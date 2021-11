Ranný brífing: Prípad Lučanský sa nekončí, lieky očkovanie neprekonajú

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Vyšetrovanie úmrtia exšéfa polície Milana Lučanského sa stále neskončilo. Komisia síce vylúčila cudzie zavinenie, ale prokuratúra smrť Lučanského vo väzbe stále analyzuje a chystá jeho rekonštrukciu. Tú chce vidieť aj jej šéf Maroš Žilinka.

Asi pred mesiacom sa na verejnosť dostali zábery z poľovníckej chaty v Čifároch. Teraz sa polemizuje, či boli zábery získané v súlade so zákonom a či čokoľvek z nich, možno použiť v ďalších konaniach. Zhodnúť sa nevedia ani najvyšší prokurátori v štáte. Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Chystá sa rekonštrukcia Lučanského samovraždy. Prokuratúra s prípadom finišuje

Prečo neriešime covid liekmi, ale ihlou? Vakcína lepšie chráni pred nemocnicou a je lacnejšia

Britské strašidlo Tatier po rokoch chátrania mení majiteľa

Naučil školu zarábať, oživil kolabujúcu ODS. Kto je nový český premiér

Vlhová spravila chybu a skončila druhá. Shiffrinová potvrdila dominanciu v Killingtone

V urýchľovači častíc prvýkrát zachytili stopy nepolapiteľných neutrín

Chystá sa rekonštrukcia Lučanského samovraždy

Milan Lučanský na archívnej snímke. (zdroj: SME/Marko Erd)

Od samovraždy exšéfa polície Milana Lučanského uplynie koncom decembra presne rok, no vyšetrovanie tohto úmrtia sa stále neskončilo.

Prokuratúra dodnes analyzuje svedecké výpovede či znalecké posudky lekárov a chystá aj rekonštrukciu prípadu. Zúčastniť sa na nej chce osobne aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Verejnosť tak aj jedenásť mesiacov po samovražde pozná „len“ závery špeciálnej 17-člennej komisie, ktorú zriadila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Experti, ktorí ju vypracovali, predstavili svoje zistenia verejnosti ešte v polovici apríla. Vylúčili teórie o cudzom zavinení, ktoré sa šírili na internete, a potvrdili, že väzenská stráž robila, čo mohla.

„Komisia nezistila skutočnosti, ktoré by spochybňovali, že príčinou smrti bolo sebapoškodenie pána Lučanského, teda pokus o samovraždu,“ vyhlásil vtedy predseda komisie Tomáš Čitbaj.

Riadne vyšetrovanie však pokračovalo aj po tomto závere, a to pod vedením inšpekčnej služby a prokuratúry. Prešovská prokuratúra uviedla, že prípad by chcela ukončiť v dohľadnom čase, a to ešte v priebehu decembra.

Súčasťou samotného záveru by mala byť aj rekonštrukcia udalostí z 29. decembra minulého roku, ale aj z 9. decembra, keď si Lučanský poranil oko.

Lieky na covid sú drahé a len pre nakazených

Očkovanie je proti covidu účinnejšie a lacnejšie ako podávanie protilátok a antivirotík. (zdroj: TASR)

Pozitívny výsledok PCR testu malo 7 575 osôb, laboratóriá pritom vykonali 21 477 vyšetrení. Počet hospitalizovaných sa znížil o päť, v nemocniciach tak leží 3 213 pacientov. Pribudlo aj 46 obetí ochorenia Covid-19. Zaočkovať prvou dávkou vakcíny sa nechalo 2 677 ľudí.

Slovensko nakúpi 35-tisíc balení antivirotika s účinnou látkou molnupiravir, schválila vláda. Ide o liek, ktorý zabraňuje šíreniu koronavírusu v tele nakazeného človeka.

V nemocniciach používajú aj tri monoklonálne protilátky – casirivimab, imdevimab a bamlanivimab. Väčšiu účinnosť majú v kombinácii, používajú sa najmä casirivimab spolu s imdevimabom.

Najmä odporcovia očkovania sa preto pýtajú, prečo sa ľuďom nepodávajú radšej protilátky a antivirotiká ako vakcíny. Z odpovedí imunológa Vladimíra Leksu a infektológa Petra Sabaku vyplýva, že očkovanie chráni viac pred nákazou covidom a nerieši ako antivirotiká a monoklonálne protilátky až jeho liečbu.

Očkovaní ľudia sa aj menej často dostanú do nemocnice. „Pri molnupiravire je účinnosť prevencie pred nemocnicou 50, pri protilátkach 70 a pri vakcínach vyše 90 percent,“ vraví Sabaka.

Očkovacie látky v porovnaní s protilátkami a antivirotikami majú aj menej nežiaducich účinkov. Sú aj oveľa lacnejšie. Jedna vakcína stojí 20 eur a protilátky tisíce.

Slabá zaočkovanosť silových zložiek: Polícia hlási intenzívne kontroly a upozorňuje ľudí, aby dodržiavali pokyny hygienikov, ktorí už dlhšie používajú heslo „Očkovanie je jediné riešenie“. Bez vakcíny je pritom približne každý tretí policajt. Aktuálny podiel zaočkovanosti je asi 64 percent, potvrdilo SME policajné prezídium. Ešte slabšie je na tom s očkovaním armáda, v ktorej bolo v polovici novembra vakcinovaných asi 55 percent príslušníkov.

Polícia hlási intenzívne kontroly a upozorňuje ľudí, aby dodržiavali pokyny hygienikov, ktorí už dlhšie používajú heslo „Očkovanie je jediné riešenie“. Bez vakcíny je pritom približne každý tretí policajt. Aktuálny podiel zaočkovanosti je asi 64 percent, potvrdilo SME policajné prezídium. Ešte slabšie je na tom s očkovaním armáda, v ktorej bolo v polovici novembra vakcinovaných asi 55 percent príslušníkov. Núdzový stav očkovaniu nepomohol: Ešte na začiatku uplynulého týždňa malo o svoju prvú dávku vakcíny za jeden deň záujem takmer osemtisíc ľudí. Bol to mnohotýždňový rekord čakárne, kde sa ľudia registrujú na očkovanie. Nepretržitý rast registrácií sa však zastavil a od utorka sa výrazne prepadol. Záujem o prvú dávku ani jeden deň do konca týždňa neprekročil 2 400.

Ešte na začiatku uplynulého týždňa malo o svoju prvú dávku vakcíny za jeden deň záujem takmer osemtisíc ľudí. Bol to mnohotýždňový rekord čakárne, kde sa ľudia registrujú na očkovanie. Nepretržitý rast registrácií sa však zastavil a od utorka sa výrazne prepadol. Záujem o prvú dávku ani jeden deň do konca týždňa neprekročil 2 400. Očkovanie detí od päť rokov: Európska lieková agentúra definitívne schválila použitie vakcíny aj pre deti, vakcíny sa tak môžu začať používať aj na Slovensku. Zatiaľ ich však nemáme a prvé dodávky prídu až o niekoľko týždňov. Doteraz sa dávky pre deti vyrábali z vakcín pre dospelých. Prečítajte si základné otázky a odpovede k očkovaniu detí od päť do 11 rokov.

Európska lieková agentúra definitívne schválila použitie vakcíny aj pre deti, vakcíny sa tak môžu začať používať aj na Slovensku. Zatiaľ ich však nemáme a prvé dodávky prídu až o niekoľko týždňov. Doteraz sa dávky pre deti vyrábali z vakcín pre dospelých. Prečítajte si základné otázky a odpovede k očkovaniu detí od päť do 11 rokov. Školy a lockdown: Aktuálny lockdown sa škôl síce netýka, no napriek tomu ich oddnes čaká viacero zmien. Aj zamestnanci škôl sa budú musieť od budúceho týždňa testovať, ak nie sú zaočkovaní alebo ak v posledných 180 dňoch neprekonali covid. Denník SME pripravil prehľad zmien v školách.

Aktuálny lockdown sa škôl síce netýka, no napriek tomu ich oddnes čaká viacero zmien. Aj zamestnanci škôl sa budú musieť od budúceho týždňa testovať, ak nie sú zaočkovaní alebo ak v posledných 180 dňoch neprekonali covid. Denník SME pripravil prehľad zmien v školách. Matovič o lockdowne: Minister financií Igor Matovič si nemyslí, že sa zlá epidemiologická situácia do Vianoc zlepší. Lockdown sa preto podľa neho bude predlžovať. Rozhodnúť však o tom bude musieť vláda. Boj s pandémiou podľa Matoviča zatiaľ zvládame, nevyčnievame spomedzi okolitých krajín, no mohlo to byť lepšie.

Minister financií Igor Matovič si nemyslí, že sa zlá epidemiologická situácia do Vianoc zlepší. Lockdown sa preto podľa neho bude predlžovať. Rozhodnúť však o tom bude musieť vláda. Boj s pandémiou podľa Matoviča zatiaľ zvládame, nevyčnievame spomedzi okolitých krajín, no mohlo to byť lepšie. Výzva hygienikov: Úrad verejného zdravotníctva vyzýva ľudí, ktorí za posledných 14 dní navštívili potencionálne rizikové krajiny v súvislosti s novoobjaveným variantom nového koronavírusu omikron, aby sa urýchlene nahlásili na e-mailovú adresu omikron@uvzsr.sk. Občanov žiada, aby výzvu brali vážne a neodignorovali ju.

Úrad verejného zdravotníctva vyzýva ľudí, ktorí za posledných 14 dní navštívili potencionálne rizikové krajiny v súvislosti s novoobjaveným variantom nového koronavírusu omikron, aby sa urýchlene nahlásili na e-mailovú adresu omikron@uvzsr.sk. Občanov žiada, aby výzvu brali vážne a neodignorovali ju. Lieky sa dajú zneužiť: Podobne ako vakcíny, aj monoklonálne protilátky a antiviriotiká sú veľkým úspechom vedy, bez ktorej by bol covid omnoho smrtonosnejší a zápas s ním dlhší. Mrazí už len z predstavy, o koľko viac obetí a lockdownov by si vírus bez intervencie vedy vyžiadal. Ako všetky lieky, aj protilátky majú kontraindikácie a nevýhody, píše Peter Schutz.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Rozhovor s manželkou premiéra: Nie je bežné, aby manželky predsedov vlád poskytli médiám dlhší rozhovor. Aj manželka aktuálneho premiéra Lucia Hegerová doposiaľ váhala a nebola si istá, koľko zo súkromia takto môže stratiť. V rozhovore pre SME Lucia Hegerová vysvetľuje, že deti často vnímajú iba pre ne zábavnú stránku funkcie premiéra, ako je pekné auto či ochrankár, no rodina musela zmeniť svoje zvyky.

Nie je bežné, aby manželky predsedov vlád poskytli médiám dlhší rozhovor. Aj manželka aktuálneho premiéra Lucia Hegerová doposiaľ váhala a nebola si istá, koľko zo súkromia takto môže stratiť. V rozhovore pre SME Lucia Hegerová vysvetľuje, že deti často vnímajú iba pre ne zábavnú stránku funkcie premiéra, ako je pekné auto či ochrankár, no rodina musela zmeniť svoje zvyky. Preferencie strán zamrzli: Preferencie parlamentných strán zamrzli na podobných hodnotách, aké strany dosahovali v októbri napriek kritickému zhoršeniu epidemickej situácie, ktorú by každá z nich chcela riešiť po svojom. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Focus pre reláciu Na Telo televízie Markíza. Výraznejší pohyb voličov zaznamenala iba mimoparlamentná strana Republika, polepšila si aj Kotlebova ĽSNS.

Preferencie parlamentných strán zamrzli na podobných hodnotách, aké strany dosahovali v októbri napriek kritickému zhoršeniu epidemickej situácie, ktorú by každá z nich chcela riešiť po svojom. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Focus pre reláciu Na Telo televízie Markíza. Výraznejší pohyb voličov zaznamenala iba mimoparlamentná strana Republika, polepšila si aj Kotlebova ĽSNS. Matovičove šeky zaskočili SaS: Návrh Igora Matoviča na 500-eurové poukážky pre očkovaných seniorov spúšťa pozičné hry v parlamente. Matovič a Boris Kollár tvrdia, že majú podporu 73 poslancov a rozdávanie peňazí za očkovanie zatiaľ otvorene neodmietajú ani odídenci zo Za ľudí, ani opozičný Hlas. Toto oznámenie zaskočilo ľudí zo SaS.

Britské strašidlo Tatier po rokoch chátrania mení majiteľa

Rozostavaný komplex Silver Resort. (zdroj: Profesionálna správcovská kancelária)

Veľkolepo. Tak by sa dali charakterizovať plány, s ktorými prichádzala skupina Letterstone. V roku 2007 predstavila projekt luxusného rezortu, ktorý mal vyrásť v areáli bývalého Sportcampu v Tatranskej Lomnici.

Na ploche zhruba 85-tisíc štvorcových metrov mal vyrásť štvorhviezdičkový hotel., apartmánové domy s 368 bytovými jednotkami či dvojvilky. Tie mali lákať vlastnou saunou či podzemným parkovacím miestom.

Ak by sa plnili plány podľa toho, ako si ich predstavujú investori, z Vysokých Tatier by dnes bola vyhľadávaná atrakcia aj pre turistov z Anglicka.



Na Slovensku však britská realitná skupina Letterstone pohorela a zostal po nej iba rozostavaný komplex. Ten dlhé roky chátral a pustol a dodnes patrí medzi realitné jazvy Tatier. Môže sa to však zmeniť. Projekt zmenil majiteľa.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Očkovanie za peniaze: Minister financií Igor Matovič navrhol ľudí nad 60 rokov odmeniť za očkovanie proti covidu poukazom vo výške 500 eur. Nárok na poukazy budú mať seniori, ktorí do polovice decembra budú zaočkovaní aspoň jednou dávkou. Týkať by sa to malo aj tých, ktorí už majú nárok na druhú, prípadne tretiu dávku a ešte si ju nenechali aplikovať.

Minister financií Igor Matovič navrhol ľudí nad 60 rokov odmeniť za očkovanie proti covidu poukazom vo výške 500 eur. Nárok na poukazy budú mať seniori, ktorí do polovice decembra budú zaočkovaní aspoň jednou dávkou. Týkať by sa to malo aj tých, ktorí už majú nárok na druhú, prípadne tretiu dávku a ešte si ju nenechali aplikovať. Prvá pomoc+: Prakticky z hodiny na hodinu štát opätovne plošne obmedzil prevádzku reštaurácií, kaviarní, barov, hotelov či penziónov, ale aj obchodov, ktorých sortiment netvoria základné potreby. Vzniknuté straty im má pomôcť vykompenzovať štát, ktorý zvyšuje podporu na posledné dva mesiace tohto roka.

Prakticky z hodiny na hodinu štát opätovne plošne obmedzil prevádzku reštaurácií, kaviarní, barov, hotelov či penziónov, ale aj obchodov, ktorých sortiment netvoria základné potreby. Vzniknuté straty im má pomôcť vykompenzovať štát, ktorý zvyšuje podporu na posledné dva mesiace tohto roka. Zastavenie letov: Slovensko vzhľadom na nový variant koronavírusu zastavilo prijímanie civilných letov zo siedmich štátov Afriky. Konkrétne ide o Botswanu, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe. Rovnako bude platiť zákaz aj pre lety zo Slovenska do týchto krajín. Zákaz bude predbežne platiť do 13. decembra.

Naučil školu zarábať, oživil kolabujúcu ODS. Kto je nový český premiér

Miloš Zeman menoval Petra Fialu premiérom. (zdroj: SITA/AP)

Bol rok 2014 a občianski demokrati z ODS sa rozhodli pre radikálny krok. Za predsedu si zvolili 49-ročného Petra Fialu, uznávaného bývalého rektora Masarykovej univerzity v Brne a exministra školstva. Ten však do strany vstúpil len rok pred tým.

Napriek tomu získal na sneme v Olomouci od delegátov 437 hlasov, druhá Miroslava Němcová len 66.

„ODS, akú vám ponúkam, bude viesť českú pravicu a bude jednou z najvýznamnejších politických síl v krajine,“ sľuboval vtedy delegátom čerstvý predseda strany, ktorá rok predtým vo voľbách získala len o niečo viac ako sedem percent, čo bol najhorší výsledok v histórii strany.

Po siedmich rokoch aj skeptici musia pripustiť, že sa to Fialovi podarilo. Po októbrových voľbách sa stal lídrom koalície pravicových strán, ktorá získala najviac hlasov a predbehla tak aj doterajšieho hegemóna ANO Andreja Babiša.

Prezident Miloš Zeman ho vymenoval na zámku v Lánoch za nového premiéra.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Otázky a odpovede o omikrone: Má až 50 mutácií, môže byť ešte nákazlivejší ako jeho predchodcovia a hrozí, že zníži účinnosť vyvinutých vakcín. Nový variant koronavírusu, ktorý dostal pomenovanie omikron, sa už rozšíril aj do Európy. Čo zatiaľ o novom variante vieme a môže vytlačiť aj vysokoinfekčnú deltu? Prinášame prehľad otázok a odpovedí.

Má až 50 mutácií, môže byť ešte nákazlivejší ako jeho predchodcovia a hrozí, že zníži účinnosť vyvinutých vakcín. Nový variant koronavírusu, ktorý dostal pomenovanie omikron, sa už rozšíril aj do Európy. Čo zatiaľ o novom variante vieme a môže vytlačiť aj vysokoinfekčnú deltu? Prinášame prehľad otázok a odpovedí. Západ sa Putina bojí: Západní lídri neberú Vladimira Putina vážne, varuje v rozhovore pre SME francúzsky analytik Nicolas Tenzer. Vysvetľuje, prečo podľa neho nemá zmysel o Bielorusku alebo Sýrii rokovať s Putinom, čo hovorí o jednote Európskej únie výstavba plynovodu Nord Stream 2 alebo aké ruské snahy o zasahovanie očakáva pred budúcoročnými francúzskymi prezidentskými voľbami.

Západní lídri neberú Vladimira Putina vážne, varuje v rozhovore pre SME francúzsky analytik Nicolas Tenzer. Vysvetľuje, prečo podľa neho nemá zmysel o Bielorusku alebo Sýrii rokovať s Putinom, čo hovorí o jednote Európskej únie výstavba plynovodu Nord Stream 2 alebo aké ruské snahy o zasahovanie očakáva pred budúcoročnými francúzskymi prezidentskými voľbami. Účinnosť vakcín proti omikronu: Existujúce vakcíny by mali chrániť pred vážnym priebehom ochorenia aj v prípade nového variantu koronavírusu omikron. Pre BBC to uviedli experti z oblasti mikrobiológie a imunológie. Profesor Calum Semple vyjadril presvedčenie, že variant omikron nie je žiadnou "katastrofou" a že niektorí ľudia celú situáciu "ohromne zveličujú".

Zo zahraničných webov:

Vlhová spravila chybu a skončila druhá. Shiffrinová potvrdila dominanciu v Killingtone

Petra Vlhová. (zdroj: TASR/AP)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v 2. miesto v slalome v americkom stredisku Killington. Na prvom mieste skončila domáca Mikaela Shiffrinová.

Slovenská reprezentantka si skvelú slalomovú formu z fínskeho Levi preniesla aj do Severnej Ameriky. Dvadsaťšesťročná lyžiarka predviedla najrýchlejšie 1. kolo, keď ako jediná mala čas pod 50 sekúnd.

V ďalšej jazde však spravila chybu a stratila tesný náskok. Shiffrinová zvíťazila o 75 stotín sekundy.

Zatiaľ čo Vlhová v Killingtone v slalome ešte nikdy nezvíťazila, Shiffrinová na svojom domácom snehu opäť nenašla premožiteľku a aj po piaty raz zostala nezdolaná.

V urýchľovači častíc prvýkrát zachytili stopy nepolapiteľných neutrín

Inžinieri inštalujú detektor faser v tuneli veľkého hadrónového urýchľovača. (zdroj: CERN)

Vedci prvýkrát zachytili stopy nepolapiteľných neutrín v urýchľovači častíc. Neutrína je ťažké zachytiť, pretože nemajú takmer žiadne interakcie s hmotou. Aj pri čítaní tohto článku neškodne prechádzajú vaším telom.

Objav náznakov neutrín vo Veľkom hadrónovom urýchľovači opisujú v štúdii vo vedeckom časopise Physical Review D.

Pozorovania robili v detektore Faser, ktorý je v podzemnom tuneli Veľkého hadrónového urýchľovača. V roku 2018 na mieste pozorovali šesť interakcií neutrín.

„Pred spustením tohto projektu nikto nikdy nevidel známky neutrín v urýchľovači častíc,“ vysvetľuje v tlačovej správe Kalifornskej univerzity v Irvine šéf experimentu fyzik Jonathan Feng. „Tento významný prelom je krokom vpred k hlbšiemu pochopeniu nepolapiteľných častíc a ich úlohy vo vesmíre,“ dodáva.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Ako funguje pľúcna ventilácia: „Covid sa snaží pacienta zabiť a v mnohých prípadoch sa mu to aj podarí,“ hovorí pre SME anesteziológ Pavol Török z Východoslovenského ústavu srdcových chorôb. Problematike pľúcnej ventilácie sa venuje viac ako 40 rokov a pre SME vysvetlil, ako ventilátory fungujú, ako sa zavádzajú trubice do tela a kedy musí byť človek na ventilácii pri vedomí.

„Covid sa snaží pacienta zabiť a v mnohých prípadoch sa mu to aj podarí,“ hovorí pre SME anesteziológ Pavol Török z Východoslovenského ústavu srdcových chorôb. Problematike pľúcnej ventilácie sa venuje viac ako 40 rokov a pre SME vysvetlil, ako ventilátory fungujú, ako sa zavádzajú trubice do tela a kedy musí byť človek na ventilácii pri vedomí. Spoločné cvičenie utužuje vzťah: Ak sa neviete sami motivovať k cvičeniu, možno by ste mali začať cvičiť s partnerom. Fyzická aktivita vo dvojici má totiž pozitívny vplyv na vašu náladu. A čím viac vás cvičenie baví, tým je väčšia šanca, že sa k nemu budete vracať. Navyše spoločné cvičenie môže pozitívne ovplyvniť aj váš vzťah s partnerom.

Ak sa neviete sami motivovať k cvičeniu, možno by ste mali začať cvičiť s partnerom. Fyzická aktivita vo dvojici má totiž pozitívny vplyv na vašu náladu. A čím viac vás cvičenie baví, tým je väčšia šanca, že sa k nemu budete vracať. Navyše spoločné cvičenie môže pozitívne ovplyvniť aj váš vzťah s partnerom. Vzťahy albatrosov narúša klimatická zmena: Albatrosy sú jedny z najvernejších vtákov na svete. Rok čo rok sa pária s tým istým partnerom. Ich idylický zväzok, počas ktorého si vytvoria aj jedinečnú komunikáciu, však môže narušovať klimatická zmena. V rokoch, keď sú oceány teplejšie, sa albatrosy častejšie rozvádzajú.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Matúš Vallo. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa pozerá na lockdown v dobre zaočkovanej Bratislave? Stihne sa postaviť električka do Petržalky? Kedy spustí parkovaciu politiku? A ako vyzerá jeho ďalšia kandidatúra na primátora? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom.

Podcasty SME

Karikatúra

V súboji. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Orechové rožky. (zdroj: Naničmama.sk | Kamila)

Oriešky, medvedie labky, magdalénky či rožky. Prinášame vám recepty na tradičné sviatočné pečivo pečené vo formičkách.

