Ranný brífing: Zsuzsová podľa súdu obišla Kočnera, Ukrajinci dostanú vytúžené stíhačky

Alenu Zsuzsovú uznal súd vinnou z objednávky vraždy Jána Kuciaka aj prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šufliarskeho. Vymeral jej 25 rokov väzenia. Mafiánskeho podnikateľa Mariána Kočnera súd opäť oslobodil. Prípadom sa s určitosťou bude po druhý raz zaoberať Najvyšší súd.

Po viac ako roku naliehania sa Ukrajina dočkala – Američania súhlasili s výcvikom ukrajinských pilotov na stíhačky F-16 a nebudú tiež blokovať dodávky týchto strojov od spojencov. Ukrajinci dúfajú, že stíhačky by mohli v krajine bojovať na prelome septembra a októbra.

Špecializovaný trestný súd si myslí, že Alena Zsuzsová vraždy organizovala, aby neprišla o príjem a robila tak poza chrbát Mariana Kočnera. Pri Kočnerovi však dôkazy senát nepresvedčili o jeho jednoznačnej vine. Čo sa na súde udialo a prečo došiel k takémuto záveru? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Nový verdikt v kauze Kuciak: Zsuzsová je vinná, Kočnera prvostupňový súd opäť oslobodil

Marian Kočner si rozsudok vypočul bez slova a tak aj odišiel zo súdu. (zdroj: TASR)

Pôvodný verdikt v kauze Kuciak v novom procese zmenili, no pochybnosti ostali. Špecializovaný trestný súd aj po druhý raz oslobodil Mariana Kočnera spod obžaloby, podľa ktorej si objednal vraždu Jána Kuciaka a zadal aj objednávku vrážd prokurátorov.

Senát Ruženy Sabovej tentoraz však uznal vinu Kočnerovej volavky Aleny Zsuzsovej, ktorú odsúdil na 25 rokov väzenia. Prokuratúra sa na mieste odvolala.

„V odvolaní sa budeme snažiť dať čo najvyčerpávajúcejšie argumenty, aby Najvyšší súd mohol znovu vec posúdiť v celej šírke dokazovania,“ vyhlásil dozorový prokurátor Matúš Harkabus.

Právny zástupca Kuciakovcov Peter Kubina označil odôvodnenie rozhodnutia za nesúrodé. „Súd viaceré, alebo možno aj všetky pochybenia z pôvodného konania zopakoval a niektoré ešte prehĺbil,“ povedal Kubina.

Rozhodnutie hovorí o tom, že Zsuzsová naplánovala vraždy poza Kočnerov chrbát, pretože ho chcela uchrániť pred problémami, ktorým čelil. Chcela si tak vraj zachovať príjem, ktorý od Kočnera mala.

Čo bude ďalej: Situácia mafiána Mariana Kočnera a jeho volavky Aleny Zsuzsovej sa po vynesení verdiktu Špecializovaného trestného súdu prakticky nemení. Rozhodnutie súdu totiž zatiaľ nie je právoplatné. Na základe odvolaní sa prípadom ďalej bude zaoberať Najvyšší súd. Čo bude ďalej, vysvetľuje SME v štyroch základných bodoch.

Veľké spájanie pravice nebude. Simon nechce Hegera, Dzurinda s ním sám nepôjde

Mikuláš Dzurinda a Eduard Heger. (zdroj: SME/Marko Erd)

Veľké predvolebné spájanie stredopravých strán sa už nemusí vôbec uskutočniť. Javí sa to z posledných vyjadrení ich predstaviteľov. Demokratickí politici okolo Mikuláša Dzurindu (Modrí-Európske Slovensko), Eduarda Hegera (Demokrati) a Zsolta Simona (Maďarské fórum) sa totiž nedokázali dohodnúť.

Stretnutia medzi štyrmi očami mali Dzurinda a Simon vo štvrtok a Dzurinda a Heger v piatok. SME to potvrdili zdroje z vedenia Modrých, o neúspešných predvolebných rokovaniach už verejne informoval za Maďarské fórum aj Simon.

Demokrati taktiež v nedeľu rokovali o spoločnom postupe s Modrými, Mostom-Híd, Maďarským fórom, ODS, Rómskou koalíciou a Demokratickou stranou. Na volebnej spolupráci sa nedohodli so žiadnou z oslovených strán. Podľa Hegera „odmietli férovú ponuku“ a chcú ísť samostatne.

Ak politické strany nehrajú komunikačnú hru, keď si chcú cez verejný tlak vydobyť lepšiu pozíciu vo vyjednávaní, najpravdepodobnejšie tak všetky politické zoskupenia, ktoré združujú aj ďalšie menšie strany, pôjdu do septembrových predčasných volieb samostatne.

Simon uťal spájanie v zárodku: Odmietnutie širokej volebnej strany je deštrukcia, protištátny a proficovský pokus zneplatniť, vyhodiť, anihilovať desať(stá?)tisíce hlasov pre demokratické, slobodné a prozápadné Slovensko, čo nemôže mať politické, ale akési iné vysvetlenie, píše Peter Schutz.

Odmietnutie širokej volebnej strany je deštrukcia, protištátny a proficovský pokus zneplatniť, vyhodiť, anihilovať desať(stá?)tisíce hlasov pre demokratické, slobodné a prozápadné Slovensko, čo nemôže mať politické, ale akési iné vysvetlenie, píše Peter Schutz. S obranou demokracie sa nežartuje: Strana Demokrati vybehla tlačovkovať o tom, že Smer a kamaráti chcú zmeniť spôsob voľby prezidenta. Drzo sa tak nominovali – už len tým menom – na záchrancov režimu. A teraz potrebujú živiť pocit ohrozenia scenármi jeho zániku, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z domova:

Reprezentácia Slovenska v zahraničí: Viac než polovica ľudí si myslí, že ako premiér by v zahraničí Slovensko dobre reprezentoval šéf Hlasu Peter Pellegrini, ukázal prieskum agentúry Focus pre TV Markíza. Až 52 percent opýtaných ľudí odpovedalo v prieskume na to, že by to určite zvládol dobre alebo skôr by to zvládol. Opak si myslí 47 percent opýtaných.

Hnutie OĽaNO sa pred nadchádzajúcimi voľbami bude spájať s inými politickými subjektmi, vyhlásil Igor Matovič bez toho aby upresnil, s kým sa bude spájať. Podľa jeho slov hnutie rokuje s Kresťanskou úniou, so stranou NOVA a so stranou Za ľudí. Matovič dnes požiada na Ministerstve vnútra o zmenu názvu. Hlina na kandidátke SaS: Aktivista a politik Alojz Hlina pôjde do nadchádzajúcich parlamentných volieb na kandidátke strany SaS. Vyplýva to z jeho kampaňových letákov. Hlina bude konkrétne kandidovať zo 150. miesta.

Koľko ich bude a čo ponesú? O prínose amerických F-16 pre Ukrajinu mnohé nevieme

Stíhacie lietadlá F-16 belgického letectva. (zdroj: SITA/AP)

Po viac ako ročnom otáľaní Američania oznámili, že začnú s výcvikom ukrajinských pilotov na používanie stíhačiek F-16 a najmä dovolia iným štátom, aby Ukrajine tieto stroje poskytli.

„Historické rozhodnutie,“ okomentoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj úmysel, aj keď zatiaľ nie je jasné, aký vplyv priamo na bojisku to môže mať. Nevieme ani, ktoré spojenecké štáty stíhačky dodajú, ani koľko ich Kyjev naozaj dostane.

Američania stíhačky predávajú vždy s podmienkou, že v budúcnosti môžu vetovať ďalšie predaje alebo odovzdanie takýchto strojov. Práve pre toto je americké rozhodnutie vzdať sa tohto veta kľúčové.

„Ak využijeme všetky páky a rozhodnutia padnú rýchlo, očakával by som, že koncom septembra alebo začiatkom októbra môžeme vidieť prvé stíhačky F-16 v ukrajinskom vzdušnom priestore,“ predpovedá podľa Washington Post poradca ukrajinského ministerstva obrany Jurij Sak.

V krátkosti z Ukrajiny:

Kritická situácia v Bachmute: Kyjev priznáva kritickú situáciu v Bachmute. Obrancovia sa držia už len v jednej štvrti, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová. Stalo sa tak po tom, čo šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin ohlásil dobytie mesta.

Kyjev priznáva kritickú situáciu v Bachmute. Obrancovia sa držia už len v jednej štvrti, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová. Stalo sa tak po tom, čo šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin ohlásil dobytie mesta. Zmätok okolo Bachmutu: Prezident Zelenskyj na summite krajín G7 tiež nepriamo potvrdil že Rusko získalo kontrolu nad Bachmutom. Jeho slová však následne vysvetľoval Zelenského hovorca Serhij Nykyforov, podľa ktorého sa týkali inej časti novinárskej otázky a mali iný význam.

Prezident Zelenskyj na summite krajín G7 tiež nepriamo potvrdil že Rusko získalo kontrolu nad Bachmutom. Jeho slová však následne vysvetľoval Zelenského hovorca Serhij Nykyforov, podľa ktorého sa týkali inej časti novinárskej otázky a mali iný význam. Nárast ruskej propagandy: Putin z kultu vojny urobil stredobod ruskej kultúry. Kým na Západe ruská propaganda smeruje k čo najväčšej skaze, doma v Rusku sa snaží vytvoriť nových ľudí, hovorí v rozhovore odborník na ruskú propagandu Ian Garner.

Putin z kultu vojny urobil stredobod ruskej kultúry. Kým na Západe ruská propaganda smeruje k čo najväčšej skaze, doma v Rusku sa snaží vytvoriť nových ľudí, hovorí v rozhovore odborník na ruskú propagandu Ian Garner. Vyhladovanie ruskej vojnovej mašinérie: Lídri krajín skupiny G7 sa na summite v japonskej Hirošime dohodli na nových sankciách proti Rusku. Tie podľa nich "vyhladujú" ruskú vojnovú mašinériu, ktorá nebude mať prístup k technológiám, službám a priemyselným produktom G7.

Lídri krajín skupiny G7 sa na summite v japonskej Hirošime dohodli na nových sankciách proti Rusku. Tie podľa nich "vyhladujú" ruskú vojnovú mašinériu, ktorá nebude mať prístup k technológiám, službám a priemyselným produktom G7. Nátlak na Čínu: Skupina krajín G7 sa zjednotila a vyzvala Čínu, nech vyvíja tlak na svojho strategického partnera Rusko, aby ukončilo vojnu s Ukrajinou. V spoločnom vyhlásení lídri G7 zdôraznili, že nechcú ublížiť Číne a usilujú sa o konštruktívne a stabilné vzťahy s Pekingom.

Skupina krajín G7 sa zjednotila a vyzvala Čínu, nech vyvíja tlak na svojho strategického partnera Rusko, aby ukončilo vojnu s Ukrajinou. V spoločnom vyhlásení lídri G7 zdôraznili, že nechcú ublížiť Číne a usilujú sa o konštruktívne a stabilné vzťahy s Pekingom. Nová americká pomoc: Americký prezident Joe Biden sa na summite G7 stretol s Volodymyrom Zelenským a oznámil aj nový balík pomoci pre Ukrajinu vo výške 375 miliónov dolárov. Jeho súčasťou budú aj raketomety HIMARS.

Americký prezident Joe Biden sa na summite G7 stretol s Volodymyrom Zelenským a oznámil aj nový balík pomoci pre Ukrajinu vo výške 375 miliónov dolárov. Jeho súčasťou budú aj raketomety HIMARS. Ruské obchádzanie sankcií: Napriek západným sankciám Rusko cez Kazachstan nakupuje a dováža drony a elektroniku pre svoje ozbrojené sily. Vyplýva to zo záverov vyšetrovania, na ktorom sa podieľalo viacero nezávislých médií. Štatistiky zahraničného obchodu ukazujú, že objem dovozu dronov a mikroelektroniky do Kazachstanu sa po ruskej invázii na Ukrajinu výrazne zvýšil.

Zo zahraničných webov:

Majú Grundig aj Beko. Kto sú tureckí miliardári, ktorí kúpili popradský Whirlpool

Výrobný závod spoločnosti Whirlpool Slovakia v Poprade. (zdroj: TASR)

Vehbi Koç začínal ako predavač potravín v otcovom obchode v Ankare. V roku 1926 si založil vlastnú obchodnú firmu. Predával americké autá aj stavebniny, ťažil z toho, že Ankara sa práve vtedy stala hlavným mestom Turecka.

Vehbi Koç zomrel v roku 1996. Zanechal za sebou podnikový koncern, vďaka ktorému jeho rodina patrí medzi najbohatšie v Turecku. Súčasťou skupiny je aj firma Arçelik, ktorá vyrába domáce elektrospotrebiče značky Beko.

Poznajú ju aj Slováci, no po novom bude mať Beko so Slovenskom oveľa užšie väzby. Arçelik po americkom Whirlpoole preberá fabriku na výrobu práčok v Poprade.

Whirlpool však z popradskej fabriky, ktorú rozvíjal 30 rokov, neodchádza úplne. Američania s Arçelikom vytvoria spoločností podnik, v ktorom si ponechajú štvrtinový podiel. Celá transakcia má byť ukončená v druhej polovici tohto roka.

V krátkosti z ekonomiky:

Európa víťazí v energetickej vojne: Energetická vojna medzi starým kontinentom a Ruskom sa pomaly preklápa k víťazstvu Európy. Ceny zemného plynu v Európe klesli na dvojročné minimum. Lacný plyn môže tešiť spotrebiteľov aj firmy, no nie Rusko, ktoré má na vývoze zemného plynu a ropy postavenú väčšinu ekonomiky.

Energetická vojna medzi starým kontinentom a Ruskom sa pomaly preklápa k víťazstvu Európy. Ceny zemného plynu v Európe klesli na dvojročné minimum. Lacný plyn môže tešiť spotrebiteľov aj firmy, no nie Rusko, ktoré má na vývoze zemného plynu a ropy postavenú väčšinu ekonomiky. Modernizácia nemocníc z plánu obnovy: Ministerstvo zdravotníctva podpísalo so siedmimi nemocnicami zmluvy na čerpanie peňazí z plánu obnovy na ich modernizáciu. Financie by nateraz mali získať nemocnice v Poprade, Leviciach, Spišskej Novej Vsi, Bardejove, Skalici, Zvolene a Bojniciach.

Ministerstvo zdravotníctva podpísalo so siedmimi nemocnicami zmluvy na čerpanie peňazí z plánu obnovy na ich modernizáciu. Financie by nateraz mali získať nemocnice v Poprade, Leviciach, Spišskej Novej Vsi, Bardejove, Skalici, Zvolene a Bojniciach. Volkswagen potvrdil odchod z Ruska: Nemecká automobilová skupina Volkswagen sa až do odvolania úplne sťahuje z Ruska. Spoločnosť potvrdila, že svoj závod v meste Kaluga predala ruskému predajcovi áut Avilon. Najväčšia európska automobilová skupina tak fakticky ukončila pôsobenie v Rusku.

Aspoň sme sa pobavili, glosoval komentátor. Slováci sa trápili s amatérmi z Fidži

Slovenskí futbalisti na majstrovstvách sveta do 20 rokov (zdroj: SITA/AP)

Pred úvodným zápasom slovenských reprezentantov na majstrovstvách sveta do 20 rokov nik netušil, čo sa dá od súpera z Fidži očakávať. Boli dve možnosti. Buď Fidžijčania potvrdia rolu najväčšieho outsidera, alebo zaskočia svojou odhodlanosťou, bojovnosťou, prípadne rýchlosťou.

Prvá možnosť bola správna. Hoci tréneri Slovenska pred zápasom upozorňovali na „niekoľkých výborných hráčov, ktorých výhody sú technika a rýchlosť“.

Slováci vyhrali jednoznačne 4:0. Nad relatívne vysokým víťazstvom však svieti veľké ale. Slováci sa totiž v šestnástke trápili rovnako ako Fidži na celom ihrisku. Súpera prestrieľali 37:1, na rohy vyhrali 18:0. Ale dali iba štyri góly. Až 17 striel išlo mimo bránu, len sedem zblokovali Fidžijčania.

Rovnako ako pred rokom na európskom šampionáte zlyhával v zakončení najmä kapitán Timotej Jambor. V zápase mal až 13 striel, často bol dokonca v šestnástke nebránený. Využil to iba pri trinástom rohu Slovenska, keď zvýšil na konečných 4:0.

Metropola leží na mäkkom podloží. New York sa potápa pod váhou svojich mrakodrapov

Ostrov Manhattan v New Yorku. (zdroj: Adobe Stock)

Mesto New York sa potápa. Klesá pod váhou všetkých budov. V meste ich je viac ako milión, viac ako 270 z nich meria viac ako 150 metrov. Naznačuje to výskum vo vedeckom časopise Earth´s Future.

New York každý rok klesne o jeden až dva milimetre. Nemusí sa to zdať veľa, no niektoré časti mesta klesajú oveľa rýchlejšie. Pre New York, ktorý leží na pobreží, to je problém aj pre postupné stúpanie hladín vplyvom topiacich sa ľadovcov. V meste žije viac ako osem miliónov ľudí.

„Cieľom tejto štúdie je poukázať na to, že každá ďalšia výšková budova pozdĺž rieky alebo jazera môže prispieť k budúcemu riziku povodní,“ píše v štúdii geológ Tom Parsons z Geologickej služby Spojených štátov amerických a jeho kolegovia z univerzity v Rhode Island.

Všetky veci, ktoré ľudia kedy vytvorili, sa už hmotnosťou takmer vyrovnali alebo prevýšili hmotnosť všetkého živého na Zemi, zistili vedci v roku 2020. Budovy a cesty vážia viac ako všetky stromy a kríky dokopy a plasty vážia dvakrát toľko ako zvieratá.

V krátkosti z vedy a techniky:

Vedec roka 2022: Vedcom roka 2022 sa stal Martin Škoviera, ktorý sa venuje diskrétnej matematike a teoretickej informatike. Ocenenie získal za použitie inovatívnych matematických metód a publikovanie prelomových výsledkov o niekoľkých dôležitých a dlhodobo otvorených hypotézach týkajúcich sa cyklov a pokrytí v teórii grafov.

Vedcom roka 2022 sa stal Martin Škoviera, ktorý sa venuje diskrétnej matematike a teoretickej informatike. Ocenenie získal za použitie inovatívnych matematických metód a publikovanie prelomových výsledkov o niekoľkých dôležitých a dlhodobo otvorených hypotézach týkajúcich sa cyklov a pokrytí v teórii grafov. Mikrostres ovplyvňuje váš život: Možno ste sa už zmierili s tým, že v súčasnosti jednoducho žijeme hekticky a niektoré stresové situácie treba prečkať. Drobné stresové okamihy sa zdajú byť zvládnuteľné, no časom sa nabaľujú a môžu mať nezanedbateľný vplyv na vašu psychiku aj zdravie. Vedci ich prezývajú mikrostresy.

Možno ste sa už zmierili s tým, že v súčasnosti jednoducho žijeme hekticky a niektoré stresové situácie treba prečkať. Drobné stresové okamihy sa zdajú byť zvládnuteľné, no časom sa nabaľujú a môžu mať nezanedbateľný vplyv na vašu psychiku aj zdravie. Vedci ich prezývajú mikrostresy. Ranč pri Žiline nie je zoo: So šelmami by ľudia nemali prichádzať do priameho kontaktu. Ani ošetrovatelia v oficiálnych zoologických záhradách nechodia do výbehu, keď je v ňom zviera. Útoky šeliem v zoo aj preto nie sú bežné. Ranč pri Žiline, kde lev usmrtil majiteľa, však nemá štatút oficiálnej zoologickej záhrady. Súkromnému chovu šeliem sa často venujú ľudia bez dostatočného vzdelania.

Rozhovory ZKH: Peter Bárdy. (zdroj: SME)

Aká bola atmosféra v súdnej sieni? Ako ten deň prežívali novinári v redakcii Aktualít? Čo hovorí na nelogický a rozpačitý rozsudok súdu s Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Petrom Bárdym, šéfredaktorom Aktualít.

