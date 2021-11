Ranný brífing: V čase, keď odborníci bijú na poplach, Heger rezignoval

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

7. nov 2021 o 23:09 Michal Deliman

Odborníci žiadajú povinné očkovanie vybraných skupín obyvateľstva. Nezľakli sa ho Francúzi, Gréci, dokonca ani Viktor Orbán, slovenská vláda sa mu vyhýba. Premiér Eduard Heger rezignovane tvrdí, že sa už nič viac nedá robiť.

V priemere denne pribudne šesťtisíc infikovaných, nemocnice sa plnia a zdvojnásobil sa aj počet výjazdov záchrannej služby ku covidovým pacientom. Kam smerujeme a čo nás v najbližšie dni čaká? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Tretia vlna láme rekordy. Vláda nemá plán, čo ďalej s očkovaním

Polícia začala konať proti provokatérom bez rúšok

Predaj nášho gigantu je na stole. Maďari môžu prebiť ostatných

Terst nie je iskrou protestov, ale centrom novej nákazy

Už na to nemáš, hovoria mu. Je Zdeno Chára v NHL stále prínosom?

Subvariant delty by mohol byť infekčnejší, je aj na Slovensku

Doma v záhrade: V novembrovom vydaní Doma v záhrade nájdete tipy na jesennú výsadbu ovocných stromčekov. Zvlášť sme sa zamerali na vybrané odrody marhúľ a mimoriadne odolné stolové sorty viniča z ruského šľachtenia. Pri objednaní ročného predplatného naši čitatelia získajú okamžitú 20 % zľavu na nákup stromčekov v renomovanom ovocinárstve.

Tretia vlna láme rekordy. Vláda nemá plán, čo ďalej s očkovaním

Osem z desiatich príjmov v nemocniciach tvoria nezaočkovaní. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

PCR testy odhalili na Slovensku 5 338 nakazených, laboratóriá vyhodnotili 16 826 vzoriek, pozitivita testov sa drží na tridsiatich percentách. NCZI hlásilo 2 505 hospitalizovaných, dáta sú však nepresné, chybu urobili v novozámockom okrese. Spomedzi všetkých hospitalizovaných nie je vôbec zaočkovaných alebo len čiastočne zaočkovaných 80,35 percent. Pribudlo aj 24 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 877 ľudí.

Napriek naliehavým výzvam odborníkov, aby vláda sprísnila protipandemické opatrenia, to vyzerá tak, že kľúčové návrhy epidemiológov nemusia politicky prejsť.

V situácii, keď pribúda šesťtisíc nových prípadov infikovaných koronavírusom denne a osem z desiatich príjmov v nemocniciach tvoria nezaočkovaní pacienti, sa konzílium odborníkov obrátilo na politikov.

Jedno z najzásadnejších opatrení, s ktorým prišli, je obmedzenie pohybu nezaočkovaných v najhorších čiernych okresoch. Jedným z najproblematickejších bodov však bude povinné očkovanie niektorých skupín obyvateľstva, ktoré navrhuje konzílium zvážiť.

Vládna koalícia totiž zatiaľ k povinnému očkovaniu aspoň niektorých skupín obyvateľov nepristúpi. Žiadny z doterajších vládnych plánov na zvýšenie zaočkovanosti na Slovensku za milióny až desiatky miliónov eur pritom nefungoval.

Mnohé aj lepšie zaočkované krajiny k povinnému očkovaniu pre zdravotníkov, sociálnych pracovníkov, učiteľov, či štátnych zamestnancov naopak pristupujú. Premiér Eduard Heger však rezignovane tvrdí, že sa už nič viac nedá robiť. Na povinné očkovanie podľa neho nie je vo vládnej koalícií vôľa.

Na ťahu je Heger: Rady konzília sú pomyselným mokrým vechťom do tváre údajného premiéra. Ten sa cez leto chvastal, ako nás Európa obdivuje, a v jeseni prešiel na rozhadzovanie paprčkami, píše Peter Tkačenko.

Na ťahu je Heger: Rady konzília sú pomyselným mokrým vechťom do tváre údajného premiéra. Ten sa cez leto chvastal, ako nás Európa obdivuje, a v jeseni prešiel na rozhadzovanie paprčkami, píše Peter Tkačenko.

Lokálny núdzový stav: Ministerstvo zdravotníctva počas mimoriadneho zasadnutia ústredného krízového štábu navrhlo zavedenie lokálneho núdzového stavu. Týkať by sa mal len regiónov s najvážnejšou epidemickou situáciou.

SaS nesúhlasí so všetkými návrhmi: Koaličná strana Sloboda a Solidarita nesúhlasí so všetkými návrhmi konzília odborníkov, ako riešiť zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na Slovensku. Zásadné nie hovoria zatváraniu škôl mimo pravidiel školského automatu, zatváraniu prevádzok po 22.00 h aj pre očkovaných či zavedeniu núdzového stavu a zákazu vychádzania.

Situácia do Vianoc lepšia nebude: Pandemická situácia na Slovensku sa do Vianoc určite nezlepší. Skonštatoval to riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík s tým, že sa zhoršuje rýchlejšie, ako to pôvodne očakávali odborníci. Upozornil, že niektoré nemocnice už teraz dosahujú svoje maximá.

Ako prežiť tretiu vlnu: Áno, časom bude pribúdať zaočkovaných hospitalizovaných pacientov aj na Slovensku. Bude to znakom, že sa približujeme stavu premorenosti. Medzi nezaočkovanými totiž bude pribúdať tých, čo získajú imunitu po prekonaní choroby. Ak, pravda, prežijú, píše Vladimír Leksa.

Polícia začala konať proti provokatérom bez rúšok

Provokatéri bez rúšok zablokovali aj Lidl v Prievidzi. Policajti sa vtedy viac-menej len prizerali. V Piešťanoch zasiahli aktívnejšie. (zdroj: Igor Roško)

Po vyvolaní konfliktu v prievidzskom obchode koncom októbra sa protestujúci proti rúškam objavili aj v supermarkete v meste Piešťany. Pri platení si odmietli nasadiť rúška a odmietali spolupracovať s políciou.

Kým pred týždňom sa polícia v Prievidzi bezmocne prizerala, ako malá skupinka ľudí zablokovala prevádzku na tri hodiny, tentoraz policajti v Piešťanoch zasiahli.

Pri incidente utrpeli zranenia dvaja policajti a jeden muž. Všetkých jednorazovo ošetrili v nemocnici. Celkovo polícia zadržala troch ľudí, ktorí skončili v cele policajného zaistenia.

Videá zo zásahu sa šíria internetom aj s menami zasahujúcich policajtov. Polícia už preveruje aj vyhrážky, ktoré jej niektorí ľudia adresovali.

Policajný prezident Štefan Hamran sa zasahujúcich príslušníkov zastal. "Ako som avizoval už v minulosti, polícia bude pri ochrane života, zdravia a majetku občanov postupovať nekompromisne. Je neakceptovateľné, aby časť našich spoluobčanov, ktorá má výhrady voči opatreniam, ohrozovala a obmedzovala tých, ktorí opatrenia dodržiavajú."

Útočili bývalí vojaci: Dvaja muži obvinení v súvislosti so zásahom polície v piešťanskom supermarkete sú bývalí vojaci. Potvrdil to minister obrany Jaroslav Naď s tým, že z ozbrojených síl odišli v rámci očisťovania služby.

Žiadna policajná brutalita: Polícia má nielen právo, ale aj povinnosť zasiahnuť. V rámci zákonných pravidiel je to legálny a správny postup. Pretože títo ľudia neprezentujú svoj názor, ale spochybňujú samotné inštitúcie a demokratické zriadenie. Pred týmito ľuďmi musíme demokraciu brániť, píše Jakub Filo.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Ficova priateľka ostáva čakateľkou: Priateľka Roberta Fica Katarína Szalayová mohla byť už od utorka jednou z novovymenovaných prokurátorok. Nestalo sa tak. Dôvodom podľa informácií denníka SME je, že nešla na októbrový termín justičnej skúšky. Pôvodne sa pritom Szalayová na skúšku chystala. K jej rozhodnutiu nejsť mohli prispeli aj pochybnosti okolo jej bezpečnostnej previerky.

Ficova priateľka ostáva čakateľkou: Priateľka Roberta Fica Katarína Szalayová mohla byť už od utorka jednou z novovymenovaných prokurátorok. Nestalo sa tak. Dôvodom podľa informácií denníka SME je, že nešla na októbrový termín justičnej skúšky. Pôvodne sa pritom Szalayová na skúšku chystala. K jej rozhodnutiu nejsť mohli prispeli aj pochybnosti okolo jej bezpečnostnej previerky.

Prieskum dôveryhodnosti: Dôveryhodnosť väčšiny ministrov za posledné mesiace klesala, no najviac ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pripravila agentúra Focus pre televíziu Markíza. Podľa Martina Slosiarika pokles dôvery väčšiny členov vlády súvisí s únavou spoločnosti z pandémie a skepsou, že vláda ešte dokáže nepriaznivý epidemický vývoj otočiť.

Zvláštny výber šéfa NCZI: Za víťaza konkurzu na šéfa Národného centra zdravotníckych informácií určila výberová komisia Petra Lukáča. Neodporúčal ho pritom ani jeden z prísediacich a Lukáč navyše načas nedodal prezentáciu svojho projektu. Väčšina z prísediacich bola z mimovládnych organizácii. Nemali však hlasovacie právo a komisia nemusela prihliadať na ich názor.

Predaj nášho gigantu je na stole. Maďari môžu prebiť ostatných

Šéf EPH Daniel Křetínský. (zdroj: SME/Gabriel Kuchta)

Energetický a priemyselný holding (EPH) podnikateľov Daniela Křetínskeho a Patrika Tkáča chce predať podiel v Stredoslovenskej energetike (SSE Holding).

Ide o jedného z troch regionálnych distribútorov elektriny na Slovensku a EPH má v ňom 49-percentný podiel plus manažérsku kontrolu. Zvyšných 51 percent vlastní štát, ale bez riadiacich kompetencií.

Od roku 2013, keď EPH podiel v distribučnej spoločnosti získala, dosiahla SSE sumárny zisk vyše pol miliardy eur. No nejde len o lukratívny biznis s charakterom prirodzeného monopolu, energetika patrí medzi strategickú infraštruktúru štátu.

Je preto pochopiteľné, že ak sa hovorí o možnom odpredaji zásadného podielu v SSE novému investorovi, štátu by to nemalo byť jedno.

Vo finále obchodu sú podľa informácií Hospodárskych novín aj nemecký E.ON a český ČEZ, ale favoritom je maďarská štátna energetická firma MVM so štátnou firmou Mavir, ktoré majú blízko k vládnej strane Fidesz Viktora Orbána.

INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky týkajúce sa pripravovanej transakcie.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Slovenský vynález ocenili aj v NHL: Už niekoľko rokov hokejisti v kanadsko-americkej lige NHL a niektorých európskych súťažiach používajú hokejky, ktoré na čepeli nemajú tradičnú ovinovaciu pásku. Namiesto nej si na hokejku lepia špeciálnu nálepku s názvom Rezztek, ktorú vyvinula slovenská firma Specter Sports. To, že sa dostali medzi hráčov NHL, nie je náhoda.

Už niekoľko rokov hokejisti v kanadsko-americkej lige NHL a niektorých európskych súťažiach používajú hokejky, ktoré na čepeli nemajú tradičnú ovinovaciu pásku. Namiesto nej si na hokejku lepia špeciálnu nálepku s názvom Rezztek, ktorú vyvinula slovenská firma Specter Sports. To, že sa dostali medzi hráčov NHL, nie je náhoda. Gastrolístok alebo hotovosť: Gastrolístky prešli zásadnými zmenami. Najprv v marci tohto roka, kedy sa zaviedla možnosť výberu medzi gastrolístkami a finančným príspevkom a následne v októbri, kedy poslanci opravovali nedostatky z marcovej novely. Na tému gastrolístok verzus finančný príspevok sme sa pozreli bližšie v novom videu Ekonómie ľudskou rečou.

Gastrolístky prešli zásadnými zmenami. Najprv v marci tohto roka, kedy sa zaviedla možnosť výberu medzi gastrolístkami a finančným príspevkom a následne v októbri, kedy poslanci opravovali nedostatky z marcovej novely. Na tému gastrolístok verzus finančný príspevok sme sa pozreli bližšie v novom videu Ekonómie ľudskou rečou. Kam umiestniť nové byty: Aj keď sa na Slovensku začnú ročne stavať tisícky bytov, vzhľadom na vysoký dopyt je ich na trhu stále málo. Okrem zložitého povoľovania sa pod to podpisuje aj absencia vhodných pozemkov na výstavbu. Lukratívnych lokalít je čoraz menej, a preto môžu developeri o pár rokov naraziť.

Terst nie je iskrou protestov, ale centrom novej nákazy

Protesty proti GreenPassu sa konali po celom Taliansku. (zdroj: TASR/AP)

Rádiológ Dario Giacomini sedel ráno pri káve na terase jednej z kaviarní v Terste. Do práce sa nechystal. Odmietol sa dať očkovať, v nemocnici mu preto pozastavili úväzok.

Bez takzvaného GreenPassu, teda certifikátu o očkovaní, prekonaní covidu-19 alebo o negatívnom teste, si nemôže sadnúť ani v kaviarni dovnútra.

Demonštranti pred ním v tom čase obsadzovali námestie. Držali tabule s nápisom Terst volá, Taliansko odpovedá, opisuje situáciu denník New York Times.

Giacomini sa posťažoval, že bez očkovania sú ľudia v Taliansku "spoločensky mŕtvi". Trval však na tom, že protesty sa postupne presunú do celého Talianska, Terst bude ich rozbuškou.

Zatiaľ to tak však nevyzerá. Protesty proti GreenPassu sa pomaly zmierňujú a mení sa aj situácia v Terste. Z mesta, ktoré chcelo byť centrom odporu proti opatreniam, sa stalo centrum novej vlny nákazy koronavírusom.

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Kedy Babiša vystrieda Fiala: Mesiac po voľbách do Poslaneckej snemovne sa už oveľa detailnejšie črtá zloženie budúcej českej vlády. Prezident Miloš Zeman sa už prostredníctvom videohovoru spojil s pravdepodobným budúcim premiérom, predsedom ODS Petrom Fialom. Čo vyplynulo z ich rozhovoru? Kedy bude mať Česko novú vládu a je možné, že v nej nakoniec nebudú Piráti? Prinášame prehľad otázok a odpovedí.

Mesiac po voľbách do Poslaneckej snemovne sa už oveľa detailnejšie črtá zloženie budúcej českej vlády. Prezident Miloš Zeman sa už prostredníctvom videohovoru spojil s pravdepodobným budúcim premiérom, predsedom ODS Petrom Fialom. Čo vyplynulo z ich rozhovoru? Kedy bude mať Česko novú vládu a je možné, že v nej nakoniec nebudú Piráti? Prinášame prehľad otázok a odpovedí. Viedeň chystá pre neočkovaných lockdown: Aj hlavné mesto Rakúska už chystá lockdown pre nezaočkovaných. Tí sa po zmene pravidiel nedostanú do reštaurácií či kaviarní, ale ani ku kaderníkovi a na akcie s účasťou nad 25 ľudí. Prísnejšie opatrenia by mali začať platiť koncom tohto týždňa.

Aj hlavné mesto Rakúska už chystá lockdown pre nezaočkovaných. Tí sa po zmene pravidiel nedostanú do reštaurácií či kaviarní, ale ani ku kaderníkovi a na akcie s účasťou nad 25 ľudí. Prísnejšie opatrenia by mali začať platiť koncom tohto týždňa. Etiópia je na pokraji katastrofy: Od začiatku ozbrojeného konfliktu v Etiópii uplynul už rok. Počet obetí sa výrazne zvýšil, miestni hovoria dokonca o genocíde. Teraz sa pomer síl otočil – kým blokáda severného regiónu Tigraj stále pokračuje, tigrajským jednotkám sa podarilo zatlačiť etiópsku armádu naspäť a zvažujú aj ofenzívu na štvormiliónové hlavné mesto Addis Abeba.

Zo zahraničných webov:

Už na to nemáš, hovoria mu. Je Zdeno Chára v NHL stále prínosom?

Zdeno Chára sa po 24 rokoch vrátil do tímu New York Islanders. (zdroj: FB/New York Islanders)

Keď koncom leta zámorskí novinári oznámili príchod Zdena Cháru do New Yorku Islanders, kde v roku 1997 začínal v NHL, stretlo sa to s patričným ohlasom.

Návrat k začiatkom kariéry je vždy veľký. Trvalo dve desaťročia, počas ktorých slovenský obor stihol odohrať 1337 zápasov, nazbieral 637 bodov, vyhral Stanleyho pohár, Norrisovu trofej aj Mark Messier Leadership Award.

A následne sa vrátil na Long Island. „Ostrovania“ ho privítali s veľkou slávou – klub i väčšina fanúšikov. Začiatok sezóny však nevyšiel najvyššiemu mužovi histórie ligy dobre. Našlo sa veľa kuvikov, ktorí rýchlo odsúdili Trenčanov návrat do New Yorku.

Za Islanders v ročníku 2021/22 doteraz odohral osem stretnutí so ziskom jednej asistencie. Pomaly sa rozbieha aj celý tím Islanders, ktorý je akoby symbolicky prepojený s ťažkopádnym začiatkom Cháru.

Niekde sa dokonca dočítate, že práve ikonický obranca je rozdielovou položkou, pre ktorú to v tíme na začiatku sezóny škrípe. Kde je teda pravda?

Subvariant delty by mohol byť infekčnejší, je aj na Slovensku

Ľudia v Londýne cestujú metrom, kde by mali mať zakryté ústa a nos ochranným prostriedkom. Záber je z konca októbra 2021. (zdroj: TASR/AP)

Podskupina deltavariantu koronavírusu SARS-CoV-2, ktorej podiel narastá vo Veľkej Británii, je už aj na Slovensku.

V októbri sa pri analýze vzoriek potvrdilo zatiaľ osem prípadov subvariantu známeho ako AY.4.2. Celkovo preskúmali 2681 vzoriek.

Pozorovania z Británie naznačujú, že tento subvariant by mohol byť ešte infekčnejší ako materská delta, ktorá sa taktiež šíri rýchlejšie ako iné verzie SARS-CoV-2.

Čo zatiaľ vieme o subvariante AY.2.4? Denník SME zozbieral známe informácie a pýtal sa na novú podskupinu delty aj virológa Borisa Klempu.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Ubúda vtáčieho spevu: Aj keď sa vám to nemusí zdať, lesy, polia aj mestá sú tichšie ako kedysi. A v tomto prípade nemusí platiť ľudová múdrosť, že ticho lieči. Pozorovania aj vedecké výskumy ukazujú, že v mnohých lokalitách dochádza k úbytku vtákov a tým aj vtáčieho spevu. Odraziť sa to môže aj na ľudskej psychike.

Aj keď sa vám to nemusí zdať, lesy, polia aj mestá sú tichšie ako kedysi. A v tomto prípade nemusí platiť ľudová múdrosť, že ticho lieči. Pozorovania aj vedecké výskumy ukazujú, že v mnohých lokalitách dochádza k úbytku vtákov a tým aj vtáčieho spevu. Odraziť sa to môže aj na ľudskej psychike. Ako prikrmovať vtáky: V dobrom úmysle na strom v záhrade zavesíte krmivo pre vtáčiky a ani neviete, že ich môžete ohroziť. S príchodom zimy sa v obchodoch objavujú rôzne kŕmidlá, no nie všetky sú rovnako bezpečné. Aký vplyv môže mať prikrmovanie na vtáky a ako ním vtákom neublížiť?

V dobrom úmysle na strom v záhrade zavesíte krmivo pre vtáčiky a ani neviete, že ich môžete ohroziť. S príchodom zimy sa v obchodoch objavujú rôzne kŕmidlá, no nie všetky sú rovnako bezpečné. Aký vplyv môže mať prikrmovanie na vtáky a ako ním vtákom neublížiť? Lacný tablet od Xiaomi: Nový tablet Pad 5 od Xiaomi je cenovou alternatívou iPadu pre všetkých fanúšikov Androidu. Je dokonca o niečo lacnejší, má lepší a väčší displej, pôsobí modernejšie a nechýba mu ani dostatočný výkon.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Dominika Fričová. (zdroj: SME/Kristína Paholík Hamárová)

Ako sa pozerá na problémy slovenskej vedy? Čo bolo pri jej návrate najťažšie? Je svet blízko k vynájdeniu lieku na Parkinsonovu chorobu? A neoľutovala ešte, že sa vrátila späť domov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s neurobiologičkou Dominikou Fričovou.

Podcasty SME

Karikatúra

Zlodejská česť. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Losos so zeleninou. (zdroj: Fotolia.com)

Spravte si fitness deň a načerpajte energiu zo zdravého jedálneho lístka.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

