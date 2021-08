Ranný brífing: Štartuje očkovacia lotéria, Slovákov veľmi nenadchla

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

1. aug 2021 o 23:38 Michal Deliman

Matovičov rezort s oneskorením spustil registráciu na očkovaciu lotériu. Najväčší šťastlivci budú môcť v lotérii, ktorá má zvýšiť zaočkovanosť, vyhrať vyše pol milióna eur. V USA sa lotérie skončili krachom, podľa prieskumu ani na Slovensku nevyvolala nadšenie.

Posledné týždne sa rozpráva o vojne medzi našimi silovými zložkami. Odkazy cez médiá si najnovšie vymieňajú aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a generálny prokurátor Maroš Žilinka. O čo v ich spore ide a aké má tento spor politické pozadie? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ministerstvo spustilo registráciu na očkovaciu lotériu. Aké sú podmienky?

Lipšic: V tíme Očistec sú kvalitní ľudia, chcel som sa ich zastať

Živnostníci s vysokou penziou rátať nemôžu. Ako by si mali sporiť?

Z hotelov ich vyháňali plamene. Turecko bojuje s požiarmi aj horúčavami

Golfista Sabbatini spôsobil senzáciu, od zlata ho delil jeden úder

Vedkyňa tvrdí, že našla najstarší dôkaz o živote zvierat na Zemi

Spustili registráciu na očkovaciu lotériu. Aké sú podmienky?

Minister financií Igor Matovič. (zdroj: TASR)

Na Slovensku pribudlo 57 prípadov nákazy koronavírusom pri 5 864 vykonaných PCR testoch. Počet hospitalizovaných pacientov je 81. Počet zaočkovaných osôb stúpol o 2 041. Úmrtia na Covid-19 nepribudli.

Ministerstvo financií s niekoľkohodinovým oneskorením spustilo registráciu do očkovacej lotérie. Zaregistrovať sa je možné na webovej stránke www.bytzdravyjevyhra.sk.

Do očkovacej lotérie sa môže prihlásiť každý, kto dovŕšil 18. rok života. Do žrebovania o očkovaciu prémiu sa môžu zapojiť všetci zaočkovaní bez ohľadu na to, kedy a aká vakcína im bola podaná. Registrovať sa môžu aj ľudia, ktorí boli zaočkovaní medzi prvými.

Keď sa zaočkovaní prihlásia do prémie, automaticky v nej ostávajú počas všetkých kôl žrebovania. Všetci zaregistrovaní budú po overení údajov automaticky zaradení do žrebovania po prvej dávke vakcíny.

V štatúte sa ako prémiová výhra každý týždeň uvádza 500-tisíc eur. Aby ju však záujemca získal, potrebuje predtým vyhrať tisíc eur, aby sa dostal k prémiovému telefonovaniu.

Výhra v lotérii ako dôvod na to, aby človek zmenil svoj pohľad na vakcináciu a dal sa zaočkovať, nie je pre obyvateľov Slovenska veľmi presvedčivá. Ak by ľuďom niekto ponúkol peniaze, svoj postoj by prehodnotilo iba 18 percent opýtaných. Vyplýva to z májového prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, na ktorom sa podieľala aj Slovenská akadémia vied.

Prémia pre Matoviča: Matovičovi ide hlavne o to, aby ľudia videli jeho osobné dielo. A túto prémiovú výhru z verejných peňazí si poistil dopredu. Gratulujeme, píše Peter Tkačenko.

Matovičovi ide hlavne o to, aby ľudia videli jeho osobné dielo. A túto prémiovú výhru z verejných peňazí si poistil dopredu. Gratulujeme, píše Peter Tkačenko. Lebo nevedeli: Jadro ultras verí, že korona neexistuje. Čo sa im vôbec dá na to povedať? Asi vám nikto neumrel a za hranicu chotára nevidíte, lebo nechcete. A keď vám niekto umrie, v horšom prípade budete trvať na tom, že príčinou boli chemtrails. V lepšom prípade poviete, že ste nevedeli, píše Nataša Holinová.

Jadro ultras verí, že korona neexistuje. Čo sa im vôbec dá na to povedať? Asi vám nikto neumrel a za hranicu chotára nevidíte, lebo nechcete. A keď vám niekto umrie, v horšom prípade budete trvať na tom, že príčinou boli chemtrails. V lepšom prípade poviete, že ste nevedeli, píše Nataša Holinová. Karanténa po prvej dávke: Osoby, ktoré dostali prvú dávku vakcíny pred 9. júlom, už musia ísť do karantény. Vyplýva to z uznesenia Ústavného súdu, ktoré vyšlo v zbierke zákonov.

Lipšic: V tíme Očistec sú kvalitní ľudia, chcel som sa ich zastať

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic sa zastal vyšetrovateľov NAKA. (zdroj: SME/Marko Erd)

Na Slovensku neprebieha vojna policajtov a vo vyšetrovaní nevládne chaos, aj keď sa o takýto obraz situácie snažia politici či oligarchovia, tvrdí špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Po tom, ako sa verejne zastal ľudí z Národnej kriminálnej agentúry, ho generálny prokurátor Maroš Žilinka verejne pokarhal a nevylúčil ani možnosť disciplinárneho konania.

Lipšic v rozhovore pre SME vysvetľuje, čo ho k tomu viedlo a ako vníma zistenia o manipulácii svedeckých výpovedí.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Kritika a postup polície: Políciu kritizujú viacerí politici aj mimovládne organizácie za to, že dovolila demonštrantom prakticky po celý deň paralyzovať dopravu v okolí Hodžovho námestia v centre Bratislavy. Ak by však polícia proti demonštrantom vystúpila razantnejšie, mohlo by dôjsť k násilnostiam.

Políciu kritizujú viacerí politici aj mimovládne organizácie za to, že dovolila demonštrantom prakticky po celý deň paralyzovať dopravu v okolí Hodžovho námestia v centre Bratislavy. Ak by však polícia proti demonštrantom vystúpila razantnejšie, mohlo by dôjsť k násilnostiam. Nedal sa kúpiť ani zastrašiť: Keď po voľbách v roku 1998 skončil premiér Vladimír Mečiar a nastúpila vláda Mikuláša Dzurindu, dostal Michal Serbin ako prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave na starosť všetky kauzy Ivana Lexu. Rozhodnutia súdu o aktéroch kauzy sa však Serbin nedožil, vo veku 68 rokov zomrel.

Keď po voľbách v roku 1998 skončil premiér Vladimír Mečiar a nastúpila vláda Mikuláša Dzurindu, dostal Michal Serbin ako prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave na starosť všetky kauzy Ivana Lexu. Rozhodnutia súdu o aktéroch kauzy sa však Serbin nedožil, vo veku 68 rokov zomrel. Dlhujú aj bežným ľuďom: Požičali, nevládali splácať, a tak si požičali znova a niektorí ešte aj potom. Ľuďom v dlhovej špirále, ktorým exekútori každý mesiac ponechávajú zo mzdy len asi 200 eur životného minima, si vďaka Sme rodina od septembra majú polepšiť.

Živnostníci s vysokou penziou rátať nemôžu. Ako by si mali sporiť?

Živnostníci by mali myslieť na starobu a odkladať si na budúcu penziu. (zdroj: ADOBE STOCK)

Práca na živnosť neprináša v porovnaní so zamestnaneckým pomerom len väčšiu slobodu, ale zväčša aj vyšší príjem. Zo zarobených peňazí totiž štátu živnostníci odvádzajú nízke, prípadne žiadne dane a platia si len minimálne odvody.

Potvrdzujú to čísla Sociálnej poisťovne, podľa ktorých si za január až máj tohto roka poistné z minimálneho vymeriavacieho základu platilo viac ako 80 percent živnostníkov.

Nízke odvody sa však prejavia na budúcej penzii. "Už teraz odchádzajú do dôchodku prví živnostníci, ktorí si platili minimálne odvody, a za tieto odvody dostanú aj adekvátny výpočet dôchodku, s ktorým si nebudú môcť vyskakovať," upozornil František Burda zo spoločnosti FinGO.sk.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Čo dnes robí Vlk z Wall Street: Jordana Belforta preslávil film Vlk z Wall Street. Aký je jeho skutočný príbeh? Aké robil podvody, aká veľká bola jeho spoločnosť Stratton Oakmont? A čo robí Jordan Belfort dnes? Na všetky tieto otázky odpovieme v novom videu zo seriálu Ekonómia ľudskou rečou.

Jordana Belforta preslávil film Vlk z Wall Street. Aký je jeho skutočný príbeh? Aké robil podvody, aká veľká bola jeho spoločnosť Stratton Oakmont? A čo robí Jordan Belfort dnes? Na všetky tieto otázky odpovieme v novom videu zo seriálu Ekonómia ľudskou rečou. Koľko ušetria solárne systémy: Vysoký účet za teplú vodu mohol tento rok zaskočiť viaceré domácnosti, ktoré boli pre pandémiu zatvorené doma. Ušetriť náklady na ohrev vody môžu, najmä pri viacčlenných rodinách bývajúcich v rodinnom dome, slnečné kolektory či fotovoltické panely.

Vysoký účet za teplú vodu mohol tento rok zaskočiť viaceré domácnosti, ktoré boli pre pandémiu zatvorené doma. Ušetriť náklady na ohrev vody môžu, najmä pri viacčlenných rodinách bývajúcich v rodinnom dome, slnečné kolektory či fotovoltické panely. Elektrina zdražie: Výrazné zdražovanie elektriny na svetových burzách bude mať vplyv na koncovú cenu elektriny na rok 2022. Avizuje to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý zároveň upozorňuje, že masívne zdražovanie ceny silovej elektriny na svetových burzách nedokáže ovplyvniť.

Turecko bojuje s požiarmi aj horúčavami

Bodrum, Turecko. Oheň vyhnal z domov miestnych aj turistov. (zdroj: TASR/AP)

Na hotelové terasy padal popol a ľudia na plážach sa prizerali tomu, ako pri nich vrtuľníky napĺňajú vaky s vodou. Turecko koncom týždňa zasiahli veľké horúčavy a pridali sa k tomu aj ničivé požiare.

Stále nie je jasné, či niektoré z početných požiarov vznikli samy alebo boli úmyselne založené. V obľúbených turistických strediskách však museli pre požiare z hotelov evakuovať tisícky ľudí.

Aj keď väčšinu požiarov sa do víkendu podarilo dostať pod kontrolu, extrémne suché počasie naznačuje, že na podobné katastrofy sa bude musieť Turecko pripraviť aj v ďalších sezónach.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Zhoršujúca sa situácia v Grécku: Výskyt delta variantu môže pokaziť letnú sezónu v Grécku. Už viac ako tretina krajiny vrátane obľúbených ostrovov je na vládnom semafore v oranžovej farbe. Aj semafor Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb preradil ostrovy v Egejskom mori do tmavočervenej farby, čo znamená, že neodporúča cestovať do oblasti.

Výskyt delta variantu môže pokaziť letnú sezónu v Grécku. Už viac ako tretina krajiny vrátane obľúbených ostrovov je na vládnom semafore v oranžovej farbe. Aj semafor Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb preradil ostrovy v Egejskom mori do tmavočervenej farby, čo znamená, že neodporúča cestovať do oblasti. Britov náhly zvrat prekvapil: Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Británii podľa oficiálnych vládnych údajov zaznamenal 33-percentný pokles. Náhly zvrat po niekoľkých týždňoch stúpajúceho počtu nakazených prekvapil vládu i vedcov.

Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Británii podľa oficiálnych vládnych údajov zaznamenal 33-percentný pokles. Náhly zvrat po niekoľkých týždňoch stúpajúceho počtu nakazených prekvapil vládu i vedcov. Pfizer a Moderna zvyšujú ceny: Farmaceutické spoločnosti Pfizer a Moderna zvýšili ceny svojich vakcín proti ochoreniu Covid-19 v najnovších dodávateľských zmluvách s Európskou úniou. Cena Moderny je však o niečo nižšia ako pôvodne dohodnutá, keďže Únia zvýšila objednávku.

Zo zahraničných webov:

Golfista Sabbatini spôsobil senzáciu, od zlata ho delil jeden úder

Rory Sabbatini so striebornou medailou na OH v Tokiu. (zdroj: TASR)

Slovenský reprezentant v golfe Rory Sabbatini získal na OH v Tokiu striebornú medailu. V záverečnom kole zahral skvelých 61 úderov a svoju celkovú bilanciu vylepšil na -17 rán pod par ihriska.

Sabbatini vo štvrtom kole turnaja vytvoril olympijský rekord ihriska. Prepracoval sa na druhú priečku a dlho musel čakať na výkony svojich súperov.

Vedúci Američan Xander Schauffele mal na 14. jamke obrovské problémy, dokonca musel loptičku vyťahovať z okolia stromov, a tak sa niekoľko minút delil s rodákom z juhoafrického Durbanu o prvú priečku.

Na 17. predposlednej jamke sa však opäť dostal do vedenia a následne svoju pozíciu potvrdil. O jeden úder tak získal zlato pred strieborným Sabbatinim.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Grigar získal striebro: Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar vybojoval striebornú medailu v disiplíne K1 mužov na olympijských hrách v Tokiu. Rýchlejší ako rodák z Liptovského Mikuláša bol len český reprezentant Jiří Prskavec, ktorý vyhral s obrovským viac ako trojsekundovým náskokom.

Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar vybojoval striebornú medailu v disiplíne K1 mužov na olympijských hrách v Tokiu. Rýchlejší ako rodák z Liptovského Mikuláša bol len český reprezentant Jiří Prskavec, ktorý vyhral s obrovským viac ako trojsekundovým náskokom. Stovku senzačne vyhral Európan: Najrýchlejším atlétom olympijských hier v Tokiu je senzačne Marcell Lamont Jacobs. Taliansky šprintér finišoval v behu na 100 m v novom európskom rekorde 9,80 sekundy. Naposledy vyhral stovku na OH Európan v roku 1992, keď sa to podarilo Britovi Linfordovi Christiemu.

Najrýchlejším atlétom olympijských hier v Tokiu je senzačne Marcell Lamont Jacobs. Taliansky šprintér finišoval v behu na 100 m v novom európskom rekorde 9,80 sekundy. Naposledy vyhral stovku na OH Európan v roku 1992, keď sa to podarilo Britovi Linfordovi Christiemu. V Maďarsku triumfoval Ocon: Francúzsky pilot F1 Esteban Ocon na Alpine senzačne vyhral Veľkú cenu Maďarska 2021 a získal prvé víťazstvo v kariére. Druhý skončil Sebastian Vettel na Aston Martin. Lewis Hamilton na Mercedese musel útočiť zo zadných pozícií a v úplnom závere si vybojoval tretiu priečku.

Vedkyňa tvrdí, že našla najstarší dôkaz o živote zvierat na Zemi

Rúrky, ktoré Turnerová objavila na skalách (vľavo), mohli vzniknúť, keď sa pri skale rozložila hubka pred 890 miliónmi rokov. Štruktúry sa ponášajú na moderné hubky (vpravo). (zdroj: Elizabeth C. Turner)

Má 890 miliónov rokov a môže byť najstarším dôkazom o zvieracom živote na Zemi. Kanadská geologička tvrdí, že objavila fosíliu špongiovitého živočícha, ktorá iné doteraz známe nálezy predbieha v čase o 350 miliónov rokov. Nie všetkých však jej výskum v časopise Nature presvedčil.

Elizabeth Turnerová našla na dávnom útese v Ontáriu zrejmé fosílie hubiek - jednoduchých vodných živočíchov s hustými a pórovitými schránkami - už dávnejšie. No až teraz si bola so svojím objavom natoľko istá, aby s ním išla do sveta.

"Ak mám pravdu, zvieratá sa objavili dlho pred prvým výskytom tradičných zvieracích fosílií," povedala Turnerová pre Nature. Podľa geologičky preto existuje množstvo zvierat, ktoré sa zrejme dodnes dobre nezachovali.

Prvý život na Zemi sa podľa súčasných hypotéz objavil pred 3,5 miliardami rokov. Šlo však o primitívny život, prvé zvieratá sa objavili až o milióny rokov neskôr.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Ruský modul naklonil ISS: Veľký ruský modul Nauka spôsobil na Medzinárodnej vesmírnej stanici miernu drámu po tom, čo nečakane spustil motory. Ovplyvnil tým polohu stanice, ktorá je dôležitá pre jej správny chod. Kozmonauti a astronauti však podľa NASA neboli v ohrození života.

Veľký ruský modul Nauka spôsobil na Medzinárodnej vesmírnej stanici miernu drámu po tom, čo nečakane spustil motory. Ovplyvnil tým polohu stanice, ktorá je dôležitá pre jej správny chod. Kozmonauti a astronauti však podľa NASA neboli v ohrození života. Kde prežiť globálny kolaps: Kolaps spoločnosti môže prísť už o dvadsať rokov, ak ľudia nič nezmenia na svojom prístupe k Zemi. Aj keby k nemu došlo, existujú miesta, kde budú ľudia spoločenské zrútenie zvládať relatívne dobre. Vedci zostavili zoznam miest, ktoré sú najlepšie na prežitie globálneho kolapsu.

Kolaps spoločnosti môže prísť už o dvadsať rokov, ak ľudia nič nezmenia na svojom prístupe k Zemi. Aj keby k nemu došlo, existujú miesta, kde budú ľudia spoločenské zrútenie zvládať relatívne dobre. Vedci zostavili zoznam miest, ktoré sú najlepšie na prežitie globálneho kolapsu. Svetlo spoza čiernej diery: Americkí astronómovia objavili ďalší dôkaz potvrdzujúci Einsteinovu teóriu relativity - žiarenie pochádzajúce spoza čiernej diery.

