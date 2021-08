Ranný brífing: Nový covid automat stavia reštaurácie pred dilemu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

10. aug 2021 o 23:43 Michal Deliman

Vláda schválila nový covid automat, platiť začne od pondelka 16. augusta a zohľadní aj zaočkovanosť okresov. Na výber dostanú aj reštaurácie, väčšina z nich však radšej prijme menej hostí, ako by ich mala kontrolovať.

Aké pravidlá budú platiť v reštauráciách, kostoloch či na hromadných podujatiach, a kto si ich bude určovať? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Nový covid automat: Na kontrolu hostí v reštauráciách nie sú zamestnanci ani chuť

Zaočkovanejšie okresy budú mať miernejšie opatrenia. (zdroj: SME/Marko Erd)

Na Slovensku potvrdili 101 nakazených koronavírusom po 8 193 vykonaných PCR testoch. V nemocniciach pribudlo osem pacientov, hospitalizovaných je tak 73 ľudí. Pribudli tiež dve obete koronavírusu. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 2 414 ľudí.

Väčšina reštaurácii nechce kontrolovať svojich zákazníkov, či sú zaočkovaní. Zvoliť si možnosť vstupu s kontrolou alebo bez nej umožňuje nový covid automat. Bez zásadnejších pripomienok ho schválila vláda, informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Automat by mal začať platiť od budúceho pondelka 16. augusta.

Reštaurácii dáva tri možnosti vstupu zákazníkov do nej. Prvou je, že budú do nej môcť vstúpiť všetci, bez ohľadu na zaočkovanosť. V tom prípade však zariadenie bude môcť prijať menší počet hostí. Bude závisieť od jedného z piatich stupňov automatu. Najlepší bude zelený, najhorší čierny.

Druhá možnosť počíta len so vstupom zaočkovaných, otestovaných a ľudí, ktorí prekonali covid. Posledná alternatíva umožní vstup len zaočkovaným. Väčšina z desiatich oslovených reštaurácií nechce kontrolovať hostí.

„Posielať ľudí preč, keď ich chodí dvadsať percent z tých, ktorí predtým chodili, je choré,“ vraví Jozef Ráž mladší, majiteľ reštaurácie Baroza v bratislavskej Petržalke.

Covid automat: Nie všetky okresy budú od pondelka 16. augusta zelené. V stupni ostražitosti bude deväť okresov. Všetky ostatné okresy sú v stupni monitoringu.

Nie všetky okresy budú od pondelka 16. augusta zelené. V stupni ostražitosti bude deväť okresov. Všetky ostatné okresy sú v stupni monitoringu. Obvodní lekári nechcú očkovať: Denník SME sa zhováral s lekármi, ktorí očkovanie síce svojim pacientom odporúčajú, ale do samotného očkovania sa nezapojili. Tvrdia, že je komplikované a odrádza.

Denník SME sa zhováral s lekármi, ktorí očkovanie síce svojim pacientom odporúčajú, ale do samotného očkovania sa nezapojili. Tvrdia, že je komplikované a odrádza. Testy za päť eur: Antigénové testy za cenu päť eur by sa mali začať robiť v 68 nemocniciach už v priebehu najbližších dní. Záujemca ich bude môcť absolvovať bez obmedzenia počtu, vždy ale za manipulačný poplatok.

Antigénové testy za cenu päť eur by sa mali začať robiť v 68 nemocniciach už v priebehu najbližších dní. Záujemca ich bude môcť absolvovať bez obmedzenia počtu, vždy ale za manipulačný poplatok. Vivat automat: Ťažko si predstaviť, ako výčapníčka v Lakšárskej Novej Vsi vypoklonkuje skupinu nezaočkovaných drevorubačov, píše Peter Tkačenko.

Kočner sa postavil pred súd v kauze motákov, vypovedal Tóth

Marian Kočner na súde v kauze motákov. (zdroj: SME/Marko Erd)

Na súd prišiel Marian Kočner s putami na rukách, no s pokojným výrazom v tvári. Ak ho aj odsúdia za to, že posielal z väzby motáky, roky vo väzení mu už nepribudnú. Rozsudok však môže mať dosah na jeho spolupracovníkov.

Niekoľko mesiacov po tom, ako šiel Kočner v júni 2018 do väzby, polícia zaistila asi 20 kusov lístočkov, ktorými spoza mreží inštruoval svojich blízkych, ako majú postupovať v kauze zmeniek televízie Markíza, ako nakladať s jeho majetkom a podobne.

Motáky polícii odovzdal Kočnerov niekdajší kamarát Peter Tóth na jeseň 2018, ktorý teraz vo veci vypovedal pred súdom. Po Tóthovi vypovedal aj Jozef Dučák, Kočnerov spoluobžalovaný v kauze Technopol Servis.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Reforma nemocníc: Ministerstvo zdravotníctva spúšťa reformu nemocníc, ambulantného sektora aj fungovania zdravotných poisťovní, ktorým sa má regulovať tvorba zisku. Oznámil to šéf rezortu Vladimír Lengvarský s tým, že materiál ide do medzirezortného pripomienkového konania. Pôjde o zákon o kategorizácií ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Ministerstvo zdravotníctva spúšťa reformu nemocníc, ambulantného sektora aj fungovania zdravotných poisťovní, ktorým sa má regulovať tvorba zisku. Oznámil to šéf rezortu Vladimír Lengvarský s tým, že materiál ide do medzirezortného pripomienkového konania. Pôjde o zákon o kategorizácií ústavnej zdravotnej starostlivosti. Slovenskí hasiči v Grécku: Celkovo 75 slovenských hasičov s 30 kusmi techniky dorazilo do Grécka, hneď ich nasadili pri požiari na gréckom ostrove Eubója. Od prvotnej prosby Grécka o pomoc so zvládaním lesných požiarov neuplynulo ani 72 hodín.

Celkovo 75 slovenských hasičov s 30 kusmi techniky dorazilo do Grécka, hneď ich nasadili pri požiari na gréckom ostrove Eubója. Od prvotnej prosby Grécka o pomoc so zvládaním lesných požiarov neuplynulo ani 72 hodín. Nákupy ozbrojených síl: Ministerstvo obrany plánuje v prvej fáze zakúpiť 76 bojových obrnených vozidiel 8x8. Náklady zahŕňajúce aj logistickú podporu, muníciu a infraštruktúru odhaduje na 332 miliónov eur s DPH. Obstarávať by sa mohlo formou vláda-vláda. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Ako si Bajkalskú ulicu rozporciovali developeri

Pohľad na Bajkalskú ulicu. (zdroj: Google Earth)

Biznis sa robí v Bratislave. To je jedno z hlavných pravidiel, ktorým sa riadi väčšina veľkých developerských skupín na Slovensku. Má to viac dôvodov. Tým základným je marža. Nikde inde v krajine nedokážu developeri na svojom projekte zarobiť tak dobre, ako v hlavnom meste. Náklady na stavebné práce sú na celom Slovensku viac-menej podobné, dopyt a kúpna sila sú však v Bratislave bezprecedentne najvyššie.

A aj v samotnej metropole možno nájsť názorný príklad zhmotnenia realitného biznisu do jednej lokality. Do miesta, kde sa stretávajú záujmy takmer všetkých významných hráčov na trhu.

Týmto miestom je Bajkalská ulica v mestskej časti Ružinov. Triapolkilometrová ulica je v súčasnosti najmä rušnou dopravnou tepnou, no jej podoba sa v budúcnosti zmení.

Podpíšu sa pod to developerské skupiny, ktoré si v uplynulých rokoch rozdelili pozemky v tejto lokalite. INDEX poodhaľuje majetkové pomery na jednej z najvyťaženejších ulíc v Bratislave a možnú podobu jej rozvoja.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Odmeny očkovaným: Expert v oblasti behaviorálnych vied Matej Šucha si myslí, že k zvýšeniu miery vakcinácie určite nepomôže očkovacia lotéria, ani sprostredkovateľský bonus. Oba nápady, za ktorými stojí minister financií a šéf OĽaNO Igor Matovič, považuje za zlé až hlúpe.

Expert v oblasti behaviorálnych vied Matej Šucha si myslí, že k zvýšeniu miery vakcinácie určite nepomôže očkovacia lotéria, ani sprostredkovateľský bonus. Oba nápady, za ktorými stojí minister financií a šéf OĽaNO Igor Matovič, považuje za zlé až hlúpe. Zľava pre očkovaných: Bratislavská reštaurácia Štefánka by Pulitzer chce ísť príkladom a už tri týždne ponúka desaťpercentnú zľavu pre zákazníkov, ktorí sú zaočkovaní proti Covidu-19. Jej majitelia stoja za iniciatívou My sme gastro a hovoria, že zľavou chcú odmeniť zodpovedných.

Bratislavská reštaurácia Štefánka by Pulitzer chce ísť príkladom a už tri týždne ponúka desaťpercentnú zľavu pre zákazníkov, ktorí sú zaočkovaní proti Covidu-19. Jej majitelia stoja za iniciatívou My sme gastro a hovoria, že zľavou chcú odmeniť zodpovedných. Kremský vyzval Kažimíra na odchod: Predseda výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti Peter Kremský vyzval guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra na odchod z funkcie. Dôvodom sú podľa neho informácie o korupcii na ministerstve financií a finančnej správe v čase, keď stál Kažimír na čele rezortu financií.

Rusi chcú radšej falošný certifikát ako vakcínu

Ruská vakcína Sputnik V. (zdroj: SITA/AP)

Uplynul rok, odkedy Rusko schválilo vakcínu Sputnik V. Išlo o prvú oficiálne registrovanú očkovaciu látku proti novému koronavírusu. Ruské prvenstvo oznámil prezident Vladimir Putin už 11. augusta 2020. Tvrdil, že preparátom sa už dala zaočkovať aj jedna z jeho dcér.

Západ prijal vakcínu Sputnik V rozporne, ale Rusi o preparáte domácej výroby pochybujú ešte viac. Aj domáci odporcovia očkovania často vyhlasujú, že vakcína bola podľa ich názoru vyvinutá a schválená prirýchlo, a preto jej nedôverujú.



"Rusi sú k domácej vakcíne ešte nedôverčivejší, pretože bola schválená o niekoľko mesiacov skôr než preparáty od Pfizeru či Moderny," podotýka odborník na východnú Európu Pavel Havlíček z Výskumného centra AMO. "Mnohí preto o Sputniku V pochybujú a obávajú sa, že bol vyvinutý narýchlo, len aby bolo Rusko v niečom prvé."

V krajine sa navyše rozmáha čierny trh s falošnými certifikátmi o vakcinácii. Mnohí Rusi sa k dokladu dostanú bez toho, aby podstúpili očkovanie.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Poľsko bojuje o televíziu: Nezávislá poľská televízia TVN a jej najsledovanejší spravodajský kanál môžu čoskoro prísť o licenciu. Poľský parlament v týchto dňoch schvaľuje zákon, ktorý obmedzí zahraničné investície v poľských médiách.

Nezávislá poľská televízia TVN a jej najsledovanejší spravodajský kanál môžu čoskoro prísť o licenciu. Poľský parlament v týchto dňoch schvaľuje zákon, ktorý obmedzí zahraničné investície v poľských médiách. Lotyšský stav núdze: Lotyšsko vyhlásilo trojmesačný stav núdze na svojich hraniciach s Bieloruskom. Rozhodnutie súvisí s náporom migrantov prichádzajúcich z bieloruského územia.Rovnakým problémom čelí v posledných týždňoch i susedná Litva a Poľsko.

Lotyšsko vyhlásilo trojmesačný stav núdze na svojich hraniciach s Bieloruskom. Rozhodnutie súvisí s náporom migrantov prichádzajúcich z bieloruského územia.Rovnakým problémom čelí v posledných týždňoch i susedná Litva a Poľsko. Cuomo odstupuje: Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo, ktorý čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania viacerých žien, oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Jeho rozhodnutie nadobudne účinnosť o 14 dní.

Zo zahraničných webov:

Tóthovi veštili nešťastie, stal sa z neho šampión

Matej Tóth víťazí v chôdzi na 50 km na olympijských hrách 2016 v Riu. (zdroj: TASR)

V detstve mu raz spolužiak nadával, že je tučné prasa. Čím bol starší, hmotnosť si postupne upravoval. V posledných rokoch mal v tele len štyri percentá tuku. Z chlapca, ktorý bol na posmech, sa stal rešpektovaný športovec, ktorý posunul slovenskú chôdzu na najvyššiu úroveň.

Matej Tóth je majstrom sveta, olympijským víťazom, dvojnásobným vicemajstrom Európy a dosiahol tretí najrýchlejší čas histórie. Všetko na chodeckej päťdesiatke. Vo svojich posledných veľkých pretekoch kariéry obsadil na olympiáde v Tokiu 14. miesto.

Počas kariéry si prešiel mnohými útrapami. Najväčšie zažil pri nezrovnalostiach v biologickom pase, pre ktoré mohol prísť o olympijskú medailu i povesť. Stal sa symbolom športovca, ktorého fanúšikovia rešpektovali. K jeho osobnosti patrí skromné a milé vystupovanie.

Hoci ani Tóth sa nevyhol kontroverzii, patrí k najvýraznejším postavám v histórii slovenskej atletiky i športu. Toto je jeho výnimočný príbeh.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Slovan má skupinu istú: Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si zaistili európsku jeseň. V odvete 3. predkola Európskej ligy doma síce iba remizovali s gibraltárskym klubom Lincoln Red Imps 1:1, ale aj tak postúpili do play off.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si zaistili európsku jeseň. V odvete 3. predkola Európskej ligy doma síce iba remizovali s gibraltárskym klubom Lincoln Red Imps 1:1, ale aj tak postúpili do play off. Paríž privítal Messiho: Nový diamant v Paríži, vítal na sociálnych sieťach novú hviezdu francúzsky tím Paríž St. Germain. Na letisku čakali na Messiho prílet tisícky fanúšikov. Slávny Argentínčan tak začína novú kapitolu svojej kariéry.

Nový diamant v Paríži, vítal na sociálnych sieťach novú hviezdu francúzsky tím Paríž St. Germain. Na letisku čakali na Messiho prílet tisícky fanúšikov. Slávny Argentínčan tak začína novú kapitolu svojej kariéry. Kontrakt miesto medaily: Slovinská hviezda zámorskej basketbalovej NBA Luka Dončič podpíše krátko po návrate z olympijského turnaja v Tokiu nový kontrakt. Dvadsaťdvaročný hráč Dallasu Mavericks by si podľa nej mal prísť na 207 miliónov dolárov. Z multimiliónovej zmluvy s Dallasom chce investovať v rodnej krajine.

Českí gejovia bojujú za svoje práva v agresívnom ovzduší

Z plagátu k filmu Zákon lásky. (zdroj: ČT)

Súčasná legislatíva definujúca štatút manželstva by jej mohla vyhovovať. Česká režisérka Barbora Chalupová (spoluautorka dokumentu V sieti) by sa mohla vydávať, rozvádzať a mať detí, koľko chce. Nepatrí k LGBTI komunite.

A predsa bola frustrovaná, keď posledné tri roky nakrúcala nový film Zákon lásky a zaznamenávala, ako sa iniciatíve Jsme fér darí a nedarí presadiť na pôde snemovne zákon, ktorý by aj iným občanom ako heterosexuálom umožnil uzavrieť manželstvo.

Frustrovaní teraz môžu byť aj diváci, Zákon lásky mal premiéru 5. augusta. Ukázal, že o možnosti zmeny sa v Česku nehovorí tak, ako by to zodpovedalo 21. storočiu. Nezodpovedá to ani úrovni, akú by mali mať - v akomkoľvek letopočte - politickí reprezentanti národa.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

O šoku z filmu Titane: S francúzskou herečkou Agathe Rousselleovou sme sa rozprávali len dva dni pred tým, ako film Titane získal Zlatú palmu na festivale v Cannes. Už vtedy tušila, že sa jej zmení život. Pretože vyvolávala rozruch, len čo sa zjavila a všetci sa k nej správali, ako keby bola "nejaká super dôležitá kráľovná".

S francúzskou herečkou Agathe Rousselleovou sme sa rozprávali len dva dni pred tým, ako film Titane získal Zlatú palmu na festivale v Cannes. Už vtedy tušila, že sa jej zmení život. Pretože vyvolávala rozruch, len čo sa zjavila a všetci sa k nej správali, ako keby bola "nejaká super dôležitá kráľovná". Hlavný hrdina: V tej knihe sa dá ľahko stratiť. A hlavný hrdina vám nepomôže, lebo vlastne neviete, kto ten hlavný hrdina je. Martin Petro napísal hravý alebo napínavý román s názvom Hlavný hrdina. Preto hravý aj napínavý, lebo ho môžete čítať rôznymi očami. Napríklad aj ako literárnu hru s odkazmi na temnú minulosť posledného desaťročia minulého storočia.

V tej knihe sa dá ľahko stratiť. A hlavný hrdina vám nepomôže, lebo vlastne neviete, kto ten hlavný hrdina je. Martin Petro napísal hravý alebo napínavý román s názvom Hlavný hrdina. Preto hravý aj napínavý, lebo ho môžete čítať rôznymi očami. Napríklad aj ako literárnu hru s odkazmi na temnú minulosť posledného desaťročia minulého storočia. Novinky na Netflixe, Apple TV+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

