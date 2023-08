Ranný brífing: Fico mieri na premiéra, o víťazovi môžu rozhodnúť hlasy zo zahraničia

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Favoritmi volieb budú Smer a Progresívne Slovensko, ukazuje nový prieskum NMS Market Research. Obe strany nabaľujú voličov, zvyšok skôr stagnuje. Ak by však výsledok volieb kopíroval aktuálny prieskum NMS, Robertovi Ficovi sa otvorí cesta k moci.

O voľbu poštou zo zahraničia v septembrových predčasných parlamentných voľbách požiadalo rekordných 72-tisíc občanov. Predošlé čiastočné výsledky z hlasovania zo zahraničia naznačujú, že u voličov bodovali predovšetkým stredopravé politické strany.

Smer má najvyššiu podporu od čias, čo od neho odišla skupina okolo Petra Pellegriniho. Má ešte potenciál rásť a ako zamiešajú karty posledné týždne kampane s televíznymi diskusiami? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín Historická revue. Prečítate si, ako sa delila spoločná republika a či o osude dvoch bratských národov rozhodol Klaus s Mečiarom. Prinášame vám aj prehľad obnovených pamiatok za rok 2021 a 2022. SME na celý víkend spolu s magazínom Historická revue stojí len 1,95 eur.

Ficovi sa otvára cesta k moci, voličov ďalej nabaľuje aj Progresívne Slovensko

Vo vôbec prvom augustovom prieskume verejnej mienky strane Roberta Fica výrazne rastie podpora a so ziskom 23,3 percenta hlasov ešte viac dominuje rebríčku popularity strán. Smer tak dosiahol doteraz najvyššiu popularitu od rozkolu v lete 2020, keď zo strany odišiel vtedy jej najpopulárnejší politik Peter Pellegrini a založil Hlas.

Volebný model agentúry NMS Market Research pre SME už zároveň pomerne jednoznačne ukazuje, že hlavným konkurentom Smeru je strana Progresívne Slovensko Michala Šimečku. V porovnaní s júlom strana opäť narástla o 1,4 percenta hlasov a oslovuje už 17 percent voličov.

Aj keď Smer dominuje predvolebným prieskumom agentúr už od jari, až doteraz platilo, že víťazstvo vo voľbách strane nezaručuje, že sa Robertovi Ficovi podarí aj zostaviť vládu.

Ak by však výsledok volieb kopíroval aktuálny prieskum NMS, Ficovi sa otvorí cesta k moci. Po prepočítaní na mandáty by totiž koalícia Smeru, Hlasu a SNS disponovala pohodlnou väčšinou 81 hlasov. Pellegrini by zároveň splnil záväzok, že nebude vládnuť so stranou Republika.

Danko sa približuje maximu: Aj keď sa Andrej Danko s preferenciami okolo šiestich percent už vidí, ako zachraňuje Slovensko, bolo by preňho mimoriadne ťažké dosiahnuť podľa aktuálnych dát ešte oveľa výraznejší výsledok. Ani po viac ako mesiaci od prekročenia hranice piatich percent sa zatiaľ pri SNS zásadnejšie neprejavil tzv. nabaľovací efekt.

Demokracia vracia úder: Dnes by sme sa nemali rozprávať o prieskumoch, ale o programových prioritách koalície, ktorá vzišla z májových volieb. Že sa to nedeje, je výsledok politickej grambľavosti, hlúposti, ofukov a podvodov, píše Peter Tkačenko.

Vytiahnu hlasy z cudziny Progresívne Slovensko? Môžu rozhodnúť o víťazovi?

Návratné obálky pre hlasovanie poštou zo zahraničia. (zdroj: TASR)

Čo s výsledkom volieb urobí, keď do nich svoj hlas pošle rekordná skupina 73-tisíc ľudí zo zahraničia, ktorí nie sú denne vystavení predvolebnej kampani? Za sedemnásť rokov, odkedy sú voľby zo zahraničia možné, sa o ne práve pred septembrovými voľbami prihlásil doposiaľ najvyšší počet záujemcov. Pre veľký záujem vznikne pre voľby zo zahraničia osemnásť samostatných volebných okrskov.

Nebude už pri tom pochýb o tom, aké preferencie majú ľudia hlasujúci poštou. "Prvý raz budeme vedieť, ako volí zahraničie," hovorí riaditeľka odboru volieb na ministerstve vnútra Eva Chmelová.

Doteraz totiž hlasy veľkej väčšiny voličov zo zahraničia - tých, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt - putovali do miest a obcí ich trvalého pobytu. Pri sčítaní potom splynuli s výsledkami za dané miesto. Po novom všetky hlasy poputujú na ministerstvo vnútra, kde ich v deň volieb zrátajú. Vznikne aj osobitná volebná komisia pre voľby poštou.

Aj keď na voľby z cudziny tento rok vyzývali aj strany ako SNS Andreja Danka či Republika Milana Uhríka, predošlé čiastočné výsledky z hlasovania naznačujú, že u voličov bodovali predovšetkým stredopravé politické strany.

Ako si vybrať, koho voliť: Môžete sa rozhodnúť, že nebudete voliť, máte na to plné právo. Tým však nechávate iných, aby za vás vybrali strany a riešenia, ktoré preferujú. Preferujete ich aj vy? Ak chcete aspoň trochu prispieť k tomu, aby iní ľudia nevybrali za vás riešenia, ktoré naozaj nechcete, tu je stručný návod ako voliť.

Deti nekradnú Ukrajinci ani migranti: Milan Uhrič sa pravidelne zúčastňoval na pátracích akciách, v hlave mu preto skrsol nápad, že si chce na hľadanie ľudí založiť vlastnú organizáciu. Záchranný systém Slovensko dnes pomáha aj policajtom. V rozhovore pre SME sa snaží objasniť, prečo sa na sociálnych sieťach šíria hoaxy, že Ukrajinci kradnú deti.

Najviac syfilisu je v Bratislave: Nebolí a nepáli. Aj preto si mnoho ľudí myslí, že neexistuje. Syfilis sa však veľmi rýchlo šíri medzi ľuďmi. Vlani počet prípadov dosiahol nový vrchol od začiatku jeho sledovania pred osemnástimi rokmi. V súčasnosti sa mestom s najvyšším výskytom syfilisu sa stala Bratislava.

Dotácia na obedy pre školákov: Pred voľbami je štát štedrý. Rodičia školákov môžu naďalej poberať dotáciu na obedy. Novinkou je, že od septembra sa táto možnosť týka už aj žiakov prvého až štvrtého ročníka na osemročných gymnáziách. Vrátil sa aj príspevok na školské pomôcky pre prvákov. Kedy treba podať žiadosť a koľko peňazí od štátu dostanete?

Nacistická Ukrajina a ruské Záporožie. O čom sa budú učiť ruské deti na dejepise

Nová ruská učebnica dejepisu prepisuje minulosť aj súčasnosť. (zdroj: SITA/AP)

Tínedžeri v Rusku sa od septembra budú na hodinách dejepisu učiť o tom, že Ukrajina je umelý štát, že jej východné regióny sú v skutočnosti súčasťou Ruska a že snahou Západu je destabilizovať Rusko. Ruské ministerstvo školstva predstavilo novú učebnicu dejepisu pre desiaty a jedenásty ročník, teda pre študentov vo veku okolo šestnásť a sedemnásť rokov.

Minister školstva Sergej Kravcov sa na prezentácii chválil tým, že knihu zameranú na 21. storočie autori napísali „len za päť mesiacov“ a obsahuje tak najaktuálnejšie dianie. „Keď sa špeciálna vojenská operácia na Ukrajine skončí, po našom víťazstve, ju opäť doplníme,“ vraví.

Historici však vravia, že na dejepise by sa nemalo preberať aktuálne dianie a že učebnica je skôr propagandistickou pomôckou. Učebnica zaberá obdobie od skončenia druhej svetovej vojny až po súčasnosť.

Napríklad posledný sovietsky líder Michail Gorbačov je v učebnici opisovaný ako nekompetentný líder, ktorý spôsobil „najväčšiu geopolitickú katastrofu 20. storočia“, ako pád Sovietskeho zväzu nazval prezident Vladimir Putin a ako ho učebnica aj opisuje.

Nemecké Patrioty na Ukrajine: Nemecko dodalo Ukrajine ďalšie dva systémy protivzdušnej obrany Patriot. Berlín tieto systémy Kyjevu sľúbil počas samitu NATO v litovskom Vilniuse. Kyjev tak má teraz k dispozícii štyri systémy protivzdušnej obrany Patriot.

Nemecko dodalo Ukrajine ďalšie dva systémy protivzdušnej obrany Patriot. Berlín tieto systémy Kyjevu sľúbil počas samitu NATO v litovskom Vilniuse. Kyjev tak má teraz k dispozícii štyri systémy protivzdušnej obrany Patriot. Zadržanie špióna pre Rusko: Nemecké úrady zadržali príslušníka tamojšej armády pre podozrenia zo špionážnej činnosti v prospech Ruska. Okrem ruského veľvyslanectva v Berlíne podozrivý ponúkal svoje služby aj ruskému konzulátu v Bonne. Podozrivý pracoval na armádnom úrade vybavenia, informačných technológií a prevádzkovej podpory.

Nemecké úrady zadržali príslušníka tamojšej armády pre podozrenia zo špionážnej činnosti v prospech Ruska. Okrem ruského veľvyslanectva v Berlíne podozrivý ponúkal svoje služby aj ruskému konzulátu v Bonne. Podozrivý pracoval na armádnom úrade vybavenia, informačných technológií a prevádzkovej podpory. Poľskí vojaci na hranici: Poľsko rozmiestni v blízkosti hraníc s Bieloruskom približne 10-tisíc vojakov, oznámil poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. Z toho 4 000 bude priamo podporovať pohraničnú stráž, 6 000 ich bude v zálohe. Armáda má podľa Blaszczaka odstrašiť agresora, aby sa Poľsko neodvážil napadnúť.

Drahšie hypotéky ohrozujú najmä Bratislavu. Politici broja proti bankám

Drahšie hypotéky ovplyvnia celkovú výšku úveru, ktorú banky klientom schvália. (zdroj: SME/Marko Erd)

Predseda Hlasu Peter Pellegrini vyzýva banky, aby samy navrhli, ako klientom uľahčiť splácanie hypoték, lebo inak po voľbách príde s riešením, ktoré sa im určite nebude páčiť, a to znovuzavedením bankového odvodu.

Týmto opatrením šermuje aj šéf Smeru Robert Fico, má vraj na to „morálne právo“, pretože banky dosahujú obrovské zisky. Chce tiež oživiť bonifikáciu hypoték, čo bola dotácia, ktorou štát do roku 2018 zo štátneho rozpočtu znižoval klientom bánk úrokové sadzby.

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár zasa vyhlasuje, že keď politici s hypotékami nič neurobia, matky s deťmi i dôchodcovia skončia na ulici. Hovorí, že bankám chcel predstaviť riešenie, vychádzajúce z „anglického modelu“, ale tie sa s ním odmietli stretnúť.

Z rastu úrokových sadzieb na hypotékach sa stala predvolebná téma naprieč celým politickým spektrom. Zapojili sa do nej aj strany, ktoré sa zvyčajne k populizmu neuchyľujú. „Efektívne riešenia na rastúce úroky“ chcú najnovšie priniesť aj SaS a Progresívne Slovensko.

Banky pripravujú riešenia: Slovenská banková asociácia aj jednotlivé banky sa témou rastu úrokových sadzieb hypoték intenzívne zaoberajú a pripravujú riešenia. Na budúci týždeň predstavia vlastné návrhy riešení, ktoré by mali pomôcť dlžníkom.

Politici chcú rozkazovať úrokom: Je málo nebezpečnejších hier než zachraňovanie celých spoločenských vrstiev transfermi alebo ohýbaním pravidiel. Navyše, ak aj bol nejaký fiškálny priestor, zhodou okolností sa vyčerpal práve v čase, keď sa „prestalo kradnúť", píše Peter Tkačenko.

Analýza majetku Roberta Fica: Najmenej dva až tri dni v týždni by sa musel Robert Fico naplno venovať advokácii, aby zarobil sumu 52 600 eur, ktorú si z tohto povolania uvádza ako príjem v majetkovom priznaní. Prípadne by sa jeho hodinová taxa musela šplhať do astronomických výšok.

Fraška Višňové trvá vyše 20 rokov: Keď sa v roku 1998 začala raziť prieskumná štôlňa k diaľničnému tunelu Višňové, odborníci predpokladali, že bude hotový do niekoľkých rokov. Prešlo štvrť storočia a tunel stále nie je dokončený. Prečo sa jeho výstavba naťahuje a kedy bude konečne hotový?

V súťažiach na mýtny systém zvíťazila CzechToll: Spoločnosť CzechToll predložila najvýhodnejšie ponuky v dvoch súťažiach na obstaranie nového elektronického mýtneho systému a mýtnych služieb, informovala Národná diaľničná spoločnosť, ktorá opakovane vyhodnotila ponuky uchádzačov.

Takéto mužstvo sme tu ešte nevideli. Hrali sme na hranici našich možností, tvrdil Weiss

Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (zdroj: SITA)

Futbalisti Slovana Bratislava v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov doma podľahli Maccabi Haifa 1:2. ,,Videli sme európsky futbal. Aj čo sa týka kvality, aj nasadenia. Neskončilo to dobrým výsledkom, ale vonku sa pokúsime o zázrak," hodnotil tréner Slovana Vladimír Weiss.

Po zápase na tlačovej konferencii pôsobil vyžmýkane, ale vyrovnane. „Takéto silné mužstvo sme tu ešte nevideli. Taký silný nebol vlani ani Bazilej či Olympiakos Pireus,“ chválil Weiss súpera. „Potvrdili, čo sme o nich vedeli, boli silní v držaní lopty,“ dodal.

Jeho tím však mal vo väčšine štatistických údajov navrch. V držaní lopty 58:42, v počte streleckých pokusov 16:9, v počte úspešných prihrávok 404: 290. Hráči sa veľmi snažili, ale súper pôsobil kvalitnejším dojmom. „My sme podali možno výkon na hranici našich schopností,“ myslí si Weiss.

Odveta sa hrá už o týždeň, na pôde Maccabi. „Pôjdeme tam uvoľnení, budeme hrať na riziko a musíme byť sebavedomí. Uhrali sme v živote už viacero zázračných výsledkov,“ pripomenul Weiss. Tím pod jeho vedením už viackrát dokázal prekvapiť. A to práve vtedy, keď mu už takmer nikto neveril.

Viete vôbec, na čom sa to smejete? Japonci sú nútení prežiť neznesiteľné poníženie ešte raz

Japonci sa ohradili proti memečkám s názvom Barbenheimer. (zdroj: IMDb)

Tohtoročný august sa pre Japoncov začal trochu inak ako zvyčajne. O udalostiach spred sedemdesiatich ôsmich rokov sa hovorilo nielen v politických prejavoch a v správach, ale aj na sociálnych sieťach po celom svete. A veľmi často s humorom.

Ľud sa bavil na tom, že v rovnaký deň vstúpili do kín dva veľké hity. Oppenheimer a Barbie. Vznikol pre ne spoločný názov Barbenheimer a v obrazových memečkách sa prepojil aj ich vizuál.

Keď sa na jednom z nich objavila Margot Robbie (Barbie), ako sedí vysmiata na pleci Cilliana Murphyho (predstaviteľ zhotoviteľa bomby Oppenheimer), kým za nimi sa na oblohe v romantických farbách formuje atómový hríb, museli sa už ohradiť.

Uvedomujete si, na čom sa to vôbec smejete? pýtali sa a založili hashtag #NoBarbenheimer. Vyprovokoval ich najmä administrátor oficiálneho účtu filmu Barbie. Ten vo svojom komentári pod tento obrázok spokojne skonštatoval: Toto leto bude pamätné.

Aj keď o tom priamo nehovorí, film Oppenheimer Japoncom pripomína citlivú časť dejín. Pamätnú viac, ako by si želali.

Chodil s 24 ženami: Švédska režisérka Nahid Perssonová našla tenistu Andersa Roséna na tinderi a považovala ho za výhru. No správal sa však trochu podozrivo. Keď sa pustila do pátrania, zistila, že žien, s ktorými má milostný vzťah, je presne 24. S odhodlaním, že „toto mu nedaruje“, o ňom začala nakrúcať film. No hoci bola skúsená režisérka, nevyšiel podľa jej predstáv.

Hudbou proti útlaku: Hudbu otrokov z hanebnej histórie ľudstva dnes nanovo objavujeme, rozmanité hudobné štýly nesú exotické mená ako moutya, gnawa či maloya. Ten posledný si budú môcť vypočuť slovenskí diváci v podaní kapely Ti'kaniki na tohtoročnom World Music Festivale v Bratislave.

Miliardová Barbie: Film Barbie spoločnosti Warner Bros dominoval už tretí víkend v poradí kinám v Severnej Amerike a jeho celosvetové zisky presiahli jednu miliardu dolárov. Ide o prvý film režírovaný ženou, ktorému sa to podarilo.

Vývoj. (zdroj: Sliacky)

