Ranný brífing: Hegerovi nepomohol ani Šeliga, ukrajinský protiútok je na spadnutie

Smer a Hlas sa stabilizovali, PS sa k nim približuje, Demokrati sú mimo. Vyplýva to z nového prieskumu preferencií agentúry Focus pre TV Markíza. Hoci výsledky sa na prvý pohľad od marca príliš nezmenili, aj tak poskytujú niekoľko dôležitých poznatkov.

Sme takmer pripravení, zaznieva z Kyjeva o pripravovanej protiofenzíve. Západné štáty poslali väčšinu sľúbených bojových vozidiel, vrcholí aj výcvik ukrajinských vojakov. Pripravuje sa aj Rusko, za frontom vybudovalo stovky kilometrov opevnení.

Je to presne 27 rokov, čo v Bratislave vybuchlo auto Roberta Remiáša. Všetko logicky hovorí, že jediný, kto mal záujem ho zavraždiť bola SIS pod vedením Ivana Lexu. Remiáš bol totiž jedinou spojkou korunného svedka únosu Michala Kováča mladšieho. Prečo jeho vražda zrejme zostane už navždy nepotrestaná? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Okrem bežného vydania denníka SME nájdete dnes v predaji aj špeciálne vydanie, ku ktorému je pribalený deviaty diel komiksu Posledný follower. V komikse na vás čakajú ďalšie dobrodružstvá tínedžera Maxa a jeho priateľov odohrávajúce sa na futuristickom Slovensku. Cena vydania denníka SME s komiksom je len 2,99 eur.

Smer a Hlas sa stabilizovali, PS sa k nim približuje, Demokrati sú mimo

Do strany Demokrati vstupujú Juraj Šeliga a Jana Žitňanská. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici apríla, tesne by zvíťazil Smer. Prieskum spravila agentúra Focus pre televíziu Markíza. Preferencie Smeru a druhého Hlasu sa od minulého mesiaca zmenili len o desatinu percenta, čo naznačuje, že sa už stabilizovali.

Hlas po stratách zintenzívnil svoju komunikáciu, navyše sa spojil s Dobrou voľbou, ktorá má stále jedno percento. Progresívne Slovensko už niekoľko mesiacov rastie, ešte v decembri mu Focus odhadoval len okolo 10 percent.

Republika si udržiava podporu tesne pod 10 percentami. AKO jej však odhaduje približne o tri percentá menej. Až sedem strán sa pohybuje v pásme okolo hranice zvoliteľnosti.

V porovnaní s posledným prieskumom si najviac polepšilo OĽaNO. Igor Matovič obchádza kultúrne domy v okresných mestách a tieto často konfrontačné debaty strana vysiela cez sociálne siete.

Nedarí sa naopak poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi, ktorého Demokrati klesli. Nepomohol ani príchod Juraja Šeligu a Jany Žitňanskej, ktorý už prieskum stihol zachytiť.

Modrí Mikuláša Dzurindu majú podľa prieskumu len 0,3 percenta a Jablko Lucie Ďuriš Nicholsonovej nezískalo dokonca ani jeden hlas.

Demokrati sa spojili s ďalšou stranou: Strana Demokrati sa spája so vznikajúcou stranou Dobrý deň Slovensko. Demokratov posilnia zakladateľ strany Ján Šubák i ďalšie osobnosti strany, ktorú založili po vražde na Zámockej ulici v Bratislave.

Strana Demokrati sa spája so vznikajúcou stranou Dobrý deň Slovensko. Demokratov posilnia zakladateľ strany Ján Šubák i ďalšie osobnosti strany, ktorú založili po vražde na Zámockej ulici v Bratislave. Demokrati uviazli na Hegerovi: Ukazuje sa, že ak chce byť politik lídrom, nestačí to o sebe len hovoriť, ale musí pre voliča aj niečo stelesňovať. V prípade Hegera je to „ten, čo bol ochotný dať sa ponižovať Matovičom“ a celkom to nestačí, píše Peter Tkačenko.

Inštruktor, ktorý postrelil kadetku, už podobný incident mal. Škola ho ututlala

Budova Akadémie Policajného zboru v Bratislave. (zdroj: TASR)

Náhodný výstrel zo zbrane pri výcviku študentov, pri ktorom sa omylom vyskytol ostrý náboj medzi školskými. Inštruktorom bol Vladimír Šeparnev. Rovnaká situácia, aká viedla k zraneniu študentky, sa na Akadémii Policajného zboru už raz stala. Podobne ako v marci, keď Šeparnev omylom postrelil 20-ročnú kadetku Michaelu, v polovici októbra 2021 vyšla z jeho zbrane omylom ostrá strela.

Rozdiel bol v tom, že vtedy vystrelil zo samopalu, nie z pištole, a že v tom čase nikoho nezasiahol. Guľka preletela niekoľkými stenami streleckého polygónu a zavŕtala sa do plechovej skrine.

Na udalosti spred takmer dvoch rokov narazila pri vyšetrovaní policajná inšpekcia. Dosiaľ o nich nebol žiadny záznam, keďže škola prípad pôvodne ututlala. Zmenilo sa to, keď teraz začali vypovedať viacerí študenti.

Vedenie školy sa k staršiemu prípadu vyjadrovať nechce s vysvetlením, že „prebieha komplexné posudzovanie činnosti bývalého pedagóga“. Viac nepovedal ani Šeparnevov advokát Ľuboš Pejhovský.

Pellegrini rokuje s Kurilovskou: Líder strany Hlas Peter Pellegrini rokuje s odvolanou rektorkou Akadémie Policajného zboru Luciou Kurilovskou o mieste na kandidátke. Podľa jeho slov bola Kurilovská vždy nezávislým pilierom a osobou, ktorá dávala jasné stanovisko k trestno-právnym otázkam.

Líder strany Hlas Peter Pellegrini rokuje s odvolanou rektorkou Akadémie Policajného zboru Luciou Kurilovskou o mieste na kandidátke. Podľa jeho slov bola Kurilovská vždy nezávislým pilierom a osobou, ktorá dávala jasné stanovisko k trestno-právnym otázkam. Kurilovskej až tak o veľa nejde: Skutočnosť, že strelec z policajnej akadémie mal podobný incident už v minulosti, ktorý nebol riadne vyšetrený, pričom vo vlastnej minulosti má určité temné body spochybňujúce jeho inštruktorské spôsobilosti, sa zdá dohromady akurát dosť na to, aby postrelenie kadetky Michaely a jej vážne zranenie sa dali viesť ako systémové zlyhanie, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Kollár sa bytmi nepochváli: Boris Kollár už zrejme nebude na predvolebných bilbordoch pripomínať svoj sľub o masívnej výstavbe nájomných bytov. Ešte v lete minulého roka to urobil po tom, ako mu prešiel v parlamente zákon o štátnej podpore nájomného bývania. Nájomné byty však realitou nie sú ani dnes a do predčasných volieb už ani nebudú.

Boris Kollár už zrejme nebude na predvolebných bilbordoch pripomínať svoj sľub o masívnej výstavbe nájomných bytov. Ešte v lete minulého roka to urobil po tom, ako mu prešiel v parlamente zákon o štátnej podpore nájomného bývania. Nájomné byty však realitou nie sú ani dnes a do predčasných volieb už ani nebudú. Prípad Remiáš sa doteraz nepohol: Niektorí sú po smrti, iní si užívajú slobodný život. Väčšinu ľudí, ktorých polícia podozrievala z vraždy Róberta Remiáša, už nemožno odsúdiť ani teoreticky. Objasnenie kauzy by napriek tomu malo zmysel v tom, že by pravda vyšla najavo.

Niektorí sú po smrti, iní si užívajú slobodný život. Väčšinu ľudí, ktorých polícia podozrievala z vraždy Róberta Remiáša, už nemožno odsúdiť ani teoreticky. Objasnenie kauzy by napriek tomu malo zmysel v tom, že by pravda vyšla najavo. Bratislava má problém s potrubím: Bratislava za posledný mesiac a pol zažila dve rozsiahle poruchu vodovodného potrubia. Bratislavská vodárenská spoločnosť spravuje viac ako 1 200 kilometrov potrubia a časť z neho má 40 až 50 rokov. Životnosť týchto oceľových potrubí je vyše 30 rokov, čo znamená, že sa skončila približne okolo roku 2001.

Rusi sa zakopali, Ukrajinci vyzbrojili. Kedy sa začne ukrajinská protiofenzíva?

Príslušníci ukrajinskej národnej gardy z brigády Burevij na vojenskom cvičení v Kyjevskej oblasti. (zdroj: SITA/AP)

V najbližších dňoch či týždňoch by sa mala začať ukrajinská protiofenzíva a dobrovoľníci by znovu mali zohrať významnú úlohu. Dôležité je tiež to, že na Ukrajinu už dorazili takmer všetky zbrane, ktoré jej sľúbili západní spojenci.

Predstavitelia NATO napríklad podľa CNN hovoria, že do krajiny už dorazilo 98 percent všetkých sľúbených vozidiel. Podľa šéfa aliancie Jensa Stoltenberga Ukrajina od členských a partnerských štátov prebrala 1550 obrnených vozidiel a 230 tankov.

Krajiny NATO vycvičili deväť obrnených brigád, vďaka čomu je Ukrajina „v dobrej pozícii“, aby získala ďalšie územia, povedal Stoltenberg minulý týždeň na tlačovej konferencii.

O skorom začiatku protiofenzívy, ktorá by mala prelomiť súčasnú situáciu, v rámci ktorej sa od jesene front prakticky nehýbe, hovorí aj ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov, podľa ktorého sa už končia prípravy aj výcvik ukrajinských vojakov na používanie západných zbraňových systémov.

Starý aj moderný spôsob boja: Ukrajincom vyhovujú špekulácie o tom, kedy, kde a ako začne ich ofenzíva. Prispieva to k ruskej neistote, hovorí britský historik a spisovateľ Lawrence Freedman. V súčasnej situácii je podľa neho ukrajinská armáda v lepšej situácii ako ruská.

Ukrajincom vyhovujú špekulácie o tom, kedy, kde a ako začne ich ofenzíva. Prispieva to k ruskej neistote, hovorí britský historik a spisovateľ Lawrence Freedman. V súčasnej situácii je podľa neho ukrajinská armáda v lepšej situácii ako ruská. Rusi idú do defenzívy: Nadišla druhá časť vojny, počas ktorej sa Ukrajina chystá prevziať iniciatívu, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že sa ruskí okupanti zakopávajú a vytvárajú obranné línie.

Nadišla druhá časť vojny, počas ktorej sa Ukrajina chystá prevziať iniciatívu, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že sa ruskí okupanti zakopávajú a vytvárajú obranné línie. Zničený sklad paliva: Útok dronom v okupovanom Sevastopoli na Kryme zničil vyše desať nádrží s ropnými produktmi s kapacitou asi 40-tisíc ton, ktoré boli určené pre ruskú Čiernomorskú flotilu. Útok bol podľa ukrajinských ozbrojených síl prípravou na protiofenzívu.

V krátkosti z Ukrajiny:

Čaputová a Pavel na Ukrajine: Vďaka tomu, že demokratický svet posledný rok neodvracal zrak, je dnes Kyjev fungujúcim mestom a frontová línia sa posunula na východ Ukrajiny, vyhlásila Zuzana Čaputová na návšteve Kyjeva, kde bola spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom. Hlavy štátov do Kyjeva dorazili len pár hodín po rozsiahlych ruských útokoch na Ukrajinu.

Vďaka tomu, že demokratický svet posledný rok neodvracal zrak, je dnes Kyjev fungujúcim mestom a frontová línia sa posunula na východ Ukrajiny, vyhlásila Zuzana Čaputová na návšteve Kyjeva, kde bola spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom. Hlavy štátov do Kyjeva dorazili len pár hodín po rozsiahlych ruských útokoch na Ukrajinu. Obrovské ruské straty: Vojna na Ukrajine má len za posledných päť mesiacov 100-tisíc obetí na ruskej strane, z toho vyše 20-tisíc mŕtvych, odhadol Biely dom. Celkový počet zabitých či zranených ruských vojakov odhadujú na viac ako 200-tisíc.

Vojna na Ukrajine má len za posledných päť mesiacov 100-tisíc obetí na ruskej strane, z toho vyše 20-tisíc mŕtvych, odhadol Biely dom. Celkový počet zabitých či zranených ruských vojakov odhadujú na viac ako 200-tisíc. Putinove zásahy do velenia: Zásahy Vladimira Putina do velenia prispievajú k problémom v armáde. Častou výmenou veliteľov sa snaží o to, aby nestúpal ich vplyv, čo ale negatívne dopadá na schopnosti vojsk, tvrdí americký Inštitút pre výskum vojny, podľa ktorej tento model môže brzdiť ruské vojnové ciele.

Zásahy Vladimira Putina do velenia prispievajú k problémom v armáde. Častou výmenou veliteľov sa snaží o to, aby nestúpal ich vplyv, čo ale negatívne dopadá na schopnosti vojsk, tvrdí americký Inštitút pre výskum vojny, podľa ktorej tento model môže brzdiť ruské vojnové ciele. Zásobovanie Bachmutu: Kľúčová zásobovacia trasa vedúca do bojmi zničeného Bachmutu zostáva naďalej pod kontrolou Ukrajiny, uviedla ukrajinská armáda. Šéf wagnerovcov tvrdí, že Ukrajinci v Bachmute ovládajú už len malú časť mesta.

Kľúčová zásobovacia trasa vedúca do bojmi zničeného Bachmutu zostáva naďalej pod kontrolou Ukrajiny, uviedla ukrajinská armáda. Šéf wagnerovcov tvrdí, že Ukrajinci v Bachmute ovládajú už len malú časť mesta. Možný koniec wagnerovcov: Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin povedal, že táto skupina by čoskoro mohla prestať existovať. Wagnerovci podľa Prigožina utrpeli značné straty z dôvodu nedostatočnej podpory zo strany Moskvy, pričom vyjadril obavy z protiútoku dobre vyzbrojených ukrajinských jednotiek na Bachmut.

Šéf ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin povedal, že táto skupina by čoskoro mohla prestať existovať. Wagnerovci podľa Prigožina utrpeli značné straty z dôvodu nedostatočnej podpory zo strany Moskvy, pričom vyjadril obavy z protiútoku dobre vyzbrojených ukrajinských jednotiek na Bachmut. Ruská miniponorka pri Nord Streame: Dánske ministerstvo obrany potvrdilo, že má k dispozícii desiatky fotografií špecializovanej lode SS-750 s miniponorkou plaviacej sa pod ruskou vlajkou, ktoré boli zhotovené v Baltskom mori v septembri minulého roka len niekoľko dní pred výbuchmi na podmorskom plynovode Nord Stream.

Dánske ministerstvo obrany potvrdilo, že má k dispozícii desiatky fotografií špecializovanej lode SS-750 s miniponorkou plaviacej sa pod ruskou vlajkou, ktoré boli zhotovené v Baltskom mori v septembri minulého roka len niekoľko dní pred výbuchmi na podmorskom plynovode Nord Stream. Nedostatky v správe Amnesty: Z uniknutého interného posudku ľudskoprávnej organizácie Amnesty International vyplýva, že jej vlaňajšia kontroverzná správa, ktorá obvinila Ukrajinu z nezákonného ohrozovania občanov umiestnením svojich ozbrojených síl v civilných oblastiach, obsahovala závažné nedostatky.

Zo zahraničných webov:

Čo bude s východným brehom Zlatých pieskov? Rakúšania chcú viac času

Zlaté Piesky. (zdroj: Google Earth)

Jazerá a rieky sú element, ktorý môže výrazne zatraktívniť realitné projekty. Aj preto sa k nim mnohí developeri tlačia a záujemcov lákajú na tento prírodný benefit. Napriek tomuto nastaveniu nie všetky jazerá využívajú svoj potenciál. Patria medzi ne aj Zlaté piesky v Bratislave.

Kým západný breh Zlatých pieskov sa využíva na rekreačné ciele, ten východný ostáva z veľkej časti bez výraznejších zásahov. Jeho ďalšiemu rozvoju bránia aj zložité majetkové vzťahy, keďže pozemky tam patria veľkému počtu vlastníkov.

Práve tejto lokality sa týka projekt rakúskej spoločnosti Terraimmobilien. Predstavila ho pred vyše pätnástimi rokmi a stále nie je zrealizovaný. Najnovšie pritom developer žiada o predĺženie platnosti povolení na infraštruktúru.

V krátkosti z ekonomiky:

Najväčší rezidenční developeri: Rok 2022 môžeme z realitného hľadiska označiť aj za rok obratu. Na trhu sa totiž výrazne menili pomery. Inflácia, rast úrokov na hypotékach aj obavy z ďalšieho vývoja sa podpísali pod prepad záujmu o nové bývanie. Zmenili sa však aj pozície developerov?

Rok 2022 môžeme z realitného hľadiska označiť aj za rok obratu. Na trhu sa totiž výrazne menili pomery. Inflácia, rast úrokov na hypotékach aj obavy z ďalšieho vývoja sa podpísali pod prepad záujmu o nové bývanie. Zmenili sa však aj pozície developerov? Návrh reformy rozpočtových pravidiel: Fungovanie rozpočtových pravidiel je v EÚ od roku 2020 vypnuté. Dôvodom je pandémia a vojna na Ukrajine. Budúci rok by sa mal pakt reštartovať, čo vystrašilo najzadlženejšie krajiny eurozóny. Na stole je tak kontroverzná reforma. Slovensko si však nové pravidlá pochvaľuje.

Fungovanie rozpočtových pravidiel je v EÚ od roku 2020 vypnuté. Dôvodom je pandémia a vojna na Ukrajine. Budúci rok by sa mal pakt reštartovať, čo vystrašilo najzadlženejšie krajiny eurozóny. Na stole je tak kontroverzná reforma. Slovensko si však nové pravidlá pochvaľuje. Koniec ďalšej americkej banky: V Spojených štátoch končí za menej ako dva mesiace už tretia veľká banka. Úrady zatvorili finančný ústav First Republic Bank Bank z Kalifornie. Jeho vklady prevezme najväčšia americká banka JPMorgan Chase & Co, ktorá získa aj väčšinu aktív a zaručí sa aj za časť záväzkov.

Bronz bol na dosah, Dvorský vie, že mohli vyhrať. Slovensko na MS končí bez medaily

Dalibor Dvorský. (zdroj: TASR)

Smútok, slzy a zároveň hrdosť. Slováci predviedli krásny výkon plný bojovnosti, na ktorý môžu byť hrdí. Proti hokejovej veľmoci odohrali výborný zápas a medailu mali na dosah.

Hokejisti Slovenska do 18 rokov na MS podľahli v zápase o bronz Kanade tesne 3:4 po predĺžení. K úspechu im nechýbalo veľa. V závere tretej tretiny viedli 3:2.

Mladíkom sa na MS do 18 rokov nepodarilo napodobniť úspech z roku 1999, keď Slovensko vyhralo jedinú bronzovú medailu na tomto šampionáte. Cenný kov vtedy vybojovali Marián Gáborík, Milan Bartovič či Tomáš Surový.

"Veľmi ťažko sa teraz hľadajú slová, mali sme to na dosah a bohužiaľ to nevyšlo," zhodnotil sklamaný Dalibor Dvorský, ktorý turnaj dokončil s trinástimi bodmi v siedmich zápasoch. Do histórie sa zapísal ako najproduktívnejší Slovák na MS do 18 rokov. Aj vďaka tomu sa na MS dostal do All Star tímu.

Otec je tyran, deti odpudivé. Majú miliardy, ale takú nefunkčnú rodinu ste ešte nevideli

Seriál Succession - Boj o moc je už vo svojej štvrtej, teda poslednej sezóne. (zdroj: HBO)

Súrodenci Kendall, Roman a Siobhan dostanú správu, že ich otec zomiera. Je na palube súkromného lietadla, pravdepodobne dostal infarkt, lekár ešte skúša masáž srdca. Väčšinou ľudia nevedia, čo majú v takej strašnej chvíli robiť.

Kendall, Roman a Siobhan nevedia, čo majú cítiť. „Chcete, aby sme mu ešte priložili telefón k uchu?“ pýtajú sa ich. A im je trápne povedať, že nie. A tak prežívajú jednu z najzmätenejších chvíľ v živote. Majú mu povedať, že ho ľúbia? Také niečo sa v podobných situáciách hovorí automaticky. Ani jeden z ich troch to však nedokáže vysloviť.

Boj o moc, seriál o mediálnom magnátovi Loganovi Royovi a jeho deťoch, je medzi televíznou tvorbou anomáliou. Každá jedna z postáv, naozaj každá jedna, je v niečom odpudivá. Akokoľvek sa budete snažiť v každej novej časti nájsť jednu, na ktorú sa dá aspoň na chvíľu upnúť, nepochodíte.

Pozerať sa na Royovcov a ďalšie indivíduá, ktoré okolo nich rotujú, je skrz-naskrz utrpením. Napriek tomu sa na to nedá nepozerať. Boj o moc je psychologickou detektívkou a obdivuhodnou štúdiou nefunkčnej rodiny.

V krátkosti z kultúry:

O skúsenosti s fašizmom aj komunizmom: Z rozprávania Emila Horvátha ml. sa dá veľmi ľahko vytušiť, aký je herec, režisér, pedagóg. Nemá rád laxnosť, klamstvo, odmietavý postoj voči cudzím názorom, nekompetentnosť, nezáujem o druhého človeka. Naopak, svet okolo seba vníma intenzívne a v kontexte, keď treba, kolegov podporí a rád odovzdáva poznanie z toho, čo zažil.

Z rozprávania Emila Horvátha ml. sa dá veľmi ľahko vytušiť, aký je herec, režisér, pedagóg. Nemá rád laxnosť, klamstvo, odmietavý postoj voči cudzím názorom, nekompetentnosť, nezáujem o druhého človeka. Naopak, svet okolo seba vníma intenzívne a v kontexte, keď treba, kolegov podporí a rád odovzdáva poznanie z toho, čo zažil. Prečo sa Cimrman vyhýbal Slovensku: V šiestich epizódach cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana budú putovať herci jeho divadla po miestach, ktoré sú s odtlačkom tohto „svetom neuznaného génia“ spojené. Cyklus však stopy Cimrmana na Slovensku nesleduje. Prečo?

V šiestich epizódach cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana budú putovať herci jeho divadla po miestach, ktoré sú s odtlačkom tohto „svetom neuznaného génia“ spojené. Cyklus však stopy Cimrmana na Slovensku nesleduje. Prečo? Novinky na Netflixe a Disney+: Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Ján Tkáč a Katarína Mikušová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako sa má slovenská veda? Čo by jej pomohlo? A prečo je na okraji záujmu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s dvomi úspešnými slovenskými vedcami Katarínou Mikušovou a Jánom Tkáčom.

Podcasty SME

TransFér: Šikana trans ľudí prichádza aj od širšieho kolektívu v škole, kľúčová je podpora učiteľov

Šikana trans ľudí prichádza aj od širšieho kolektívu v škole, kľúčová je podpora učiteľov Dejiny: Stredovekí lekári by súčasnú alternatívnu liečbu rakoviny považovali za tmárstvo

Stredovekí lekári by súčasnú alternatívnu liečbu rakoviny považovali za tmárstvo Klik: Prečo Microsoft narazil v Británii

Prečo Microsoft narazil v Británii TECH_FM: Súkromník narazil do Mesiaca, misia zlyhala

Súkromník narazil do Mesiaca, misia zlyhala Knižná revue: Od domovej schôdze cez poisťovňou preplácaný orgazmus až k luxemburskému premiérovi

Karikatúra

Ako sa zjednocuje pravica. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Energetické tyčinky. (zdroj: Adobe Stock)

Hľadáte rýchlu a zdravú sladkosť, ktorá vám dodá energiu? Tieto energetické tyčinky urobíte za pár minút.

Voľný čas

