Ranný brífing: Pravidlá nevydržali ani týždeň, súd zrušil výhody vakcín

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

14. júl 2021 o 23:34 Michal Deliman

Návrat z cudziny s povinným nástupom do karantény pre neočkovaných, ale bez karantény pre očkovaných, sa skončí. Štát sa tak snažil k očkovaniu motivovať, až porušil práva ostatných, rozhodol Ústavný súd.

Západ USA a Kanady sužuje extrémne teplo. Aká je šanca, že sa situácia do konca leta ešte zhorší? Budeme si musieť na takéto letá zvykať čoraz častejšie? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ústavný súd zastavil karanténu pre neočkovaných, pravidlá platili len šesť dní

Fico, Radičová aj Heger. Prečo sa politici ukazujú pri žatve

Ceny padajú. Pozrite si, ktoré slovenské hotely sú na predaj

Topia sa káble aj cesty. Na vlnu horúčav nebola Amerika pripravená

Hovorila o sile tela a ducha. Prezidentka vyprevadila olympionikov do Tokia

Pochybná pitva a menené výpovede. Stone sa vracia k vražde Kennedyho

Ústavný súd zastavil karanténu pre neočkovaných

Policajt vykonáva hraničnú kontrolu pri vstupe na Slovensko. (zdroj: SME/Marko Erd)

PCR testy odhalili ďalších 18 nakazených koronavírusom. Laboratóriá celkovo ukončili 4 697 vyšetrení. Počet hospitalizovaných sa nezmenil, v nemocniciach leží 105 pacientov. Pribudla jedna obeť ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 8 838 ľudí.

Oslobodenie očkovaných od povinnej karantény pri návrate na Slovensko sa končí. Ústavný súd predbežne pozastavil celú vyhlášku hygienikov o hraničnom režime pre možný výrazný zásah do základných práv ľudí. Deje sa tak len šesť dní potom, ako režim, ktorý do karantény automaticky posielal len neočkovaných, začal platiť.

Štát sa teraz musí vrátiť k starším pravidlám z konca júna, keď o karanténe po návrate rozhodovalo predovšetkým to, z ktorej krajiny ľudia prichádzajú a už menej to, či sú alebo nie sú očkovaní.

Stane sa tak ale až potom, ako rozhodnutie Ústavného súdu publikujú v zbierke zákonov, čo môže trvať aj niekoľko dní. Dovtedy preto naďalej platia doterajšie pravidlá.

Poďakujme Ústavnému súdu: Treba sa tešiť, že zamedzil protiústavnosti a občanom odkázal, že bdie. Bez nastolenia (aj) právneho poriadku občania neuveria v oprávnenosť a zmysel opatrení, píše Peter Tkačenko.

Treba sa tešiť, že zamedzil protiústavnosti a občanom odkázal, že bdie. Bez nastolenia (aj) právneho poriadku občania neuveria v oprávnenosť a zmysel opatrení, píše Peter Tkačenko. Právny štát nie je odložený: Je enormne dôležité, aby Ústavný súd striehol na ústavný súlad prijímaných právnych noriem. Je dôvod na radosť, že to robí, píše Nataša Holinová.

Je enormne dôležité, aby Ústavný súd striehol na ústavný súlad prijímaných právnych noriem. Je dôvod na radosť, že to robí, píše Nataša Holinová. Covid automat: Od 19. júla budú podľa covid automatu všetky okresy v stupni monitoring, teda v zelenej farbe.

Od 19. júla budú podľa covid automatu všetky okresy v stupni monitoring, teda v zelenej farbe. Príznaky delty: Delta variant koronavírusu sa môže prejavovať ako bežná nádcha. Častými príznakmi sú bolesť hlavy, hrdla, zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa či hnačka. Je však oveľa infekčnejší.

Fico, Radičová aj Heger. Prečo sa politici ukazujú pri žatve

Robert Fico pri žatve v lete 2016 s ministrom pôdohospodárstva Ľubomírom Jahnátkom. (zdroj: TASR)

Robert Fico si posadil do lona mladé dievča v kroji, ktorému chcel neskôr ako ospravedlnenie za posmešky poslať kyticu. Iveta Radičová sedela na priedomí s miestnym pestovateľom, ktorý ju nečakane pozval do svojho sadu, Eduard Heger sa fotil na kombajne so žatevníkom.

Júlovú žatvu si nedali ujsť viacerí predsedovia či predsedníčky vlád. Najväčším dodržiavateľom tejto tradície bol šéf Smeru Robert Fico. No na žatvy v minulosti pravidelne chodievali komunistickí politici Gustáv Husák či Vasil Biľak.

Zobrazovanie politikov pri žatve má však oveľa staršie korene a tiahne sa aj obdobím prvej Československej republiky, cez vojnový slovenský štát, obdobie komunizmu až doteraz, vysvetľuje Marína Zavacká z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Vysielali tak signál, ako im záleží na zabezpečení chleba pre všetkých, hovorí historička.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Zmena ústavy k referendu: Hnutie Sme rodina navrhlo koaličným partnerom zmenu ústavy, ktorá by umožňovala vyhlásenie referenda o predčasných voľbách do Národnej rady. Druhá najsilnejšia koaličná strana pritom presadzuje takzvaný litovský model.

Hnutie Sme rodina navrhlo koaličným partnerom zmenu ústavy, ktorá by umožňovala vyhlásenie referenda o predčasných voľbách do Národnej rady. Druhá najsilnejšia koaličná strana pritom presadzuje takzvaný litovský model. Kiskov koniec v politike: Bývalý prezident a zakladateľ strany Za ľudí Andrej Kiska pravdepodobne končí v politike. Kiska nezaplatil stranícky členský príspevok na tento rok. A hoci dostal viacnásobné upozornenie, údajne naň nereagoval.

Bývalý prezident a zakladateľ strany Za ľudí Andrej Kiska pravdepodobne končí v politike. Kiska nezaplatil stranícky členský príspevok na tento rok. A hoci dostal viacnásobné upozornenie, údajne naň nereagoval. Mikulcova nahrávka: Minister vnútra Roman Mikulec odmieta, že by zobral počas svojho pôsobenia vo vojenskej tajnej službe úplatok. Reagoval tak na informácie o nahrávke, v ktorej má o údajnom úplatku hovoriť bývalý šéf finančnej správy František Imrecze s exšéfom NAKA Branislavom Zurianom.

Ranný brífing vzniká len vďaka predplatiteľom. Ďakujeme.

Staňte sa tiež podporovateľmi. Vyberte si z ponuky predplatného.

Ceny padajú. Tieto slovenské hotely sú na predaj

Najdrahšie slovenské hotely na predaj. (zdroj: Koláž INDEX)

Ak sa vám u nás zapáči, pokojne si nás kúpte celých. Aj takéto heslo by si mohli dať stovky slovenských penziónov či hotelov. Majitelia mnohých z nich síce z biznisu neodišli, ak by však prišla zaujímavá ponuka, určite by ju akceptovali.

A nie je ich málo. Portál Nehnuteľnosti eviduje zhruba 370 ponúk na predaj ubytovacích zariadení. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je to štvrtinový prepad.

INDEX sa po roku opäť pozrel na ponuku a zostavil rebríček desiatich najdrahších hotelov a penziónov, ktoré sa núkajú na predaj.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Trvalý pomer vs. živnosť: Meníte prácu a v novej firme máte na výber, či nastúpite na zamestnanecký pomer, alebo pre ňu môžete pracovať ako živnostník? Čo môžete získať vďaka Zákonníku práce a o čo prídete, keď aktuálne pracujete z domu? Ondřej Majer hovorí, na čo má nárok zamestnanec v porovnaní so živnostníkom.

Meníte prácu a v novej firme máte na výber, či nastúpite na zamestnanecký pomer, alebo pre ňu môžete pracovať ako živnostník? Čo môžete získať vďaka Zákonníku práce a o čo prídete, keď aktuálne pracujete z domu? Ondřej Majer hovorí, na čo má nárok zamestnanec v porovnaní so živnostníkom. Nájomné byty: Ceny bytov stúpajú a na trhu je v niektorých regiónoch krajiny prakticky nemožné kúpiť vlastné bývanie. Aj keď sú už na svete prvé návrhy, ako by vláda chcela riešiť otázku výstavby tisícok nájomných bytov, až také jednoduché to nebude.

Ceny bytov stúpajú a na trhu je v niektorých regiónoch krajiny prakticky nemožné kúpiť vlastné bývanie. Aj keď sú už na svete prvé návrhy, ako by vláda chcela riešiť otázku výstavby tisícok nájomných bytov, až také jednoduché to nebude. Antala vystriedal Hargaš: Vláda na návrh ministerky investícií Veroniky Remišovej vymenovala nového štátneho tajomníka pre oblasť informatizácie. Stal sa ním dlhoročný IT expert Ján Hargaš. Ten vystriedal Mareka Antala, ktorého šéfka rezortu informatizácie odvolala z orgánov štátnej firmy Slovensko IT.

Topia sa káble aj cesty, Amerika horúčavy nezvláda

Požiar domu v kalifornskom Doyle. (zdroj: SITA/AP)

Extrémne teplá na západnom pobreží Severnej Ameriky trvajú aj po dvoch týždňoch a experti sa obávajú, že môžu so sebou priniesť ešte ničivejšie požiare ako v uplynulých rokoch. V Kalifornii sa s klimatickými zmenami a následkami počasia snažia vysporiadať, situácia je však čoraz horšia.

Kalifornské Údolie smrti sa už druhý rok po sebe stalo miestom, kde namerali historicky najvyššiu overiteľnú teplotu na svete – v piatok sa teploty vyšplhali na 54,4 stupňa Celzia.

Na najhoršie sa však Kalifornia ešte len pripravuje – meteorológovia hlásia na koniec týždňa ďalšiu vlnu extrémnych horúčav. Experti sa obávajú, že obetí horúčav bude pribúdať, keďže povrch nedokáže ani v noci vychladnúť.

Horúčavy majú vplyv aj na infraštruktúru. V Oregone sa začali roztápať izolácie elektrických káblov, v štáte Washington uzavreli niekoľko ciest, ktoré vplyvom tepla popraskali.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Zelené opatrenia: Cieľom Európskej zelenej dohody je uhlíková neutralita do roku 2050. To by znamenalo, že štáty Únie nebudú v tom roku do ovzdušia vypúšťať viac emisií, ako sú schopné z neho odoberať. Vedci však upozorňujú, že treba konať čím skôr a lídri sa dohodli, že do roku 2030 sa množstvo vypúšťaných uhlíkových emisií oproti roku 1990 zníži na 55 percent.

Cieľom Európskej zelenej dohody je uhlíková neutralita do roku 2050. To by znamenalo, že štáty Únie nebudú v tom roku do ovzdušia vypúšťať viac emisií, ako sú schopné z neho odoberať. Vedci však upozorňujú, že treba konať čím skôr a lídri sa dohodli, že do roku 2030 sa množstvo vypúšťaných uhlíkových emisií oproti roku 1990 zníži na 55 percent. Výročie masakru v Nice: Bol to jeden z útokov, ktorý experti označujú ako nízkonákladové. Po porážke takzvaného Islamského štátu k podobným masovým útokom vo Francúzsku viac nedochádzalo. Odborníci však varujú, že útok podobný tomu v Nice nie je ťažké zopakovať.

Bol to jeden z útokov, ktorý experti označujú ako nízkonákladové. Po porážke takzvaného Islamského štátu k podobným masovým útokom vo Francúzsku viac nedochádzalo. Odborníci však varujú, že útok podobný tomu v Nice nie je ťažké zopakovať. Nákaza na festivale: Zhruba tisíc ľudí sa nakazilo koronavírusom na festivale v holandskom Utrechte. Podľa tamojších úradov môže počet infikovaných ešte stúpať. Na dvojdňovom festivale Verknipt sa zúčastnilo celkovo 20-tisíc ľudí.

Zo zahraničných webov:

Prezidentka vyprevadila olympionikov do Tokia

Gymnastka Barbora Mokošová, prezidentka Zuzana Čaputová a paralympijský strelec Radoslav Malenovský. (zdroj: SITA)

Na výnimočnú olympiádu posiela Slovensko výnimočnú výpravu - najmenšiu v ére samostatnosti. Športová gymnastika Barbora Mokošová a parastrelec Radoslav Malenovský na nádvorí Prezidentského paláca v Bratislave zložili v mene celej olympijskej a paralympijskej výpravy slávnostný sľub do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej.

Prezidentka zaželala všetkým olympionikom i paralympionikom veľa úspechov a šťastia v Tokiu. "Už samotný fakt, že ste sa na Hry kvalifikovali, je dôkazom, že ste v sebe vypestovali mimoriadnu silu tela aj ducha. Želám vám na Hrách veľa úspechov a prajem vám, aby ste sa z nich vrátili s pocitom, že ste pre svoj úspech a dobrú reprezentáciu Slovenska urobili všetko, čo bolo vo vašich silách. Ak sa tak stane, v našich očiach budete všetci víťazi," povedala prezidentka.

V poradí XXXII. olympiáda sa uskutoční od 23. júla do 8. augusta v Tokiu a predstaví sa na nej dovedna 41 slovenských športovcov, XVI. paralympiáda je na programe 24. augusta až 5. septembra.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Pogačar potvrdil dominanciu: Tadej Pogačar je víťazom 17. etapy 108. ročníka Tour de France. V závere stúpania na Col du Portet uspel v krátkom špurte pred Dánom Jonasom Vingegaardom a Ekvádorčanom Richardom Carapazom. Prvenstvom v kráľovskej etape si upevnil pozíciu lídra celkového poradia.

Tadej Pogačar je víťazom 17. etapy 108. ročníka Tour de France. V závere stúpania na Col du Portet uspel v krátkom špurte pred Dánom Jonasom Vingegaardom a Ekvádorčanom Richardom Carapazom. Prvenstvom v kráľovskej etape si upevnil pozíciu lídra celkového poradia. Z Jelenca až do Plzne: Slovenský futbalový brankár Marián Tvrdoň zažíva nevídaný príbeh. V klube ČFK Nitra mu ako osemnásťročnému šancu nedali, chytal preto za Jelenec v šiestej lige. Teraz podpísal zmluvu s Viktoriou Plzeň.

Slovenský futbalový brankár Marián Tvrdoň zažíva nevídaný príbeh. V klube ČFK Nitra mu ako osemnásťročnému šancu nedali, chytal preto za Jelenec v šiestej lige. Teraz podpísal zmluvu s Viktoriou Plzeň. Rozdielový Weiss mladší: Slovan Bratislava prehrával s Shamrockom Rovers už 0:2, od hroziacej blamáže ho však uchránil Vladimír Weiss mladší, ktorý v šestnástke posadil dvoch domácich obrancov na zadok a upravil na konečných 1:2. Gólom napodobnil svoj pamätný presný zásah na EURO 2016 proti Rusku.

Oliver Stone sa vracia k vražde Kennedyho

Posledné chvíle prezidenta Kennedyho. Z filmu JFK Revisited. (zdroj: FDC)

Pred tridsiatimi rokmi nakrútil americký režisér Oliver Stone film JFK, v ktorom spochybnil výsledky oficiálnej vyšetrovacej komisie o tom, ako zabili prezidenta Johna Kennedyho.

Film mal úspech. V kinách sa mu darilo, získal osem nominácií na Oscara. Samotný Stone však čelil obvineniam, že bol faktograficky nepresný a že americkej vláde špiní meno.

Po premiére JFK v roku 1991 americká vláda postupne sprístupnila milióny dokumentov, ktoré sa týkali osudového dňa - 22. novembra 1963. Len niektoré, napríklad fotografie prestreleného mozgu prezidenta, zostávajú pod vysokým stupňom ochrany, nemožno ich vynášať ani reprodukovať, dajú sa vidieť len prezenčne.

Oliver Stone vyberá také, ktoré sú v rozpore s tým, čo zverejnila Warren Commision zriadená prezidentom Lyndonom Johnsonom, a komentuje ich s historikmi.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Komédia o klíme rozosmiala Cannes: Film Križiacka výprava je posledný, na ktorom pracoval Jean-Claude Carrière. Jeden z najlepších scenáristov na svete tento rok vo februári zomrel. Hovorí o klimatických zmenách, ale celkom inak, ako to filmári a aktivisti zvyčajne robia.

Film Križiacka výprava je posledný, na ktorom pracoval Jean-Claude Carrière. Jeden z najlepších scenáristov na svete tento rok vo februári zomrel. Hovorí o klimatických zmenách, ale celkom inak, ako to filmári a aktivisti zvyčajne robia. Ruský zmar v Cannes: O Rusku rozprávajú dva filmy, ktoré sú v súťaži festivalu v Cannes. Kirill Serebrennikov nakrútil film Petrovova chrípka, fínsky režisér Juho Kuosmanen film Kupé číslo 6. Serebrennikov stavil na atmosféru v krajine, v ktorej žije. Nič nedáva človeku zmysel, všade je rozklad, zmar, fyzický aj morálny úpadok, nepochopiteľné násilie. Aj Kupé číslo 6 je o zmare v Rusku, ale rozpráva o ňom spôsobom, ktorý je v opozícii voči Petrovovej chrípke.

O Rusku rozprávajú dva filmy, ktoré sú v súťaži festivalu v Cannes. Kirill Serebrennikov nakrútil film Petrovova chrípka, fínsky režisér Juho Kuosmanen film Kupé číslo 6. Serebrennikov stavil na atmosféru v krajine, v ktorej žije. Nič nedáva človeku zmysel, všade je rozklad, zmar, fyzický aj morálny úpadok, nepochopiteľné násilie. Aj Kupé číslo 6 je o zmare v Rusku, ale rozpráva o ňom spôsobom, ktorý je v opozícii voči Petrovovej chrípke. Nominácie na ceny Emmy: Najviac nominácií na tohoročné americké televízne ceny Emmy získala najnovšia séria dramatického seriálu Koruna z prostredia britskej kráľovskej rodiny a tiež seriál The Mandalorian odohrávajúci sa v univerze Star Wars.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Boris Kollár. (zdroj: SME/Marko Erd)

Akú má Sme rodina alternatívu k reštrikciám pre neočkovaných? Prečo hlasovali za neverejné rokovania o konflikte záujmov politikov? Neporušili tým koaličnú dohodu? A ako sa pozerá na to, že minister Matovič nechce pustiť peniaze na kampaň o očkovaní? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom parlamentu a predsedom Sme rodina Borisom Kollárom.

Podcasty SME

Klímapodcast: Beblavý: Buď klimatickú krízu vyriešime spoločne alebo ona vyrieši nás

Beblavý: Buď klimatickú krízu vyriešime spoločne alebo ona vyrieši nás Mimóza: Ste aj vy potomkom Leonarda da Vinciho?

Ste aj vy potomkom Leonarda da Vinciho? Vedátorský podcast: Z bojovníčky v džungli sa stala antropologička

Karikatúra

Karikatúra - 15.7.2021. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Kapustovo-fazuľová polievka. (zdroj: Fotolia)

Nemusí byť len kyslá. Skvelé jedlá uvaríte aj z hlávkovej kapusty.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.