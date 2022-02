Ranný brífing: Fašisti spustili v parlamente chaos, prispel aj Žilinka

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Rokovanie o dohode s USA spustilo v parlamente prúd klamstiev a nevhodného správania, schôdzu museli opakovane prerušovať. Poslanci ĽSNS vyvolávali potýčky, pískali, spievali, púšťali hudbu, extrémista Medvecký dokonca oblial vodou poslanca Žiaka a ukrajinskú vlajku. Prispel aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý tvrdí, že okupačná zmluva po roku 1968 bola výhodnejšia než obranná dohoda s USA.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka konečne rozhodol o obvinení vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu. Krajskému súdu vyhovel len čiastočne - vyšetrovateľov ponechal obvinených zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Čo sa stalo, a čo to znamená? Pokračuje vojna v polícii? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Vysoké školy: Tlačené vydanie denníka SME dnes vychádza so špeciálnou prílohou Vysoké školy. Nájdete v nej prehľad univerzít a odborov, ktoré môžete študovať, termíny otvorených dverí na jednotlivých školách a tiež návod na to, ako správne vyplniť prihlášku.

Dohoda s USA spustila prúd klamstiev a vody, extrémisti sa naučili blokovať parlament

Andrej Medvecký z ĽSNS oblial v parlamente ukrajinskú vlajku v rukách poslancov SaS. (zdroj: SITA)

Poslanci začali rozpravu o obrannej dohode Slovenska s USA. Má zjednodušiť spoluprácu medzi krajinami a predpokladá americké investície do letísk na Sliači a v Kuchyni.

Rokovanie miestami pripomínalo dedinskú krčmu s hudbou, spevom aj piskotom. Nechýbali ani potýčky súperiacich klubov. Poslanci ĽSNS Peter Krupa a Andrej Medvecký rozprestreli za rečníckym pultom slovenskú vlajku. Vzápätí poslanci SaS Jana Bittó Cigániková a Miroslav Žiak pred nimi rozvinuli ukrajinskú vlajku.

Medvecký na to zareagoval tak, že oblial vodou Žiaka a aj ukrajinskú vlajku. Následne poslanec ĽSNS Marek Kotleba pristúpil k poslancom SaS a vlajku im vytrhol z rúk. Ukrajinské veľvyslanectvo žiada za incident ospravedlnenie.

„Ja sa len čudujem slušným ľuďom v Hlase a Smere, že sa s takýmito ľuďmi dávajú dokopy. Veď to je katastrofa,“ komentoval dianie minister obrany za OĽaNO Jaroslav Naď, keď návrh zmluvy predkladal.

Predseda parlamentu Boris Kollár vyhlásil, že nemá možnosti, ako ich dostať z parlamentu, no naznačil, že v budúcnosti by to mohla riešiť parlamentná stráž.

Do rozpravy prispel aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý tvrdí, že aj okupačná zmluva bola výhodnejšia ako táto dohoda. Poslanci mu rečniť v parlamente neumožnili a tak jeho prejav len prečítali.

Rokovanie navyše sprevádzal hlučný protest odporcov zmluvy pred parlamentom, na ktorom šéf Smeru Robert Fico pod heslom „v jednote je sila“ vyzýval k spájaniu svojich voličov s voličmi extrémistov.

Opozícia chce urobiť zo Slovenska čudnú krajinu: Mám čoraz menšie pochybností o tom, o čo sa u nás doma hrá. Nielen politický extrém ako donedávna, ale už aj podstatná časť opozície spustila proces, ktorého cieľom je dostať Slovensko z NATO. Hystéria okolo obrannej zmluvy s USA a pripravované referendum sú prvým krokom v tomto smere, píše šéf diplomacie Ivan Korčok.

Sťažnosť u Žilinku nepomohla. Čurillovcov stíhajú ďalej

Generálny prokurátor Maroš Žilinka. (zdroj: TASR)

Začalo sa to ako vojna v polícii, pokračuje to ako vojna medzi prokuratúrou a súdmi. Kým Krajský súd v Bratislave ešte v októbri spochybnil stíhanie vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu a pustil ich na slobodu, Generálna prokuratúra na obvineniach trvá. Do rozhodnutia, ktorým zamietla sťažnosti vyšetrovateľov, napísala okrem iného to, že súd nemal dostatok informácií.

„Možno len predpokladať, že krajský súd nemal objektívne možnosť zaoberať sa dôkazmi v takej kvalite ako prokurátor rozhodujúci o sťažnostiach obvinených, a to jednak pre krátkosť času (...) a tiež z dôvodu prítomnosti limitovanej sumy dôkazov v danom čase v porovnaní so súčasným stavom,“ napísala Generálna prokuratúra.

Rozhodnutie znamená, že Čurilla a jeho kolegovia Pavol Ďurka, Milan Sabota a Štefan Mašin ostávajú stíhaní zo zneužitia právomoci verejného činiteľa pre zámer stíhať ľudí z policajnej inšpekcie.

Advokát čurillovcov Peter Kubina označil postoj prokuratúry za pomerne pohŕdavý k názoru súdu. „Z obsahu rozhodnutia je zrejmé, že je tu vôľa orgánov činných v trestnom konaní stíhať mojich klientov za každú cenu,“ povedal Kubina.

V krátkosti z domova:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 19 240 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 36 874 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 178 pacientov, pribudlo aj 22 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 796 ľudí.

PCR testy odhalili 19 240 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 36 874 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 178 pacientov, pribudlo aj 22 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 796 ľudí. Opatrenia by mohli zrušiť: Už žiadne kontroly pri vstupe do reštaurácií alebo do obchodov a len dobrovoľné rúška a respirátory. Protipandemické opatrenia, ktoré obyvateľov výrazne obmedzovali takmer dva roky, by štát mohol zrušiť už na budúci mesiac. Zámer naznačujú vyjadrenia premiéra Eduarda Hegera, ale aj odborníkov na pandémiu.

Už žiadne kontroly pri vstupe do reštaurácií alebo do obchodov a len dobrovoľné rúška a respirátory. Protipandemické opatrenia, ktoré obyvateľov výrazne obmedzovali takmer dva roky, by štát mohol zrušiť už na budúci mesiac. Zámer naznačujú vyjadrenia premiéra Eduarda Hegera, ale aj odborníkov na pandémiu. Pčolinského a Kollára opäť obvinili: Vyšetrovateľ NAKA opätovne obvinil podnikateľa Zoroslava Kollára a bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského v kauze SIS. Obvinení sú z korupcie, Pčolinský čelí aj obvineniu zo zneužívania právomoci verejného činiteľa i ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.

Ceny bytov lámu ďalšie rekordy. Kde sa situácia zhoršila najviac?

Dopyt po bývaní je stále vysoký, aj preto ceny môžu rásť. (zdroj: SME/Marko Erd)

Keď koncom roka 2016 developerská spoločnosť Penta Real Estate spúšťala predaj rezidenčného projektu Sky Park v Bratislave, zlomila jednu psychologickú hranicu. Priemerná cena nového bytu sa pohybovala na úrovni tritisíc eur za štvorcový meter.

Bola to odvážna cena, ktorá posunula hranice zase o kúsok vyššie. Od tejto udalosti ubehlo päť rokov a táto hranica opäť „padla“. Tentokrát však nie pri luxusných novostavbách, ale pri bežných bytoch.

Podľa najnovších štatistík Národnej banky Slovenska v poslednom štvrťroku minulého roka stúpla priemerná cena ponúkanej nehnuteľnosti v Bratislavskom kraji na 3091 eur za štvorcový meter.

Ako sa vyvíjajú ceny nehnuteľností mimo hlavného mesta? Čo spôsobuje ich rast? A čo môže situáciu na trhu zmeniť? INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky.

V krátkosti z ekonomiky:

Biznis s bicyklami sa mení: Kellys Bicycles patrí medzi najväčších výrobcov bicyklov na Slovensku. V pandemickom roku 2020 dosiahla firma rekordné tržby 44 miliónov eur. Stoja za ňou dve generácie rodiny Petra Divinca, ktorý začal v branži podnikať pár rokov po Nežnej revolúcii. Jeho syn Michal a dcéra Martina posúvajú značku k novým míľnikom, ale i výzvam.

Kellys Bicycles patrí medzi najväčších výrobcov bicyklov na Slovensku. V pandemickom roku 2020 dosiahla firma rekordné tržby 44 miliónov eur. Stoja za ňou dve generácie rodiny Petra Divinca, ktorý začal v branži podnikať pár rokov po Nežnej revolúcii. Jeho syn Michal a dcéra Martina posúvajú značku k novým míľnikom, ale i výzvam. Jadro aj plyn sú zelené: Európska komisia v rámci takzvanej taxonómie zaradila energetiku na báze plynu a jadra na najbližších 50 rokov medzi ekologicky udržateľné aktivity. Reakcie členských štátov EÚ väčšinou odzrkadľujú nastavenie ich energetického mixu. Krajiny, ktoré s jadrom a plynom rátajú aj do budúcnosti, sú spokojné, štáty s rozvinutými obnoviteľnými zdrojmi ho kritizujú.

Európska komisia v rámci takzvanej taxonómie zaradila energetiku na báze plynu a jadra na najbližších 50 rokov medzi ekologicky udržateľné aktivity. Reakcie členských štátov EÚ väčšinou odzrkadľujú nastavenie ich energetického mixu. Krajiny, ktoré s jadrom a plynom rátajú aj do budúcnosti, sú spokojné, štáty s rozvinutými obnoviteľnými zdrojmi ho kritizujú. Príplatok za neekologické výrobky: Ešte v roku 2018 Európska komisia na základe hesla "Menej odpadu, viac hodnoty" zmenila smernice, ktoré sa venovali odpadovému hospodárstvu a vydala ich nanovo pod názvom Odpadový balík. Ten mali členské štáty transponovať do svojich národných legislatív do dvoch rokov. Okolo nového nastavenia poplatkov je však vo väčšine európskych krajín stále ticho. Situácia nie je iná ani na Slovensku.

Skákací hrad, petardy, kamióny a viera v QAnon. Ako vyzerajú protesty v Ottawe

Na ottawských protestoch sa zúčastňujú aj priaznivci Donalda Trumpa. (zdroj: SITA/AP)

Tamara Lichová vedie dlhodobú kampaň za to, aby sa západná Kanada oddelila od zvyšku krajiny. Benjamin Dichter zas kampaňuje proti islamu a na demonštrácii v roku 2019 hlásal, že „politický islam rozkladá našu spoločnosť ako syfilis“. Romana Didulová sa označuje za právoplatnú kanadskú kráľovnú. Vyzýva na popravy lekárov, ktorí očkujú deti.

Organizácia Hold Fast Canada organizovala demonštrácie pred budovou verejnoprávneho vysielateľa CBC. Tvrdila na nich, že v krajine už postavili koncentračné tábory. Skupina Action4Canada sa zas opakovane obracala na súd, aby zastavila povinnosť nosiť rúška počas pandémie s tvrdením, že za vyhlásením pandémie je Bill Gates a „nový svetový ekonomický poriadok“ s cieľom dostať do populácie 5G čipy.

Títo ľudia a skupiny ostávali posledné roky aj napriek snahe na okraji kanadskej spoločnosti. Krajina nie je natoľko rozdelená ako susedné Spojené štáty a ani v tradičných politických stranách nedostávajú extrémne názory toľko priestoru.

Teraz sa však stretli na jednom mieste a s verejne deklarovaným cieľom – patria medzi organizátorov a účastníkov protestu kamionistov, ktorí už takmer dva týždne blokujú centrum kanadského hlavného mesta Ottawa.

V krátkosti zo sveta:

Ukrajinská teritoriálna obrana: Takmer päťdesiatka dobrovoľníkov sa stretáva južne od Kyjeva každú sobotu. Všetci sú alebo chcú byť súčasťou teritoriálnej obrany – dobrovoľných jednotiek ochotných obraňovať krajinu a svoje dediny v prípade otvorenej vojny. Len málo z nich si myslí, že k útoku dôjde, no vojenské výcviky zaradili do svojho víkendového programu.

Takmer päťdesiatka dobrovoľníkov sa stretáva južne od Kyjeva každú sobotu. Všetci sú alebo chcú byť súčasťou teritoriálnej obrany – dobrovoľných jednotiek ochotných obraňovať krajinu a svoje dediny v prípade otvorenej vojny. Len málo z nich si myslí, že k útoku dôjde, no vojenské výcviky zaradili do svojho víkendového programu. Prečo Únia nemá vlastnú armádu: Prvýkrát sa o nej hovorilo už v roku 1950. Diskusiu o spoločnej európskej armáde vtedy otvorilo Francúzsko. V tom čase však už existovala Severoatlantická aliancia. Práve na ňu sa v čase studenej vojny spoliehala západná Európa. Diskusia o spoločnej európskej armáde však neutíchla.

Prvýkrát sa o nej hovorilo už v roku 1950. Diskusiu o spoločnej európskej armáde vtedy otvorilo Francúzsko. V tom čase však už existovala Severoatlantická aliancia. Práve na ňu sa v čase studenej vojny spoliehala západná Európa. Diskusia o spoločnej európskej armáde však neutíchla. Biden rokoval so Scholzom: Ak ruské jednotky a tanky prekročia hranice s Ukrajinou, projekt plynovodu Nord Stream 2 už nebude, povedal americký prezident Joe Biden po rokovaní s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v Bielom dome. Obaja štátnici uviedli, že ich krajiny a NATO sú pripravené spoločne reagovať na prípadnú ruskú agresiu.

Zo zahraničných webov:

Ramsay: Hokejový zázrak na ľade? Prečo by sme to nemohli byť teraz my

Craig Ramsay ako Jánošík. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Už vyše štyroch rokov vedie slovenskú hokejovú reprezentáciu a jeho misia sa pomaly chýli ku koncu. Kanaďan Craig Ramsay je na slovenskej striedačke aj v Pekingu. Tieto vety vyslovil krátko pred začiatkom turnaja:

Sme na prahu ďalších olympijských hier. Som nesmierne rád, že sme zvládli vlaňajšiu kvalifikáciu a tieto dni môžeme hrať v Pekingu.

Čo môžete od nás očakávať? Neustále hovorím chlapcom, nech idú do zápasu s cieľom vyhrať. Nerobím rozdiel medzi olympiádou, majstrovstvami sveta či prípravným zápasom. Stále chcem vyhrať.

Niekedy hráte skvelo, ale zápas nevyhráte. Niekedy ste na konci duelu víťaz, hoci ste si vyhrať nezaslúžili. To sa stať môže.

Mojou filozofiou je, že ak hráči veria v seba, na ľade nechajú maximum a dodržiavajú systém, môžu byť najlepší. Tým pádom vyhrajú. Od môjho príchodu na Slovensko chcem, aby sme hrali silný, nátlakový, rýchly hokej.

Hokejové ťaháky Pekingu: Podobne, ako pred štyrmi rokmi v Pjongčangu, aj v Pekingu sa tímy musia zaobísť bez hokejovej smotánky, hráčov NHL. Napriek všetkým okolnostiam je stále dosť dôvodov pre ktoré sa oplatí si privstať a sledovať hokejový turnaj.

Keď na susedný dom spadla bomba, ušla z Luhanska. V Košiciach teraz varí boršč

Oleksandra Taranova s veľkonočným pečivom paska. (zdroj: Archív Oleksandry Taranovej)

Oleksiia Bidu v roku 2014 uniesli ruskí separatisti. Odniesli ho do suterénu jednej z budov, ktoré v meste Luhansk už mali pod kontrolou. Bol tam celý jeden deň. Mučili ho, psychicky týrali, ponižovali, bili.

Keď ho pustili, dostal 24-hodinové ultimátum, aby so svojou rodinou opustil Luhansko. Mama aj s jeho nevlastným otcom zostali. Mestom sa už vtedy šíril zvuk streľby a výbuchov, a tak si vo svojej pivnici postavili prístrešok, kde sa skrývali.

Oleksii Bida svoju mamu po troch mesiacoch nakoniec presvedčil, aby za ním odišli do Kyjeva. Mama v tom čase trpela rakovinou prsníka a potrebovala lekársku starostlivosť. Odišli, ale nevzali si nič. V Luhansku ostalo auto, dom s nábytkom, plná pivnica zaváranín a veľká záhrada so sadom. Verili, že nepotrvá dlho a vrátia sa späť.

„Môj syn hovoril, že to bude päť alebo sedem rokov, ja som mu neverila. A teraz? Osem rokov,“ zamyslí sa Oleksandra Taranová.

Na Slovensku je už piaty rok. Dostala azyl z humanitárnych dôvodov. V Košiciach absolvovala dve operácie, prišla o prsník, ale rakovina je, zdá sa, preč. Sem-tam idú pozrieť syna do Kyjeva, sem-tam príde on za nimi. Ale Luhansk… Stratený.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Sheba Juliet je živou knihou: Vyrastala v Keni. Na hlave nosila džbány s vodou a snívala o tom, že sa stane učiteľkou. Z krajiny ju vyhnali nepokoje. V Južnom Sudáne potom učila miestnych v školách, postavených dobrovoľníkmi. Neraz sa bála o život. Už dvanásť rokov žije na striedačku v Strečne a v Žiline, kde pôsobí na univerzite. Robí si doktorát a vedie aj kurzy pre seniorov.

Vyrastala v Keni. Na hlave nosila džbány s vodou a snívala o tom, že sa stane učiteľkou. Z krajiny ju vyhnali nepokoje. V Južnom Sudáne potom učila miestnych v školách, postavených dobrovoľníkmi. Neraz sa bála o život. Už dvanásť rokov žije na striedačku v Strečne a v Žiline, kde pôsobí na univerzite. Robí si doktorát a vedie aj kurzy pre seniorov. Odopieranie interrupcií zabíja: Väznenie, finančné problémy, psychické traumy, neblahé dosahy na život neplánovane narodených detí a v najtragickejších prípadoch aj smrť. Negatívnych dôsledkov, ktoré prináša odopieranie legálnych interrupcií, nie je málo.

Väznenie, finančné problémy, psychické traumy, neblahé dosahy na život neplánovane narodených detí a v najtragickejších prípadoch aj smrť. Negatívnych dôsledkov, ktoré prináša odopieranie legálnych interrupcií, nie je málo. Šikana na školách: V predpandemickom školskom roku 2019/2020 sa s problémom šikanovania stretli až v 86 percentách slovenských škôl. Lektorka globálneho vzdelávania a programová riaditeľka Komenského inštitútu Zuzana Labašová tvrdí, že šikanovanie v školách nie je už dlhodobo systematicky riešené.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Peter Kmec. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prečo Hlas kritizuje zmluvu, ktorú Peter Pellegrini sám vyrokoval? Čo navrhujú, aby vláda urobila namiesto schválenia dohody s USA? A nie je to pokrytecké stanovisko? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom Hlasu a bývalým veľvyslancom v USA Petrom Kmecom.

Podcasty SME

Ako šafránu: Hamid z Afganistanu: Neviem, či doteraz nejaký pacient vedel, že som moslim

Hamid z Afganistanu: Neviem, či doteraz nejaký pacient vedel, že som moslim Všesvet: Najtradičnejšia paella pochádza z Valencie, zoženiete ju dokonca aj v pekárni

Najtradičnejšia paella pochádza z Valencie, zoženiete ju dokonca aj v pekárni Pravidelná dávka: Ľudská racionalita je založená na príbehoch

Karikatúra

Národný front. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Karfiol v pikantnej omáčke Puttanesca. (zdroj: Isifa)

Nebojte sa univerzálnosti a fádnosti tejto zeleniny. Ponúkame vám chutné a hlavne netradičné karfiolové nápady.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

