovala na rozrastajúcu sa moc mafie v Grécku a jeho reportáže sa dotýkali aj korupcie v polícii či vo vysokej politike.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Spor lídrov Únie presahuje gauč u Erdogana: Rozdiely medzi Charlesom Michelom a Ursulou von der Leyenovou presahujú situáciu, keď muž neuvoľnil miesto žene. Ide o mocenský súboj dvoch kľúčových inštitúcií, ktoré vedú Európsku úniu, a lídrov, ktorí nehovoria jednotne.

Rozdiely medzi Charlesom Michelom a Ursulou von der Leyenovou presahujú situáciu, keď muž neuvoľnil miesto žene. Ide o mocenský súboj dvoch kľúčových inštitúcií, ktoré vedú Európsku úniu, a lídrov, ktorí nehovoria jednotne. Milión úmrtí v Európe: Počet úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 v 53 európskych krajinách už prekonal jeden milión. Oznámila to Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá zároveň odporučila ďalšie používanie vakcíny od spoločnosti AstraZeneca.

Počet úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 v 53 európskych krajinách už prekonal jeden milión. Oznámila to Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá zároveň odporučila ďalšie používanie vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Poliakov vystrašil croissant: Ochrancovia zvierat v Krakove na juhu Poľska sa museli vysporiadať s "nebezpečne vyzerajúcou beštiou", číhajúcou vo vetvách stromu priamo oproti jednému z panelových domov na tamojšom sídlisku.

Po blamáži visel Zidane na vlásku

Tréner Realu Madrid Zinedine Zidane. (zdroj: TASR/AP)

Iba pred troma mesiacmi si urobil Real Madrid totálnu hanbu, keď vypadol zo španielskeho pohára s CD Alcoya. Klub z tretej ligy má pritom rozpočet 750-tisíc eur ročne, čo je zhruba na úrovni Pohronia.

"Madrid píše jednu z najčiernejších stránok vo svojej histórii. Toto je nočná mora. Nech sa už teraz končí rok 2021," napísal vo svojom komentári šéfredaktor AS Tomás Roncero.

Bol koniec januára. Pustil sa najmä do trénera Zidana: "Deaktivoval tím, ktorý stratil hlad a hrdosť na dres. Kvet Zidane navždy uschol," pokračoval Roncero.

„Nie je to hanba. Takéto veci sa stávajú. Nezbláznime sa z toho," oponoval v tom čase tréner Realu Zinedine Zidane.

Jeho pozícia podľa španielskych médií vtedy visela na vlásku. Až dve tretiny čitateľov promadridského denníka Marca žiadalo, aby Zidane ako tréner skončil.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Sú známe dvojice Slovnaft Cupu: V sídle Slovenského futbalového zväzu vyžrebovali semifinálové dvojice Slovnaft Cupu. Určil ich výkonný riaditeľ SFZ Roman Halačka.

V sídle Slovenského futbalového zväzu vyžrebovali semifinálové dvojice Slovnaft Cupu. Určil ich výkonný riaditeľ SFZ Roman Halačka. Fortuna liga má nového partnera: Novým strategickým partnerom Únie ligových klubov na mediálnom trhu sa stala skupina Markíza, ktorá získala exkluzívne vysielacie práva na najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž Fortuna ligu na najbližšie tri sezóny.

Novým strategickým partnerom Únie ligových klubov na mediálnom trhu sa stala skupina Markíza, ktorá získala exkluzívne vysielacie práva na najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž Fortuna ligu na najbližšie tri sezóny. Hokejová bitka o východ: Záverečný boj o hokejový titul bude mať s určitosťou jedného zástupcu z východu. Aká bude hokejová séria Michaloviec s Popradom?

Máme problém trestať náckov, za trávu zatvárame okamžite

Erik Šille na výstave Čierny melón. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Na Slovensku sa už dlhšie hovorí o tom, že tresty za prechovávanie marihuany sú neprimerane vysoké a mali by sa prehodnotiť.

Médiami a sociálnymi sieťami sa v posledných dňoch šíri príbeh dvadsaťsedemročného Roba z Košíc, ktorý za prechovávanie marihuany sedí vo väzbe už tretí rok. Spolu si má odsedieť až 15 rokov.

Do boja za zníženie drakonických trestov za marihuanu sa najnovšie pridávajú aj umelci. Kampaň #ARTforROBO, ktorá má v spoločnosti o tejto téme otvoriť diskusiu, organizuje maliar Erik Šille.

V rámci nej na svojom instagramovom profile draží tri svoje diela. Výťažok venuje na pomoc Robovi a ďalším, ktorí dostali podľa neho neprimerane vysoké tresty za prechovávanie marihuany.

"Naša spoločnosť má obrovský problém trestať neonacistov, lebo im nevie pred súdom dokázať, že ich konanie malo rasistický kontext, a to môžu mať na sebe všetky nacistické symboly. Ale chlapca s dredmi, ktorý si v parku zafajčí trávu, toho vieme poslať do basy okamžite," hovorí Šille.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Rozporuplný da Vinci: Salvator Mundi je najdrahší obraz na svete. Olejomaľbu Ježiša Krista vydražil saudský princ za 450 miliónov dolárov. Je to však skutočne dielo Leonarda da Vinciho?

Salvator Mundi je najdrahší obraz na svete. Olejomaľbu Ježiša Krista vydražil saudský princ za 450 miliónov dolárov. Je to však skutočne dielo Leonarda da Vinciho? Žbirka o stretnutí s kráľovským párom: V hlave mu znela nevhodná pesnička, keď sa k nemu blížila britská kráľovná. Len ju teraz nezaspievaj, vravel si trochu nesvoj z veľkosti situácie. Cítil som sa ako Mr. Bean, spomína si Meky Žbirka na stretnutie s kráľovnou a princom Philipom z roku 2008 v Bratislave.

V hlave mu znela nevhodná pesnička, keď sa k nemu blížila britská kráľovná. Len ju teraz nezaspievaj, vravel si trochu nesvoj z veľkosti situácie. Cítil som sa ako Mr. Bean, spomína si Meky Žbirka na stretnutie s kráľovnou a princom Philipom z roku 2008 v Bratislave. Nebezpečný život v Caravaggiovom Ríme: Michelangelo Merisi, známy ako Caravaggio, dnes jeden z najuznávanejších talianskych umelcov, zmizol v júli 1610. Jeho smrť nebola nikdy objasnená a dodnes ostáva záhadou.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Juraj Krúpa. (zdroj: SME)

Je lepšie, že je teraz premiérom Eduard Heger? Prejde v koalícii jeho návrh na zníženie sadzieb za marihuanu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom za OĽANO a predsedom výboru pre obranu a bezpečnosť Jurajom Krúpom.

Karikatúra

Karikatúra - 16.4.2021. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Upečte si buchty a koláče, vďaka ktorým sa vrátite do detstva.

Kysnuté buchty s lekvárom (zdroj: Naničmama.sk | dasa_)

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Vidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.