Brífing: Vláda imituje lockdown, antirúškar skončil na kyslíku

Nové pravidlá obmedzia len nezaočkovaných. Tí budú mať od pondelka zákaz vstupu do nákupných centier, na hromadné podujatia, na tribúny športovísk, do hotelov aj do reštaurácií. Pôvodný návrh na lockdown aj pre očkovaných zablokovala SaS.

Vláda sa pokúsi pandémiu zabrzdiť, sprísňuje opatrenia, prakticky ruší testy a hovorí o lockdowne pre nezaočkovaných. Čo to znamená, aké týždne nás čakajú a aké pravidlá budú na Slovensku platiť od pondelka? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Vláda potvrdila zákazy neočkovaným. Čo sa mení v covid automate?

Antirúškar z piešťanského Lidlu má covid. Napojili ho na kyslík

Vodík ako budúcnosť? Slovensko sa pripravuje

Fialova vláda sa môže zaseknúť na jedinom ministrovi. S kým má Zeman problém?

Vlhová zdolala v Levi Shiffrinovú. Odvtedy už spolu nikdy netrénovali

Si predsa dievča, musíš byť dobrá. Rodové stereotypy v ženách potláčajú vlastné ja

Vláda potvrdila zákazy neočkovaným. Čo sa mení v covid automate?

Premiér Eduard Heger a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: TASR)

PCR testy odhalili na Slovensku 7 616 nakazených, viac ako 71 percent z nich nebolo zaočkovaných, laboratóriá pritom vykonali 22 206 vyšetrení. Počet hospitalizovaných stúpol o 25, v nemocniciach tak leží 2 904 pacientov. Pribudlo aj 38 obetí koronavírusu. Prvú dávku vakcíny dostalo 835 ľudí.

Vo Viedni sa ani zaočkovaný človek nedostane do baru či nočného klubu bez toho, aby sa dvakrát do týždňa otestoval PCR testom. Má ho zadarmo v potravinách, na pošte či v lekárňach.

Nezaočkovaní ľudia majú v Rakúsku zákaz vychádzania. V krajine je pritom zaočkovaných 64 percent ľudí a kvalitnejšie zdravotníctvo. Na Slovensku je plne zaočkovaných len 46 percent obyvateľov a nemocnice delí od humanitárnej krízy len 300 nových hospitalizovaných. Viaceré už nemajú voľné umelé pľúcne ventilácie ani miesta na JIS.

Vláda však odmietla vyhlásiť na Slovensku núdzový stav a obmedziť pohyb všetkých – zaočkovaných aj nezaočkovaných, ako to žiadali odborníci. Namiesto toho na tri týždne zakáže nezaočkovaným vstup do niektorých prevádzok a do práce ich púšťa len s testom.

Premiér hovorí o „lockdowne pre nezaočkovaných“, navštevovať známych či cestovať po Slovensku však môžu. Proti prísnejším opatreniam sa postavila SaS. Nové obmedzenia pre očkovaných by vraj popreli vládny slogan „Vakcína je sloboda.“

Ventilácie sú plne obsadené: Nemocnice sú pred kolapsom, pľúcne ventilácie majú obsadené na sto percent, informoval premiér Eduard Heger. Zároveň verí, že prísnejšie opatrenia pre nezaočkovaných budú len dočasné. Premiér pripomenul, že plánované operácie a zákroky sa musia opäť odkladať a ohrozené je tak zdravie každého človeka.

Nemocnice sú pred kolapsom, pľúcne ventilácie majú obsadené na sto percent, informoval premiér Eduard Heger. Zároveň verí, že prísnejšie opatrenia pre nezaočkovaných budú len dočasné. Premiér pripomenul, že plánované operácie a zákroky sa musia opäť odkladať a ohrozené je tak zdravie každého človeka.

Mladší ľudia by si síce mohli skúsiť tretiu dávku vystáť pred očkovacími centrami, ale šanca, že ich preočkujú, je malá. Denník SME pripravil prehľad otázok a odpovedí, ako sa k tretej dávke dostať a aké možnosti má stredná a mladšia generácia.

Keď bratislavská župa otvorila v polovici októbra vakcinačné centrum v bratislavskom Auparku, záujem o očkovanie tam bol malý. Odkedy sa začalo hovoriť o sprísňovaní opatrení, záujem rástol. Dnes je taký veľký, že v centre prestali ponúkať tretiu dávku a sústredili sa len na prvú a druhú.

Reformovaný automat na slovenský spôsob je aj napriek tretej najnižšej zaočkovanosti v EÚ jeden z menej prísnych. Odvahu zamerať sa najmä na neočkovaných politici čiastočne nabrali, i tak sa ale najnástojčivejšie vtiera otázka, či sa kontrola a vymáhanie opatrení uchytia, keď doteraz zlyhávali, píše Peter Schutz.

Antirúškar z piešťanského Lidlu má covid. Napojili ho na kyslík

Začiatok potýčky v supermarkete v Piešťanoch (zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky )

Jeden z antirúškarov z piešťanského Lidla, ktorí sa dostali do potýčky s policajtmi, leží s ťažkým priebehom covidu v bojnickej nemocnici. Jeho stav je natoľko vážny, že ošetrujúci lekári ho museli napojiť na kyslík.

Pre SME to potvrdil vysokopostavený zdroj z Nemocnice s poliklinikou Bojnice, ktorý si neželá byť menovaný. Muž nebol pôvodne prijímaný na covidové oddelenie.

Pomoc s dýchaním prostredníctvom kyslíkovej masky či vysokoprietokového prívodu kyslíka je poslednou možnosťou, ako pomôcť chorým na covid pred napojením na umelú pľúcnu ventiláciu. Tá však v tomto prípade zatiaľ nie je potrebná.

Je pritom možné, že muž sa nakazil práve pri potýčke v obchode, ku ktorej došlo 4. novembra, teda pred dvoma týždňami. Skupina výtržníkov si vtedy odmietla nasadiť rúška a po slovných atakoch nasledovali aj fyzické útoky na policajtov.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Mišíková o kauzách: Eva Mišíková si ako prokurátorka získala povesť bojovníčky proti mafii. Teraz zastupuje viaceré osoby zapojené v takzvanej vojne policajtov, napríklad bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, podnikateľa Petra Košča či bývalého šéfa operatívcov Jána Kaľavského. V rozhovore opisuje, aké chyby našla v postupe vyšetrovateľov.

Eva Mišíková si ako prokurátorka získala povesť bojovníčky proti mafii. Teraz zastupuje viaceré osoby zapojené v takzvanej vojne policajtov, napríklad bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, podnikateľa Petra Košča či bývalého šéfa operatívcov Jána Kaľavského. V rozhovore opisuje, aké chyby našla v postupe vyšetrovateľov.

Krajský prokurátor v Nitre zrušil trestné stíhanie vo veci pytliactva, ktorého sa týkali medializované odposluchy z poľovníckej chaty. Dôvodom bola jeho nezákonnosť. Prokuratúra argumentovala tým, že v uznesení vyšetrovateľa bola nesprávne použitá právna kvalifikácia a skutok opísaný v uznesení neobsahoval základné zákonom vyžadované náležitosti.

Vodík ako budúcnosť? Slovensko sa pripravuje

Slovenské vodíkové auto na Expo Dubaj. (zdroj: FB/Richard Sulík)

Slovensko počíta s využívaním vodíka v doprave aj v energetike. O obrovskej perspektíve pre Slovensko hovorí v súvislosti s vodíkovými technológiami minister hospodárstva Richard Sulík.

„Ak chceme mať v roku 2050 uhlíkovo neutrálnu ekonomiku, bez vodíka to nepôjde,“ tvrdí.

Slovenským priekopníkom vo využívaní vodíka ako paliva je Technická univerzita Košice. V spolupráci s viacerými slovenskými firmami postavila aj športiak a autobus na vodíkový pohon. Ich skutočné využitie je však otázne, športiak zatiaľ ani nejazdí.

K Sulíkovmu tvrdeniu, že nemecké rozhodnutie skončiť s jadrovou energetikou a uhlím môže za vysoké ceny energií, sa odmietavo stavia europoslanec Martin Hojsík.

„Jedným z hlavných dôvodov stúpania cien energií je fakt, že nám Rusko nedodáva také množstvo plynu ako predtým,“ vysvetľuje Hojsík.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Priemysel chystá dekarbonizáciu: Snaha znížiť do roku 2030 emisie CO2 o 55 percent v porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu je podľa predstaviteľov slovenského priemyslu veľká výzva, keďže v rámci EÚ patrí medzi energeticky najnáročnejšie. Poukazujú na to, že prechod na uhlíkovo neutrálny a ekologický priemysel je časovo a finančne náročný proces, ktorý sa nezaobíde bez štátnej podpory.

Snaha znížiť do roku 2030 emisie CO2 o 55 percent v porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu je podľa predstaviteľov slovenského priemyslu veľká výzva, keďže v rámci EÚ patrí medzi energeticky najnáročnejšie. Poukazujú na to, že prechod na uhlíkovo neutrálny a ekologický priemysel je časovo a finančne náročný proces, ktorý sa nezaobíde bez štátnej podpory.

Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko navrhuje zavedenie tzv. klimatického šeku, opatrenia na boj proti energetickej chudobe a uľahčenie ekonomickej situácie ľudí ovplyvnených nárastom cien energií. Prechod na bezuhlíkovú ekonomiku musí byť podľa PS spravodlivý, bežným ľuďom chce v prechodnom období finančne pomôcť. Rastúce ceny plynu: Európske ceny zemného plynu pokračujú v raste. Trh tak reaguje na rozhodnutie nemeckého energetického úradu pozastaviť certifikáciu plynovodu Nord Stream 2, pričom zdroje z nemeckej vlády naznačili, že plynovod sa možno do prevádzky nedostane skôr ako v marci budúceho roka.

Fialova vláda sa môže zaseknúť na jedinom ministrovi

Predsedníčka strany Top 09 Markéta Pekarová Adamová, líder koalície Spolu Petr Fiala a šéf KDÚ-ČSL Marian Jurečka. (zdroj: Lukáš Bíba/ Hospodářské noviny)

Kým dosluhujúca vláda Andreja Babiša z ANO rieši pandemické opatrenia, Česi stihli spoznať mená budúcich ministrov, ktorí zasadnú v kabinete nového premiéra Petra Fialu z ODS.

Novú vládu vymenuje prezident Miloš Zeman, ktorý stále leží v Ústrednej vojenskej nemocnici. Zeman už začiatkom novembra vyhlásil, že nemá problém vymenovať Fialu za premiéra. Stať by sa tak malo podľa aktuálnych informácií 26. novembra.

Politológovia však už upozorňovali, že vznik novej vlády by mohli skomplikovať skôr mená výhľadových ministrov, pretože niektoré z nich by mohol prezident odmietnuť. Fiala tieto predpovede potvrdil.

„Áno, pán prezident mal výhrady k jednému z mien, avšak dohodli sme sa, že ja to meno teraz uvádzať nebudem, pretože pán prezident bude so všetkými kandidátmi ešte diskutovať,“ podotkol Fiala. Ohradil sa však, že na nomináciách trvá.

Ako bude vyzerať nová česká vláda a s ktorým kandidátom má Miloš Zeman problém? Prinášame prehľad nových ministrov.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Subvariant delty: Pri nákaze subvariantom koronavírusu delta s označením AY.4.2, ktorého prítomnosť nedávno potvrdili aj na Slovensku, je menej pravdepodobný symptomatický priebeh ochorenia Covid-19 ako pri nákaze aktuálne dominantným variantom AY.4. Naznačuje to štúdia britskej univerzity Imperial College v Londýne.

Pri nákaze subvariantom koronavírusu delta s označením AY.4.2, ktorého prítomnosť nedávno potvrdili aj na Slovensku, je menej pravdepodobný symptomatický priebeh ochorenia Covid-19 ako pri nákaze aktuálne dominantným variantom AY.4. Naznačuje to štúdia britskej univerzity Imperial College v Londýne.

: Rakúsko zaznamenalo najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie. Testy odhalili 15-tisíc infikovaných koronavírusom. Niektoré spolkové krajiny v reakcii na to plánujú úplný lockdown a vyzývajú vládu, aby k podobnému kroku pristúpila v celej krajine. Jeho zavedenie žiadajú aj lekári z jednotiek intenzívnej starostlivosti. Kurz prišiel o imunitu: Bývalý rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz stratil poslaneckú imunitu voči vyšetrovaniu z korupcie. Rozhodol o tom jednohlasne rakúsky parlament. Tento krok podporil aj samotný Kurz a jeho strana ÖVP. Spoločne deklarovali, že to pomôže objasniť situáciu.

Zo zahraničných webov:

Vlhová zdolala v Levi Shiffrinovú. Odvtedy už spolu nikdy netrénovali

Petra Vlhová a Mikaela Shiffrinová. (zdroj: TASR)

Keď vlani Petra Vlhová vyhrala oba slalomy Svetového pohára v Levi, chválil ju celý lyžiarsky svet. „Vlhová sa v Levi nedá poraziť,“ napísal portál rakúskej verejnoprávnej televízie ORF.

„Slovenka podčiarkuje svoje výnimočné postavenie,“ chválil ju rakúsky Kurier.

Aj vďaka skvelému úvody sezóny sa napokon liptovská rodáčka dopracovala až k veľkému glóbusu. A v Levi bude patriť opäť medzi najväčšie favoritky.

„Po minulom roku sú ambície veľmi vysoké. Chcem atakovať najvyššie priečky. Keď podám svoju optimálnu jazdu, budem spokojná,“ priznala Vlhová na tlačovej konferencii.

Mrazivé podmienky za polárnym kruhom jej vyhovujú. V posledných šiestich štartoch v Levi skončila päťkrát na pódiu, z čoho tri razy zvíťazila. Vlani vyhrala v oboch slalomoch.

Rodové stereotypy v ženách potláčajú vlastné ja

Syndróm dobrého dievčaťa vychádza z výchovy, ktorá je založená na rodových stereotypoch. (zdroj: Pexels)

Sú ženy, ktoré vždy spravia to, čo sa od nich žiada, a dokonalosť chcú dosiahnuť za každú cenu. Inak sa trápia výčitkami, že niekomu nevyhoveli alebo neboli dosť dobré.

Navyše, naučili sa, že je jednoduchšie poslúchnuť a dodržiavať pravidlá, než riskovať konflikt. Stali sa pasívnymi, dovolili, nech veci plynú tak, ako chcú iní a vlastné názory potláčajú.

Možno ste sa v tomto opise našli aj vy. Vašu vľúdnosť, ochotu a milosť iní často využívajú a vy sa nezmôžete na iné, než to tolerovať. Ukazuje sa však, že aj dobrota môže byť ťaživým bremenom.

Na svete sú milióny podobne cítiacich sa dievčat a žien, ktoré ubíja tlak očakávaní, že budú za každú cenu poslušné, milé, dobré, nápomocné a usmievavé. Niesť v sebe toto nastavenie po celý život, však môže byť na škodu.

Práve rodová socializácia v detstve podporuje správanie, ktoré sa nazýva "syndróm dobrého dievčaťa".

V skratke ďalšie správy o rodine a vzťahoch:

Ako zabaviť celú rodinu: Nedajte sa znudiť chladným počasím a nedostatkom slnečného svetla, vyťažiť maximum z chvíľ s rodinou môžete rovnako, či je leto, alebo sychravá jeseň. Všetko je len o snahe hľadať veci, ktoré môžete robiť, aby ste aj tento čas využili naplno.

Nedajte sa znudiť chladným počasím a nedostatkom slnečného svetla, vyťažiť maximum z chvíľ s rodinou môžete rovnako, či je leto, alebo sychravá jeseň. Všetko je len o snahe hľadať veci, ktoré môžete robiť, aby ste aj tento čas využili naplno. Deťom pristane Múdre hranie: V programe s názvom Play Wisely - Múdre hranie strávi dieťa raz do týždňa intenzívnych tridsať minút, počas ktorých dostane plno dôležitých vnemov, naučí sa ich spracúvať, čo mu pomôže v ďalšom rozvoji mozgovej aj pohybovej kapacity. Ako teda funguje a v čom je unikátny?

V programe s názvom Play Wisely - Múdre hranie strávi dieťa raz do týždňa intenzívnych tridsať minút, počas ktorých dostane plno dôležitých vnemov, naučí sa ich spracúvať, čo mu pomôže v ďalšom rozvoji mozgovej aj pohybovej kapacity. Ako teda funguje a v čom je unikátny? Chorvátsko ponúka veľa aj na jeseň: Spoznávať chorvátske vnútrozemie s množstvom atrakcií môžete aj na jeseň. Napríklad na severe krajiny, kam sa dostanete s autom zhruba za štyri hodiny, ich nájdete neúrekom. Objavíte tu malebné mestečká, krásne hrady a taktiež ochutnáte rôzne gurmánske špeciality.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Peter Paták. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako bezpečne športovať? Ako rozpoznať dobrého trénera od zlého? Ako najlepšie schudnúť a čo sú najčastejšie chyby ľudí, keď začínajú so športom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s pohybovým terapeutom Petrom Patákom.

Podcasty SME

Karikatúra

Koniec polarizácie. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Cviklový koláč s kozím syrom. (zdroj: Fotolia.com)

Sladké aj slané pokušenie inak. Vybrali sme pre vás koláče a zákusky s cviklou.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

