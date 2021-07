Ranný brífing: Referendum nebude. Zmeňte ústavu, odkázala prezidentka

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

7. júl 2021 o 23:47 Michal Deliman

O predčasných voľbách ľudia v referende nateraz nerozhodnú. Ústavný súd označil referendovú otázku navrhnutú opozičnými stranami za protiústavnú. Prezidentka Zuzana Čaputová navrhuje zmenu ústavy, potom by sama referendum vyhlásila.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa postavil prvý raz pred súd, s políciou začal spolupracovať aj bývalý šéf finančnej správy František Imrecze. Slučka okolo Smeru sa tak sťahuje. Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Referendum za predčasné voľby nebude, bolo by protiústavné

Kováčik na súde prečítal napísanú výpoveď. Otázky odmietol

O zákazku pošty, ktorú vyhrala Lama, sa súťažilo menej, než sa zdá

Útočník ho strelil do hlavy. Holandský novinár bojuje o život

Angličania o postupe do finále EURO rozhodli z pokutového kopu

Tragédia, ktorej sa dalo vyhnúť. Väčšine úmrtí na covid mohlo zabrániť očkovanie

Referendum za predčasné voľby nebude, bolo by protiústavné

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan a sudkyňa spravodajkyňa Jana Baricová. (zdroj: TASR)

Pokus opozície vyvolať predčasné voľby cez všeľudové hlasovanie zastavil Ústavný súd. Ak by sa totiž plebiscit konal, bol by v rozpore s ústavou, rozhodli sudcovia na zasadnutí. O predčasných voľbách ľudia v referende nateraz nerozhodnú.

Plénum súdu pod vedením Ivana Fiačana sa tak striktne pridŕžalo ústavy, v ktorej možnosť rozpustiť parlament v ľudovom hlasovaní chýba.

Kým Hlas hovorí o čiernom dni pre slovenskú demokraciu, so Smerom vyzývajú ľudí protestovať do ulíc a kritizujú súd aj prezidentku, opačný názor majú ústavní experti. „Toto rozhodnutie je veľkým víťazstvom pre priamu demokraciu,“ reaguje ústavný právnik Vincent Bujňák. Súd totiž ukázal, ako sa dá parlament rozpustiť aj referendom bez toho, aby bolo protiústavné. Desaťročia to nebolo jasné.

Najskôr totiž treba rozpustenie parlamentu referendom zapracovať do ústavy. Môžu to urobiť poslanci alebo aj ľudia v referende. V ďalšom referende už potom môžu rozpustiť aj aktuálny parlament. „Ak to prijme parlament do ústavy, tak to možné bude,“ vyhlásila ústavná sudkyňa Jana Baricová.

Prezidentka Zuzana Čaputová pripustila, že potom sama vyhlási referendum za predčasné voľby. Opozícia by tak nemusela zbierať 350-tisíc podpisov.

Fico a Pellegrini kašlú na Ústavný súd: Roberta Fica a Petra Pellegriniho nezaujíma právny názor Ústavného súdu na referendum o predčasných voľbách. Tak ako ich nezaujímajú hranice právneho štátu. Prekračovali ich aj v minulosti. Majú jediný program: návrat k moci, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Roberta Fica a Petra Pellegriniho nezaujíma právny názor Ústavného súdu na referendum o predčasných voľbách. Tak ako ich nezaujímajú hranice právneho štátu. Prekračovali ich aj v minulosti. Majú jediný program: návrat k moci, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Pellegrini môže otvárať šampanské: Pre organizátorov je rozhodnutie Ústavného súdu azda aj politicky výhodnejšie, ako keby sa referendum konalo, píše Peter Tkačenko.

Pre organizátorov je rozhodnutie Ústavného súdu azda aj politicky výhodnejšie, ako keby sa referendum konalo, píše Peter Tkačenko. Chvála súdu, fuj Igorovi: Referendum nie je nič posvätné. Až na jedno európske a jedno "antimečiarovské", v ktorom išlo o prežitie demokratického štátu, boli všetky do jedného viac či menej dieťaťom politického zápasu, píše Peter Schutz.

Kováčik na súde prečítal napísanú výpoveď. Otázky odmietol

Dušan Kováčik na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Pochudnutý, s oranžovou väzenskou páskou na ramene, no inak stále v civilnom oblečení. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa vôbec prvýkrát postavil pred špecializovaný súd.

Po deviatich mesiacoch, ktoré strávil vo väzbe, sa v jeho kauze začalo hlavné pojednávanie. Obžalovaný je z viacerých trestných činov týkajúcich sa jeho spolupráce s mafiánskou skupinou takáčovci.

Hoci je dlhodobo vo väzbe, stále je prokurátorom s pozastaveným výkonom funkcie, ktorý je dodnes formálne zaradený na Generálnej prokuratúre.

Po prečítaní obžaloby sa začalo s jeho výsluchom. Keďže chcel spontánnu výpoveď čítať z papiera, sudkyňa ho požiadala o nahliadnutie do jeho poznámok. Boli písané ručne. Potom začal s čítaním.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Imrecze vypovedá o Pellegrinim: Bývalý šéf Finančnej správy František Imrecze začal spolupracovať s políciou. Vo svojej výpovedi dokonca označil aj ďalších vysokopostavených ľudí, ktorí sa mali podieľať na korupcii. Spomenul tiež bývalého premiéra Petra Pellegriniho, ktorý si mal podľa jeho slov vypýtať províziu 150-tisíc eur.

Bývalý šéf Finančnej správy František Imrecze začal spolupracovať s políciou. Vo svojej výpovedi dokonca označil aj ďalších vysokopostavených ľudí, ktorí sa mali podieľať na korupcii. Spomenul tiež bývalého premiéra Petra Pellegriniho, ktorý si mal podľa jeho slov vypýtať províziu 150-tisíc eur. Bezák by sa mal stretnúť s pápežom: Odvolaný arcibiskup Robert Bezák by sa mal v septembri stretnúť s pápežom Františkom počas jeho návštevy Slovenska. Pre denník SME to naznačil zdroj blízky Konferencii biskupov Slovenska. Hlava katolíckej cirkvi príde na Slovensko 12. septembra.

Odvolaný arcibiskup Robert Bezák by sa mal v septembri stretnúť s pápežom Františkom počas jeho návštevy Slovenska. Pre denník SME to naznačil zdroj blízky Konferencii biskupov Slovenska. Hlava katolíckej cirkvi príde na Slovensko 12. septembra. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili na Slovensku 45 nakazených koronavírusom. Laboratóriá urobili 5 637 testov. Počet hospitalizovaných pacientov sa znížil o päť na 115. Pribudli ďalšie dve obete ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 9 867 ľudí. V covid automate budú zelené už takmer všetky okresy, žlté ostanú len tri.

O zákazku pošty, ktorú vyhrala Lama, sa súťažilo menej, než sa zdá

Slovenská pošta. (zdroj: TASR)

Štátna Slovenská pošta pred rokom vyhlásila súťaž na novú esbéesku. Bezpečnostné služby jej predtým predražene štyri roky poskytoval nitriansky Bonul, čo kritizovala aj Nadácia Zastavme korupciu.

Tentokrát tender po takmer roku vyhrala vo všetkých troch regiónoch – Západ, Stred a Východ – firma Lama SK. Tá má úzke väzby na exfunkcionára daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa.

Potom, čo roky na možný konflikt záujmov u neho upozorňovali médiá, si prepojenie Lama SK a Makóa všimol aj bývalý premiér Robert Fico a žiadal dokonca pre túto zmluvu zvolať mimoriadnu schôdzu v parlamente. Nadácia sa na priebeh súťaže pozrela bližšie a nepozdáva sa jej viacero vecí.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Zaokrúhľovanie cien: Obeh jednocentových a dvojcentových mincí sa na Slovensku obmedzí. Vláda schválila návrh novely zákona o cenách. Zaokrúhľovať sa budú len hotovostné platby. Cieľom je obmedzenie obehu mincí, ktoré súvisia s hotovosťou, a to matematickým spôsobom zaokrúhľovania, ktorý je neutrálny, spravodlivý pre obe strany, teda obchodníka aj kupujúceho.

Obeh jednocentových a dvojcentových mincí sa na Slovensku obmedzí. Vláda schválila návrh novely zákona o cenách. Zaokrúhľovať sa budú len hotovostné platby. Cieľom je obmedzenie obehu mincí, ktoré súvisia s hotovosťou, a to matematickým spôsobom zaokrúhľovania, ktorý je neutrálny, spravodlivý pre obe strany, teda obchodníka aj kupujúceho. Matovič o daňovo-odvodovej reforme: To, či sa na Slovensku uskutoční daňovo-odvodová reforma, závisí od postoja strany SaS. Po rokovaní vlády to povedal líder hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič. SaS podľa ministra blokuje snahy o zníženie zaťaženia práce daňami v prípade zamestnancov.

To, či sa na Slovensku uskutoční daňovo-odvodová reforma, závisí od postoja strany SaS. Po rokovaní vlády to povedal líder hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič. SaS podľa ministra blokuje snahy o zníženie zaťaženia práce daňami v prípade zamestnancov. Egypt prepustil loď Ever Given: Obrovská kontajnerová loď Ever Given, ktorá v marci takmer týždeň blokovala Suezský prieplav, vyplávala z mesta Ismáílija po tom, ako sa egyptská vláda a japonský majiteľ lode dohodli na odškodnení za straty spôsobené marcovým incidentom.

Holandský novinár skončil s guľkou v hlave, bojuje o život

Peter R. de Vries bojuje v nemocnici o život. (zdroj: TASR/AP)

Ostatní novinári si jeho prácu vážia, politici aj policajti ho rešpektujú. Holandský investigatívny novinár Peter R. de Vries je na domácej mediálnej scéne celebritou.

"Je mimoriadne známym reportérom, ktorý sa venuje kriminálnym témam. Podsvetie ho preto nenávidí," komentuje pre SME de Vriesovu kariéru profesor žurnalistiky Mark Deuze z Amsterdamskej univerzity.

De Vries, ktorého Holanďania považujú viac za angažovaného hľadača pravdy než za typického nestranného reportéra, teraz leží v nemocnici a zápasí o život. Na ulici ho totiž strelili do hlavy.

Holandské úrady potvrdili, že jedným zo zadržaných mužov podozrivých z útoku na de Vriesa je 35-ročný Poliak.

Holandský reportér Jenne Jan Hotland vysvetľuje, že postrelený de Vries dávno nebol reportérom v pravom zmysle slova. Nesnažil sa byť nestranný, skôr za každú cenu hľadal pravdu.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Zavraždili haitského prezidenta: Haitského prezidenta Jovenela Moisea zavraždila skupina neidentifikovaných útočníkov, ktorá vnikla do jeho súkromnej rezidencie. Vražda prezidenta prišla v čase, keď sa v krajine prehlbuje politická a ekonomická nestabilita a narastá násilie gangov.

Haitského prezidenta Jovenela Moisea zavraždila skupina neidentifikovaných útočníkov, ktorá vnikla do jeho súkromnej rezidencie. Vražda prezidenta prišla v čase, keď sa v krajine prehlbuje politická a ekonomická nestabilita a narastá násilie gangov. Orbánovi môžu vziať eurofondy: Maďarsko čelí hrozbe, že pre korupciu a obmedzovanie právneho štátu príde o časť eurofondov. Dopomôcť k tomu môže aj zákon, ktorý podľa európskych úradov diskriminuje komunitu LGBT. V Bruseli narastá tlak europoslancov na Európsku komisiu, aby vládu Viktora Orbána potrestala.

Maďarsko čelí hrozbe, že pre korupciu a obmedzovanie právneho štátu príde o časť eurofondov. Dopomôcť k tomu môže aj zákon, ktorý podľa európskych úradov diskriminuje komunitu LGBT. V Bruseli narastá tlak europoslancov na Európsku komisiu, aby vládu Viktora Orbána potrestala. Pápež neustúpil: Pápež František sa 12. septembra v Budapešti zúčastní na záverečnej omši 52. medzinárodného eucharistického kongresu, avšak s maďarským prezidentom Jánosom Áderom a s predsedom vlády Viktorom Orbánom sa nestretne.

Zo zahraničných webov:

Angličania o postupe do finále EURO rozhodli z pokutového kopu

Rozhodujúci gól Harryho Kanea v dánskej bráne. (zdroj: SITA/AP)

Anglickí futbalisti sa prebojovali do finále majstrovstiev Európy. V druhom semifinálovom stretnutí v londýnskom Wembley zdolali Dánsko 2:1 po predĺžení, duel sa v riadnom hracom čase skončil remízou 1:1. V súboji o titul nastúpia v nedeľu 11. júla o 21.00 SELČ na rovnakom štadióne proti Taliansku.

Rozhodujúci gól strelil Harry Kane, ktorý v predĺžení najprv nepremenil penaltu, ale brankár Kasper Schmeichel loptu iba vyrazil pred seba a Kane bol z dorážky už úspešný.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Slovanu vystrieľal triumf Ratao: Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov nad Shamrockom Rovers 2:0. O triumfe nad írskym majstrom rozhodol dvoma gólmi Rafael Ratao.

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov nad Shamrockom Rovers 2:0. O triumfe nad írskym majstrom rozhodol dvoma gólmi Rafael Ratao. Greif ušiel z väzenia: Riaditeľ väznice pri pohľade na veľký tunel zostal v šoku, trestanec Dominik Greif mu ušiel. Španielsky futbalový klub RCD Mallorca svoju novú posilu zo Slovana Bratislava predstavil svojsky.

Riaditeľ väznice pri pohľade na veľký tunel zostal v šoku, trestanec Dominik Greif mu ušiel. Španielsky futbalový klub RCD Mallorca svoju novú posilu zo Slovana Bratislava predstavil svojsky. Van Aert prekvapil favoritov: Wout van Aert vyhral 11. etapu na Tour de France 2021. Belgický cyklista z tímu Jumbo-Visma zvládol náročnú etapu deň po tom, čo bojoval o triumf v špurte proti Markovi Cavendishovi a skončil druhý.

Väčšine úmrtí na covid mohlo zabrániť očkovanie

Dvojica sa pozerá na namaľované biele kríže na Staromestskom námestí v Prahe. (zdroj: TASR/AP)

S príchodom delta variantu sa počty nakazených na covid opäť zvyšujú a čoraz častejšie sa spomína hrozba tretej vlny, ktorú možno v dôsledku infekčnejšieho kmeňa očakávať.

Stopercentnú ochranu nezabezpečí ani očkovanie, ak sa však zaočkovaný človek predsa len nakazí, má iba veľmi mierny priebeh choroby.

Naopak, tí ktorí sa vakcínam vyhýbajú, riskujú, že sa nielenže covidom nakazia, ale že ťažkej infekcii aj podľahnú.

Dôkazom sú nedávne dáta z Ameriky uverejnené agentúrou Associated Press a Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb, ktoré preukazujú, že väčšina ľudí, ktorá v posledných mesiacoch na covid zomrela, mohla ešte žiť, ak by sa dala zaočkovať.

V skratke ďalšie správy zo zdravia:

Ako na migrénu: Príčiny vzniku migrény nie sú úplne jasné a na jej liečbu neexistuje špeciálna účinná terapia. Pozrite sa na to, ktoré zdravé návyky by vám v boji proti tomuto ochoreniu mohli pomôcť.

Príčiny vzniku migrény nie sú úplne jasné a na jej liečbu neexistuje špeciálna účinná terapia. Pozrite sa na to, ktoré zdravé návyky by vám v boji proti tomuto ochoreniu mohli pomôcť. Šport v horúčave: Málokto si uvedomuje, čo mu v teple reálne hrozí. Čo sa môže diať s organizmom ľudí, ktorí podcenia varovania o vysokých teplotách? Ako horúco je už príliš horúco na to, aby ste mohli ďalej bezpečne športovať?

Málokto si uvedomuje, čo mu v teple reálne hrozí. Čo sa môže diať s organizmom ľudí, ktorí podcenia varovania o vysokých teplotách? Ako horúco je už príliš horúco na to, aby ste mohli ďalej bezpečne športovať? Fyzické tresty u detí: Fyzický trest ako súčasť výchovy je stále jednou z najdiskutovanejších tém rodičovstva. Najnovší výskum ukazuje, že nielenže fyzické tresty vo vynucovaní disciplíny nefungujú, ale môžu mať nepriaznivé účinky na zdravý vývoj dieťaťa.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Denis Eke. (zdroj: SME)

O čom je spor na STU? Ako vyzerala voľba nového rektora STU? A prečo sa rozhodol zo senátorského postu ešte pred voľbou odstúpiť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bývalým členom akademického senátu STU Denisom Ekem.

Podcasty SME

Vedátorský podcast: Na niektorých miestach si ich vôbec nevšimnete a inde rozhodujú o tom, kedy sa môžete kúpať. Ako vznikajú prílivy?

Karikatúra

Karikatúra - 8.7.2021. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Ríbezľový koláč s tvarohom. (zdroj: Naničmama.sk | Kamila)

Pripravte si sirup, džem, koláče aj zmrzlinu. Vybrali sme pre vás pätnásť receptov s ríbezľami.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

