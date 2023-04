Ranný brífing: K porážke Ruska pomáhajú aj v Dubnici, Mikulec videl tajnosti bez previerky

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Každá piata 155-milimetrová strela, ktorú ukrajinská armáda v tomto roku vystrelí z húfnic ako Zuzana 2, Ceasar či zo systému Krab, vyrábajú v Dubnici nad Váhom. Dubnický výrobca je jednou z 15 fabrík v EÚ, od ktorých plánuje Únia jednotne nakupovať muníciu.

Poverený minister vnútra Roman Mikulec sa 23-krát neoprávnene dostal k tajným materiálom NATO a EÚ, pretože nemá bezpečnostnú previerku. Zatiaľ tvrdí, že preňho ako člena vlády platí výnimka, niečo iné si však myslí ministerstvo obrany.

Mysleli si, že je to plachetnica, ktorú do našej slnečnej sústavy poslali mimozemšťania. Omuamua nakoniec žiadnym UFOm nie je. Prečo ľudstvo tak túži po dôkaze, že niekde existuje vyspelá mimozemská civilizácia? A aká je šanca, že sa s ňou stretneme? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Každá piata strela ukrajinských delostrelcov bude z Dubnice? Ukrajinská ofenzíva sa začína na Považí

Strely kalibru 155 mm, ktoré vyrába ZVS Holding. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Jedine ženy dokážu najať na to, aby v tichej miestnosti z asi päťdesiatich drobných súčiastok s precíznosťou hodinárov ručne zostrojili zapaľovač veľký asi ako hruška.

"Nemôžu mať zapnuté ani rádio, nerozprávajú sa ani medzi sebou. Skúšali sme najať aj mužov, ale asi je to príliš jemná osemhodinová práca. Ani ja by som na to nemal trpezlivosť," vysvetľuje Štefan Škultéty.

Riaditeľ zbrojárskeho holdingu DMD Group takto opisuje mravčiu prácu zamestnankýň, ktorých "zapaľovače" sa montujú na špičky 155-milimetrovej delostreleckej munície - aktuálne najvzácnejšieho vojenského tovaru, aký ukrajinskí obrancovia potrebujú.

Každá piata 155-milimetrová strela, ktorú ukrajinská armáda v tomto roku vystrelí z húfnic ako Zuzana 2 zo Slovenska, Ceasar z Francúzska či zo systému Krab z Poľska, bude mať na tele uvedený nápis "1003M". Kód označuje dubnický závod.

Dubnický výrobca je jednou z 15 fabrík v Európskej únii, od ktorých plánuje Únia jednotne nakupovať muníciu.

Dubnickej zbrojovke vyleteli tržby: "Sme malá firma, vyčleniť preto pol milióna eur na logistiku, aby sme húfnicu Zuzana dali zákazníkovi len otestovať, nedokážeme. Na výstavu do Londýna ju ale dostať chceme, po zbraniach tohto typu je veľký dopyt," hovorí Škultéty v rozhovore pre SME a dodáva, že v ich biznise je dôležitý štátny marketing.

Mikulec vraj previerku k tajnostiam NATO nepotrebuje. Na čo je potom Naďovi?

Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď a vnútra Roman Mikulec. (zdroj: TASR)

Roman Mikulec neoprávnene nazeral do tajných materiálov NATO a Európskej únie, píše Národný bezpečnostný úrad po vlaňajšej kontrole.

Z auditu vyplýva, že minister nemal potrebný certifikát a bezpečnostnú previerku na to, aby 19-krát videl tajné materiály NATO a dvakrát dokumenty Únie, ktoré boli vo vysokom stupni utajenia v režime „tajné“.

„Poškodenie dobrého mena medzi partnermi z NATO a EÚ je umocnené skutočnosťou, že k neoprávnenej manipulácii došlo zo strany vysokého ústavného činiteľa,“ píše NBÚ. Mikulec tvrdí, že funkcia člena vlády ho zbavuje povinnosti mať previerku a výklad NBÚ označil za svojvoľný.

Zákon hovorí, že ministri majú z previerok výnimku, neplatí to však, ak si ju vyžaduje „medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná“. Nutnosť previerky v takom prípade potvrdzuje aj ministerstvo obrany. Minister Jaroslav Naď o previerku požiadal hneď po nástupe do funkcie.

Ak by neprešiel „riadnym a podrobným preverením“, nemohol by získať oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, odkázalo ministerstvo obrany.

Prečo zase Mikulec: Nečudo, že z opozície udreli práve na ministra vnútra. Vláda, v ktorej Heger už teraz zastáva tri posty, je odvápnená a podpílená. Stačí začať štuchať na slabé miesto, pričom by mohli prezidentke povoliť nervy, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z domova:

Rázsochám na rezorte financií neveria: Zrejme omylom sa ukázalo, že už ani úradníci ministerstva financií, ktoré vedie premiér Eduard Heger, neveria projektu nemocnice Rázsochy. Heger je zároveň aj dočasne povereným ministrom zdravotníctva, ktoré stále deklaruje, že chce nemocnicu postaviť a financovať z plánu obnovy.

Zrejme omylom sa ukázalo, že už ani úradníci ministerstva financií, ktoré vedie premiér Eduard Heger, neveria projektu nemocnice Rázsochy. Heger je zároveň aj dočasne povereným ministrom zdravotníctva, ktoré stále deklaruje, že chce nemocnicu postaviť a financovať z plánu obnovy. Demokrati s KDH by spojením získali: Prieskum agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza ukazuje, že aj keby k nejakému spájaniu nakoniec došlo, strany tým môžu časť svojich priaznivcov stratiť. Iba v jednom prípade - ak by sa Demokrati spojili s KDH, by malo takéto spojenie potenciál prilákať aj nových voličov.

Prieskum agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza ukazuje, že aj keby k nejakému spájaniu nakoniec došlo, strany tým môžu časť svojich priaznivcov stratiť. Iba v jednom prípade - ak by sa Demokrati spojili s KDH, by malo takéto spojenie potenciál prilákať aj nových voličov. Kováčik sa sťažuje na rozklad právneho štátu: O rozklade právneho štátu na Slovensku hovorí na svojich tlačovkách zvyčajne Robert Fico, no správu s týmto posolstvom budú v najbližších dňoch čítať aj predstavitelia Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Obrátila sa na nich trojica advokátov bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorého aktuálne súdia už za druhú korupčnú kauzu.

O rozklade právneho štátu na Slovensku hovorí na svojich tlačovkách zvyčajne Robert Fico, no správu s týmto posolstvom budú v najbližších dňoch čítať aj predstavitelia Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Obrátila sa na nich trojica advokátov bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorého aktuálne súdia už za druhú korupčnú kauzu. Kaščákovo gesto rezonuje: Ceny Nadácie Tatrabanky za umenie sa vzdal hudobník Michal Kaščák. V roku 2020 si ocenenie prevzala výtvarníčka a kurátorka Lucia Tkáčová, no zároveň publikovala otvorený list, prečo nie je vďačná. V umeleckých kruhoch vyvolala debatu o nerovných mocenských vzťahoch medzi umelcami a finančnými ústavmi, ktoré rozdávajú ceny.

Ukrajinskí hackeri tvrdia, že odhalili veliteľa útokov na Mariupoľ. Pomohla im jeho manželka

Zničené divadlo v Mariupoli. (zdroj: TASR/AP)

Vlani v marci sa do divadla v meste Mariupoľ na juhovýchode Ukrajiny nahrnulo zhruba tisíc ľudí. Nešli za kultúrou, hľadali úkryt pred ruskými útokmi.

V divadle sa nachádzali aj deti, čo dali obyvatelia jasne najavo veľkým nápisom pred vchodom, ktorý bolo vidieť aj z výšky. Napriek tomu ruské lietadlá divadlo zbombardovali.

Ukrajinskí hackeri najnovšie tvrdia, že vedia, kto útoku velil. "Identifikovali zabijaka číslo jeden z Mariupoľa," napísal na sociálnej sieti Telegram poradca starostu Mariupoľa Petro Andriuščenko. Podľa správy na ukrajinskom portáli InformNapalm ide o Serhija Atroščenka, veliteľa 960. leteckého útočného pluku v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska.

Správu prebrali renomované médiá ako britský denník Telegraph či ukrajinský denník Kyiv Post. Ani jednému sa tvrdenia hackerov nateraz nepodarilo nezávisle overiť. Kyiv Post však uviedol, že publikované informácie sa plne zhodujú s podobnými materiálmi, ktoré má denník k dispozícii.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusko takticky zlyhalo: Ruské úsilie o získanie silnejšej vojenskej kontroly nad Donbasom zlyhalo, uvádza vo svojej správe britské ministerstvo obrany, ktoré sa odvoláva na informácie spravodajských služieb. Aj najvyššie postavený americký generál Mark Milley vyhlásil, že Rusko podľa neho zlyhalo strategicky, operatívne a teraz zlyháva aj takticky.

Ruské úsilie o získanie silnejšej vojenskej kontroly nad Donbasom zlyhalo, uvádza vo svojej správe britské ministerstvo obrany, ktoré sa odvoláva na informácie spravodajských služieb. Aj najvyššie postavený americký generál Mark Milley vyhlásil, že Rusko podľa neho zlyhalo strategicky, operatívne a teraz zlyháva aj takticky. Smrť provojnového blogera: Pri výbuchu v kaviarni v Petrohrade zahynul vplyvný ruský vojnový bloger Vladlen Tatarskij, najmenej 25 ďalších ľudí je zranených. Zatiaľ nie je jasné, či išlo o atentát. Tatarskij bol podporovateľom ruskej invázie na Ukrajinu.

Pri výbuchu v kaviarni v Petrohrade zahynul vplyvný ruský vojnový bloger Vladlen Tatarskij, najmenej 25 ďalších ľudí je zranených. Zatiaľ nie je jasné, či išlo o atentát. Tatarskij bol podporovateľom ruskej invázie na Ukrajinu. Heger sa stretol so Zelenským: Dočasne poverený premiér Eduard Heger sa v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hovorili o vývoze ukrajinskej pšenice aj o možnej účasti slovenských firiem na obnove Ukrajiny.

Dočasne poverený premiér Eduard Heger sa v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hovorili o vývoze ukrajinskej pšenice aj o možnej účasti slovenských firiem na obnove Ukrajiny. Slovenský Kub je už na Ukrajine: Na Ukrajine je už prisľúbená časť systému protivzdušnej obrany Kub a okrem štyroch stíhačiek MiG-29, na Ukrajinu postupne prichádzajú po zemi aj ďalšie migy, potvrdil na Ukrajine dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď.

Na Ukrajine je už prisľúbená časť systému protivzdušnej obrany Kub a okrem štyroch stíhačiek MiG-29, na Ukrajinu postupne prichádzajú po zemi aj ďalšie migy, potvrdil na Ukrajine dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď. Slovensko-ukrajinská výroba munície: Slovensko môže byť Ukrajine nápomocné pri dodávkach 155-milimetrovej aj 152-milimetrovej munície. Naď so svojím ukrajinským rezortným partnerom Olexijom Reznikovom rokoval aj o možnom spustení spoločného podniku na výrobu munície na Slovensku.

Slovensko môže byť Ukrajine nápomocné pri dodávkach 155-milimetrovej aj 152-milimetrovej munície. Naď so svojím ukrajinským rezortným partnerom Olexijom Reznikovom rokoval aj o možnom spustení spoločného podniku na výrobu munície na Slovensku. Plán po oslobodení Krymu: Tajomník ukrajinskej bezpečnostnej rady Oleksij Danilov predstavil plán krokov, ktoré chce Kyjev podniknúť po tom, ako získa späť kontrolu nad okupovaným Krymom. Obsahuje okrem iného zámer zbúrať strategický most, ktorý spája okupovaný čiernomorský polostrov s Ruskom, alebo trestné stíhanie Ukrajincov, ktorí pracovali pre ruskú správu Krymu.

Tajomník ukrajinskej bezpečnostnej rady Oleksij Danilov predstavil plán krokov, ktoré chce Kyjev podniknúť po tom, ako získa späť kontrolu nad okupovaným Krymom. Obsahuje okrem iného zámer zbúrať strategický most, ktorý spája okupovaný čiernomorský polostrov s Ruskom, alebo trestné stíhanie Ukrajincov, ktorí pracovali pre ruskú správu Krymu. Gershkovich chcel písať o wagnerovcoch: Americký novinár Evan Gershkovich zadržaný v Rusku pre obvinenia zo špionáže sa zrejme pokúšal napísať reportáž o žoldnierskej Wagnerovej skupine a hovoriť so zamestnancami jedného z najväčších závodov na výrobu tankov v Rusku.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať >

Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať >

NBS varuje: Slováci si berú rizikové hypotéky, na iné by nemali

Ilustračné foto. (zdroj: Archív SME/Tomáš Benedikovič)

Národná banka Slovenska upozorňuje na prudké zníženie záujmu o nové hypotéky. Dôvodom sú vysoké úrokové sadzby a inflácia, ktorá ujedá z príjmov ľudí.

Úroková sadzba na nové hypotéky vzrástla v priebehu minulého roka z jedného na 3,8 percenta a v súčasnosti sa sadzby držia nad štyrmi percentami. Ich strmý rast spôsobil aj značné zvýšenie mesačných splátok.

„Hypotéka poskytnutá na konci roka mala splátku o polovicu vyššiu ako rovnaká hypotéka poskytnutá začiatkom roka,“ upozorňuje NBS.

Na splátky tak museli dlžníci vynaložiť až o osem percent viac zo svojho platu. Čoraz viac Slovákov sa preto utieka k jednoročným viazanostiam a riziko nových úverov rastie.

V krátkosti z ekonomiky:

Dankov poštár bude developerom: V bratislavskom Ružinove sa pripravuje búranie a výstavba nového projektu. Na mieste hotela Aston na Bajkalskej ulici má vyrásť polyfunkčný komplex s bytmi, hotelom aj obchodmi. Za firmou, ktorá od mesta žiadala potrebné povolenie, stojí Daniel Guspan. Je vedúcim kancelárie NR SR a verejnosť ho môže poznať aj pod prezývkou „Dankov poštár“.

V bratislavskom Ružinove sa pripravuje búranie a výstavba nového projektu. Na mieste hotela Aston na Bajkalskej ulici má vyrásť polyfunkčný komplex s bytmi, hotelom aj obchodmi. Za firmou, ktorá od mesta žiadala potrebné povolenie, stojí Daniel Guspan. Je vedúcim kancelárie NR SR a verejnosť ho môže poznať aj pod prezývkou „Dankov poštár“. Brexit bol podľa Britov chyba: Analytik londýnskeho Inštitútu Tonyho Blaira Anton Spišák v rozhovore pre INDEX tvrdí, že väčšina britskej spoločnosti berie brexit ako nie úplne správne rozhodnutie, respektíve ho považuje za chybu. Negatívne dosahy brexitu podľa neho potvrdzujú aj štatistiky.

Analytik londýnskeho Inštitútu Tonyho Blaira Anton Spišák v rozhovore pre INDEX tvrdí, že väčšina britskej spoločnosti berie brexit ako nie úplne správne rozhodnutie, respektíve ho považuje za chybu. Negatívne dosahy brexitu podľa neho potvrdzujú aj štatistiky. 100-eurový príspevok: Obyvatelia Slovenska, ktorí majú mesačný príjem za posledných šesť mesiacov najviac vo výške 1,81-násobku životného minima a nebola im poskytnutá dotácia na podporu humanitárnej pomoci alebo v roku 2022 nedostali žiadnu z doterajších foriem inflačnej pomoci, budú mať nárok na jednorazový príspevok vo výške 100 eur.

Je antihrdinom formuly 1. Skúsený matador jazdí ako zamlada

Jazdec tímu Aston Martin Fernando Alonso. (zdroj: TASR/AP)

„Vo formule 1 musia byť vždy kladné a záporné postavy. Hrdinovia a antihrdinovia. Ja som na tej temnej strane,” zažartoval Fernando Alonso v najnovšej sérii seriálu Drive to Survive.

Je vidieť, že si uvedomuje svoju reputáciu, ktorú si za posledných dvadsať rokov kariéry vybudoval. „Nazývať ho zvieraťom v pretekoch je ten správny výraz, pretože väčšinu času ide na 300 percent do extrému,” povedal o Alonsovi bývalý tímový kolega Esteban Ocon pre portál The Race.

V rokoch 2005 a 2006 sa stal Španiel najmladším dvojnásobným šampiónom v F1. Mal 25 rokov. Dnes je vo veku 41 rokov najstarším pretekárom na štartovom rošte. Od začiatku sezóny 2023 stál vždy na pódiu. Na Veľkej cene Bahrajnu, Saudskej Arábie a Austrálie, pričom vždy skončil tretí. Dosiahol už svoje 101. pódium.

Dokáže však aj zvíťaziť? Rozhodne áno. Musel by sa však spoliehať na technickú alebo jazdeckú chybu Red Bullu, ktorý má zatiaľ nezadržateľné tempo.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Prívaly sladkej vody ohrozujú antarktické prúdenie. Môže nastať kolaps

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Oceánskemu prúdeniu, ktoré vplýva na klímu na celom svete, hrozí kolaps. Už teraz sa otepľuje a voda v rozsiahlom oceánskom výmenníku sa preto nepohybuje tak, ako by mala. Podľa modelov sa v nasledujúcich desaťročiach bude prúdenie spomaľovať.

Môže tak nezvratne zmeniť klímu na Zemi aj morské prostredie. Zmeny prúdenia skúmali vedci pri Antarktíde, kde sa začína kolobeh ovplyvňujúci dianie v oceánoch na celej zemeguli. Predpoveď, čo sa s ním bude diať, opisuje výskum vo vedeckom časopise Nature.

Ak by ľudia naďalej vylučovali skleníkové plyny tak ako doteraz, prúdenie v okolí Antarktídy by sa spomalilo až o štyridsať percent v nasledujúcich troch dekádach a "smerovali by ku kolapsu", vraví hlavný autor štúdie Matthew England.

V rovnakom čase by sa podľa modelov v novom výskume o dvadsať percent spomalilo aj známe severoatlantické prúdenie, ktoré pomáha udržiavať miernu klímu v Európe.

V krátkosti z vedy a techniky:

Mesačná voda na dosah: Pri povrchu Mesiaca sa môžu ukrývať bilióny kilogramov vody. Naznačujú to výsledky skúmania vzoriek z Mesiaca, ktoré pred viac ako dvoma rokmi priniesla na zem čínska misia Čchang-e 5. Množstvo vody by mohlo byť ľahko dostupné pre budúcich lunárnych obyvateľov. Mohlo by byť tiež zdrojom vodíka a kyslíka.

Pri povrchu Mesiaca sa môžu ukrývať bilióny kilogramov vody. Naznačujú to výsledky skúmania vzoriek z Mesiaca, ktoré pred viac ako dvoma rokmi priniesla na zem čínska misia Čchang-e 5. Množstvo vody by mohlo byť ľahko dostupné pre budúcich lunárnych obyvateľov. Mohlo by byť tiež zdrojom vodíka a kyslíka. Európa môže premeškať vesmírnu evolúciu: V prieskume vesmíru Európa zaostáva za USA aj za Čínou. Cieľom Európanov by malo byť lietať do vesmíru na vlastných lodiach. Správa Revolučný vesmíro pisuje slabiny aj prednosti európskeho vesmírneho priemyslu a predkladá plán, ktorým by sa mala ESA riadiť, ak chce byť v budúcnosti konkurencieschopná.

V prieskume vesmíru Európa zaostáva za USA aj za Čínou. Cieľom Európanov by malo byť lietať do vesmíru na vlastných lodiach. Správa Revolučný vesmíro pisuje slabiny aj prednosti európskeho vesmírneho priemyslu a predkladá plán, ktorým by sa mala ESA riadiť, ak chce byť v budúcnosti konkurencieschopná. Čokoláda prináša blažený pocit: Čokoláda hrá v životoch ľudí zvláštnu úlohu. Uteší v časoch smútku, môže byť aj odmenou či darom na špeciálne príležitosti. No zamysleli ste sa niekedy, prečo má čokoláda takú moc nad vašimi chuťovými pohárikmi a emóciami? Môžu za to látky, ktoré obsahuje kakao, ale aj obsah tuku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Roman Samotný. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Čo sa zmenilo šesť mesiacov po streľbe na Zámockej? Obáva sa najbližších mesiacov, keď sleduje mnohé nenávistné návrhy poslancov proti queer ľuďom? A čo je teraz s Teplárňou? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Romanom Samotným, majiteľom Teplárne na Zámockej.

Podcasty SME

Karikatúra

Bomba za bombou sa valí. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Zemiakovo-reďkovkový šalát s fetou. (zdroj: Profimedia)

Reďkovka nepatrí iba na chlieb. Skúste ju použiť napríklad v zemiakovo-reďkovkovom šaláte s fetou.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Vychutnajte si novú sezónu formuly 1 s unikátnou knihou Šampióni. Nájdete v nej príbehy všetkých 34 majstrov sveta F1 a viac ako tri stovky skvelých fotografií.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.